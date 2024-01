https://www.middleeastmonitor.com/20240112-peace-now-has-not-said-ceasefire-now/

Israelische Aktivisten demonstrieren am 09. Dezember 2023 in Tel Aviv, Israel, und fordern einen sofortigen Waffenstillstand im von Israel angegriffenen Gazastreifen [Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency].

Peace Now hat nicht „Waffenstillstand jetzt“ gesagt

von Aaron Comforty

von David Landy

13. Januar 2024

Die größte israelische Anti-Besatzungsgruppe, Peace Now, verleiht dem Krieg Legitimität, indem sie sich weigert, einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern.

Das Schweigen von Peace Now inmitten des weltweiten Aufschreis nach einem Waffenstillstand spricht für die allgegenwärtige Pro-Kriegs-Stimmung in Israel seit dem 7. Oktober. Aber die Organisation wird nicht nur ihrem Namen nicht gerecht, indem sie sich dem gesellschaftlichen Druck der Kriegsbefürworter beugt. Zusammen mit dem Großteil des „Friedenslagers“ verleiht sie Israels völkermörderischem Krieg gegen die Palästinenser liberale Glaubwürdigkeit.

Peace Now versammelt zwar nicht mehr Hunderttausende von Demonstranten wie vor 40 Jahren, ist aber immer noch eine tragende Säule der schwindenden israelischen Friedensbewegung, die sogar Geheimdienstinformationen an die USA und Israel liefert und ihre Führung aus den höchsten Rängen des israelischen Militärs bezieht. Die Organisation unterhält auch immer noch einflussreiche Schwestergruppen in Amerika und Europa, wie z. B. „Americans for Peace Now“, die sich ihrer „engen Beziehungen zu Mitgliedern des Kongresses“ rühmt. Am 8. Januar, nach drei Monaten Krieg, rief „Americans for Peace Now“ als erste zionistische Gruppe in den USA zu einem Waffenstillstand auf und übte damit wahrscheinlich Druck auf „Peace Now“ in Israel aus, das Gleiche zu tun.

Aufgrund des Ansehens der Organisation auf der nationalen und internationalen Bühne verleiht die Unterstützung von Peace Now für das „gerechtfertigte militärische Ziel der Zerstörung der militärischen und politischen Waffen der Hamas“ den Kriegsanstrengungen der rechtsextremen israelischen Regierung die dringend benötigte liberale Schlagkraft.

Doch das liberale israelische Friedenslager, das den Krieg befürwortet, scheint mehr denn je von der weltweiten Friedensbewegung entfernt zu sein. Von Jenin bis Jakarta haben sich Protestbewegungen, Menschenrechtsorganisationen, die größten internationalen Organisationen und die überwiegende Mehrheit der nationalen Regierungen geschlossen hinter die Forderung nach einem Waffenstillstand gestellt.

An der Spitze des Waffenstillstandsaufrufs standen Mitte Oktober alle wichtigen palästinensischen zivilgesellschaftlichen Gruppen und politischen Organisationen. Bereits am 13. Oktober riefen Al-Haq und Al-Mezan sowie das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte „Drittstaaten dazu auf, dringend zu intervenieren, um das palästinensische Volk vor einem Völkermord zu schützen“.

Aber auch in Israel, wo die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung den Krieg unterstützt, bildete sich schnell eine kleine Waffenstillstandsbewegung.

Einen Monat nach Beginn der Kämpfe veröffentlichten 35 israelische „jüdische und arabische Rechtsgruppen“ einen offenen Brief, in dem sie einen sofortigen Waffenstillstand und ein Geiselabkommen forderten. Peace Now gehörte nicht zu den Unterzeichnern.

Dennoch hat Peace Now seit dem 7. Oktober Israels rechtsextreme Kräfte und die zunehmende Gewalt der Siedler kritisiert.

Die Kritik von Peace Now konzentrierte sich jedoch nicht auf die schwerwiegendsten Elemente des israelischen Angriffs und des gewaltsamen Bevölkerungstransfers, wie die glaubwürdigen Berichte über Exekutionen vor Ort, die Bewaffnung des Massenhungers und die systematische Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza. Diese kollektiven Traumata, die die Palästinenser erlitten haben, haben palästinensische Menschenrechtsgruppen, Wissenschaftler und Journalisten sowie Wissenschaftler und Experten für Völkermord und Völkerrecht im Allgemeinen dazu veranlasst, den Angriff als „Völkermord“ zu bezeichnen. Dies ist eine Anklage, die Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel erhoben hat.

Peace Now hat auf die beiden E-Mail-Anfragen der Autoren dieses Artikels nicht geantwortet.

Stellungnahmen zum Krieg

Seit dem 7. Oktober scheinen die öffentlichen Erklärungen von Peace Now eher den Sieg des Krieges zu unterstützen als ihn zu stoppen. In einer Pressemitteilung vom 30. Oktober mit dem Titel „Nur eine politische Vision wird den Sieg sichern“, betonte die Gruppe, dass die israelische Regierung „die Geiseln zurückbringen muss. Es gibt nichts Wichtigeres als dies“.

In der Tat ist die Rückgabe der Geiseln wichtig, aber letztlich gibt die Erklärung der Freilassung der israelischen Geiseln Vorrang vor einem „Waffenstillstand“ – ein Begriff, der in der Erklärung nie erwähnt wird.

Am 22. Dezember organisierte Peace Now eine Veranstaltung mit dem Titel „Es gibt eine Lösung! Eine politische Vision für den Tag nach dem Krieg“. Das Thema der Veranstaltung steht beispielhaft für das jüngste Eintreten der Gruppe sowohl für die Idee eines gut geführten Krieges auf der Grundlage der „vom humanitären Völkerrecht gesetzten Grenzen“ als auch für die Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung, nachdem – so die Annahme – Israel den Krieg gewonnen hat.

Die militärisch anmutende Hundemarke auf der Veranstaltungsanzeige mit der Aufschrift „Frieden und Sicherheit“ und die Strategie der Organisation, „den Sieg zu sichern“, scheinen sich auf eine militaristische Sprache und Bildsprache zu berufen, die normalerweise als unvereinbar mit der Mission einer pazifistischen Gruppe gilt.

Peace Now ist jedoch keine pazifistische Gruppe. Sie hat den Zweiten Libanonkrieg fast bis zum Ende unterstützt, und viele ihrer Mitglieder sind Soldaten. In der Tat ist es kein Geheimnis, dass Peace Now die israelischen Kriege der Gegenwart und Vergangenheit unterstützt. Ihre Mitglieder beteiligen sich an den täglichen Aktivitäten, mit denen der israelische Staat sich selbst und seine koloniale Kontrolle über Palästina aufrechterhält, von der sie als israelische Juden profitieren.

Israels kriegsfreundliche Atmosphäre

Die von der Hamas angeführten Anschläge und Massaker vom 7. Oktober haben nach allgemeiner Auffassung ein nationales „vielschichtiges Trauma“ ausgelöst, da die meisten Israelis jemanden kennen, der getötet, verletzt oder entführt wurde. In Verbindung mit der verschärften Medienzensur des israelischen Militärs ist der gesellschaftliche Druck, diesen Krieg zu unterstützen, noch größer als bei früheren Kriegen.

Die Forderungen nach einem Waffenstillstand kommen hauptsächlich von Palästinensern mit israelischer Staatsbürgerschaft, von Israelis mit Familienangehörigen, die von militanten palästinensischen Gruppen als Geiseln gehalten werden, von einer Handvoll Rechtsorganisationen und vom Radikalen Block.

Doch ausgerechnet jetzt werden solche Friedensaufrufe als naiv oder noch schlimmer empfunden. Typisch für diese Reaktion ist ein Meinungsartikel in der Jerusalem Post, in dem ein Waffenstillstand als „Sieg für die Hamas“ bezeichnet wird. In ähnlicher Weise werden in einem Meinungsartikel von Haaretz die Befürworter eines Waffenstillstands als „nützliche Idioten der Hamas“ bezeichnet. Das Tel Aviv Institute, eine Hasbara-Denkfabrik, geißelte die „Waffenruhe“ als „antisemitische Forderung, dass Juden unseren eigenen Völkermord gutheißen“.

Doch Waffenstillstandsaufrufe – selbst wenn sie nur auf Websites „terroristischer“ Medien zu lesen sind – haben auch staatliche Repressionen nach sich gezogen. Die israelische Polizei hat Kritiker des Krieges festgenommen und sogar palästinensische Politiker verhaftet, die sich für einen Waffenstillstand aussprachen.

Anstatt diesen Zustand in Frage zu stellen, hat Peace Now den Krieg weiter unterstützt.

„Bis wann?“

In den letzten Jahren haben sich rund 20 prominente israelische Rechtsgruppen – darunter Peace Now – den Dutzenden palästinensischer Gruppen angeschlossen, die seit langem anerkennen, dass Israel den Palästinensern ein Apartheidsystem aufzwingt. Nun ist „Waffenstillstand“ in Israel seltsamerweise zu einem umstritteneren Begriff geworden als „Apartheid“.

Während sich Israels Angriff hinzieht, bei dem bereits etwa 30.000 Palästinenser getötet und über zwei Millionen vertrieben und ausgehungert wurden, haben sich viele gefragt: „Bis wann?“ Wie lange kann das noch so weitergehen? Für Peace Now stellt sich die Frage, was die Organisation tun muss, um jetzt tatsächlich Frieden zu fordern.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …