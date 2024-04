Protesters rally against Israeli participation in Paris Olympics The Pro-Palestinian protestors demanded a protocol similar to that applied to Russian athletes, competing under a neutral flag due to the Ukraine offensive.

„Sie sind bereit, die israelische Delegation zu empfangen“, sagte Nicolas Shahshahani, Mitglied der Aktivistengruppe EuroPalestine. / Foto: AP

Proteste gegen israelische Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris

30. April 2024

Die pro-palästinensischen Demonstranten forderten ein ähnliches Protokoll wie bei den russischen Athleten, die wegen der Ukraine-Offensive unter neutraler Flagge antraten.

„Sie sind bereit, die israelische Delegation zu empfangen“, sagte Nicolas Shahshahani, Mitglied der EuroPalestine-Aktivistengruppe. / Foto: AP

Mehrere hundert pro-palästinensische Demonstranten versammelten sich in der Nähe des Hauptsitzes der Pariser Olympia-Organisatoren und forderten eine Begrenzung der israelischen Teilnahme an den Sommerspielen in der französischen Hauptstadt.

Etwa 300 Menschen nahmen am Dienstag an der Kundgebung vor dem Sitz des Pariser Organisationskomitees für die Olympischen und Paralympischen Spiele im Vorort Saint-Denis teil, schwenkten palästinensische Fahnen und skandierten Parolen gegen die „institutionelle Teilnahme“ Israels an den Spielen aufgrund des Krieges in Gaza.

Unter Verweis auf das Beispiel der russischen Athleten, die bei den Olympischen Spielen unter neutraler Flagge antreten werden und denen der Zutritt zu den Spielen für russische Regierungsvertreter untersagt ist, forderten die Demonstranten, das Internationale Olympische Komitee solle dasselbe Protokoll für die Israelis anwenden.

„Sie brauchten nicht mehr als vier Tage, um zu entscheiden, Russland und Weißrussland nach der Invasion in der Ukraine von den Olympischen Spielen auszuschließen“, sagte Nicolas Shahshahani, Mitglied der Aktivistengruppe EuroPalestine, der am Dienstag an dem Protest teilnahm. „Sie sind bereit, die israelische Delegation zu empfangen“.

In einem Interview Anfang des Monats unterstützte der französische Präsident Emmanuel Macron die Entscheidung des IOC, russische Athleten trotz der Offensive in der Ukraine an den Olympischen Spielen teilnehmen zu lassen, allerdings unter neutraler Flagge.

Er verteidigte die Teilnahme israelischer Athleten unter der Flagge ihres Landes trotz der Offensive im Gazastreifen am 7. Oktober, als von der Hamas geführte Kämpfer in den Süden Israels stürmten und rund 1.200 Menschen töteten und etwa 250 Geiseln entführten. Mehr als 34.000 Palästinenser wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Gaza in dem darauf folgenden Krieg getötet.

„Wir können nicht sagen, dass Israel angreift“, sagte Macron. „Israel war Opfer eines terroristischen Angriffs, auf den es nun in Gaza reagiert.“

Mehr lesen

Spanische Künstler demonstrieren für Palästina und gegen Israels Völkermord in Gaza

Proteste an französischen Universitäten

Die Proteste am Dienstag fanden statt, nachdem pro-palästinensische Studenten, inspiriert von Gaza-Solidaritätslagern an Universitäten in den Vereinigten Staaten, Proteste veranstalteten und versuchten, Campusgebäude an zwei renommierten französischen Universitäten in der Region Paris zu besetzen.

Am Montag verließ die französische Polizei 50 Studenten der Sorbonne-Universität, nachdem pro-palästinensische Demonstranten den Haupthof besetzt hatten. Letzte Woche kam es zu Protesten am Pariser Institut für politische Studien (Sciences Po), als pro-palästinensische Studenten versuchten, ein Amphitheater zu besetzen.

Am Freitag standen sich pro-palästinensische und pro-israelische Demonstranten in einem angespannten Patt auf der Straße vor der Schule gegenüber. Die Bereitschaftspolizei schritt ein, um die gegnerischen Gruppen zu trennen. Der Protest endete friedlich, als die Schüler eine Einigung mit der Verwaltung erzielten und das Gebäude am späten Freitagabend räumten.

Die Olympischen Spiele in Paris finden vom 26. Juli bis 11. August statt, gefolgt von den Paralympics vom 28. August bis 8. September.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …