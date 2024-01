War on Gaza: Israel’s eight methods of genocide This onslaught did not begin after the 7 October Hamas attack. It has been ongoing for decades

Krieg gegen Gaza: Israels acht Methoden des Völkermords

Von Alain Gabon

2. Januar 2024

Dieser Angriff hat nicht erst nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober begonnen. Er dauert schon seit Jahrzehnten an.

Die Zerstörung des Gazastreifens, die nun schon den dritten Monat andauert, scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein. Die Zerstörung von Menschen, Infrastruktur und Lebensraum ist beispiellos.

Weder echter Druck der USA, die Opfer unter der Zivilbevölkerung zu begrenzen, noch die Rhetorik der arabischen Staaten – die sich nicht einmal auf gemeinsame Maßnahmen wie ein Ölembargo oder den vorübergehenden Abbruch der formellen diplomatischen Beziehungen einigen konnten – haben es geschafft, Israels grausamen Angriff auf Gaza zu stoppen oder auch nur abzumildern. Auch UN-Resolutionen und weltweite Massenproteste haben sich als unwirksam erwiesen.

So unglaublich es klingt, es scheint, dass das Schicksal von Millionen von Palästinensern weiterhin von nur zwei Männern entschieden wird: Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und US-Präsident Joe Biden.

Israel hat erklärt, dass seine Kampagne noch viele Monate andauern wird, möglicherweise ohne weitere Waffenstillstandsperioden. Weit davon entfernt, die Offensive zu deeskalieren oder die Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung deutlich zu senken – worauf die USA gedrängt haben, nicht so sehr aus Sorge um das Leben der Palästinenser, sondern aus Furcht vor einem umfassenderen regionalen Krieg und einer Beeinträchtigung der internationalen Unterstützung für Washington und Tel Aviv -, hat Israel stattdessen seine Angriffe seit dem kurzen Waffenstillstand im November eskaliert.

Es steht außer Zweifel, dass Israel bereits eine Reihe von Kriegsverbrechen begangen hat. Das ist nicht überraschend für einen Staat, der diese Gewohnheit seit Jahrzehnten entwickelt und kultiviert hat – und noch weniger, wenn man sich daran erinnert, dass Israel auf ethnischen Säuberungen gegründet wurde.

Kriegsverbrechen, die Diskriminierung von Nicht-Juden und die Missachtung des Völkerrechts sind seit der Gründung Israels im Jahr 1948 – und sogar schon davor, wenn man sich an zionistische Paramilitärs wie Irgun und Haganah erinnert – ein wesentlicher Bestandteil der israelischen DNA. Heute ist jedoch umstritten, ob Israels Massaker das Niveau eines Völkermordes im rechtlichen Sinne erreicht haben.

Es gibt viele weit verbreitete Missverständnisse darüber, was einen Völkermord ausmacht. Das wichtigste ist, dass die Gräueltaten das Ausmaß und den Grad des Holocausts erreichen oder fast ein ganzes Volk oder eine ganze Gruppe auslöschen müssen, um als Völkermord zu gelten. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Definition von Völkermord

Nach Artikel II der Völkermordkonvention gilt als Völkermord jede der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten: Tötung von Mitgliedern der Gruppe; Zufügung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden; vorsätzliche Herbeiführung von Lebensbedingungen, die auf die Vernichtung der Gruppe abzielen; Verhängung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten; oder gewaltsame Überführung von Kindern in eine andere Gruppe.

Die Aktionen Israels im Gazastreifen und ihre schrecklichen Folgen für die gesamte Zivilbevölkerung sowie die wiederholten Erklärungen israelischer Staatsbeamter, die stark auf die bewusste Absicht hindeuten, so viele Palästinenser wie möglich auszulöschen oder zumindest zu schädigen, lassen kaum Zweifel daran, dass die Messlatte erreicht und längst überschritten ist. Viele Beamte, Journalisten und Mitglieder der Zivilgesellschaft haben dies öffentlich als Völkermord bezeichnet.

Trotz einiger Vorbehalte scheint sich ein Konsens unter Akademikern, Rechtswissenschaftlern und sogar ehemaligen Anklägern des Internationalen Strafgerichtshofs abzuzeichnen, die durchaus einen Völkermord erkennen können, wenn er sich vor ihren Augen abspielt.

Israel kombiniert systematisch und methodisch all diese Todesmethoden, mit entsetzlichen Ergebnissen

Die Geschichte hat uns gelehrt, dass es viele Wege gibt, eine Gruppe von Menschen auszurotten oder eine Bevölkerung zu dezimieren. Israels Völkermordkampagne, die seit 1948 andauert, zeichnet sich jedoch durch mehrere Merkmale aus: ihren permanenten Charakter, den Wechsel zwischen „Zeitlupen“-Völkermord und Wellen brutalen Abschlachtens und die Vielfalt der Techniken des Massentodes.

Gegenwärtig kombiniert Israel systematisch und methodisch all diese Todesmethoden, mit grausamen Ergebnissen. Man kann mindestens acht völkermörderische Techniken ausmachen, die in der Reaktion des Staates auf den Angriff der Hamas vom 7. Oktober zusammenkamen, die im Vereinigten Königreich und anderen Ländern als terroristische Organisation verboten ist.

Es scheint, dass Israel diese Gelegenheit genutzt hat, um seinen Völkermord in Zeitlupe auf eine ganz neue Ebene der Brutalität zu heben.

Die acht Techniken

1. Töte sie: Die Palästinenser wahllos bombardieren (hier können die Aufmerksamkeit der Medien, der Druck von Verbündeten wie den USA und internationale Proteste eine gewisse Wirkung entfalten, um Israel zu bremsen). Trotz der Beteuerungen Israels, dass es Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung ergreift, zeigt die Realität vor Ort etwas anderes, denn die meisten Opfer sind Nichtkombattanten. Schulen, Krankenhäuser und Wohnhäuser wurden direkt angegriffen.

2. Sie aushungern: Dies geschieht durch Blockaden der Lebensmittel- und Wasserversorgung. Auch dies ist nichts Neues; es ist seit langem Teil einer konzertierten und organisierten israelischen Politik, den Palästinensern sogar die grundlegendste aller lebenserhaltenden Ressourcen, das Wasser, vorzuenthalten.

3. Ihnen die medizinische Versorgung zu entziehen: Israel maximiert die Zahl der Opfer, indem es die medizinische Infrastruktur, einschließlich der Krankenhäuser, zerstört und damit sicherstellt, dass viele, die hätten gerettet werden können, stattdessen an unbehandelten Verletzungen sterben.

4. Krankheiten unter ihnen verbreiten: Der Zusammenbruch der medizinischen Infrastruktur und die katastrophalen Lebensbedingungen haben die Ausbreitung von Krankheiten begünstigt, so dass eine weitere große Welle von Todesopfern zu erwarten ist.

5. Erschöpfung durch Zwangsräumung: In Anlehnung an den Völkermord an den Armeniern setzt Israel nun Zwangsumsiedlungen ein, zunächst vom Norden des Gazastreifens in den Süden, dann innerhalb des Südens, um erschöpfte und oft verletzte Menschen von einem vermeintlich „sicheren Gebiet“ zum nächsten zu bringen. Eine von Israel veröffentlichte Karte hat den südlichen Gazastreifen in Hunderte von winzigen Parzellen unterteilt, zwischen denen die Menschen gezwungen werden, sich kurzfristig zu bewegen, um Bomben zu entgehen.

6. Zerstörung ihrer Umwelt: Was in Gaza geschieht, ist ein wahrer Umweltmord. Das Ausmaß der Umweltzerstörung, von der dauerhaften Verschmutzung bis hin zur militärischen Munition, ist enorm und könnte sich auf künftige Generationen auswirken.

7. Atomisierung der Gesellschaft: Die systematische Zerstörung von Regierungs- und Verwaltungsstrukturen unter dem Vorwand, die Hamas zu bekämpfen, hat die palästinensische Gesellschaft umgekrempelt. Durch die Vertreibung der Mehrheit der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens kappt Israel deren soziale Bindungen; es ist unklar, wie sie in Zukunft eine Gesellschaft wieder aufbauen können, zumal Israel versucht hat, alle Zivilisten an die Hamas zu binden und beabsichtigt, die Kontrolle über das Gebiet und seine Ressourcen auf absehbare Zeit aufrechtzuerhalten.

8. Ihren Geist brechen: Seit Jahrzehnten setzt Israel psychologische Kriegsführung ein, um in der Bevölkerung ein Gefühl der Verzweiflung und Hilflosigkeit zu erzeugen. Dies hat sich bei den Schwächsten als äußerst effektiv erwiesen: Die Kinder in Gaza, von denen viele schon vor der aktuellen Offensive unter schweren Depressionen und Selbstmordgedanken litten. Da Israel es ihnen zudem fast unmöglich macht, sich behandeln zu lassen, werden die meisten von ihnen ein langfristiges Trauma erleiden.

Die oben genannten acht Methoden sind allesamt Formen der kollektiven Bestrafung, deren Folgen mindestens eine Generation lang anhalten werden, selbst wenn der Krieg heute beendet würde.

Dr. Alain Gabon ist außerordentlicher Professor für Französisch und Vorsitzender der Abteilung für Fremdsprachen und Literaturen an der Virginia Wesleyan University in Virginia Beach, USA. Er hat in den USA, Europa und darüber hinaus viel über die zeitgenössische französische Kultur, Politik, Literatur und Kunst sowie in jüngster Zeit über den Islam und die Muslime geschrieben und gelehrt. Seine Arbeiten wurden in mehreren Ländern in akademischen Zeitschriften, Think Tanks und Mainstream- und Fachmedien wie Saphirnews, Milestones. Commentaries on the Islamic World und Les Cahiers de l’Islam. Sein jüngster Aufsatz mit dem Titel „The Twin Myths of the Western ‚Jihadist Threat‘ and ‚Islamic Radicalisation ‚“ ist auf Französisch und Englisch auf der Website der britischen Cordoba Foundation verfügbar.

Übersetzt mit Deepl.com

