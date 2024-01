‚Progressive‘ Jewish organizations have abandoned Palestine. It’s time to abandon them. Jewish organizations that pride themselves on progressivism have been silent on Israel’s genocide in Gaza. There must be a reckoning with „progressive“ Jewish complicity in Israel’s unspeakable crimes, and that reckoning begins from within.

Marsch für Israel, Washington, DC am 14. November 2023. (Foto: Ted Eytan/Flickr)

Jüdische Organisationen, die sich des Progressismus rühmen, haben zu Israels Völkermord in Gaza geschwiegen. Es muss eine Abrechnung mit der „progressiven“ jüdischen Komplizenschaft bei Israels unsäglichen Verbrechen geben, und diese Abrechnung beginnt von innen.



Progressive“ jüdische Organisationen haben Palästina im Stich gelassen. Es ist an der Zeit, sie im Stich zu lassen.



Von Anna Rajagopal

2. Januar 2024

Israels andauernder Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen hat mehr als 21.500 Palästinenser das Leben gekostet, darunter 106 Journalisten und ihre Familien, und mehr als 55.900 sind verletzt oder in kritischem Zustand. Über die Zahl der Todesopfer hinaus hat Israel wahllos Krankenhäuser, Schulen, Wohngebiete und Hilfsgütertransporter bombardiert und damit den Schaden für das palästinensische Leben bei seinen fortgesetzten Angriffen auf Gaza maximiert.

Angesichts dieses Völkermords, der von dem kolonialen Gebilde begangen wird, das sich selbst als „Jüdischer Staat“ bezeichnet, ist das Schweigen der jüdischen Organisationen, die sich selbst als fortschrittlich bezeichnen und sich das Image von Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration auf die Fahnen geschrieben haben, durchschlagend.

Jüdische Organisationen, die explizit von und für Jews of Color gegründet wurden – Organisationen, die vorgeben, rassisch marginalisierten jüdischen Gemeindemitgliedern Raum und Stimme zu geben – hatten in den letzten Monaten wenig zur gewaltsamen Enteignung von Palästinensern zu sagen. Organisationen, die von Jews of Color dafür gelobt werden, dass sie antirassistische Ressourcen zur Verfügung stellen, die multirassische Realität von Juden auf der ganzen Welt aufzeigen und die Unterdrückung zwischen den Gemeinschaften bekämpfen, haben offenbar beschlossen, dass sie sich die Umsetzung ihrer Werte besser für den nächsten Völkermord aufheben, wenn Israel seine jüngste Kampagne der ethnischen Säuberung gegen Palästinenser durchführt. Einige dieser Organisationen haben sogar Zionisten eine Plattform geboten oder Erklärungen zur Verurteilung der Hamas veröffentlicht, die die zionistische Rhetorik nachplappern. Andere haben das Thema mehr oder weniger vermieden, indem sie Umfragen veröffentlichten, die vage auf „schwierige Zeiten“ anspielten, oder „Gebetsräume“ für „komplizierte Gefühle“ einrichteten.

Andere fortschrittliche jüdische Organisationen veröffentlichen widerlegte Fehlinformationen, die sich auf rassistische Tropen stützen, um Palästinenser zu dämonisieren, einige arbeiten aktiv mit zionistischen und israelischen Institutionen zusammen, und wieder andere bitten um Spenden für die Veranstaltung von Treffen zum „Israel/Palästina-Konflikt“, bei denen Mitglieder der jüdischen Gemeinde „zu einem Ort des Friedens geführt werden“. Wieder andere verwenden eine Sprache, die auf „Gewalt“ anspielt, verweisen nur auf „unermessliches jüdisches Leid“ (ohne das Leiden der Palästinenser zu erwähnen) oder feiern die Soldaten der israelischen Besatzungsmacht nach ihren Angriffen auf Palästinenser.

Ironischerweise rühmen sich dieselben Organisationen sonst damit, eine fortschrittliche Politik zu verfolgen, die LGBTQ+-Identität zu feiern, Programme zu Rassismus und Klimagerechtigkeit anzubieten und die Geschichten von Einwanderern und Flüchtlingen zu erzählen. Aber was passiert, wenn diese Einwanderer und Flüchtlinge Palästinenser sind? Palästinenser, die durch Israels Zwangsvertreibung direkt zu Flüchtlingen geworden sind, die meisten seit der Nakba?

Sogenannte progressive jüdische Organisationen haben nichts zu sagen. Sie haben in Palästina versagt, und damit haben sie den Progressivismus und die progressiven Juden insgesamt im Stich gelassen.

Diese Organisationen verurteilen in einem Atemzug den Rassismus, und im anderen schweigen sie, wenn es um den Völkermord in Palästina geht – oder schlimmer noch, sie feuern ihn aktiv an. Mehr noch, namhafte „antizionistische“ jüdische Aktivisten, Organisatoren, Internet-Persönlichkeiten und Galionsfiguren folgen diesen Gruppen und arbeiten mit ihnen zusammen, für die das palästinensische Leben zweitrangig ist, wenn überhaupt.

Die jüdische Gemeinschaft kann nicht guten Gewissens weiterhin mit fortschrittlicher Politik prahlen, die scheinbar verschwindet, wenn die Palästinenser Solidarität brauchen. Es muss eine Abrechnung mit der „progressiven“ jüdischen Rolle bei Israels gewaltsamer Brutalisierung der Palästinenser geben, und diese Abrechnung beginnt von innen. Jüdische Einzelpersonen mit Prinzipien und gutem Charakter können nicht länger Gemeindeorganisationen stützen, die jeden Anschein von Gerechtigkeit aufgegeben haben. Das verbreitete Phänomen „Progressive außer für Palästina“ darf sich in jüdischen Kreisen nicht ausbreiten, denn Palästina ist der Lackmustest für alle Anliegen der Unterdrückten.

Vielleicht bewegen sich diese Organisationen auf einem schmalen Grat, um sich die Finanzierung zu sichern, sie bedienen ein jüdisches Publikum, das israelische Freunde und Familienangehörige unterhält, oder sie sind naiv zu glauben, dass sie, wenn sie dem jüdischen Mainstream folgen, sich im Verborgenen halten können. Die Vorstände und Mitarbeiter dieser Gruppen müssen sich darüber im Klaren sein, dass ein Schweigen zu Palästina oder ein Festhalten an der üblichen zionistischen Linie sie nicht vor der weißen Vorherrschaft schützen wird, denn die Befreiung und Unterdrückung aller Gruppen sind miteinander verbunden, und irgendwann werden wir an der Reihe sein – es liegt an uns zu entscheiden, ob wir unseren eigenen Untergang garantieren oder auf eine verbundene und befreite Zukunft hinarbeiten wollen.

Jüdischen Individuen, die sich als Verteidiger der Gerechtigkeit verstehen, bleibt nur eine vernünftige Handlungsweise: jüdische Organisationen, Institutionen und Räume zu verlassen, die angesichts des sicheren Völkermordes prinzipienlos sind. Diese Organisationen existieren nur, weil wir, die jüdische Gemeinschaft, ihnen Bedeutung und Macht verleihen. Wird ihnen das genommen, haben sie keine andere Wahl, als sich zu verändern oder im Nichts zu verschwinden.

Diese Entscheidung bedeutet nicht, dass man sein Jüdischsein oder seine Gemeinschaft aufgibt – ganz im Gegenteil. Es bedeutet, sich in jüdischen Menschen und Räumen zu verankern, die von befreienden Werten und einem auf Gerechtigkeit ausgerichteten Rahmen geleitet werden. Es gibt bereits jüdische Menschen, die diese Arbeit tun, denn einige progressive Juden haben die mangelnde Reaktion progressiver jüdischer Organisationen bemerkt, einen Streik gegen zionistische Institutionen organisiert und ihr Engagement für den Bau von Brücken der Solidarität bekräftigt.

Eine jüdische Zukunft ohne Gewalt und Enteignung hängt davon ab, dass wir uns jetzt für die Freiheit der Palästinenser einsetzen, und wenn wir wirklich an den Progressivismus glauben, beginnt die Arbeit auch jetzt.

Übersetzt mit Deepl.com

Anna Rajagopal ist eine südasiatische jüdische Organisatorin und Autorin aus Houston, Texas. Annas Arbeit konzentriert sich auf die Geografien der kolonisierten Identität unter dem Imperium und im Widerstand dagegen.



