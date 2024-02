Pro-Palästina-Demonstranten sagen, dass sie bei einem deutschen antifaschistischen Marsch gemieden wurden Von Simsim Abdo

Pro-Palestine protesters say they were shunned at German anti-fascist march Pro-Palestine supporters tried to join a recent march against the AfD but say they were discriminated and pushed around.

Zehntausende nehmen an einer Demonstration gegen die Partei Alternative für Deutschland (AfD), Rechtsextremismus und für den Schutz der Demokratie in Frankfurt am Main teil, Deutschland, 20. Januar 2024. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Von Simsim Abdo

2. Februar 2024

Berlin, Deutschland – Als Yasemin Acar hörte, dass hochrangige rechtsextreme deutsche Politiker sich trafen, um Pläne für Massenabschiebungen zu besprechen, war sie beunruhigt, vor allem als Person mit kurdisch-türkischen Wurzeln.

Sie beschloss, sich den Straßenprotesten gegen die Alternative für Deutschland (AfD) am 21. Januar anzuschließen, an denen schließlich mehr als 100.000 Deutsche teilnahmen.

„Für mich persönlich war es sehr wichtig, dabei zu sein. Als Menschen mit Migrationshintergrund sind wir in Deutschland am meisten rassistischen Angriffen ausgesetzt, vor allem von Menschen, die die AfD wählen“, sagte Acar gegenüber Al Jazeera.

Sie und ihre Freunde trugen Transparente mit Slogans, die Faschisten und die harte Rechte anprangerten. Sie wollten auch ihre palästinensischen Fahnen hissen, da sie den Moment als eine Gelegenheit sahen, ihre Solidarität mit Gaza angesichts der brutalen Angriffe Israels und der Haltung der AfD zu Palästina zu zeigen.

„Um ehrlich zu sein, war ich etwas nervös, weil ich wusste, dass die Mehrheit der Menschen dort weiße Deutsche sein werden. Auch wenn sie gegen Rassismus, Faschismus und die rechte Welle in Deutschland zu sein scheinen, sind sie doch auch gegen uns“, sagte sie.

Die AfD ist berüchtigt für ihre Feindseligkeit gegenüber Menschen mit Flüchtlings- und Migrationshintergrund. Sie hat auch eine aggressive Haltung zu Palästina.

Die rechtsextreme Partei hat in der Vergangenheit starke Unterstützung für Israel gezeigt, obwohl jüdische Gruppen sie als antisemitisch bezeichneten. Sie hatte im Oktober Kürzungen der Hilfe und der finanziellen Unterstützung für die Palästinenser gefordert, lange bevor mehrere westliche Länder die Mittel für das UNRWA zurückzogen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatten AfD-Vertreter nicht auf die Anfrage von Al Jazeera nach einem Kommentar geantwortet.

Kurz nachdem Acar bei der Demonstration angekommen war, fühlte sie sich unwillkommen.

„Als wir uns auf den Weg zur Demonstration machten und unsere Fahnen entrollten, konnten wir sofort die Blicke sehen. Wir konnten die Blicke förmlich spüren, die schmutzigen Blicke, und es dauerte nicht lange, bis wir angegriffen wurden“, sagte sie.

Einige Demonstranten forderten sie auf, ihre Palästinaflaggen zu senken, da sie nicht zu den Forderungen der Demonstration passten.

Andere wurden handgreiflich. Acar sagte, dass sie und ihre Freunde geschubst wurden und ihnen gesagt wurde: „Geht weg. Geht zu euren Demos. Ihr habt hier nichts zu suchen.“

Als sie eine Polizeibeamtin um Hilfe bat, wurde ihr gesagt, dass Schubsen nicht als Straftat gilt.

„Ehrlich gesagt, es war traurig“, sagte Acar. „In meinem Kopf hatte ich ständig diesen Gedanken – was ist, wenn sie uns umzingeln und auf uns einschlagen?“

Da so viele Menschen an der Anti-Rechts-Protestaktion teilnahmen, war das Mobiltelefonnetz ausgefallen.

Acar und ihre Freunde wurden vom Rest einer Pro-Palästina-Gruppe von etwa 150 Personen getrennt.

Als sie wieder vereint waren, wurden sie von der Polizei eingekreist und aufgefordert, leiser zu sprechen.

„Wir sind gekommen, weil wir gegen die rassistische Politik der AfD und den vorherrschenden Rassismus in Deutschland im Allgemeinen protestieren wollten. Deshalb sind wir davon ausgegangen, dass wir bei der Ankunft und während des Marsches bis zum Abmarsch die gleichen Rechte haben“, sagte Georg Ismael, ein pro-palästinensischer Aktivist, der ebenfalls an der Demonstration teilnahm.

An einem Punkt hinderte die Polizei die Gruppe daran, sich der Hauptprotestroute anzuschließen und hielt sie angeblich etwa 90 Minuten lang auf.

Frustriert und unfähig, sich zu bewegen, meldete die Gruppe bei der Polizei einen separaten Protest an.

„An einem bestimmten Punkt wurden wir tatsächlich daran gehindert, uns in irgendeine Richtung zu bewegen. Deshalb waren wir gezwungen, eine separate Demonstration anzukündigen und anzumelden. Das war nie unsere Absicht gewesen. Die Polizei weiß das“, sagte Ismael, der auch Doktorand ist.

Ein Sprecher der Berliner Polizei erklärte gegenüber Al Jazeera, dass ein „Stop the War in Gaza“-Marsch am 21. Januar angemeldet worden sei.

„Vor der Bestätigung der Marschroute durch die Polizeiführung versuchten die Teilnehmer, sich in Richtung Friedrichstraße zu bewegen. Dies wurde zunächst verhindert, um kurz darauf nach Genehmigung durch die Polizeiführung wieder erlaubt zu werden“, so die Sprecherin.

„Es stellte sich heraus, dass es uns faktisch untersagt war, uns den anderen Demonstranten anzuschließen. Um unsere Bewegung zu erleichtern, blieb uns nichts anderes übrig, als eine spontane Demonstration mit dem Titel Stoppt den Krieg gegen Gaza“ anzumelden“, so Acar.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hatten die Organisatoren der Anti-AfD-Demonstration noch nicht auf die Bitte von Al Jazeera um einen Kommentar reagiert.

Dror Dayan, ein deutsch-israelischer Filmemacher, der mit der pro-palästinensischen Bewegung sympathisiert, sagte, er sei nicht überrascht, dass Acar, Ismael und andere abgewiesen wurden.

„Das ist nicht neu“, sagte er gegenüber Al Jazeera. „Die politische Mitte mag es nicht, wenn die Rechtsextremen rassistisch gegen Migranten vorgehen, aber sie mag es auch nicht, Migranten zuzuhören, besonders wenn sie die deutsche Staatsräson anzweifeln und sich mit Palästina solidarisieren.“

„Es ist traurig, wenn Menschen, die gegen Völkermord protestieren, von Leuten, die diesen Völkermord offensichtlich unterstützen, von Antirassismus-Demos gemieden werden, aber nicht neu oder überraschend.“

Der Vorfall kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Deutschland, einer der stärksten europäischen Verbündeten Israels, zunehmend mit dem Vorwurf konfrontiert wird, pro-palästinensische Unterstützung zum Schweigen bringen zu wollen.

Der Staat hat einige Demonstrationen zur Unterstützung des Gazastreifens verboten und die Transparente derjenigen, die zugelassen wurden, streng kontrolliert. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Araber in seinem Land aufgefordert, sich von der Hamas zu distanzieren, eine Äußerung, die als Beispiel für eine kollektive Bestrafung verurteilt wurde.

Im vergangenen Monat bezeichnete eine Gruppe von Künstlern das angebliche Vorgehen Deutschlands als „McCarthyismus“, als sie einen Boykott staatlich geförderter Einrichtungen einleitete.

In den nächsten Wochen werden weitere Proteste gegen die AfD erwartet.

Pro-Asyl, eine Gruppe, die sich aus Menschen mit Migrationshintergrund zusammensetzt, wird am Samstag eine Kundgebung in Berlin anführen. Die Organisatoren haben erklärt, dass alle bei der Veranstaltung willkommen sind, auch pro-palästinensische Demonstranten.

Übersetzt mit Deepl.com

