Putin hat aus seinen Fehlern gelernt und erteilt uns heute wertvolle Lektionen

Eduardo Vasco

1. März 2024

Echte „Multipolarität“ wird erst dann realisierbar sein, wenn es keine imperialen Mächte mehr gibt, d.h. wenn die derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Regime der großen kapitalistischen Mächte, der USA und Europas, aufhören zu existieren.

In seinem Interview mit dem amerikanischen Journalisten Tucker Carlson erwähnte Präsident Wladimir Putin eine Tatsache, die für diejenigen – wie mich -, die die internationale Politik vor 20 Jahren nicht verfolgt haben, surreal erscheint.

Der russische Staatschef bezog sich auf ein Treffen, das er mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten Bill Clinton im Moskauer Kreml hatte.

Ich fragte ihn: „Bill, wenn Russland die Frage der NATO-Mitgliedschaft ansprechen würde, glauben Sie, dass dies möglich wäre?“. sagte Putin zu Carlson. „Clinton antwortete: ‚Das wäre interessant, ich denke schon!'“, fuhr er fort. Am Abend desselben Tages, als sich die beiden erneut zum Abendessen trafen, hatte sich Clintons Meinung radikal geändert. „‚Ich habe mit meinem Team gesprochen. Es ist nicht mehr möglich“, sagte Clinton zu Putin, wie dieser berichtete.

„Wenn er ‚ja‘ gesagt hätte, wäre der Prozess der Annäherung in Gang gekommen, und am Ende hätte dies geschehen können, wenn wir einen aufrichtigen Wunsch der Partner gesehen hätten“, erklärte er gegenüber Carlson.

Wenige Tage nach diesem berühmten Interview, das um die Welt ging, strahlte die BBC ein Interview mit einem ehemaligen NATO-Chef aus, der Putins Absicht bestätigte, dem Militärbündnis Anfang der 2000er Jahre beizutreten. „Wir hatten ein gutes Verhältnis“, erklärte George Robertson.

Der Putin, den er traf, „wollte mit der NATO zusammenarbeiten“ und „war ganz, ganz anders als dieser fast größenwahnsinnige Putin von heute“, erinnerte sich das historische Mitglied der britischen Labor Party, ein entschiedener Verfechter der Sklaverei Schottlands unter dem englischen Joch – obwohl er Schotte ist – und der nicht erkennt, dass es ihm an absoluter Moral fehlt, um die russische Intervention in der Ukraine zu kritisieren.

Mit der ganzen Arroganz eines Briten, der immer noch glaubt, ihm gehöre die Welt, deutete Robertson an, dass die imperialistischen Mächte, die unter seinem Mandat an der Spitze der NATO den Angriff auf Jugoslawien beendet und die Invasionen in Afghanistan und im Irak begonnen haben, Russland nicht als gleichwertigen Partner, sondern als Vasallen innerhalb der Organisation behandeln wollen.

Vielleicht hat Putin die Botschaft damals nicht ganz verstanden. Er erkannte noch nicht die Expansionsbestrebungen der NATO. Er kämpfte gegen tschetschenische muslimische Separatisten, die terroristische Anschläge auf russischem Gebiet verübten. Deshalb sah er sich veranlasst, George W. Bushs berüchtigten „Krieg gegen den Terror“ zu unterstützen.

Tatsächlich waren die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen seit der Auflösung der Sowjetunion bis dahin relativ gut gewesen. Jelzin war ein Liebling der „internationalen Gemeinschaft“, ebenso wie Gorbatschow. Doch die durch den neoliberalen Schock verursachte wirtschaftliche Verwüstung gefiel einem wichtigen Teil der russischen Elite, insbesondere dem Militär, nicht.

Die politische, wirtschaftliche und soziale Krise wurde nicht überwunden. Bis 1998 gingen acht von zehn landwirtschaftlichen Betrieben in Konkurs, und 70.000 staatliche Fabriken wurden geschlossen. Im Jahr 1994 lebte ein Drittel der Russen unterhalb der Armutsgrenze, und selbst zehn Jahre später waren es noch 20 %. Russland hatte aufgrund kapitalistischer Grausamkeiten 10 % seiner Bevölkerung verloren. Die Raten von Selbstmord, Mord, Alkoholismus, Drogenkonsum, sexuell übertragbaren Krankheiten und Prostitution waren exponentiell gestiegen. Riesige Straßendemonstrationen brachten die Unzufriedenheit der Bevölkerung zum Ausdruck, was beinahe zur Rückkehr der kommunistischen Partei an die Macht geführt hätte. Der Präsident des Landes war ein Trunkenbold, und der Tschetschenienkrieg drohte auf andere Regionen überzugreifen und Russland zu balkanisieren – die Teilung Jugoslawiens erfolgte parallel zur russischen Krise.

Putin kam als natürlicher Nachfolger von Jelzin an die Macht. Doch die realen Bedingungen in Russland (intern und extern) zwangen ihn, einen entgegengesetzten Weg einzuschlagen. Zu der zweitklassigen Behandlung durch die westlichen Mächte und der Annäherung der NATO an die russische Grenze kam der innere soziale Druck hinzu.

Er begann damit, die interne Situation zu stabilisieren. Er verstaatlichte wichtige Unternehmen im Gas-, Öl- und Luftfahrtsektor, wie Rosneft, Yukos (fusioniert mit Rosneft), Gazprom und Aeroflot, und gründete die RZD, um das Verkehrssystem zu kontrollieren. Außerdem begünstigte er die nationalen Kapitalisten (oder „Oligarchen“, wie die internationalen Banker propagieren) zum Nachteil der Ausländer. Gleichzeitig bekämpfte er die Separatisten mit eiserner Faust, gewann die Kontrolle über den Kaukasus zurück, befriedete die Region und vereinigte das Land vollständig.

Obwohl die USA offiziell Putins Krieg gegen die Tschetschenen unterstützten, verfolgten sie in Wirklichkeit eine doppelte Politik. Gleichzeitig lag es im Interesse der imperialistischen Mächte, Russland zu spalten, um es noch mehr zu schwächen, als sie es mit dem Zusammenbruch der UdSSR getan hatten. Denn selbst wenn die Regierung eines Landes ein Verbündeter ist, ist es für den Imperialismus immer besser, sein Territorium zu verkleinern, um seine Herrschaft zu erleichtern.

Die imperialistischen Mächte haben zwar die Integration Russlands nicht akzeptiert, aber sie haben Moskaus ehemalige Verbündete aufgekauft und in die NATO integriert. Im Jahr 1999 traten die Tschechische Republik, Ungarn und Polen dem Bündnis bei. Im Jahr 2004 waren Bulgarien, die Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen und Rumänien an der Reihe. Im Jahr 2009 folgten Albanien und Kroatien. Russland war militärisch umzingelt, die Waffen waren auf sein Territorium gerichtet, und zwar von denselben Leuten, die damals bereits den Irak und Afghanistan verwüstet hatten.

Die Orangene Revolution in der Ukraine 2004 und der Ossetienkrieg 2008 bestärkten die Argumente derjenigen, die vor einer realen Bedrohung Russlands warnten. Doch offenbar waren diese Stimmen im Kreml noch nicht dominant. Moskau – und übrigens auch Peking – ließ die Bombenangriffe der USA, Großbritanniens und Frankreichs auf Libyen und die anschließende Hinrichtung von Muammar Gaddafi zu, in dem naiven Glauben, der westliche Imperialismus würde damit aufhören.

Aber die Russen haben aus den jüngsten Erfahrungen gelernt. Putins berühmte Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, in der er pseudodemokratische Demagogie, das unipolare Modell und den imperialistischen Expansionismus mit seinen Eroberungskriegen kritisierte, zeigte, dass Russland bereits verstanden hatte, was Imperialismus ist. Putin sprach zum ersten Mal vor allen Staats- und Regierungschefs der Welt über die Gefahr der NATO-Erweiterung an den Grenzen Russlands. Er erwähnte auch die ungerechte und extreme Ungleichheit in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen reichen und armen Nationen und führte das Beispiel seines Landes an.

„Mehr als 26 % der Ölförderung in Russland wird von ausländischem Kapital durchgeführt. Versuchen Sie einmal, ein ähnliches Beispiel zu finden, bei dem russische Unternehmen in so großem Umfang an wichtigen Wirtschaftssektoren in westlichen Ländern beteiligt sind. Solche Beispiele gibt es nicht. Ich erinnere auch an die Parität zwischen den ausländischen Investitionen in Russland und denen, die Russland im Ausland tätigt. Sie liegt bei etwa 15 zu eins. Lange Zeit hat man uns mehr als einmal von Meinungsfreiheit, Handelsfreiheit und Chancengleichheit erzählt, aber aus irgendeinem Grund ausschließlich in Bezug auf den russischen Markt.“ – Diese Aussage hat eine Bedeutung, die die meisten Menschen auch heute noch nicht verstehen können.

Nach der vollständigen Zerstörung Libyens hat Russland seinen Standpunkt endgültig geändert. Vom Glauben an die Zusammenarbeit mit denen, die es unterdrücken wollten, ging es zu einer Politik der Verteidigung gegen diese Unterdrückung über. Als die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich versuchten, in Syrien zu wiederholen, was sie in Libyen getan hatten, machten Moskau und Peking schließlich von ihrer Vetomacht im UN-Sicherheitsrat Gebrauch. Sie erkannten, dass die Krise von 2008 die imperialistischen Nationen zwingen würde, die Ausbeutung der übrigen Länder zu vertiefen, um ihre Monopole zu retten und die Aufrechterhaltung der alten und verrotteten Weltordnung zu gewährleisten. Und Russland und China mit ihren natürlichen Ressourcen, ihrem großen Verbrauchermarkt und gleichzeitig ihrem wirtschaftlichen und militärischen Potenzial würden mit Sicherheit die Hauptziele dieses Angriffs sein.

Doch Russland war der Aufgabe, die drohenden Gefahren zu bekämpfen, noch nicht gewachsen. Deshalb konnte es auch den Putsch in der Ukraine 2014 nicht verhindern. Von da an lernte es, seine Wirtschaft an die Sanktionen anzupassen, die von den USA und Europa wegen der Wiedereingliederung der Krim verhängt wurden, und beschleunigte die Entwicklung und Modernisierung seiner Militärmacht.

Doch zur gleichen Zeit, als die imperialistische Aggression gegen kleine Nationen zunahm – mit der teilweisen Invasion der USA in Syrien und der vollständigen Invasion Frankreichs in Mali sowie mit den Staatsstreichen in Asien und vor allem in Lateinamerika – verschärfte sich die Krise im Zentrum des imperialistischen Systems. Sie äußerte sich vor allem im Brexit und in der politischen Polarisierung in den USA. Die Krise, die 2008 begann, wurde nicht überwunden, sondern zeigte Anzeichen einer Rückkehr. Die imperialistischen Kräfte zeigten Anzeichen von Schwäche.

Schließlich eröffnete die plötzliche Vertreibung der Vereinigten Staaten durch die Taliban in Afghanistan im Jahr 2021 den Weg, den Russland so sehr ersehnt hatte, um auf die ihm auferlegte Erstickung zu reagieren. Die militärische Intervention im Krieg in der Ukraine (der 2014 begann) schließt zwei Jahre ab und zeigt der Welt, dass Russland die Lektion der letzten 30 Jahre gelernt hat. Die Regierung von Wladimir Putin traut dem Imperialismus nicht mehr und versucht, ihn zu bekämpfen. Und während sie entgeistert zusahen, wie sich die russische Armee gegen die NATO wandte und „Nein“ zu ihrer Einnahme der Ukraine sagte, um Russland anzugreifen, entdeckten die Menschen in der Welt, dass es an der Zeit ist, es den Russen – und davor den Afghanen – gleichzutun. Die spektakuläre Operation Sturm auf al-Aqsa und der heldenhafte Widerstandskrieg der Palästinenser gegen die Zionisten war nur möglich, weil die Taliban den Weg geebnet und die Russen ihn erweitert haben, wodurch das gesamte imperialistische Weltsystem erschüttert wurde.

Es besteht kein Zweifel, dass andere unterdrückte Nationen dem Beispiel Russlands folgen werden. In der Tat gewinnt Moskau seit 2022 immer mehr Anhänger für seinen Vorschlag, die westliche Hegemonie zu bekämpfen.

Putin dachte, er könne gleichberechtigt an der Aufteilung der Welt teilnehmen, wie es Stalin gedacht hatte. Doch der imperialistische Klub ist seit langem für neue Mitglieder geschlossen. Weil Putin schlauer ist als Stalin – und fast alle zeitgenössischen nationalen Führer – hat er die Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit der NATO aufgegeben und sich (Gott sei Dank!) in einen „Größenwahnsinnigen“ verwandelt, wie George Robertson es ausdrückt.

Es gibt nur noch ein Hindernis, das überwunden werden muss, damit die Russen eine Eins auf ihre Hausaufgaben bekommen: Russlands vollständige Unabhängigkeit von den kapitalistischen Großmächten. Dies ist in der Tat das größte Hindernis. Der Einfluss der alten imperialistischen Ordnung auf die russische Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ist trotz der spektakulären Fortschritte der letzten Jahre immer noch groß.

Dieses Maß an Unabhängigkeit kann nur durch einen Sieg über die imperialistischen Mächte erreicht werden. Das heißt, ein Sieg über die Weltherrschaft des Imperialismus. Echte „Multipolarität“ wird erst dann realisierbar sein, wenn es keine imperialen Mächte mehr gibt, d.h. wenn die derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Regime der großen kapitalistischen Mächte, der USA und Europas, aufhören zu existieren. Wenn das internationale kapitalistische System überwunden ist und damit die Ära der Ausbeutung einer Nation durch eine andere beendet ist. Leider hängt dies nicht mehr von Russland ab. Aber sein Handeln gegen diese internationale Ordnung ist eine wertvolle Unterstützung für andere Völker, die den Prozess der Zersetzung dieser alten Ordnung beschleunigt und uns ermutigt zu glauben, dass eine andere Welt möglich ist.

