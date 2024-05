Columbia crackdown led by university prof doubling as NYPD spook – The Grayzone Rebecca Weiner is a Columbia U. professor who also serves as intelligence director of the NYPD. Mayor Eric Adams credits her with spying on anti-genocide student protesters and directing the militarized raid that dislodged them from campus.

Razzia an der Columbia unter der Leitung eines Universitätsprofessors, der sich als NYPD-Spion betätigt

Von Wyatt Reed und Max Blumenthal-

2. Mai 2024

Rebecca Weiner ist Professorin an der Columbia University und gleichzeitig Geheimdienstdirektorin der NYPD. Bürgermeister Eric Adams schreibt ihr zu, Studenten, die gegen den Völkermord protestierten, ausspioniert und die militarisierte Razzia geleitet zu haben, durch die sie vom Campus vertrieben wurden.

Die gewaltsame Razzia gegen Studenten der Columbia University, die gegen Israels völkermörderischen Angriff auf den Gazastreifen protestierten, wurde von einem Mitglied des Lehrkörpers der Schule geleitet, erklärte der Bürgermeister von New York City, Eric Adams.

Während einer Pressekonferenz am 1. Mai, nur wenige Stunden, nachdem die New Yorker Polizei fast 300 Menschen auf dem Universitätsgelände verhaftet hatte, lobte Adams die Columbia-Professorin Rebecca Weiner, die nebenbei als Leiterin des NYPD-Büros für Terrorismusbekämpfung arbeitet, dafür, dass sie der Polizei grünes Licht für die gewaltsame Räumung der Anti-Völkermord-Studenten gegeben hatte.

„Sie war diejenige, die die Situation überwachte“, erklärte Adams und fügte hinzu, dass die Razzia durchgeführt wurde, nachdem „sie in der Lage war – ihr Team war in der Lage, eine Untersuchung durchzuführen.“

Am 30. April stürmten Dutzende von Polizisten in Einsatzkleidung die Hamilton Hall in Columbia, nachdem die Studenten das Gebäude am Vortag auf Aufforderung der Verwaltung besetzt hatten. Einige Stunden später stiegen die Beamten mit einem schwer gepanzerten NYPD-BearCat-Fahrzeug durch das Fenster im zweiten Stock in das Gebäude ein und verhafteten die darin befindlichen Personen, während ein anderes Team die Mitglieder des Camps draußen auflöste.

Seit dem 17. April haben die Studenten der Columbia University ihren Protest gegen Israels völkermörderischen Angriff auf den belagerten Gazastreifen ausgeweitet. Sie schlugen ihr Lager auf dem Schulgelände auf und erklärten, dass sie sich weigern würden, das Gelände zu verlassen, bevor sich die Universität nicht vollständig von ihren israelbezogenen Investitionen getrennt habe. Dieses Protestmodell hat sich inzwischen auf über 100 andere Universitäten in den USA ausgeweitet und wurde sogar im Ausland aufgegriffen, wo ähnliche Aktionen an der Universität Leeds im Vereinigten Königreich und an der Sorbonne in Paris stattfanden.

Nur wenige hundert Meter vom Protestlager in Gaza entfernt unterhielt Weiner ein Büro an der Columbia School of International and Public Affairs (SIPA). In ihrer SIPA-Bio wird sie als „außerordentliche Professorin für internationale und öffentliche Angelegenheiten“ beschrieben, die gleichzeitig als „zivile Führungskraft für das Büro für Nachrichtendienst und Terrorismusbekämpfung des New York City Police Department“ tätig ist.

In dieser Funktion entwickelt Weiner laut SIPA „politische und strategische Prioritäten für das Intelligence & Counterterrorism Bureau und vertritt das NYPD öffentlich in Angelegenheiten, die mit Terrorismusbekämpfung und Geheimdienst zu tun haben“.

Das Counterterrorism Bureau des NYPD unterhält derzeit ein Büro in Tel Aviv, Israel, wo es sich mit dem israelischen Sicherheitsapparat abstimmt und eine Verbindung zur Abteilung unterhält. Weiner scheint als Brücke zwischen den Büros des Bureau in Israel und New York zu dienen.

Eine AP-Untersuchung aus dem Jahr 2011 enthüllte, dass eine so genannte „Demografie-Einheit“ im Geheimen innerhalb des NYPD-Büros für Terrorismusbekämpfung und Nachrichtendienste operierte. Diese zwielichtige Einrichtung spionierte Muslime im Großraum New York City und sogar Studenten an Universitäten außerhalb des Staates aus, die sich für die Solidarität mit Palästina engagierten. Die Einheit wurde in Zusammenarbeit mit der CIA entwickelt, die sich geweigert hat, den Namen des ehemaligen Leiters der Nahost-Station zu nennen, den sie in die Führungsriege der NYPD-Nachrichtenabteilung entsandt hat.

Die „Demographics Unit“ scheint auch vom israelischen Geheimdienst inspiriert worden zu sein. Wie ein ehemaliger Polizeibeamter gegenüber der AP erklärte, versuchte die Einheit, „das menschliche Terrain der Stadt zu kartographieren“, und zwar mit einem Programm, „das sich zum Teil an der Arbeitsweise der israelischen Behörden im Westjordanland orientiert“.

Als ausgebildete Anwältin beaufsichtigte Weiner die Verhandlungen zwischen der NYPD und den Anwälten der örtlichen Muslime, deren bürgerliche Freiheiten durch die „Demographics Unit“ verletzt wurden.

Weiner ist die Enkelin von Stanislaw Ulam, dem polnisch-jüdischen Mathematiker, der im Rahmen des Manhattan-Projekts an der Entwicklung der Wasserstoffbombe beteiligt war. „Ich bin sehr stolz auf dieses Erbe“, sagte Weiner über die Arbeit ihres Großvaters bei ihrer Ernennung zum NYPD-Geheimdienstchef.

NYPD/Columbia’s Weiner: militarisierte Razzia war Antwort auf Studenten „Rhetorik im Zusammenhang mit Terrorismus“, Tiktok Beiträge

Während der triumphalen Pressekonferenz der NYPD am 1. Mai nach der Razzia machte Weiner „externe Aufwiegler“ für das militärische Vorgehen der Polizei an der Columbia verantwortlich. Sie weigerte sich jedoch, die Außenstehenden zu nennen, die angeblich vor Ort waren.

Weiner zufolge war der Polizeieinsatz nicht durch kriminelles Verhalten, sondern durch die radikale Sprache und die Symbole der Studenten erforderlich. „Hier geht es nicht darum, dass Studenten ihre Ideen zum Ausdruck bringen“, behauptete sie. Das eigentliche Problem, so Weiner, sei die angebliche „Änderung der Taktik“ der Demonstranten, die eine „Normalisierung und Verallgemeinerung der mit dem Terrorismus verbundenen Rhetorik“ darstelle.

Ein Beweis für diese Dynamik, so Weiner, sei der „übliche“ Trend des Tragens von „Stirnbändern, die mit ausländischen Terrororganisationen in Verbindung gebracht werden“ auf dem College-Campus; die „Neuauflage von Osama Bin Ladens Brief an Amerika aus dem Jahr 2002“ auf TikTok; und ein kurzer Besuch von Nahla Al-Arian an der Columbia, die Weiner fälschlicherweise als „die Frau von jemandem, der wegen materieller Unterstützung des Terrorismus verurteilt wurde“ bezeichnete.

„Das ist niemand, von dem ich unbedingt wollen würde, dass er mein Kind beeinflusst, wenn ich ein Elternteil von jemandem an der Columbia wäre“, kommentierte Weiner.

Nahlas Ehemann, der palästinensische Akademiker Sami Al-Arian, war 2003 wegen fadenscheiniger Terrorismusvorwürfe angeklagt worden, aber ein Geschworenengericht lehnte es ab, ihn zu verurteilen. Nichtsdestotrotz wurde ihr kurzer Aufenthalt im Columbia-Lager – wo sie nach eigenen Angaben nicht einmal mit Demonstranten zu tun hatte – von Adams bei drei verschiedenen Medienauftritten angeführt, um die polizeiliche Repression zu rechtfertigen.

Während der gesamten Pressekonferenz bezeichnete Bürgermeister Adams das harte Durchgreifen der Stadt gegen die Rede von Studenten als die einzig mögliche Lösung für die andauernden Camps auf dem Campus und berief sich dabei auf nicht näher definierte Bedrohungen für den Verstand der beeinflussbaren Jugend.

„Es gibt eine Bewegung, die junge Menschen radikalisiert, und ich werde nicht warten, bis sie fertig ist, um dann plötzlich ihre Existenz anzuerkennen“, erklärte Adams.

„Junge Menschen werden von denen beeinflusst, die Profis darin sind, unsere Kinder zu radikalisieren“, betonte er, ohne näher darauf einzugehen. „Und das werde ich als Bürgermeister der Stadt New York nicht zulassen“.

Nachdem er wütend verkündet hatte, dass sein „Onkel bei der Verteidigung dieses Landes gestorben ist“, erklärte Adams: „Es ist verabscheuungswürdig, dass Schulen zulassen, dass die Flagge eines anderen Landes in unserem Land weht.“

Als begeisterter Teilnehmer an der jährlichen Parade „Celebrate Israel“ in New York City ist es für Adams jedoch nichts Neues, die Flagge eines anderen Landes zu schwenken.

Der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, schwenkt die israelische Flagge während der „Celebrate Israel“-Parade am 4. Juni 2023

Wyatt Reed

Wyatt Reed ist der leitende Redakteur von The Grayzone. Als internationaler Korrespondent hat er über Geschichten in mehr als einem Dutzend Ländern berichtet. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @wyattreed13.

