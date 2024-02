https://www.middleeastmonitor.com/20240221-president-lula-the-giant-lays-bare-israels-genocidal-actions/

Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva am 27. Oktober 2023 [EVARISTO SA/AFP via Getty Images]

Präsident Lula der Riese deckt Israels völkermörderische Handlungen auf

von Sayid Marcos Tenório

soupalestina

21. Februar 2024

Die Äußerungen des brasilianischen Präsidenten Lula auf dem Gipfeltreffen der Afrikanischen Union (AU) haben die Verbrechen des zionistischen Staates entlarvt und die Wahrheit über die Praktiken Israels in den seit der Nakba besetzten palästinensischen Gebieten ans Licht gebracht: Vertreibung, ethnische Säuberung, Völkermord und ähnliche Gräuel wie während des Holocaust.

Lula hat aus historischer und humanitärer Sicht einen korrekten Vergleich angestellt, denn die Verbrechen der Nazis nicht nur an den Juden, sondern auch an anderen Bevölkerungsgruppen während des Zweiten Weltkriegs in Europa ähneln dem, was die Zionisten des suprematistischen Regimes Israels an der Bevölkerung des Gazastreifens durch ein Massaker begangen haben, bei dem bereits 30.000 Palästinenser getötet wurden, die meisten von ihnen Kinder, Frauen und ältere Menschen, zusätzlich zu den etwa 10.000 Vermissten und mutmaßlich Toten unter den Trümmern, deren Leichen noch nicht geborgen wurden.

Der Premierminister des nazi-zionistischen Staates Israel, Benjamin Netanjahu, ein Kriegsverbrecher und Terrorist im wahrsten Sinne des Wortes, behauptet weiterhin, dass Israel „sein Recht auf Selbstverteidigung“ ausübt, um die Welt zu belügen, denn nach internationalem Recht, insbesondere der Charta der Vereinten Nationen und der Genfer Konvention, hat eine Besatzungsmacht wie Israel kein Recht auf Selbstverteidigung, hat eine Besatzungsmacht wie Israel kein Recht auf Selbstverteidigung, ist nicht befugt, Bombenangriffe auf Wohnviertel, Krankenhäuser, UN-Schulen, religiöse Tempel und unbewaffnete Zivilisten auszuführen, und darf auch nicht Tausende von Palästinensern, die unter seiner Besatzung leben, entführen und foltern. Dennoch hält Israel an solchen Praktiken fest und wird dabei von den USA und den westlichen Medien voll unterstützt und finanziert.

Der Vorwurf des Antisemitismus wird verwendet, um Israels Kritiker einzuschüchtern oder um die Diskussion abzublocken und von den wirklichen Problemen abzulenken, was sehr bequem und nützlich ist, wenn die Zionisten keine Argumente haben. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen Antisemitismus als Judenhass einerseits und legitimer Kritik an Israels entwürdigender, unterdrückerischer und völkermörderischer Politik gegenüber dem palästinensischen Volk andererseits.

Im Gegensatz zu dieser schändlichen Manipulation ist der von Präsident Lula angestellte Vergleich völlig zutreffend, denn während es Hitler um die Ausrottung der Juden ging, ist es Israels Ziel, das palästinensische Volk in einer Operation der ethnischen Säuberung und des Völkermords zu vernichten. In diesem Sinne können die Nazis und die Zionisten als in ihrem Denken und Handeln vereint angesehen werden.

Die Zionisten nutzen den Holocaust an den Juden in Europa als unverzichtbare und bequeme ideologische Waffe zu ihren Gunsten, indem sie eine Politik der Verschleierung und Verdrehung von Tatsachen betreiben. Der jüdische Schriftsteller Norman G. Filkelstein, dessen Familienangehörige in den Konzentrationslagern der Nazis ermordet wurden, schrieb in seinem Buch „Die Holocaust-Industrie“: „Die meisten Menschen sind sich der Tatsache nicht bewusst, dass die zionistische Bewegung, die sich immer auf den Schrecken des Holocaust beruft, aktiv mit dem schärfsten Feind, den die Juden je hatten [dem Nationalsozialismus], zusammengearbeitet hat.“

Die Hamas zum Beispiel, die von den zionistischen Besatzern oft des Terrorismus und Antisemitismus beschuldigt wird, macht es sich zur Gewohnheit, kein Verhalten gegen Juden aufgrund ihrer Herkunft zu zeigen oder zu unterstützen. In der Charta der Bewegung von 2017 heißt es, ihr Kampf richte sich gegen „das zionistische Projekt, nicht gegen die Juden aufgrund ihrer Religion“. Die Hamas kämpft nicht gegen die Juden, weil sie Juden sind, sondern sie kämpft gegen die Zionisten, die Palästina besetzen.

Die Wut der Apologeten der Verbrechen Israels auf die Äußerungen von Präsident Lula rührt daher, dass Israel die Schlacht in der Weltöffentlichkeit bereits verloren hat. Die irrsinnigen Angriffe gegen Lula, diesen Giganten des internationalen Ansehens, sind der Deckmantel, den es brauchte, um die offensichtliche militärische Niederlage in Gaza und die massiven Demonstrationen zur Unterstützung Palästinas in den wichtigsten Städten der Welt und die offene Ablehnung der Aktionen des Terrorstaates Israel zu verbergen.

Israel sitzt auf der Anklagebank, weil es gegen das Völkerrecht verstößt. Das Recht auf Selbstverteidigung mit allen Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes, ist nur den unterdrückten und besetzten Völkern garantiert. In diesem Fall ist es das palästinensische Volk.

READ: Brasilien ruft Botschafter in Israel wegen Lulas Äußerungen zu Gaza zurück

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …