Iraqi Kurdistan pays a deadly price for hosting the Mossad Israel’s notorious intelligence agency has spent decades infiltrating and sabotaging Arab states. But it has hit a wall in Iraq, a country that hosts the Axis of Resistance and is prepared to fight back hard.

Israels berüchtigter Geheimdienst hat Jahrzehnte damit verbracht, arabische Staaten zu infiltrieren und zu sabotieren. Doch im Irak, der die Achse des Widerstands beherbergt und bereit ist, hart zurückzuschlagen, stößt er an seine Grenzen.

Irakisch-Kurdistan zahlt einen tödlichen Preis für die Aufnahme des Mossad

Der Irak-Korrespondent von The Cradle

25. Januar 2024

Kurz vor Mitternacht am 15. Januar wurde Erbil, die Hauptstadt von Irakisch-Kurdistan, von einem gezielten Raketenangriff des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) erschüttert. Elf ballistische Raketen des Typs Fateh 110 trafen die Privatresidenz des wohlhabenden und gut vernetzten kurdischen Tycoons Peshraw Dizayee, 61 Jahre alt, der zusammen mit Mitgliedern seiner Familie und einem Geschäftspartner getötet wurde.

Die IRGC erklärten in einer Erklärung, dass sie „eines der Hauptquartiere des israelischen Mossad in der irakischen Region Kurdistan“ angegriffen hätten, und wiesen darauf hin, dass diese Aktion eine Reaktion auf die Ermordung von Führern der IRGC und ihrer Achse des Widerstands durch den Besatzungsstaat sei.

„Wir versichern unserem Volk, dass die Offensivoperationen der Garde fortgesetzt werden, bis auch der letzte Tropfen Blut der Märtyrer gerächt ist“, so die IRGC.

Dieser Militärschlag geht auf die jüngste Ermordung mehrerer IRGC-Mitglieder in Syrien zurück, darunter ein hochrangiger Kommandeur, für die Teheran Vergeltung angekündigt hatte. Die IRGC haben auch ISIS-Stellungen in der unruhigen syrischen Provinz Idlib angegriffen.

Versteckte Ölverbindungen

Dizayee, ein einflussreicher Mann mit engen Verbindungen zum herrschenden Barzani-Clan in Irakisch-Kurdistan und zur Demokratischen Partei Kurdistans (KDP), verfügte über ein geschätztes Vermögen von 2,5 Milliarden US-Dollar, das er durch die Gründung der Falcon Group erwarb, die in verschiedenen Sektoren wie Sicherheit, Öl, Gas, Bauwesen und Landwirtschaft tätig ist.

Seine zentrale Rolle bei der Erleichterung von Ölexporten aus Kurdistan nach Israel lenkte die Aufmerksamkeit auf seine verschlungenen, aber illegalen Beziehungen zu Tel Aviv sowie zum kurdischen Sicherheits- und Geheimdienstapparat.

Obwohl irakische Gesetze ausdrücklich jegliche Geschäfte mit Israel verbieten, gehen Berichte und Experten davon aus, dass ein erheblicher Teil der israelischen Öleinfuhren – nach manchen Angaben etwa 70 Prozent – aus der irakischen Region Kurdistan stammt, und zwar zu Preisen, die 50 Prozent unter dem Marktwert liegen.

Der Irak exportiert täglich etwa 3,6 Millionen Barrel Öl, darunter 390.000 Barrel aus Ölfeldern in der Region Kurdistan, durch die 970 km lange Nordpipeline, die von Kirkuk zum türkischen Hafen Ceyhan führt, bevor sie ihren Weg nach Israel findet.

Im Jahr 2014, als die ISIS die Kontrolle über Mosul und weite Teile des Iraks übernahm, begann die kurdische Regionalregierung (KRG), Rohöl direkt in die Türkei zu exportieren und auf den internationalen Märkten zu verkaufen, ohne den Umweg über die staatliche Organisation für die Vermarktung von Öl (SOMO) in Bagdad zu nehmen, die für alle irakischen Ölexporte zuständig ist.

Der irakische Gesetzgeber Uday Awad erklärte gegenüber The Cradle, dass diese direkten Ölverkäufe sowohl illegal als auch heimlich erfolgten:

„Jahrelang hat die Region Kurdistan versucht, die Ölverkäufe nach Tel Aviv zu verheimlichen, aber alle Lieferungen an israelische Häfen werden von SOMO dokumentiert, die jedes nach Israel verkaufte Barrel verfolgt hat.“

Am 17. Februar 2022 entschied das irakische Bundesgericht, dass die Zustimmung der kurdischen Regierung zum Öl- und Gasgesetz in der Region verfassungswidrig sei, und stützte sich dabei auf das Eingeständnis der KRG im Jahr 2015 – vor dem US-Berufungsgericht in einer vom Irak eingereichten Klage -, Öllieferungen in israelischen Häfen zu entladen.

Israelischer Einfluss und Intrigen im Irak

Dizayees expansives Konglomerat Falcon Group ist zu einem Brennpunkt in der irakisch-israelischen Verflechtung geworden. In den iranischen Medien wird ein Netz von Verbindungen behauptet, zu dem auch die EIA gehört, ein Unternehmen, das angeblich mit dem US Census Bureau verbunden ist und im US-Handelsministerium angesiedelt ist.

Besonders besorgniserregend ist die Falcon Security Company, eine Tochtergesellschaft, bei der rund 600 Personen beschäftigt sein sollen, hauptsächlich ehemalige Angehörige der US-Armee. Es wird spekuliert, dass dieser Sicherheitsarm direkte Verbindungen zum US-Verteidigungsnachrichtendienst (DIA) unterhält und als Kanal für die Sammlung wertvoller Informationen über die inneren Angelegenheiten des Irak dient.

Iranische Quellen, die gegenüber The Cradle anonym bleiben wollen, behaupten, dass Dizayee ein Kollaborateur des Mossad in Erbil war, der verdeckte Operationen orchestrierte und über sein riesiges Geschäftsimperium logistische Unterstützung leistete. Private irakische Quellen bestätigen diese Darstellung und berichten, dass sich in Kurdistan ein kompliziertes israelisches Einflussnetzwerk etabliert hat, in dem der Mossad angeblich Gruppen ausbildet, die dem Iran und der Achse des Widerstands feindlich gegenüberstehen.

Der Schwerpunkt dieser Gruppen liegt Berichten zufolge auf Sicherheitsoperationen, einschließlich der gezielten Ermordung von Wissenschaftlern, die am iranischen Atomprogramm beteiligt sind.

In den vergangenen Jahrzehnten hat der israelische Mossad unablässig daran gearbeitet, Spionagezellen in arabischen Staaten – ob feindlich oder befreundet – einzurichten, ist dabei aber immer wieder auf Widerstand im Irak gestoßen. Zu den bemerkenswerten Beispielen gehört der Fall von Ezra Naji Zalka, einem irakischen Juden, dessen Spionagenetzwerk vom irakischen Geheimdienst aufgedeckt wurde, was 1969 zu seiner Hinrichtung führte.

Der Mossad erhielt jedoch durch die illegale US-Invasion im Jahr 2003 einen Aufschwung im Irak. Die amerikanische Besatzung eröffnete ein neues Kapitel für Israels Spionage- und Sabotageaktivitäten, bei denen der Mossad die nördlichen Regionen des Irak ins Visier nahm, um sich einen strategischen Vorteil gegenüber den Nachbarländern, insbesondere dem Iran, zu verschaffen.

Die Ziele des Mossad gehen über das reine Sammeln von Informationen hinaus: Sein Schwerpunkt liegt auf der Sammlung von Informationen über militärische Einrichtungen, Sicherheitsanlagen und potenzielle Bedrohungen durch Länder, die den Interessen Tel Avivs entgegenstehen.

Die Wirtschaftsspionage wurde zu einem wichtigen Aspekt: Der Mossad suchte nach Daten über Investitionsprojekte, Tourismus, Landwirtschaft, Börsen und einflussreiche Geschäftsleute in den Zielländern.

Der Umfang der Spionage wurde durch das notorische Engagement des Mossad bei subversiven Aktivitäten zur Beeinflussung gesellschaftlicher Werte und Normen noch weiter ausgedehnt. Die Vorwürfe reichen von der Verbreitung von Drogen über die Förderung internationaler Prostitutionsnetze bis hin zur Beteiligung am Sklavenhandel.

Widerstand gegen Zionismus und israelische Spionage

Ausgestattet mit modernster Technologie ist der israelische Geheimdienst nicht nur bestrebt, den Aufenthaltsort von Widerstandsführern ausfindig zu machen, sondern auch die öffentliche Meinung zu manipulieren, um umfassendere geopolitische Ziele zu verfolgen.

Der irakische Geheimdienst hat in der Vergangenheit viele der israelischen Penetrationsaktivitäten vereitelt, insbesondere die Bildung von Spionagezellen im Zentrum und im Süden des Landes.

Ein solches Beispiel war die von Ezra Naji Zalka, einem irakischen Juden, gegründete Zelle, der viele Spione für Israel rekrutieren konnte. Nach Angaben der irakischen Regierung gehörten dem Zalkha-Netzwerk zeitweise 35 Spione an, darunter 13 Juden, die vom irakischen Geheimdienst identifiziert und festgenommen wurden.

Zu Beginn seiner Tätigkeit für den Mossad bestand Zalkhas Hauptaufgabe darin, Informationen über arme Juden in beliebten Stadtvierteln, ihre Lebensbedingungen, ihre Zahl, ihre Bildung und ihre Einstellung zum Thema Einwanderung zu sammeln. Später weitete seine Zelle ihre Arbeit auf militärische und sicherheitspolitische Aspekte aus und begann, Informationen über irakische Einrichtungen zu sammeln.

Laut den im vergangenen Jahr veröffentlichten Memoiren des israelisch-britischen Historikers und irakischen Juden Avi Shlaim war der Mossad zwischen 1950 und 1951 an fünf Bombenanschlägen auf jüdische Ziele beteiligt, die unter dem Namen Ali Baba bekannt wurden. Ziel war es, in der breiten Öffentlichkeit Angst und Feindseligkeit gegenüber irakischen Juden zu schüren. Dies führte dazu, dass mehr als 120.000 Juden – damals 95 Prozent der jüdischen Bevölkerung im Irak – in einer als Operation Esra und Nehemia bekannten Aktion nach Israel gebracht wurden.

Die subversiven Taktiken des Mossad stellen somit eine Sicherheitsbedrohung für alle westasiatischen Staaten dar, und die jüngsten Normalisierungsabkommen sind praktisch ein trojanisches Pferd für den Zionismus.

Das Angebot, das auf dem Tisch liegt, ist kein Friedensangebot, sondern eine Drohung, bei der es um Leben und Tod geht: Die Staaten, die sich der Normalisierung widersetzen, müssen mit verstärkten Terrorakten, Sabotageakten oder Attentaten rechnen – und, als letztes Mittel zur Bestrafung derjenigen, die sich nicht fügen wollen, mit konventionellen Luftangriffen durch das von den USA unterstützte israelische Militär oder die USA selbst.

