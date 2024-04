Gaza, Genocide and Holocaust Exceptionalism – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Gaza, Völkermord und Holocaust-Exzeptionalismus Es gibt keinen Völkermord, auch nicht den Holocaust, der einzigartig oder außergewöhnlich ist

Richard Silverstein

12. April 2024

1967 war ich 16 Jahre alt und Schülerin der High School. In jenem Sommer hatte ich eine lebensverändernde Erfahrung in einem von der konservativen Bewegung betriebenen Sommerlager, Camp Ramah in Massachusetts. Das Camp bot das, was wir heute als eindringliche jüdische Erfahrung bezeichnen würden. Es wurde von College-Studenten geleitet, die frisch vom Antikriegsaktivismus an ihren Universitäten kamen. Sie brachten diese Leidenschaft mit ins Camp und vermittelten sie in Programmen für soziale Gerechtigkeit und in Klassen, die sich dem Studium jüdischer Texte und Philosophie widmeten.

Eine dieser Vorlesungen wurde von Joey (wie wir ihn damals nannten) Reimer gehalten. Aus ihm wurde später Prof. Joseph Reimer, heute emeritierter Professor für jüdische Erziehung an der Brandeis University. In jenem Sommer unterrichtete er uns über die großen Ideen des jüdischen Denkens, vom Holocaust bis zum Film 2001: Odyssee im Weltraum, der in jenem Sommer in die Kinos kam. Im Laufe der Jahre habe ich viele der Themen, die wir besprachen, vergessen, aber die beiden, die ich oben erwähnte, sind mir deutlich im Gedächtnis geblieben.

Reimer stellte uns, wenn ich mich recht erinnere, die Frage: Könnte es einen weiteren Holocaust geben? Das war nur 20 Jahre nach dieser Tragödie. In den dazwischen liegenden Jahren hatte es keinen Völkermord gegeben. Der Holocaust schien uns ein außergewöhnliches Ereignis zu sein. In Ihrer optimistischen, naiven Jugend glaubten Sie, dass sich diese Ungeheuerlichkeit nie wiederholen würde. Ich glaubte damals an die grundlegende Güte der Menschheit, dass die Welt daraus eine Lehre ziehen und dafür sorgen würde, dass sich so etwas nie wiederholen könnte.

Wie falsch ich doch lag. Wie naiv wir waren. Wir konnten nicht ahnen, zu welcher Verderbtheit der Mensch fähig ist. Im Nachhinein betrachtet mag der Holocaust ein außergewöhnliches Ereignis in der jüdischen Geschichte gewesen sein, aber er war keineswegs außergewöhnlich in der Geschichte der Menschheit. Wie der bedeutende Holocaust-Historiker Yehuda Bauer schrieb:

Wenn das, was den Juden widerfährt, einzigartig ist, dann geht es uns per definitionem nichts an, abgesehen von unserem Mitleid und unserer Anteilnahme für die Opfer. Wenn der Holocaust kein universelles Problem ist, warum sollte dann ein öffentliches Schulsystem in Philadelphia, New York oder Timbuktu ihn unterrichten? Nun, die Antwort ist, dass es keine Einzigartigkeit gibt, nicht einmal die eines einmaligen Ereignisses. Alles, was einmal passiert ist, kann sich wiederholen: vielleicht nicht ganz in der gleichen Weise, aber in einer ähnlichen Form.

Es gab Völkermorde vor dem Holocaust (Armenien) und es gab mehrere Völkermorde in den Jahren danach (Ruanda, Bosnien, Kambodscha, Myanmar, Sri Lanka). Die Bibel berichtet sogar von der Ausrottung mehrerer rivalisierender Stämme, die im alten Israel lebten, durch die Kinder Israels.

Anti-Kriegs-Kundgebung

Trotz dieser wiederholten Völkermorde hat die Menschheit nichts daraus gelernt. Sie schreitet nicht ein, wenn es Warnzeichen gibt, bevor das Gemetzel beginnt. Wenn es dann passiert, sehen die Menschen taubstumm zu, wie das Blut auf den Straßen fließt. Es erfordert Mut, einzugreifen. Es erfordert fast übermenschliche Stärke zu wissen, dass das, was man tut, im Angesicht solch mächtiger böser Kräfte richtig ist. Deshalb gibt es so wenige, die Widerstand leisten. Das ist der Grund, warum die Welt sechs Monate lang dem Völkermord in Gaza tatenlos zugesehen hat.

Gaza: hungernde Kinder

Die USA sahen zu. Ganz Europa hat tatenlos zugesehen. Biden legte dreimal sein Veto gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats ein. Erst als er von einer möglichen Wahlniederlage bedroht war, forderte er einen Waffenstillstand für Gaza. Und selbst dann widersetzte sich Bibi Netanjahu ihm. Der Präsident forderte Israel auf, die Einfuhr von Lebensmitteln für die hungernden Menschen im Gazastreifen zuzulassen. Netanjahu spielte mit ihm, indem er Lastwagen mit Lebensmitteln in die Enklave einfahren ließ. Er stellte sie jedoch in einen Wartesaal, wo sie auf eine israelische Inspektion warten, die Tage dauert. Trotz Bidens Ultimatum verhindert Israel weiterhin, dass Lebensmittel den nördlichen Gazastreifen erreichen.

Der Präsident der mächtigsten Nation der Welt kann nicht den Willen aufbringen, entschlossen zu handeln und dieser Tragödie ein Ende zu setzen. Dies ist ein schändlicher Makel für das Gewissen eines jeden Amerikaners. Während des Holocausts sah die Welt zu, als sechs Millionen Menschen starben. In Gaza sah die Welt zu, als fast 50.000 Menschen starben.

Hungernde Holocaust-Insassen. Israels menschengemachte Hungersnot hat ihren Präzedenzfall in der Geschichte des Völkermords

Als Menschen halten wir uns für besorgt um die Opfer, für empathisch und sensibel gegenüber Tragödien, für bereit, alles zu tun, was nötig ist, um Leid zu verhindern und die Opfer zu trösten. Doch die Wahrheit ist anders. Einzelpersonen und Nichtregierungsorganisationen mögen so handeln, wie ich es oben erwähnt habe, aber Nationen und internationale Organisationen tun dies nicht. Die Menschheit als Ganzes tut das nicht. Nationen verfolgen ihre eigenen Interessen. Selten handeln sie aus Mitgefühl für andere, es sei denn, die Opfer sind ihre eigenen Bürger.

Holocaust-Exzeptionalismus

Juden lehnen weitgehend die Behauptung ab, dass der Holocaust nur einer in einer langen Liste menschlicher Völkermorde ist. Für sie ist der Holocaust ein einzigartiges, außergewöhnliches Ereignis in einer langen Reihe unermesslicher Tragödien, die dem jüdischen Volk widerfahren sind. Einige Holocaust-Historiker argumentieren sogar, dass es sich um mehr als einen Völkermord handelt – einen Völkermord der Superlative. Seine Ausmaße, seine Methodik, seine schiere Ungeheuerlichkeit können mit keinem früheren oder späteren Ereignis angemessen verglichen werden. Dies ist ein Konzept, das ich im Folgenden ablehne.

Der Holocaust-Exzeptionalismus erfüllt für Juden einen wichtigen Zweck. Wir wollen, dass die Welt ihre Schuld daran anerkennt, dass der Holocaust geschehen konnte, und einige von uns sind bereit, diese Schuld auszunutzen, um ihre Interessen durchzusetzen.

Ja, Religionen haben Interessen. In vielen Fällen verbinden die Anhänger einer Religion bewusst politische Interessen mit ihrer Religion. Die jüdisch-messianische Siedlerbewegung ist ein Beispiel dafür. In ihrem Fall und im Fall vieler Zionisten sind Juden nicht nur Mitglieder einer Religion. Sie bekennen sich zum jüdischen Volk als einer Nation: Israel. Indem sie das Judentum mit Israel in Verbindung bringen, ist es ihnen gelungen, Religion und Nationalismus miteinander zu vermischen. Das ist ein giftiges Gebräu, das zu wiederholten Kriegen führt, die über Jahrhunderte hinweg Dutzende, wenn nicht Hunderte von Millionen Menschen getötet haben. Es fördert auch den Antisemitismus: Israels Feinde machen die Juden für seine Verbrechen verantwortlich.

Israels Apologeten beanspruchen auch ein Monopol auf Völkermord. So hat sich Israel beispielsweise jahrzehntelang geweigert, den Völkermord an den Armeniern anzuerkennen. Zum Teil aus Angst, dass dies die Behauptung des Holocaust-Exzeptionalismus und seine Nützlichkeit für die Verfolgung der globalen politischen Interessen Israels schmälern würde. Die Lobby lehnt es auch ab, dass die Palästinenser und ihre Verbündeten den Begriff verwenden, um das Massengemetzel im Gaza-Krieg zu beschreiben. Israels Befürworter behaupten sogar, dass es keinen Völkermord gibt und die Verwendung des Begriffs die Erinnerung an die sechs Millionen Menschen abwertet.

In der Tat haben viele Überlebende, darunter Primo Levi, Israel kritisiert und sich in einigen Fällen ganz von ihm distanziert. Ihre Entfremdung ist Ausdruck einer Ablehnung der israelischen Instrumentalisierung des Holocausts zur Durchsetzung seiner Interessen.

In ähnlicher Weise sahen die Führer des Jischuw (vor dem Staat) wie Ben Gurion den Holocaust als eine Möglichkeit, die jüdische demographische Präsenz im vorstaatlichen Palästina zu erhöhen. Er brauchte jüdische Körper, um die palästinensische Mehrheit auszugleichen. Er sagte, wenn er die Wahl hätte, entweder alle Holocaust-Überlebenden überleben und ins Ausland auswandern zu lassen oder die Hälfte von ihnen sterben und die andere Hälfte nach Palästina auswandern zu lassen, würde er sich für Letzteres entscheiden. Mit anderen Worten: Die Zionisten sahen in den Überlebenden eine nützliche Karte, die sie in Erwartung der Staatlichkeit ausspielen konnten. Nicht als menschliche Wesen und leidende Opfer der jüdischen Tragödie.

Lehren aus dem Holocaust für die Palästinenser

Die Palästinenser müssen den Völkermord in Gaza so angehen, wie die Juden den Holocaust angegangen sind. Völkermordforscher müssen diesen Völkermord in ihre Publikationen und Kurse aufnehmen. Sie müssen ihn studieren und dokumentieren, so wie Wissenschaftler wie Emil Fackenheim, Yehuda Bauer und David Wyman ihre umfassenden Forschungen über den Holocaust zusammengestellt haben. Es muss ein anerkannter Bereich innerhalb der Völkermordforschung werden.

Die Palästinenser sollten ein Museum einrichten, das den vergangenen und den andauernden Völkermord an ihnen im Westjordanland, im Gazastreifen, im Libanon und anderswo dokumentiert. Diese Einrichtung muss auch die Nakba und ähnliche historische Tragödien in ihre Aufgaben einbeziehen.

So wie die Überlebenden des Holocaust Yizkor-Bücher für ihre Heimatdörfer geschrieben haben, in denen die Geschichte, die Zerstörung und das Leben der jüdischen Einwohner dokumentiert sind, sollten die Palästinenser Bücher zum Gedenken an ihre Dörfer, ihre Zerstörung, die getöteten Einwohner und die Überlebenden erstellen. Die Überlebenden müssen als Zeugen für die Opfer dienen.

Es ist eine tiefe Ironie, dass die meisten Juden auch fast 80 Jahre nach dem Holocaust ein anhaltendes Misstrauen und sogar Hass gegen Deutschland und die Deutschen hegen, während die überwiegende Mehrheit der Palästinenser die Juden als Gruppe nicht für ihr Leid verantwortlich macht. Sie geben zwar Israel und den Israelis die Schuld, glauben aber nicht (wie viele Israelis in Bezug auf die Palästinenser), dass die Juden (einschließlich der Israelis) einen ewigen Hass gegen sie hegen.

Der bewaffnete Widerstand der Palästinenser wird nicht durch Hass angefacht, sondern durch die kalte, harte Überlegung, dass dies der einzige Weg ist, Palästina zu verteidigen und nationale Rechte zu erlangen. Wenn diese Rechte erst einmal errungen sind, hätten die Palästinenser keinen Grund mehr, mit solcher Gewalt fortzufahren, denn auch hier richtet sich ihr Streit gegen den Zionismus als politische Ideologie, nicht gegen die Juden.

Die meisten Israelis hingegen glauben, dass die Palästinenser einen ewigen Hass auf die Juden hegen. Dies wiederum nährt die jüdisch-messianistischen Kräfte, die fordern, dass die Palästinenser und der Islam aus Israel verbannt und ihre heiligen Stätten (z. B. Al Aqsa) zerstört werden müssen. Sie instrumentalisieren heilige jüdische Texte, um ihre Behauptungen über den ewigen Judenhass zu rechtfertigen.

Israelische Politiker, Universitätspräsidenten und religiöse Führer haben sich auf die Geschichte von Amalek berufen, in der die Kinder Israels diesen Stamm ausrotteten, der sie auf ihrem Weg ins Gelobte Land angegriffen hatte. Palästina-Hasser nutzen diese alte Geschichte, um den Völkermord an den Palästinensern zu rechtfertigen.

Die Israelis vermischen auch den (angeblichen) islamischen Judenhass mit dem historischen christlichen Antisemitismus und machen Palästinenser, Muslime und Christen zu eingeschworenen Feinden Israels und des Zionismus und zu potenziellen Verursachern eines zweiten Holocausts an den israelischen Juden. Ein aktuelles Beispiel ist die Behauptung der Zionisten, der 60 Jahre alte palästinensische Slogan „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ bedeute einen geplanten Völkermord an den israelischen Juden.

Wir müssen Israel das Recht verweigern, die wahre Bedeutung des Holocausts zu verdrehen. Wir müssen die Behauptung zurückweisen, dass der Holocaust etwas Besonderes ist und ausschließlich den Juden und damit Israel gehört.

Die Opfer sollten nicht für immer Opfer bleiben. Sie und diejenigen, die in ihrem Namen sprechen, haben nicht das Recht, ihre Opferrolle für politische Zwecke auszunutzen. Sie hegen denselben Hass und dieselben Gewaltimpulse wie alle Menschen. Ihre Opferrolle schließt sie nicht von Kritik aus. Sie sind sogar in der Lage, zu Tätern von Massenmorden zu werden, so wie ihre Vorfahren Opfer von Massenmorden waren.

Schließlich unterscheiden sich Völkermorde lediglich durch ihren Kontext und ihre geografische Lage; sie haben jedoch eine menschliche Gemeinsamkeit. Der Holocaust ist weder einzigartig noch außergewöhnlich. Er war zwar eine jüdische Tragödie, aber ebenso eine menschliche Tragödie. In dem Maße, in dem wir ihn auf Letzteres beschränken, sind wir Tribalisten und verleugnen unsere Verbindung zur Menschheit.

