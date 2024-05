Police remove pro-Palestinian students from Paris’s Sciences Po university More than 50 students staging sit-in and hunger strike at the university leave campus without incident.



Demonstranten zeigen das Zeichen des Sieges, als sie von französischen Gendarmen bei der Räumung eines pro-Gaza-Sitzstreiks in der Eingangshalle des Instituts für politische Studien (Sciences Po Paris) in Paris am 3. Mai 2024 eskortiert werden. Ein Student erzählte Reportern, dass sich noch etwa 50 Studenten in der Rue Saint-Guillaume befanden, als die Polizei eindrang. Die Studenten der Sciences Po haben eine Reihe von Protesten organisiert, wobei einige Studenten über den Krieg zwischen Israel und Hamas und die daraus resultierende humanitäre Krise in dem belagerten palästinensischen Gebiet Gaza wütend waren. (Foto von MIGUEL MEDINA / AFP)

Studenten, die an der französischen Universität einen Sitzstreik und einen Hungerstreik durchgeführt haben, verlassen den Campus ohne Zwischenfälle.

Polizei entfernt pro-palästinensische Studenten von der Pariser Universität Sciences Po

3. Mai 2024

Französische Polizeibeamte sind in das Pariser Institut für politische Studien (Sciences Po) eingedrungen und haben pro-palästinensische Studentenaktivisten entfernt, die die Gebäude des Instituts besetzt hatten, um gegen Israels Krieg gegen Gaza zu protestieren.

Natacha Butler von Al Jazeera berichtete aus der französischen Hauptstadt, dass die Polizei am Freitag in eines der Gebäude eindrang und mehr als 50 Studenten entfernte, die ein Sit-in veranstalteten, darunter auch einige, die einen Hungerstreik begonnen hatten.

„Sie [Studenten] haben sich langsam zurückgezogen. Es wurde ihnen erlaubt, den Ort zu verlassen. Es scheint, als wäre es friedlich verlaufen“, sagte sie.

James, ein Student der Universität, sagte gegenüber Al Jazeera, dass die Schulleitung am Freitag eine weitere Gesprächsrunde mit den Demonstranten abgehalten habe, aber die Verhandlungen über eine Verlegung des Protests an einen anderen Ort auf dem Campus scheiterten.

„Es gab keine Zusicherungen, dass die Polizei nicht eingreifen würde, nachdem die Leute die Räume verlassen hatten“, sagte er.

Ein anderer Student namens Lucas, der einen Masterabschluss anstrebt, sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe gesehen, wie „einige Studenten gezerrt und andere am Kopf oder an den Schultern gepackt wurden“.

Auf Bildern, die Al Jazeera außerhalb des Campus aufnahm, waren auch junge Demonstranten zu sehen, die pro-palästinensische Gesänge riefen, als sie sich mit der Polizei anlegten.

Studenten des Palästina-Komitees der Universität hatten zuvor Reportern berichtet, dass sie mit einer „unverhältnismäßigen“ Reaktion der Polizei konfrontiert waren, die den Zugang zum Gelände blockiert hatte, bevor sie einrückte.

Sie beklagten sich auch über fehlende „medizinische Hilfe“ für sieben Studenten, die „in Solidarität mit den palästinensischen Opfern“ in den Hungerstreik getreten waren.

Vor dem Eingreifen der Polizei sagte ein Sprecher von Sciences Po, dass die Universität eine „Verhandlungslösung zur Beendigung des Pattes“ mit den Studenten anstrebe und dass einige ihrer Außenstellen in Reims, Le Havre und Poitiers ebenfalls von den Protesten betroffen seien.

Die Universität war am Freitag für den ganzen Tag geschlossen, mit einer starken Polizeipräsenz rund um ihr Hauptgebäude.

Wie Studierende auf der ganzen Welt für Gaza eintreten

Epizentrum der Proteste

Sciences Po ist zum Epizentrum der studentischen Antikriegsproteste in Frankreich geworden, die sich gegen die akademischen Beziehungen der Einrichtung zu Israel richten. Letzte Woche blockierten Studenten den Zugang zur Universität.

Der Direktor von Sciences Po, Jean Basseres, wies jedoch am Donnerstag die Forderungen der Demonstranten zurück, die Beziehungen zu den israelischen Universitäten zu überprüfen, woraufhin die Studenten ihre Sitzblockade fortsetzten.

Obwohl sich die Proteste über das ganze Land ausbreiteten, blieben sie in ihrem Ausmaß viel kleiner als in den Vereinigten Staaten.

Vor der Universität Sorbonne, nur wenige hundert Meter von Sciences Po im Zentrum von Paris entfernt, bauten Mitglieder der Union der jüdischen Studenten in Frankreich (UEJF) am Freitag einen „Dialogtisch“ auf.

„Wir wollen beweisen, dass es nicht stimmt, dass man nicht über den israelisch-palästinensischen Konflikt sprechen kann“, sagte der Präsident der UEJF, Samuel Lejoyeux, dem Sender Radio J.

„Um das zu erreichen, müssen wir diejenigen ins Abseits stellen, die jüdische Studenten als Mitschuldige am Völkermord hinstellen“, fügte er hinzu.

In der nordöstlichen Stadt Lille wurde die ESJ-Journalistenschule laut der Nachrichtenagentur AFP abgesperrt.

Die Studenten der nahegelegenen Sciences-Po-Fakultät mussten sich ausweisen, bevor sie durch einen Hintereingang zu den Prüfungen zugelassen wurden.

Etwa 100 Studenten hatten am späten Donnerstag einen Hörsaal der Filiale von Science Po in Lyon besetzt, während eine Blockade an einem Universitätsstandort im nahe gelegenen Saint-Etienne am Donnerstagmorgen von der Polizei geräumt wurde.

Das Büro des französischen Premierministers Gabriel Attal teilte mit, dass man gegen derartige Proteste mit „absoluter Strenge“ vorgehen werde und fügte hinzu, dass am Donnerstag 23 Universitätsstandorte „evakuiert“ worden seien.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

