Paris protests for Gaza despite repression The suppression of Palestine solidarity protests in France speaks to sustaining structures of colonial violence today.

Palästina-Solidaritätsprotest in Paris. (Foto mit freundlicher Genehmigung des Autors)

Die Unterdrückung von Palästina-Solidaritätsprotesten in Frankreich spricht für die Aufrechterhaltung von Strukturen kolonialer Gewalt heute.

Paris protestiert trotz Unterdrückung für Gaza

Von Stefan Christoff

9. Dezember 2023

Die offene Unterdrückung der Palästina-Solidaritätsproteste in Paris in den letzten Monaten war beispiellos und gewalttätig. Obwohl einige Alarmglocken läuten, wenn es um die Realität staatlicher Gewalt in Frankreich geht, einschließlich einer Erklärung von Amnesty International, ist es wichtig, dass alle, die diese neue Welle der Unterdrückung auf der Straße miterlebt haben, ihre Stimme erheben. Ich schreibe diesen Text, nachdem ich bei einer Reihe der jüngsten Palästina-Solidaritätsaktionen in Paris anwesend war.

Während weltweit Massenproteste für einen dauerhaften Waffenstillstand in Gaza stattfinden, setzen die französischen Behörden systematisch Polizeikräfte ein, um Demonstrationen für Gerechtigkeit in Palästina zum Schweigen zu bringen. Die Pariser Stadtverwaltung lehnt Anträge auf Genehmigung von Demonstrationen ab und schickt bewaffnete Polizeikräfte, um zahlreiche populäre und spontane Solidaritätsaktionen mit Gaza aufzulösen. Diese Realität spricht für eine aktive und gefährliche Unterdrückung von Bewegungen zur Unterstützung Palästinas in Frankreich, die weltweite Auswirkungen hat.

Die Möglichkeit, in Frankreich zu protestieren, wurde in den letzten Jahren immer wieder angegriffen, u. a. durch die gezielte Bekämpfung von Protesten gegen wirtschaftliche Gerechtigkeit und die Unterdrückung von Demonstrationen, die sich gegen die Tötungen durch die Polizei im Land richteten – eine Realität, die rassistisch geprägte Gemeinschaften in Frankreich zutiefst beeinträchtigt. Diese jüngste Welle der Unterdrückung, die sich aktiv gegen Versammlungen zur Unterstützung des palästinensischen Lebens in Gaza richtet, ist das jüngste Kapitel in einem sich vertiefenden politischen Prozess, in dem der französische Staat abweichende Meinungen auf gefährliche Weise zum Schweigen bringt.

Im nordamerikanischen Kontext wird die französische Kultur nach wie vor so verstanden, dass sie einen politischen Raum für weitreichende Demonstrationen zulässt, einschließlich Protesttaktiken, die Konfrontationen mit Symbolen der Staatsmacht, insbesondere der Polizei, beinhalten. Heute verändert sich die politische Landschaft in Frankreich rapide, und es ist wichtig, dies anzusprechen und auf internationaler Ebene darauf hinzuweisen, da diese gefährlichen Verschiebungen auch heute noch stattfinden.

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Macrons Politik der verstaatlichten Repression gegen Palästina-Solidaritätsaktionen, die oft von der Gendarmerie Nationale – der nationalen Polizei, die direkt dem Innenministerium unterstellt ist – durchgeführt wird, und der allgemeinen Realität der Unterdrückung sozialer Bewegungen, die sich auch stark gegen Demonstrationen gegen systemischen Rassismus und Polizeimorde richtet. Die Repression gegen Demonstranten, die Gerechtigkeit im Fall von Nahel Merzouk forderten, einem 17-jährigen unbewaffneten Jungen, der nicht weit von seinem Haus im Pariser Vorort Nanterre von der Polizei aus nächster Nähe erschossen wurde, ist ein abschreckendes Beispiel für diesen Fall.

Ende Oktober ging ich mit befreundeten Aktivisten, die sich in Frankreich stark für die Palästina-Solidarität engagieren, zu einer Demonstration auf dem Place du Châtelet im Zentrum von Paris. Die Szene war heftig. Überall waren bewaffnete Polizisten, die die Straßen blockierten und die Situation überwachten. Aktivisten, die schon früh mit palästinensischen Fahnen gekommen waren, wurden verhaftet. Die Organisatoren des Protestes hatten bei den Pariser Stadtbehörden eine offizielle Genehmigung beantragt, doch wurden diese Anträge auf juristische Sanktionen abgelehnt. Dies war ein klarer Verstoß gegen das Grundrecht auf Protest in Frankreich, ein Verstoß gegen das französische, das EU- und das internationale Recht auf Versammlungsfreiheit.

Trotz der Einschüchterung durch die Polizei forderten Tausende von Menschen gemeinsam einen Waffenstillstand und ein Ende des völkermörderischen Angriffs des israelischen Staates auf das palästinensische Volk in Gaza. Die Polizei schnitt durch die Menge, um die Proteste aufzulösen, aber die Menschen kamen aus allen Richtungen. Jedes Mal, wenn die Polizei die Proteste rund um das Châtelet abschnitt und blockierte, hörte man Sprechchöre aus einer anderen Richtung – es waren viele Tausende, die dem Aufruf zum Protest folgten.

Im Laufe des Nachmittags setzten sich die Proteste in vielen Richtungen der Pariser Innenstadt fort, während am Stadthorizont die Geräusche von Motorradbrigaden zu hören waren – die viel kritisierten BRAV-M-Motorradbrigaden“, die zur Unterdrückung der Proteste vor Ort eintrafen. Die bewaffneten Polizeipaare, zwei auf jedem Motorrad, fuhren schnell in die Menschenmengen, die sich versammelt hatten, um ihre Unterstützung für Palästina zu bekunden. Es war beängstigend; die Motorräder bewegten sich schnell, und wenn man nicht aufpasste oder körperlich eingeschränkt war, war die Taktik der Polizeimotorräder, den Protest zu durchschneiden, äußerst gefährlich.

Trotz dieser Repressionen hielten die Menschen durch, und Tausende demonstrierten an diesem Nachmittag, aber die physische Realität und die politische Atmosphäre der Repression in Paris waren sehr deutlich.

Die staatliche Unterdrückung von Volksdemonstrationen zur Unterstützung der palästinensischen Menschenrechte – Proteste, die die politische und militärische Unterstützung der westlichen Staaten für die israelische Regierung in Frage stellen, insbesondere Frankreichs, aber auch der Regierungen Deutschlands, des Vereinigten Königreichs, der USA und Kanadas – war intensiv. Die Regierungen, die die israelischen Militäraktionen am stärksten unterstützen, sind bei der Unterdrückung von Solidaritätsdemonstrationen besonders extrem vorgegangen. Doch in gewisser Weise scheint sich die staatliche Politik dieser Länder in den beispiellosen Protesten ihrer Bevölkerung widerzuspiegeln. Dies zeigt, dass die politischen Positionen zwischen den Straßen und den Schaltstellen der Macht weit auseinanderklaffen, da die Proteste für die Rechte der Palästinenser und die Forderung nach einem freien Palästina in genauem Gegensatz zur politischen Macht im Westen stehen.

Die entsetzlichen Kriegsverbrechen in Gaza und das Ausbleiben einer konsequenten Reaktion der internationalen Institutionen, die es versäumt haben, diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Palästina konkret Einhalt zu gebieten, weisen auf eine wachsende Kluft zwischen der politischen Meinungsäußerung auf der Straße und der staatlichen Politik hin. Die Proteste in Paris, an denen ich teilgenommen habe, waren ein deutliches Beispiel für diese große Kluft. Die Palästina-Solidaritätsbewegung in Frankreich ist sehr stark; sie ist auch sehr eng mit anderen Kämpfen für Gerechtigkeit verbunden, sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene.

Bei den Protesten, an denen ich in Paris teilnahm, war die Stimme der Bevölkerung für Palästina deutlich zu hören – es waren so viele Menschen aus allen Teilen der Stadt dabei. Ich erinnere mich an eine andere Aktion, zu der spontan nach Mitternacht in Paris aufgerufen wurde, als sich die Menschen auf dem Place de la République versammelten und in einem großen Kreis standen, um Gaza zu unterstützen. Als der Protest weiterging, war die Angst greifbar, als die Polizeifahrzeuge begannen, den berühmten Pariser Platz zu umfahren. Ich sprach mit Teilnehmern des Protests, die diese Angst vor Polizeiübergriffen direkt zum Ausdruck brachten. Dieser besondere Protest löste sich danach relativ schnell auf – da er spontan war – und die Anwesenheit der Polizei wurde bei dieser spätabendlichen Aktion deutlich. Bei dieser Aktion erinnere ich mich deutlich an die Atmosphäre politischer Angst, die in der Luft lag, als sich die Menschen versammelten, um der palästinensischen Zivilisten zu gedenken, die bei den israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen ihr Leben verloren hatten.

Die Realität dieser massiven politischen Distanz zwischen den Straßen und den westlichen Regierungen, die von der Polizei aktiv ins Visier genommen wird, weist auf eine der größten politischen Herausforderungen unserer Zeit hin. Wie kommen die unglaublichen Bewegungen für Gerechtigkeit in Palästina und für Freiheit überall mit der Tatsache zurecht, dass die überwiegende Mehrheit der westlichen Institutionen im Interesse imperialistischer Gewaltstrukturen handelt, in Palästina und darüber hinaus? Diese Realität ist ein deutliches Echo kolonialer Machtlinien aus der Vergangenheit, die heute trotz der weit verbreiteten kulturellen Rhetorik einer postkolonialen Realität in unserer Welt aufrechterhalten werden. Die Tatsache, dass die Massaker des israelischen Staates in Gaza weitergehen, ist ein erschreckender Ausdruck dieser Realität.

Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …