How I stopped being a cartoonist and became a ‚troll‘ Amid Israel’s genocidal war in Gaza, I decided to break the echo chamber of social media and engage pro-Israel users.

DATEI-FOTO: Die Instagram-App ist in dieser Aufnahme vom 13. Juli 2021 auf einem Smartphone zu sehen. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Dateifoto

Die Instagram-App ist in dieser Illustration vom 13. Juli 2021 auf einem Smartphone zu sehen [Datei: Reuters/Dado Ruvic]

Inmitten von Israels völkermörderischem Krieg in Gaza beschloss ich, die Echokammer der sozialen Medien zu durchbrechen und mich mit israelfreundlichen Nutzern auseinanderzusetzen.

Wie ich aufhörte, ein Karikaturist zu sein, und ein „Troll“ wurde

Von Khalid Albaih

Politischer Karikaturist

13 Jan 2024

In den späten 2000er Jahren warf mich ein Redakteur aus seinem Büro, weil er die Cartoons, die ich zur Veröffentlichung angeboten hatte, nicht „lustig“ fand. Ich sagte ihm, ich habe nicht versucht, „lustig“ zu sein, die Situation war nicht lustig. Was ihn verärgert hatte, war der unbequeme Kommentar, den ich in meinen Skizzen über die wachsende Frustration der arabischen Jugend und die sich zusammenbrauenden Spannungen in der Region gegeben hatte. Der Redakteur war der Meinung, dass solche Meinungen keine Veröffentlichung verdienten.

Der Vorfall bestärkte mich nur in meiner bereits bestehenden Überzeugung, dass meine politischen Karikaturen in den traditionellen Medien keine Zukunft hatten. Geplagt von engstirnigen redaktionellen Ansätzen und unternehmerischer Kontrolle, waren Fernsehsender und Zeitungen kein Ort für rebellische Kunst.

Etwa zu dieser Zeit entstanden die sozialen Medien als alternativer Raum für Künstler und Verleger. Sie ermöglichten uns den Zugang zu verschiedenen, ungefilterten Perspektiven und einem Spektrum von Meinungen zu einem bestimmten Thema.

Ich verlagerte meinen Schwerpunkt auf das Internet und schloss mich den Bemühungen an, Erzählungen zu hinterfragen und offene Diskussionen in diesem neuen virtuellen Marktplatz zu fördern, der sich erst nach dem explosiven Ausbruch des Arabischen Frühlings ausweitete. In den nächsten zehn Jahren produzierte ich jeden Tag einen Cartoon zu Themen wie den Straßenprotesten in den arabischen Ländern, Omar al-Bashirs erodierender Diktatur im Sudan und der arabischen Solidarität mit Colin Kaepernick, dem amerikanischen Footballspieler, der während der Nationalhymne auf die Knie ging.

Die Offenheit und Mobilisierungskraft der Social-Media-Plattformen waren für Künstler wie mich aufregend, aber leider nicht von Dauer. Irgendwann begann der Geiz der Tech-Bros, den virtuellen Marktplatz zu untergraben. In ihrem Streben nach Reichtum in Form von Nutzerdaten schufen sie Algorithmen, die die Menschen süchtig nach ihren Telefonen machen und sie dazu bringen sollten, immer mehr Daten zu produzieren und bereitzustellen.

Dies hat die Plattformen der sozialen Medien in Echokammern verwandelt, in denen den Nutzern nur Inhalte angezeigt werden, die ihnen „gefallen“ oder die ihre bestehenden Überzeugungen bestärken, was ihnen das beruhigende Gefühl vermittelt, dass alle mit ihnen übereinstimmen. Infolgedessen neigen die Nutzer dazu, an ihren Ansichten festzuhalten, Diskussionen abzulehnen und jede Perspektive, die sie herausfordern könnte, zu „entfolgen“.

Diese Algorithmen haben den eigentlichen Grund, warum ich Cartoons mache, zerstört: eine offene Diskussion über ein bestimmtes Thema zu führen. Sie – und ihre Schöpfer, die Tech-Bros – wurden zu den neuen Gatekeepern, die den Zugang zu meiner Kunst einschränkten, so wie es konservative Redakteure der traditionellen Medien mehr als ein Jahrzehnt zuvor getan hatten.

Die Kunst, die von Kreativität und dem Drang nach freier Meinungsäußerung angetrieben wird, hat die gleiche Triebkraft wie die Innovation: das Bedürfnis, den Status quo in Frage zu stellen. Mit der Zeit konnte ich die Reaktionen auf meine Karikaturen nicht mehr ertragen – nur Likes und Lob, aber keine Diskussion, kein Engagement oder Kritik. Als ich begann, mich in den sozialen Medien erdrückt zu fühlen, suchte ich nach einer Möglichkeit, aus der Echokammer auszubrechen.

Im Oktober, als Israel seinen völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen begann, griff ich zum Zeichenbrett, um meine Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu bekunden. In den sozialen Medien hatte ich – trotz der Unterdrückung pro-palästinensischer Stimmen – immer noch das Gefühl, zum Chor zu predigen.

Ich wollte meine Arbeit so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen, auch denen, die ihr nicht sofort zustimmen würden. Um mit denjenigen in Kontakt zu kommen, die meine Arbeit wahrscheinlich nicht mögen würden, wandte ich einige unkonventionelle Strategien an: Ich wurde zum „Troll“.

Auf X (früher bekannt als Twitter) und Instagram begann ich, meine Cartoon-Posts mit gegnerischen Hashtags zu versehen und mich mit israelischen Accounts auszutauschen – seien es Kriegsbefürworter, Kriegsgegner, Künstler, Journalisten, Satiriker oder schlichtweg von der Regierung bezahlte Propagandisten.

So tauchte ich in eine Parallelwelt ein, in der die Nutzer eifrig darüber berichteten, dass Israelis für „Gerechtigkeit“ und „Überleben“ kämpfen, dass sie aufgrund von Voreingenommenheit in den sozialen Medien „schattengebannt“ sind, dass Europa und die USA „von muslimischen Einwanderern überfallen“ werden, die Märsche zur „Unterstützung des Terrors“ anführen, und dass die Mainstream-Medien „besessen von Vielfalt“ und politischer Korrektheit sind und nicht das „wahre Bild“ zeigen.

Es war faszinierend zu erleben, was sich für mich und für sie wie ein Fehler in der Matrix anfühlte, da wir so sehr an die Bequemlichkeit von Räumen gewöhnt sind, die unsere Vorurteile bestätigen.

Ich betrachtete diese Interventionen als meine neue Form von Kunst, da Kunst per Definition verschiedene Formen annehmen kann und dazu gedacht ist, das Bequeme zu stören. Genau das war mein Ziel.

In meinen Kommentaren stellte ich den Status quo in Frage und stieß auf „heikle“ Themen wie das palästinensische Rückkehrrecht, die illegalen jüdischen Siedlungen, das Recht auf Widerstand gegen die Besatzung, den Vorwurf des Antisemitismus, das Abschlachten von Kindern in Gaza usw.

Die darauf folgenden Kommentarstränge waren langwierig und enthielten oft Antworten, in denen behauptet wurde, ich würde die „komplexen Zusammenhänge“ nicht verstehen und die Situation schwarz-weiß darstellen. Oft wurde ich direkt des Antisemitismus bezichtigt.

Ein besonders einschneidender Moment war, als ein populärer rechter Account auf Instagram, mit dem ich mich auseinandersetzte, einen Screenshot unserer Unterhaltung teilte, um gegen mich zu hetzen.

Die Folge davon war ein Anstieg der israelischen Follower und Direktnachrichten, von denen mich einige als „Momo“ bezeichneten – was offenbar ein abwertendes Wort für Muslime ist – und mich beschuldigten, „Taqiyya“ zu praktizieren – ein islamischer Begriff, der sich auf das Begehen einer sündigen Handlung (insbesondere Verstellung) zu einem tugendhaften Zweck bezieht.

Letzteres ist für viele islamfeindliche Accounts zu einer beliebten Referenz geworden, wenn sie behaupten wollen, dass jeder Muslim ein „schlechter Muslim“ ist, selbst wenn er die „richtigen Dinge“ sagt. Diese DMs stammten eindeutig von Konten, die darauf abzielten, mich zu beleidigen und einzuschüchtern und sich nicht in gutem Glauben mit meinen Argumenten oder Meinungen auseinanderzusetzen; sie waren wohl die wahren Trolle.

Ich erhielt auch eine E-Mail von einer Organisation, die mir ein Stipendium gewährt hatte, in der sie mich darüber informierte, dass sie mehrfach – in einer anscheinend koordinierten Kampagne – kontaktiert worden war, um mich wegen meines „antisemitischen Verhaltens“ als Stipendiat zu streichen. Die fadenscheinigen Beschwerden enthielten keinerlei Beweise für die Behauptung, so dass sie nicht berücksichtigt wurden.

Dieser Versuch, aus der Echokammer der sozialen Medien auszubrechen, hat mich mental sehr belastet. Aber es hat sich gelohnt. Viele bedeutungsvolle Begegnungen waren das Ergebnis.

Ich erhielt einige positive Nachrichten, in denen mein Versuch, mich zu engagieren, gewürdigt wurde oder in denen ich um mehr Informationen über die Geschichte und die aktuellen Probleme zwischen Israel und Palästina gebeten wurde. Einige meiner neuen Anhänger beteiligten sich an ernsthaften Gesprächen in den Kommentaren, andere verfolgten meine Geschichten schweigend. Ich erlebte ein kurzes Comeback der offenen Diskussion, die ich so sehr vermisst und herbeigesehnt hatte.

Inmitten des manchmal ermüdenden Hin und Her mit israelischen Nutzern tauchte oft eine Frage auf: „Was machst du hier? Warum hältst du dich nicht an pro-palästinensische Räume?“, worauf ich antwortete: „Weil ich mit dir reden will.“

Diese Begegnungen haben nicht nur mein Verständnis erweitert, sondern – so glaube ich – auch das von mindestens einigen anderen Menschen. Es war die Mühe wert, das transformative Potenzial gemeinsamer Räume sowohl im realen Leben als auch in der Online-Welt aufzuzeigen. Es war die Mühe wert, den Algorithmus zu bekämpfen, die Echokammer zu durchbrechen und die Idee eines virtuellen Marktplatzes wieder aufleben zu lassen – jenes demokratischen Raumes, der offen für den Austausch von Ideen und frei von profitorientierten Motiven ist.

Mein unerschütterlicher Glaube an die Kraft der Kunst, herauszufordern und zu provozieren, ist ungebrochen. Das Experiment, als künstlerische Intervention das Cartooning mit dem „Trolling“ zu vertauschen, spiegelt meine Überzeugung wider, dass wir Barrieren abbauen und uns offen mit „der anderen Seite“ auseinandersetzen müssen.

Es war ein individueller Akt der Rebellion gegen die unterdrückerische Macht des Algorithmus. Ich habe eine Schlacht gewonnen, aber der Krieg wird immer noch geführt. Meine Kunst bleibt in den Grenzen der Echokammer der sozialen Medien gefangen.

Wir können nicht weiterhin in parallelen Zeitlinien existieren, in denen konkurrierende und ausgrenzende Narrative gedeihen und die Spaltung vertiefen. Das Gebot der Stunde ist es, eine gemeinsame Zeitlinie anzustreben, die eine gemeinsame Zukunft entwirft. Die Dringlichkeit eines universellen Raums des Dialogs geht weit über die israelisch-palästinensische Frage hinaus; sie ist eine globale Notwendigkeit.

Khalid Albaih ist ein in Rumänien geborener sudanesischer politischer Karikaturist und Kulturproduzent, der derzeit in Dänemark lebt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …