Smears must not deter students from acting against genocide Pro-Israel group portrays protests as anti-Semitic.

Verleumdungen dürfen Studenten nicht davon abhalten, gegen Völkermord vorzugehen

Von David Cronin

Lobby Watch

30. April 2024

Studenten der SciencesPo in Paris haben die französische politische Elite mit ihrem Protest gegen den Völkermord im Gazastreifen verärgert. Houpline-Renard SIPA

Der Himmel bewahre, dass Studenten den Unterricht schwänzen, um einen Völkermord zu verhindern.

Eine solche Botschaft wird von der französischen politischen Elite ausgesandt, die entsetzt darüber ist, dass an der SciencesPo, einer bekannten Pariser Universität, Proteste aus Solidarität mit den Palästinensern stattgefunden haben.

Zweifellos aus Angst, dass sich solche Proteste ausbreiten, unterstellen die Unterstützer Israels, dass sie einen Hintergedanken haben.

Da die Europäische Union Jüdischer Studenten (EUJS) bei den Bemühungen, die Demonstranten zu verleumden, eine prominente Rolle spielt, ist eine Untersuchung der Politik und Philosophie der Gruppe – wenn das das richtige Wort ist – notwendig.

Die EUJS ist weit davon entfernt, Bigotterie zu verhindern, und definiert sich selbst ausdrücklich als zionistisch. Sie ist daher der Ideologie verhaftet, die der Enteignung der Palästinenser in den 1940er Jahren und dem Völkermord an ihnen in diesem Augenblick zugrunde liegt.

Die EUJS verriet ihre wahre Agenda in einer Zusammenfassung einer Diskussion, die sie kürzlich mit anderen pro-israelischen Lobbygruppen führte. Aus dieser Zusammenfassung ging hervor, dass eine ihrer größten Sorgen der Antizionismus an Universitäten ist.

Da der Zionismus davon ausgeht, dass Palästinenser gegenüber israelischen Juden einen minderwertigen Status haben, ist der Widerstand gegen den Zionismus eine Pflicht für jeden, dem Gerechtigkeit und Gleichheit wirklich am Herzen liegen.

Antizionismus ist etwas völlig anderes als Antisemitismus – Hass auf Juden aufgrund ihrer Religion oder ethnischen Zugehörigkeit.

Es ist wichtig, sich über die Unterschiede zwischen Antizionismus und Antisemitismus im Klaren zu sein, nicht zuletzt, weil Gruppen wie die EUJS sie als synonym darstellen.

Emma Hallali, die Präsidentin der EUJS, hat in letzter Zeit behauptet, dass Proteste gegen die Palästina-Solidarität an Universitäten es Juden unmöglich machen, „ein normales Studentenleben“ zu führen.

Die Schlussfolgerung, dass das versteckte Ziel der Proteste darin besteht, den Campus in eine judenfeindliche Umgebung zu verwandeln, muss als unehrlich entlarvt werden.

Finsteres Spiel

Während die Proteste darauf abzielen, den Völkermord in Gaza zu stoppen, treibt die EUJS ein finsteres Spiel, indem sie darauf besteht, dass alle Juden, die sich selbst respektieren, sich auf die Seite Israels stellen müssen, des Staates, der diesen Völkermord durchführt.

Im Januar veröffentlichte die EUJS eine Erklärung, in der sie antizionistische Organisationen wie die Jüdische Stimme für den Frieden kritisierte.

In der Erklärung wurde behauptet, dass die Aktionen solcher Gruppen „die Gefahr bergen, schädliche Stereotypen und falsche Vorstellungen über die jüdische Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, was zu verstärkten Vorurteilen und Diskriminierung führt“.

In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall.

Antizionistische jüdische Gruppen zeigen, dass die jüdische Gemeinschaft nicht monolithisch ist. Eine beträchtliche Anzahl von Juden ist über die Verbrechen Israels empört und entschlossen, sich dagegen auszusprechen.

Wenn jemand schädliche Stereotypen aufrechterhält, dann ist es die EUJS und ihre Behauptung, dass die einzigen Juden, auf die man hören sollte, diejenigen sind, die Israel unterstützen.

Es ist beschämend, dass die Europäische Union die EUJS als repräsentativ für alle jüdischen Studenten betrachtet.

Die EUJS erhielt im Jahr 2022 von der Europäischen Union fast 900.000 $ an Finanzmitteln.

Die EUJS unterhält besonders enge Beziehungen zu Katharina von Schnurbein, der Koordinatorin der Europäischen Union gegen Antisemitismus.

Obwohl in von Schnurbeins offizieller Stellenbeschreibung Israel kein einziges Mal erwähnt wird, agiert sie als Propagandistin für Israel.

Sie hat die Lüge verbreitet, die Hamas habe am und nach dem 7. Oktober Massenvergewaltigungen begangen. Dieser Schwindel dient als Vorwand für den Völkermord, den Israel in Gaza verübt.

Von Schnurbein hat in letzter Zeit von einem „Tsunami des Antisemitismus“ in Europa gesprochen.

Ihre Wortwahl sollte hinterfragt werden. Von Schnurbein hat häufig Antipathie gegenüber dem Zionismus mit antijüdischem Hass in einen Topf geworfen.

Von Schnurbein beklagte kürzlich, dass eine Konferenz zu den bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament „in einer Weise missbraucht wurde, dass sich Juden nicht mehr sicher fühlen“.

Ihre Beschwerde stützte sich darauf, dass die Parole „free Palestine“ skandiert und die EUJS-Delegation von einigen Konferenzteilnehmern als „Faschisten“ bezeichnet wurde. Aus dem von der EUJS veröffentlichten Video des Vorfalls geht nicht hervor, dass die Sicherheit der EUJS-Delegation auf der Konferenz in irgendeiner Weise bedroht war.

Vielmehr zeigt das Video, dass die EUJS versucht hat, eine Diskussion über die Situation in Gaza zu unterbinden, obwohl es sich um eine dringende Angelegenheit handelt.

Wenn es nach der EUJS ginge, würden die Studenten entweder schweigen, während Palästinenser abgeschlachtet werden, oder dem Staat Israel applaudieren, der das Abschlachten betreibt.

Glücklicherweise weigern sich junge und nicht mehr ganz so junge Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks, sich von Israels Unterstützern einschüchtern zu lassen. Der auf den Universitäten gezeigte Trotz ist eine Quelle der Hoffnung in diesen düsteren Zeiten.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …