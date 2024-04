Peled: „Israel sollte Palästina genannt werden“

Chants of ’shame on you‘ greet guests at White House correspondents‘ dinner shadowed by war in Gaza WASHINGTON: The war in Gaza spurred large protests outside a glitzy roast with President Joe Biden, journalists, politicians and celebrities Saturday but went all but unmentioned by participants inside, with Biden instead using the annual White House correspondents‘ dinner to make both jokes and grim warnings about Republican rival Donald Trump’s fight to reclaim the U.S.

A protester kneels near vests representing bulletproof press vests, symbolic of journalists who were killed while covering Israel‘ war on Gaza near the annual White House Correspondents Association (WHCA) Dinner in Washington, US, April 27, 2024. (File/Reuters)

Korrespondenten-Dinner im Weißen Haus im Schatten des Gaza-Krieges: „Schande über euch“ skandiert

Chants of ’shame on you‘ greet guests at White House correspondents‘ dinner shadowed by war in Gaza WASHINGTON: The war in Gaza spurred large protests outside a glitzy roast with President Joe Biden, journalists, politicians and celebrities Saturday but went all but unmentioned by participants inside, with Biden instead using the annual White House correspondents‘ dinner to make both jokes and grim warnings about Republican rival Donald Trump’s fight to reclaim the U.S.



Aktualisiert am 28. April 2024

AP

„Westliche Medien, wir sehen euch und all die Schrecken, die ihr versteckt“, skandierte die Menge an einer Stelle

WASHINGTON: Der Krieg im Gaza-Streifen löste am Samstag große Proteste vor einer glanzvollen Veranstaltung mit Präsident Joe Biden, Journalisten, Politikern und Prominenten aus, wurde aber von den Teilnehmern im Saal so gut wie nicht erwähnt. Biden nutzte das jährliche Korrespondentendinner des Weißen Hauses stattdessen, um sowohl Witze als auch düstere Warnungen über den Kampf des republikanischen Rivalen Donald Trump um die US-Präsidentschaft auszusprechen.

Ein Abend, der normalerweise Präsidenten, Journalisten und Komödianten gewidmet ist, die sich über politische Skandale und einander lustig machen, schien in diesem Jahr die Schwierigkeit zu verdeutlichen, die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen und die Unruhen im Nahen Osten und anderswo beiseite zu lassen.

Biden eröffnete seinen Auftritt mit einer direkten, aber scherzhaften Anspielung auf Trump, indem er ihn in Anspielung auf einen Spitznamen, den Trump dem Präsidenten zuvor gegeben hatte, „sleepy Don“ nannte.

Trotz des ähnlichen Alters, so Biden, hätten die beiden Präsidentschaftsanwärter sonst wenig gemeinsam. „Mein Vizepräsident unterstützt mich sogar“, sagte Biden. Trumps ehemaliger Vizepräsident Mike Pence hat sich geweigert, Trumps Wiederwahlkandidatur zu unterstützen.

Doch der Präsident ging schnell zu einer düsteren Rede über, in der er darlegte, was seiner Meinung nach bei dieser Wahl auf dem Spiel steht: Eine weitere Trump-Regierung würde Amerika noch mehr schaden als seine erste Amtszeit.

„Wir müssen das ernst nehmen – vor acht Jahren hätten wir es als ‚Trump-Gerede‘ abtun können, aber nicht nach dem 6. Januar“, sagte Biden zu den Zuhörern und bezog sich dabei auf die Trump-Anhänger, die das Kapitol stürmten, nachdem Biden Trump bei den Wahlen 2020 besiegt hatte.

Trump nahm an dem Abendessen am Samstag nicht teil und hat auch als Präsident nie an dem jährlichen Bankett teilgenommen. Im Jahr 2011 saß er im Publikum und verfolgte mit finsterer Miene, wie der damalige Präsident Barack Obama Trumps Status als Reality-TV-Star aufs Korn nahm. Obamas Sarkasmus war damals so scharf, dass viele politische Beobachter ihn mit Trumps späterer Entscheidung in Verbindung brachten, 2016 als Präsident zu kandidieren.

Bidens Rede, die etwa 10 Minuten dauerte, erwähnte weder den anhaltenden Krieg noch die wachsende humanitäre Krise in Gaza.

Eine der wenigen Erwähnungen kam von Kelly O’Donnell, der Präsidentin der Korrespondentenvereinigung, die kurz auf die rund 100 Journalisten hinwies, die in Israels sechsmonatigem Krieg gegen die Hamas in Gaza getötet wurden. An einem Abend, der zu einem großen Teil dem Journalismus gewidmet war, erwähnte O’Donnell Journalisten, die in der ganzen Welt inhaftiert sind, darunter die Amerikaner Evan Gershkovich in Russland und Austin Tice, der vermutlich in Syrien festgehalten wird. Die Familien der beiden Männer waren wie schon bei früheren Abendessen anwesend.

Um zu dem Abendessen am Samstag zu gelangen, mussten sich einige Gäste durch Hunderte von Demonstranten drängen, die sich über die zunehmende humanitäre Katastrophe für die palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza empörten. Sie verurteilten Biden für seine Unterstützung der israelischen Militäraktion und westliche Nachrichtenmedien für die ihrer Meinung nach unzureichende Berichterstattung und falsche Darstellung des Konflikts.

„Schämt euch!“ riefen Demonstranten, die in das traditionelle palästinensische Keffiyeh-Tuch gehüllt waren, und rannten hinter Männern in Smokings und Anzügen und Frauen in langen Kleidern her, die Handtaschen in der Hand hielten, als die Gäste zu dem Abendessen eilten.

„Wir sehen dich, westliche Medien, und all das Grauen, das du versteckst“, skandierte die Menge an einer Stelle.

Andere Demonstranten lagen regungslos auf dem Bürgersteig, neben Attrappen von Splitterschutzwesten mit „Presse“-Abzeichen.

Die Demonstranten riefen „Freies, freies Palästina“. Sie jubelten, als jemand im Washington Hilton – wo das Abendessen seit Jahrzehnten stattfindet – eine palästinensische Flagge aus einem Hotelfenster im obersten Stockwerk entrollte.

Die Kritik an der Unterstützung der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen durch die Regierung Biden hat sich auf den amerikanischen College-Campus ausgebreitet, wo Studenten Lager errichteten und Polizeikontrollen standhielten, um ihre Universitäten zu zwingen, sich von Israel zu trennen. Gegenproteste unterstützen die israelische Offensive und beklagen Antisemitismus.

Bidens Autokorso nahm am Samstag eine andere Route vom Weißen Haus zum Washington Hilton als in den Vorjahren, um die Demonstranten weitgehend zu umgehen.

An der Veranstaltung am Samstag nahmen fast 3.000 Menschen teil. Zu den Prominenten gehörten die Oscar-Preisträgerin Da’Vine Joy Randolph, Scarlett Johansson, Jon Hamm und Chris Pine.

Sowohl der Präsident als auch der Komiker Colin Jost, der nach Biden sprach, machten sich über das Alter der beiden Präsidentschaftskandidaten lustig. „Ich sage nicht, dass beide Kandidaten alt sind. Aber Sie wissen, dass Jimmy Carter da draußen ist und denkt: ‚Vielleicht kann ich das Ding gewinnen'“, sagte Jost. „Er ist erst 99.“

Die Strafverfolgungsbehörden, darunter auch der Secret Service, haben zusätzliche Straßensperren und andere Maßnahmen ergriffen, um das zu gewährleisten, was der Sprecher des Secret Service, Anthony Guglielmi, als „das höchste Maß an Sicherheit für die Teilnehmer“ bezeichnete.

Die Organisatoren des Protestes erklärten, sie wollten auf die hohe Zahl palästinensischer und anderer arabischer Journalisten aufmerksam machen, die seit Beginn des Krieges im Oktober vom israelischen Militär getötet wurden.

Mehr als zwei Dutzend Journalisten in Gaza haben letzte Woche einen Brief geschrieben, in dem sie ihre Kollegen in Washington aufforderten, das Abendessen komplett zu boykottieren.

„Der Tribut, den wir für die bloße Erfüllung unserer journalistischen Pflichten zahlen müssen, ist erschütternd“, heißt es in dem Brief. „Wir sind Verhaftungen, Verhören und Folter durch das israelische Militär ausgesetzt, und das alles für das ‚Verbrechen‘ der journalistischen Integrität“.

Ein Organisator beklagte, dass die White House Correspondents‘ Association – die Hunderte von Journalisten vertritt, die über den Präsidenten berichten – seit den ersten Wochen des Krieges weitgehend zu den Tötungen palästinensischer Journalisten geschwiegen habe. Die WHCA reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Laut einer vorläufigen Untersuchung, die am Freitag vom Komitee zum Schutz von Journalisten veröffentlicht wurde, sind fast 100 Journalisten, die über den Krieg in Gaza berichteten, getötet worden. Israel hat sein Vorgehen verteidigt und behauptet, es habe militante Kämpfer ins Visier genommen.

„Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und Gaza zahlen Journalisten den höchsten Preis – ihr Leben – um unser Recht auf Wahrheit zu verteidigen. Jedes Mal, wenn ein Journalist stirbt oder verletzt wird, verlieren wir ein Stück dieser Wahrheit“, sagte CPJ-Programmdirektor Carlos Martínez de la Serna in einer Erklärung.

Sandra Tamari, Geschäftsführerin von Adalah Justice Project, einer palästinensischen Interessengruppe mit Sitz in den USA, die den Brief von Journalisten aus Gaza mitorganisiert hat, sagte: „Es ist beschämend, dass die Medien mit Präsident Biden speisen und lachen, während er die israelische Verwüstung und den Hunger der Palästinenser in Gaza zulässt“.

Darüber hinaus startete das Adalah Justice Project eine E-Mail-Kampagne, die sich an 12 Medienmanager verschiedener Nachrichtenagenturen – darunter The Associated Press – richtete, die zu dem Abendessen erwartet werden und zuvor einen Brief unterzeichnet hatten, in dem der Schutz von Journalisten in Gaza gefordert wurde.

„Wie können Sie immer noch hingehen, wenn Ihre Kollegen in Gaza Sie gebeten haben, nicht zu kommen“, fragte ein Demonstrant die ankommenden Gäste. „Ihr seid mitschuldig.“

___ Die Associated Press-Autoren Mike Balsamo, Aamer Madhani, Fatima Hussein und Tom Strong haben zu diesem Bericht beigetragen.

Peled: „Israel sollte Palästina genannt werden“



Heather Gray

Initiative für Gerechtigkeit

28. April 2024

Matti Peled



Vorwort

Die erste Version des folgenden Artikels über ein palästinensisches „Heimatgefühl“ habe ich 2006 für Counterpunch geschrieben und auch in einem Beitrag der Gerechtigkeitsinitiative von 2016 veröffentlicht. Angesichts der Intensität der gegenwärtigen Kämpfe und der anhaltenden israelischen Gewalt gegen die Palästinenser sende ich jedoch eine überarbeitete Version. Land und der Kampf um die Integrität der Ureinwohner sind überall auf der Welt von enormer Bedeutung. Diejenigen von uns, die europäischer Abstammung sind (zu denen auch viele Israelis gehören), haben im Laufe der Jahrhunderte viel zu sühnen, wenn es darum geht, anderen Land wegzunehmen und Menschen zu versklaven, und die Kämpfe und der Nachhall davon sind noch nicht vorbei. Die Auswirkungen des missbräuchlichen und arroganten Verhaltens sind scheinbar endlos, insbesondere wenn die Bemühungen um Versöhnung, Wiedergutmachung, Gerechtigkeit und Frieden nicht ernst genommen werden.

Der aktuelle israelisch-palästinensische Konflikt und einige Lösungen der Familie Peled

Die gegenwärtigen Auswirkungen dieses Konflikts verschärfen sich im Nahen Osten angesichts der zunehmenden israelischen und amerikanischen Arroganz noch mehr.

Die Israelis mögen sich das palästinensische Land aneignen und es als ihr eigenes beanspruchen, aber sie liegen falsch in der Annahme, dass es „ihr“ Land sein wird. Es ist nicht ihr Land und wird es auch nie sein. Es ist längst überfällig für Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung. Wie Miko Peled, ein ehemaliger Angehöriger des israelischen Militärs, sagte: „Israel ist ein illegitimer Staat und das Gebiet sollte Palästina genannt werden!“ Im Folgenden finden Sie sein Zitat aus einem kürzlich geführten Interview:

Die Vereinigten Staaten sind einer der Hauptunterstützer der Besatzung, indem sie das israelische Militär finanzieren und die israelischen Verstöße gegen das Völkerrecht in den Vereinten Nationen decken. Peled betont, dass Aktivisten in den USA die Verantwortung haben, Maßnahmen zu ergreifen, um die Besetzung Palästinas zu beenden, und skizziert viele Möglichkeiten, dies zu tun, einschließlich einer aggressiven BDS-Kampagne und der Unterstützung von Gesetzen im Kongress. Peled sagt, dass „Israel“ ein illegitimer Staat ist und das Gebiet Palästina genannt werden sollte. (Miko Peled – Popular Resistance – 30. März 2018)

Im Laufe der Jahre hatte ich das Glück, sowohl den Vater als auch den Sohn – Matti und Miko Peled – zu interviewen.

Matti Peled (1923-1995), der 1969 als Generalmajor aus dem israelischen Militärdienst ausschied, promovierte an der Universität von Kalifornien in arabischer Literatur und kehrte dann nach Israel zurück, um arabische Literatur zu lehren.

1992 führte ich ein Interview mit Matti Peled, der die Vereinigten Staaten besuchte, um für ein Friedensabkommen zwischen Israelis und Palästinensern zu werben. Klicken Sie hier, um die PDF-Datei des transkribierten Interviews mit ihm zu erhalten, das den Titel „Vorhersagen über die gegenwärtigen Unruhen im Nahen Osten“ trägt.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung einiger Kommentare von Matti Peled aus dem Interview von 1992:

Er beschreibt den korrumpierenden Einfluss der US-Regierung, die Israel enorme Summen an Hilfe zukommen lässt.

Er äußert sich über die israelische Zeit vor dem „Sechstagekrieg“ von 1967, auf den er stolz ist, und wie sehr er sich für das heutige Israel schämt.

Er verweist immer wieder auf die Unterdrückung der Palästinenser durch die Israelis.

Er prognostiziert die heutige Situation im Nahen Osten mit exzessiver Gewalt und Konflikten aufgrund der verstärkten Waffenverkäufe in der Region nach 1967, vor allem durch die USA.

Er stellt fest, dass es praktisch keine konkreten Friedensverhandlungen gibt und dass Israel nicht in der Lage zu sein scheint, einen Plan vorzulegen.

Er betont, dass die Vereinten Nationen das einzige Instrument sind, das die Probleme wirksam lösen und den Frieden im Nahen Osten herbeiführen kann.

Wie man feststellen kann, ist vieles von dem, was Matti Peled 1992 sagte, leider immer noch relevant für die heutige Situation im Nahen Osten. Wie bereits erwähnt, hatte ich auch das Glück, den Sohn von Matti Peled, Miko Peled, zu interviewen, der 2014 zu Besuch in Atlanta war. Klicken Sie hier für den Link zu seiner Rede in Atlanta 2014.

Miko Peled

Hier finden Sie einige Informationen über Miko Peled und seine Familie:

Miko Peled ist ein Schriftsteller und Aktivist, der in Jerusalem geboren und aufgewachsen ist. Angetrieben von einer persönlichen Familientragödie hat er ein Buch über seine Reise mit dem Titel „The General’s Son, Journey of an Israeli in Palestine“ geschrieben. Das Buch behandelt die Arbeit, an der Peleds Familie seit der Einwanderung seiner Großeltern nach Palästina zu Beginn des 20. Jahrhunderts beteiligt war, und beschreibt detailliert ihre Arbeit und ihr Leben. Peleds Großvater mütterlicherseits, Avraham Katznelson, war einer der Unterzeichner der israelischen Unabhängigkeitserklärung; sein Vater Matti Peled war General in der israelischen Armee; in den 1970er Jahren leistete sein Vater Pionierarbeit für einen israelisch-palästinensischen Dialog und traf schließlich mit Jassir Arafat zusammen, um ihn zur Anerkennung des Staates Israel und zur Annahme der Zweistaatenlösung zu bewegen. 1997 verlor Mikos Schwester Nurit ihre Tochter Smadar bei einem Selbstmordattentat in Jerusalem, was Miko schließlich dazu veranlasste, sich auf die Reise nach Palästina zu begeben. (Miko Peled)

Ein palästinensischer „Sinn für den Ort“

Um das Dilemma, in dem sich der Nahe Osten befindet, besser verstehen zu können, ist es unerlässlich, die Geschichte der Vorfahren zu kennen, und dazu gehört natürlich auch die palästinensische Geschichte, die oft nicht berücksichtigt wird und die in den Herzen und Köpfen der Palästinenser weiterlebt.

Israels Bombardierung und rücksichtslose Destabilisierung der palästinensischen Gemeinden geht weiter mit der klaren Absicht, die palästinensische Entschlossenheit zu untergraben. Angesichts des vergangenen Jahrhunderts und des ständigen Missbrauchs durch die Israelis ist jedoch klar geworden, dass Israel zwar versuchen kann, die palästinensischen Ansprüche auf Palästina zu schmälern oder die Entschlossenheit der Palästinenser zu schwächen, aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass es damit Erfolg haben wird. Egal, wie stark die Bomben, Raketen und Caterpillar-Bulldozer oder was auch immer die Israelis einsetzen, sie können niemals die angestammten Geschichten und die Kultur zerstören, die in den Palästinensern selbst verwurzelt sind.

Wahrscheinlich sagt dies niemand besser als der palästinensische Dichter Mahmoud Darwish:



Ich komme von dort

Ich komme von dort und ich habe Erinnerungen

Geboren wie die Sterblichen, habe ich eine Mutter

Und ein Haus mit vielen Fenstern,

Ich habe Brüder, Freunde,

Und eine Gefängniszelle mit einem kalten Fenster.

Mein ist die Welle, die von Möwen gerissen wird,

Ich habe meine eigene Aussicht,

Und einen zusätzlichen Grashalm.

Mein ist der Mond am fernen Rand der Worte,

und der Reichtum der Vögel,

Und der unsterbliche Olivenbaum.

Ich ging durch dieses Land, bevor die Schwerter

seinen lebendigen Körper in einen beladenen Tisch verwandelten.

Ich komme von dort. Ich bringe den Himmel zu seiner Mutter

Wenn der Himmel um seine Mutter weint.

Und ich weine, um mich bekannt zu machen

einer zurückkehrenden Wolke.

Ich lernte alle Worte, die des Hofes des Blutes würdig sind

Damit ich die Regel brechen konnte.

Ich lernte alle Worte und zerbrach sie

Um ein einziges Wort zu machen: Homeland…..

( Protestpoesie)

Das Land birgt die Geschichten, die Geschichte. Das Land birgt die Wurzeln. Das Land umarmt die Vorfahren von Tausenden von Jahren. Das palästinensische Volk wird dies bewahren, egal was passiert. Dies ist die mächtigste Waffe von allen. Man kann sie nicht wegbomben. Auch die Juden des Nahen Ostens haben diese Geschichte, aber es ist eine gemeinsame Geschichte mit den Palästinensern.

Die Israelis haben auf vielfältige Weise versucht, die palästinensische Geschichte auszulöschen. Die Zerstörung von Aufzeichnungen ist ein Beispiel dafür. Vor Jahren zerstörten die Israelis bei Bombenangriffen in der Stadt Nablas ein Verwaltungsgebäude mit Tausenden von palästinensischen Dokumenten, die zum Teil über 100 Jahre alt waren und Urkunden und Familiengeschichten im Zusammenhang mit Land enthielten. In dem Artikel von Gale Courey Toesing „Zuerst die Archive zerstören: 9/11 Nablas“ (Counterpunch, 27. Juli 2006) zitiert sie Abed Al Illah Ateereh, den Direktor des Innenministeriums in Nablus:

„Es gibt 100 Prozent Schaden“, sagte Ateereh. „Sie haben das Gebäude komplett zerstört, aber das war den Israelis nicht genug. Sie haben dann ihre Caterpillar-Bulldozer eingesetzt, um alles durcheinander zu bringen und alle Dokumente mit dem Boden zu vermischen, so dass nichts mehr erhalten werden kann“, so Ateereh.

Das Ministerium verfügte über mindestens 175.000 einzelne Akten, die jeweils mehrere Dokumente enthielten. Es wird unmöglich sein, eine ganze Akte wiederherzustellen, sagte Ateereh. Einige der neueren Dokumente sind auf einem Computer gesichert, aber die alten historischen Aufzeichnungen sind unbezahlbar und unersetzlich.

In David Barsamian’s „Kultur und Widerstand: Conversations with Edward W. Said“ (2003) schreibt Barsamian, dass die Israelis 1982 bei einem Einmarsch in Beirut (Libanon) unter der Führung von Ariel Sharon Büros mit palästinensischen Archiven zerstörten. 20 Jahre später „plünderten“ die Israelis bei einem weiteren Einmarsch unter Scharon das Khalil Sakakini Cultural Center in Ramallah.

Der verstorbene Edward Said merkte an, dass das Zentrum nach Khalil Sakakini benannt wurde, der ein Freund seiner Familie war.

„Er war berühmt für eine Schule, die er leitete (vor 1948), es war eine nationale Schule. Sie war nicht-sektiererisch. Und sie lehrte junge palästinensische Männer das Verständnis für ihr kulturelles und politisches Erbe. Das Zentrum in Ramallah, das nach ihm benannt ist, ist also ein Symbol.

Edward Said

„Er war berühmt für eine Schule, die er leitete (vor 1948), es war eine nationale Schule. Sie war nicht-sektiererisch. Und sie lehrte junge palästinensische Männer das Verständnis für ihr kulturelles und politisches Erbe. Daher ist das nach ihm benannte Zentrum in Ramallah ein Symbol für das nationale, intellektuelle und kulturelle Leben der Palästinenser und damit ein Ziel für die Israelis.“

Über die Palästinenser sagt Edward Said:

„Es gibt eine ganze Reihe von kulturellen Ausdrucksformen, die Teil der Konsolidierung und des Fortbestehens der palästinensischen Identität sind. Es gibt ein palästinensisches Kino, ein palästinensisches Theater, eine palästinensische Poesie und Literatur im Allgemeinen. Kultur ist ein Mittel, um gegen Auslöschung und Vernichtung zu kämpfen. Kultur ist eine Form der Erinnerung gegen die Auslöschung.“ (Edward Said)

Und obwohl sich die Flüchtlinge nach Palästina zurücksehnen, halten sie ihre Kultur aufrecht. Said stellt auch fest, dass,

„Der Tonfall der palästinensischen Umgangssprache bleibt bis in die dritte und vierte Generation erhalten. Mein Sohn zum Beispiel wuchs in New York auf und lernte später Arabisch. Wenn man ihn sprechen hört, kann man den Akzent seines Großvaters heraushören. Er hat sie offensichtlich von mir gehört und von anderen Palästinensern, wenn wir zusammen sprechen. Die Sprache selbst ist also die große Tafel der Erinnerung.“ (Edward Said)

Zusammenfassung

Ein Gefühl für den Ort? Was ist das? Das ist schwer zu sagen. Doch Mahmoud Darwish drückt es in seinem obigen Gedicht am besten aus. In den meisten Fällen scheint es so zu sein, dass der „Ort“ eines Volkes mit der Geschichte und der Kultur verbunden ist, die in der Regel auf das Land bezogen ist. Das gilt sowohl für die Palästinenser als auch für die Juden des Nahen Ostens. Und Landbesitz? Das ist ein sehr komplexes Thema. Außerdem ist die ungerechtfertigte Aneignung von Land nie ganz erfolgreich. Es gibt fast immer eine Gegenreaktion. Es drohen fast immer Gewalt und Vergeltung. Die Menschen werden nicht zulassen, dass die Ungerechtigkeit gegen die eigenen Leute unbegrenzt fortgesetzt wird. Wenn überhaupt, dann stärkt dieser Missbrauch ihre Entschlossenheit.

Die Geschichten, die Geschichte und die Kultur, die mit dem Land verbunden sind, sind tiefgreifend. Sie sind immer da, immer in den Herzen und Köpfen der Menschen, ungeachtet der Versuche, sie zu zerstören. In der Tat sind sie viel stärker als jede Bombe. Zu unser aller Sicherheit sollten die Israelis und die Amerikaner versuchen, dies zu lernen und ihre Abhängigkeit von Bomben, Aggression und dem Wunsch nach einem Imperium aufzugeben und stattdessen auf Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung hinzuarbeiten.

Und, wie Peled sagt, wäre es eine ausgezeichnete Idee, das Gebiet „Palästina“ statt „Israel“ zu nennen. Hoffentlich würde dies auch zu mehr Versöhnungsinitiativen führen, so dass Araber und Juden vielleicht sogar endlich in Frieden zusammenleben könnten ….! Und wenn dies der Fall ist, könnte dies möglicherweise als ein wichtiger Weg dienen, um andere Versöhnungsprozesse in der ganzen Welt einzuleiten. Die Palästinenser – jetzt sowohl Araber als auch Juden – könnten die Führung bei den weltweiten Versöhnungsbemühungen übernehmen. Wäre das nicht schön!

Bitte ziehen Sie auch eine Spende an Heather Gray von der Justice Initiative in Betracht.

Jeder Betrag, den Sie spenden, wird sehr geschätzt.

Übersetzt mit deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …