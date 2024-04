New ceasefire proposal includes retreat in Israeli position: Exclusive A well-informed Palestinian source tells Al Mayadeen that Hamas‘ adherence to its demands forced „Israel“ to draw back on matters concerning the ceasefire.

Neuer Waffenstillstandsvorschlag sieht Rückzug der israelischen Position vor: Exklusiv

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

30. April 2024

Eine gut informierte palästinensische Quelle erklärt gegenüber Al Mayadeen, dass das Festhalten der Hamas an ihren Forderungen „Israel“ gezwungen hat, in Sachen Waffenstillstand einen Rückzieher zu machen.

Das der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas vorgelegte Dokument über einen neuen Vorschlag für einen Waffenstillstand im Gazastreifen enthielt positive Punkte und einen Rückzug der israelischen Position, so eine gut informierte palästinensische Quelle am Dienstag gegenüber Al Mayadeen.

Die Quelle sagte, dass die Hamas die wichtigsten Punkte noch überprüfen müsse, insbesondere in Bezug auf den Waffenstillstand und den Rückzug der israelischen Besatzungstruppen aus dem Gazastreifen.

Darüber hinaus gibt es noch strittige Punkte in Bezug auf die Gefangenendatei, die mehr Zeit für eine Einigung erfordern, insbesondere was die Anzahl und die Kategorien der Gefangenen betrifft.

Der Quelle zufolge hat das Festhalten der Hamas an ihren früheren Forderungen die israelische Besatzung gezwungen, in Fragen des Waffenstillstands, des Rückzugs aus dem Gazastreifen und der Rückkehr der gewaltsam Vertriebenen in ihre Häuser einen Rückzieher zu machen.

Die Quelle erklärte gegenüber Al Mayadeen, dass die Bewegung den neuen Vorschlag nach der Rückkehr ihrer Delegation aus der ägyptischen Hauptstadt Kairo noch prüfe und intensive Konsultationen führe, und fügte hinzu, die Hamas stehe in ständigem Kontakt mit den ägyptischen und katarischen Vermittlern.

Die Verhandlungsatmosphäre sei besser als zuvor, und die israelische Haltung bezüglich des Rückzugs aus dem Gazastreifen und der Rückkehr der vertriebenen Palästinenser habe sich geändert, so die Quelle abschließend.

Israel“ behauptet, offen für Gespräche über die Beruhigung des Gazastreifens nach der Freilassung der Gefangenen zu sein: Axios

Ein neuer israelischer Vorschlag für einen möglichen Gefangenen-Deal mit der Hamas beinhaltet die „Bereitschaft“, die „Wiederherstellung einer nachhaltigen Ruhe“ im Gazastreifen nach einer ersten Freilassung der Gefangenen aus humanitären Gründen zu diskutieren, berichtete Axios vor zwei Tagen unter Berufung auf israelische Beamte.

Laut Axios ist dies der erste Fall seit dem 7. Oktober, in dem die israelische Führung ihre Bereitschaft signalisiert hat, über die Beendigung der Aggression gegen den Gazastreifen als Teil der Verhandlungen über einen Gefangenen-Deal zu sprechen. Die Hamas hat in den letzten Monaten bei diesen Verhandlungen immer wieder die Beendigung des Krieges in den Mittelpunkt ihrer Vorschläge gestellt.

Nach Abschluss der Gespräche gaben israelische Beamte an, dass die Ägypter der Hamas einen neuen Vorschlag unterbreitet hätten, der „Israels Bereitschaft zu weiteren bedeutenden Zugeständnissen“ zeige, so die Nachrichten-Website.

Axios zitierte die israelischen Beamten mit den Worten, der neue Vorschlag sei von der ägyptischen Geheimdienstdelegation und dem israelischen Verhandlungsteam gemeinsam entwickelt worden, unter Berücksichtigung der bisher von der Hamas geäußerten Positionen und der möglichen Bedingungen, die die palästinensische Widerstandsgruppe nach Ansicht „Israels“ und Ägyptens in einem Abkommen akzeptieren könnte.

Die israelischen Offiziellen erklärten, der neue Vorschlag gehe auf viele Forderungen der Hamas ein, „wie die Bereitschaft zur vollständigen Rückkehr der vertriebenen Palästinenser in ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen“ und den Rückzug der IOF-Präsenz aus dem Korridor, der den Gazastreifen teilt.

Darüber hinaus beinhaltet der Vorschlag laut Axios die Bereitschaft, in der zweiten Phase des Abkommens nach der humanitären Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Gefangenen über die Einrichtung eines dauerhaften Waffenstillstands zu sprechen.

Ägypten „hoffnungsvoll“ über neuen Waffenstillstandsvorschlag für Gaza: Außenminister

Der ägyptische Außenminister Sameh Shoukry sagte, er sei „hoffnungsvoll“ über einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen, da eine Hamas-Delegation am Montag zu Gesprächen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo erwartet werde.

„Es liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, der von beiden Seiten geprüft und akzeptiert werden muss“, sagte Shoukry in Riad auf dem Weltwirtschaftsforum.

„Wir sind hoffnungsvoll“, fügte er hinzu und erklärte, dass „der Vorschlag die Positionen beider Seiten berücksichtigt und versucht hat, Mäßigung zu erreichen.“

„Wir warten noch auf eine endgültige Entscheidung. Es gibt Faktoren, die sich auf die Entscheidungen beider Seiten auswirken werden, aber ich hoffe, dass alle der Situation gewachsen sein werden“, so der ägyptische Spitzendiplomat.

Sein saudischer Amtskollege Faisal bin Farhan sagte später, ein neues Abkommen wäre „sehr, sehr positiv… Aber es ist absolut notwendig, dass jeder Waffenstillstand dauerhaft und nicht nur vorübergehend ist“.

Ägypten und Katar sind seit Monaten mit der Vermittlung eines Waffenstillstandsabkommens zwischen der israelischen Besatzung und der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas beschäftigt.

Die Hamas kündigte an, dass ihre Verhandlungsdelegation in Kairo zu Beratungen über den von den Vermittlern vorgelegten neuen Waffenstillstandsvorschlag nach Hause zurückkehren werde. Die Bewegung sandte ein Schreiben an die übrigen Fraktionen des palästinensischen Widerstands zu den laufenden Waffenstillstandsverhandlungen in der ägyptischen Hauptstadt.

US-Außenminister Antony Blinken erklärte am Montag in Riad, die israelische Besatzung habe dem palästinensischen Widerstand ein „sehr großzügiges“ Angebot zur Freilassung der israelischen Gefangenen gemacht, was zu einem Waffenstillstand in Gaza führen könnte.

Das Politbüromitglied des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ), Ihsan Ataya, erklärte jedoch am Montag gegenüber Al Mayadeen, dass das vorgelegte Angebot nicht so großzügig sei, wie die Amerikaner, die die Welt zu täuschen versuchen, behaupteten.

„Das vorgeschlagene Angebot hat große Schlupflöcher und böswillige Machenschaften“, betonte Ataya und stellte fest, dass „der vorgelegte Vorschlag dreieinhalb Seiten lang ist und Details in drei Stufen behandelt“.

Lesen Sie mehr: Waffenstillstand und vollständiger Rückzug der IOF entscheidend für Kriegsende: PIJ spox.

Übersetzt mit deepl.com



