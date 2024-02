Paris war summit prepares for direct deployment of NATO troops to Ukraine Facing the imminent collapse of NATO’s Ukrainian proxy forces amid massive losses, the Paris summit was called to lay the groundwork for the introduction of troops from NATO and EU member countries to fight Russia in Ukraine.

Der französische Präsident Emmanuel Macron, Mitte rechts, hält eine Rede im Elysee-Palast in Paris, Montag, 26. Februar 2024 [AP Photo/Gonzalo Fuentes/Pool via AP]

Pariser Kriegsgipfel bereitet direkten Einsatz von NATO-Truppen in der Ukraine vor

Alex Lantier

27. Februar 2024

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) kamen am Montag in Paris zu einem Gipfel über den NATO-Krieg mit Russland in der Ukraine zusammen. Angesichts des drohenden Zusammenbruchs der ukrainischen NATO-Vertretungstruppen mit massiven Verlusten wurde das Gipfeltreffen einberufen, um die Grundlagen für die Entsendung von Truppen aus NATO- und EU-Mitgliedstaaten zur Bekämpfung Russlands in der Ukraine zu schaffen.

Vor dem Gipfel warnte der slowakische Premierminister Robert Fico: „Die NATO- und EU-Mitgliedstaaten erwägen, ihre Truppen auf bilateraler Basis in die Ukraine zu entsenden.“ Er fügte hinzu: „Ich kann nicht sagen, zu welchem Zweck.“

Diese Warnungen wurden vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron bestätigt, der gestern Abend erklärte, dass „alles möglich“ sei, um einen russischen Sieg in der Ukraine zu verhindern, und dass die Entsendung von Truppen durch einzelne europäische Länder in die Ukraine „nicht ausgeschlossen“ sei.

Er versprach, der Ukraine „Mittel- und Langstreckenraketen und -bomben“ für den Einsatz gegen Russland zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Macron, Bundeskanzler Olaf Scholz und andere hochrangige EU-Beamte einigten sich auf den Rahmen für einen umfassenden EU-NATO-Krieg gegen Russland.

Die Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij, der sich per Videoschaltung an die Pariser Konferenz wandte, stehen stellvertretend für die offiziellen Lügen, mit denen die katastrophalen Folgen dieser EU-NATO-Eskalation verschleiert werden sollen. „31.000 ukrainische Soldaten sind in diesem Krieg gestorben“, behauptete Zelensky. „Nicht 300.000 oder 150.000, oder was auch immer Putin und sein lügender Kreis behaupten. Aber jeder dieser Verluste ist ein großer Verlust für uns.“

Zelenskys Aussage entlarvt seine Verachtung für das ukrainische Volk, das weiß, dass er lügt. Wenn die NATO-Mächte jetzt dafür plädieren, ihre eigenen Truppen auf das Schlachtfeld zu schicken, dann deshalb, weil so viele ukrainische Soldaten getötet wurden, dass der ukrainischen Armee die Arbeitskräfte ausgegangen sind.

Im November 2022 gab der Vorsitzende der US-Generalstabschefs, General Mark Milley, an, dass 100.000 ukrainische Soldaten getötet oder verwundet worden seien, obwohl die New York Times schrieb, dass „Beamte inoffiziell sagten, die Zahl liege näher bei 120.000“. Im August letzten Jahres zitierte die Times US-Beamte, die behaupteten, die Ukraine habe 70.000 Gefallene und 120.000 Verwundete verloren.

US-Beamte, die dem Ukraine-Krieg kritisch gegenüberstehen und Zugang zu geheimen Geheimdienstberichten haben, sagten, dass diese Zahlen vom August 2023 die ukrainischen Verluste untertreiben, um die Opposition gegen den Krieg zu begrenzen.

US-Oberst Douglas Macgregor sagte: „Wir glauben, dass die Ukrainer jetzt 400.000 Männer verloren haben, die im Kampf gefallen sind. Vor ein paar Monaten sprachen wir noch von 300.000 bis 350.000. Innerhalb des letzten Monats dieser angeblichen Gegenoffensive, die das Schlachtfeld leerfegen sollte, haben sie mindestens 40.000 Gefallene verloren.“

Die ukrainischen Verluste sind heute weit höher als im August letzten Jahres. Die gescheiterte ukrainische „Gegenoffensive“ – bei der Truppen gegen gut vorbereitete russische Befestigungen geworfen wurden, die durch Minen, schwere Artillerie und Drohnen unterstützt wurden – wurde erst im November abgebrochen. Seitdem haben die ukrainischen Streitkräfte an der gesamten Frontlinie katastrophale Niederlagen erlitten. Zuletzt mussten sie Avdeevka aufgeben, nachdem sie Berichten zufolge 1.500 Opfer pro Tag zu beklagen hatten.

In einem kürzlich erschienenen Bericht der Washington Post über die ukrainische Front wurde festgestellt, dass mehrere Infanteriebataillone nur noch über 40 von 200 Mann verfügten. Ein Bataillonskommandeur warnte die Post, dass „die Front irgendwo zusammenbrechen wird“.

Die katastrophalen Verluste in der Ukraine sind eine Warnung: Auch andere europäische Länder werden entsetzliche Verluste hinnehmen müssen, wenn sie gegen Russland Krieg führen. Es lohnt sich, an die im September 2023 im US Army War College Quarterly veröffentlichte Studie zu erinnern, in der die Vereinigten Staaten aufgefordert wurden, die Wehrpflicht wieder einzuführen, um die Verluste, die sie in einem Krieg mit Russland erleiden würden, auffangen zu können. Darin wird prognostiziert, dass die US-Armee in diesem drohenden Krieg 3.600 Tote pro Tag oder 1,3 Millionen pro Jahr zu beklagen hätte.

Außerdem werden die Toten und Verletzten nicht nur auf dem Schlachtfeld zu beklagen sein. Die unmittelbare Einbeziehung der NATO-Streitkräfte in den Krieg gegen Russland würde mit ziemlicher Sicherheit zu einem Nuklearkonflikt eskalieren, bei dem es Tote und Verletzte in zweistelliger und dreistelliger Millionenhöhe geben würde.

Wenn Zelensky so dreist über die Zahl der Kriegstoten lügt, worüber lügen er und seine NATO-Verbündeten dann noch? Die Antwort lautet: Alles.

Das gesamte Narrativ, das die NATO-Mächte rund um den Ukraine-Krieg ausgeheckt haben, um die Pläne für eine militärische Eskalation zu rechtfertigen, die hinter dem Rücken der Bevölkerung ausgearbeitet wurden, ist ein Lügengewebe, das zurückgewiesen werden muss. Stattdessen müssen die Arbeiter und Jugendlichen politisch mobilisiert werden, um den Krieg zu stoppen.

Die herrschenden Kreise in den USA und Europa lügen unerbittlich über die Ursprünge des Ukraine-Krieges und behaupten, es handele sich um eine unprovozierte russische Aggression. Doch an diesem Wochenende veröffentlichte die New York Times zur Rechtfertigung ihrer Forderung an den US-Kongress, ein Gesetz zu verabschieden, das zusätzliche Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von 60 Milliarden Dollar vorsieht, einen Artikel, in dem detailliert beschrieben wird, wie die Ukraine als wertvoller Aktivposten für Spionage- und Mordprogramme der CIA gegen Russland dient. „Die Details dieser Geheimdienstpartnerschaft, von denen viele zum ersten Mal von der New York Times enthüllt werden, sind seit einem Jahrzehnt ein streng gehütetes Geheimnis“, schrieb die Zeitung.

Das „streng gehütete Geheimnis“ der mitschuldigen US-amerikanischen und europäischen Medien ist also, dass die NATO die russische Invasion in der Ukraine 2022 provoziert hat. Seit dem von den USA unterstützten Staatsstreich in Kiew im Jahr 2014, durch den das derzeitige Regime der Ukraine eingesetzt wurde, haben die NATO-Mächte Dutzende und Hunderte von Milliarden Dollar ausgegeben, um die Ukraine als Militärbasis aufzubauen. Das bankrotte postsowjetische kapitalistische Regime in Russland ist in die Ukraine eingedrungen, um seine „westlichen Partner“, wie es sie nennt, d. h. die imperialistischen NATO-Mächte, unter Druck zu setzen, damit sie ihre äußerst aggressive Politik gegenüber Russland aufgeben.

Seit der Auflösung der Sowjetunion durch die stalinistische Bürokratie im Jahr 1991 haben die NATO-Mächte Kriege im gesamten Nahen Osten, in Osteuropa und Afrika geführt und dabei Millionen von Menschen getötet. Dieser blutige Raubzug ermöglichte es den NATO-Mächten, die Welt auszuplündern, während sie gleichzeitig soziale Sparmaßnahmen durchsetzten und den militärisch-polizeilichen Staat gegen die Arbeiter im eigenen Land stärkten.

Der Zerfall der ukrainischen Front findet unter Bedingungen statt, unter denen die Lügen, die zur Rechtfertigung dieser Kriege benutzt wurden, zutiefst diskreditiert sind. Die irakischen „Massenvernichtungswaffen“, die Washington als Vorwand für den Einmarsch in den ölreichen Irak im Jahr 2003 anführte, existierten nicht. Auf die NATO-Kriege in Libyen und Syrien im Jahr 2011, die angeblich zur Verteidigung der Demokratie gegen autoritäre, mit Russland verbundene Regime geführt wurden, folgte die Unterstützung der NATO-Mächte für Israels Völkermord im Gazastreifen. Inmitten wachsender sozialer Wut und Streiks gegen Inflation und Sparmaßnahmen kommt es in Amerika, Europa und international zu Massenprotesten gegen den Völkermord in Gaza.

Die herrschende Klasse Europas reagiert auf diese Krise, indem sie weit nach rechts rückt. Aus Angst, dass eine ukrainische Niederlage das gesamte Lügengebäude, mit dem sie ihre imperialistischen Kriege im Ausland und den Klassenkampf im eigenen Land rechtfertigt, zum Einsturz bringen könnte, hat sie den Weg für einen Dritten Weltkrieg geebnet, der in Europa und der ganzen Welt ausbrechen könnte.

Der Weg nach vorne für die Arbeiterklasse, während die herrschende Klasse sich dem globalen Krieg zuwendet, ist eine Hinwendung zu einer internationalen, revolutionären Perspektive. Inmitten wachsender Streiks gegen Inflation und Sparmaßnahmen und massenhaftem internationalem Widerstand gegen den Völkermord in Gaza besteht die dringende Aufgabe darin, eine internationale Antikriegsbewegung aufzubauen, die sich auf die Arbeiterklasse stützt und für den Sozialismus kämpft.

Übersetzt mit deepl.com

