https://www.middleeastmonitor.com/20240221-palestinians-will-lose-2024s-olive-harvest-if-israel-continues-blocking-access-to-land/

Tayseer Amarneh steht im Dezember 2023 in der Nähe eines Olivenbaums auf der Westbank-Seite der Trennmauer [OCHA].

Die Palästinenser werden die Olivenernte 2024 verlieren, wenn Israel weiterhin den Zugang zu Land blockiert

21. Februar 2024

Die Olivenerntesaison 2023 war für die palästinensischen Bauern im Westjordanland besonders schwierig. Sie fand zwischen September und November statt und fiel mit dem Angriff auf Israel am 7. Oktober und der Eskalation der Feindseligkeiten im Gazastreifen zusammen. In dieser Zeit sahen sich die Palästinenser im gesamten Westjordanland mit einer Zunahme von Bewegungseinschränkungen und Gewalt durch israelische Streitkräfte und israelische Siedler konfrontiert.

Für die palästinensischen Olivenbauern bedeutete dies große Schwierigkeiten, da sie oft keinen Zugang zu ihren Oliven hatten. Mehr als 96.000 Dunum (96 Quadratkilometer) Olivenanbauflächen im Westjordanland blieben nach der Saison 2023 aufgrund der israelischen Zugangsbeschränkungen für Palästinenser ungeerntet. Es handelt sich dabei um Olivenanbauflächen an vier verschiedenen Standorten:

– Hinter der Trennungsmauer im Westjordanland, in der so genannten „Seam Zone“;

– Angrenzend an die Trennmauer, innerhalb von 150 Metern auf der „Westbank“-Seite;

– in der Nähe von illegalen Siedlungen, wo traditionell militärische Genehmigungen (die so genannte „vorherige Koordinierung“) erforderlich sind;

– in anderen an Siedlungen angrenzenden Gebieten;

In früheren Jahren verlangten die israelischen Behörden eine so genannte „vorherige Koordinierung“, d. h. eine geplante israelische Militärgenehmigung, die es den Landwirten erlaubte, ihr Land in bestimmten Gebieten zu betreten. In der Saison 2023 hoben die israelischen Behörden jedoch fast alle diese Genehmigungen auf, so dass die Landwirte faktisch keinen Zugang mehr zu ihrem Land hatten. Die landwirtschaftlichen Tore entlang der Trennmauer im Westjordanland blieben größtenteils geschlossen.

READ: Israelische Siedler stehlen über 400 Schafe aus Masafer Yatta, die Besitzer bringen sie zurück

Nach Angaben des Food Security Sector, einer Partnerschaft von Dutzenden humanitärer Organisationen, erlitten die palästinensischen Landwirte in der Saison 2023 einen geschätzten Gesamtverlust von mehr als 1.200 Tonnen Olivenöl, was einen direkten finanziellen Rückschlag von 10 Millionen US-Dollar bedeutete. Die Auswirkungen waren in den nördlichen Gouvernements Tulkarm, Qalqiliya und Nablus besonders gravierend.

Eine Infografik, die die eingeschränkten Olivenhaine in ganz Palästina zeigt [OCHA]

Die Olivenernte ist ein wichtiges wirtschaftliches, soziales und kulturelles Ereignis für die Palästinenser. Als Besatzungsmacht sollte Israel sicherstellen, dass die Palästinenser an dieser Aktivität teilnehmen und in vollem Umfang davon profitieren können. Dazu gehört, dass die Bauern das ganze Jahr über Zugang zu ihren Olivenbäumen haben und dass ihre Bäume und ihr landwirtschaftliches Eigentum vor Beschädigung und Diebstahl geschützt werden.

Darüber hinaus dokumentierte OCHA zwischen September und November 113 erntebezogene Fälle, in denen israelische Siedler Palästinenser angriffen, ihre Bäume beschädigten oder Erntegut und Erntegeräte stahlen. Bei zehn dieser Vorfälle gab es Verletzte und Sachschäden, bei weiteren zehn Vorfällen gab es Verletzte, aber keine Sachschäden, und bei 93 Vorfällen kam es zu Schäden, aber nicht zu Verletzten. Bei diesen Vorfällen wurden über 2 000 Bäume mutwillig beschädigt. Die meisten Vorfälle wurden in den Gouvernements Nablus (40) und Ramallah (31) verzeichnet. OCHA schätzt, dass im Jahr 2023 insgesamt über 10.000 Olivenbäume in palästinensischem Besitz vermutlich von Siedlern im gesamten Westjordanland zerstört wurden.

Am 28. Oktober wurde ein 29-jähriger Palästinenser, ein vierfacher Familienvater, bei der Olivenernte im Dorf As Sawiya südlich von Nablus von einem israelischen Siedler angeschossen und getötet. Einschusslöcher wurden in seiner Brust und seinem linken Unterarm festgestellt.

In mindestens 38 Fällen berichteten palästinensische Landwirte oder andere Augenzeugen, dass israelische Streitkräfte die Angreifer begleiteten oder dass diese Militäruniformen trugen, als sie Palästinenser von ihren Feldern vertrieben oder Oliven und Werkzeuge an sich nahmen.

Die Trennungsmauer

Palästinenser in rund 150 palästinensischen Gemeinden im gesamten Westjordanland besitzen Olivenanbauflächen in dem Gebiet zwischen der Grünen Linie und der Mauer im Westjordanland. Durch Rechtsstreitigkeiten ist es den Landwirten seit langem gelungen, die Zahl der von den israelischen Behörden entlang der Mauer errichteten Tore zu erhöhen. Zwar wurden 69 solcher Tore für landwirtschaftliche Zwecke ausgewiesen, doch ist der Zugang zu den meisten von ihnen nicht ganzjährig möglich. Stattdessen werden die meisten landwirtschaftlichen Tore nur während der Olivenernte für eine begrenzte Zeit am Tag geöffnet. Nach dem 7. Oktober beschlossen die israelischen Behörden jedoch, alle Tore geschlossen zu halten. Die Tore wurden für die Ernte 2023 nur ausnahmsweise geöffnet, und zwar zwischen dem 24. und 30. November, als im Gazastreifen und in Israel eine humanitäre Pause eingelegt wurde.

Darüber hinaus berichten palästinensische Landwirte, dass die israelischen Streitkräfte sie daran hinderten, Olivenanbauflächen zu betreten, die zwar nicht durch die Mauer isoliert sind, sich aber auf der Seite des Westjordanlands in einem Umkreis von etwa 150 Metern um die Mauer befinden.

Eine Infografik, die zeigt, wie sich die Trennmauer auf die Olivenernte auswirkt [OCHA]

Die Beobachtungen von OCHA im nördlichen Westjordanland zeigen, dass die Olivenernte 2023 in dem durch die Trennmauer isolierten Gebiet um 93 Prozent geringer ausfiel als in den zugänglichen Gebieten.

„Neben den Ertragseinbußen in dieser Saison werden sich die Auswirkungen auch in der nächsten Saison fortsetzen, wenn die Tore geschlossen bleiben und wir den Zeitplan für das Pflügen und Schneiden nicht einhalten können“, sagte Taysir Amarneh, ein Landwirt im Dorf Akkaba im nördlichen Gouvernement Tulkarm.

Der Zugang der Palästinenser zu Olivenanbauflächen wird auch durch die illegalen israelischen Siedlungen und die damit verbundenen Praktiken eingeschränkt.

Palästinenser in mindestens 110 Gemeinden im Westjordanland besitzen Land innerhalb oder in der Nähe von 56 israelischen Siedlungen. Ein Großteil dieses Landes wurde von den israelischen Behörden schon vor langer Zeit zur „militärischen Sperrzone“ erklärt und darf von palästinensischen Landwirten nur mit einer Sondergenehmigung der israelischen Behörden betreten werden, die für begrenzte Tage während der Ernte- und Pflugsaison erteilt werden kann.

Zugang verweigert

Fast die Hälfte der Ländereien, für die eine militärische Sondergenehmigung erforderlich ist, liegt im Gouvernement Nablus, gefolgt von Salfit und Qalqiliya, während sich der Rest auf die Gouvernements Ramallah, Hebron und Bethlehem verteilt. In der Saison 2023 haben die israelischen Behörden jedoch an den meisten Orten, für die normalerweise eine planmäßige Genehmigung erforderlich ist, keinen solchen Zugang genehmigt.

Darüber hinaus wurde palästinensischen Landwirten der Zugang zu ihren Olivenbäumen im Gebiet C des Westjordanlandes verweigert, wo diese Flächen zuvor ohne jegliche Beschränkungen zugänglich gewesen waren. Diese neuen Einschränkungen waren durch Erdhügel, geschlossene Straßentore und Zementblöcke gekennzeichnet. Auch im Gebiet B des Westjordanlandes wurde der Zugang verweigert. So wurde den Landwirten im Dorf Qaryut (Nablus) der Zugang zu etwa 700 Dunum (0,7 Quadratkilometer) und in Turmus’ayya (Ramallah) zu 1.900 Dunum (1,9 Quadratkilometer) verwehrt.

Nach Angaben von Bewohnern des Dorfes Turmus’ayya hatten über 180 palästinensische Landwirte erklärt, dass sie in der Saison 2023 keinen Zugang zu ihrem Land haben, das in der Nähe der israelischen Siedlung Shilo oder ihrer illegalen „Außenposten“ (inoffizielle Siedlungsgebiete) liegt.

„Wir haben nicht nur 70 Prozent Einbußen bei der Produktion in dieser Saison hinnehmen müssen, sondern mussten auch mit ansehen, wie unsere Olivenfrüchte in den angrenzenden unzugänglichen Hainen zu Boden fielen, weil wir sie nicht ernten konnten. Außerdem haben wir täglich damit zu kämpfen, unsere Grundbedürfnisse zu befriedigen, während wir jede Bewegung mit den in der Nähe meines Hauses stationierten israelischen Streitkräften „koordinieren“ müssen“, so Abdullah Abu Awwad aus Turmusa’yya.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …