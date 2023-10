Putin umgeht jetzt westliche Sanktionen für fast alle Ölexporte und verwendet den Yuan, um Importsanktionen zu vermeiden von Tyler Durden

Als die westlichen Staaten einen großen Plan zur Drosselung der russischen Ölimporte und zur Verhängung von Sanktionen gegen die Energieexporte des Kremls vorstellten, haben wir – und viele andere – gelacht: Schließlich haben wir immer wieder gesehen, wie zahnlos westliche Sanktionen sind, wenn es darum geht, die Ölgewinne von „Schurkenregimen“ einzudämmen, vom Iran (der sein Öl so gut wie mit maximaler Kapazität an China verkauft) bis hin zu Venezuela und so weiter. Ein Jahr später war unser Lachen durchaus berechtigt, denn wie die FT berichtet, ist es Russland gelungen, die G7-Sanktionen gegen die meisten seiner Ölexporte zu umgehen“, eine Verlagerung der Handelsströme, die die Einnahmen des Kremls in die Höhe treiben wird, wenn der Rohölpreis in Richtung 100 Dollar pro Barrel steigt und die Preise für russisches Uralöl 80 Dollar erreichen, den höchsten Stand seit über einem Jahr.

russische ölpreisobergrenze.jpeg

Dem Bericht zufolge wurden im August fast 75 % aller russischen Rohöltransporte auf dem Seeweg ohne westliche Versicherung abgewickelt, dem einzigen Hebel zur Durchsetzung der von der G7 festgelegten Ölpreisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel, wie aus einer Analyse der Schifffahrts- und Versicherungsunterlagen durch die Financial Times hervorgeht. Laut Daten des Frachtanalyseunternehmens Kpler und von Versicherungsgesellschaften ist dies ein Anstieg von etwa der Hälfte im Frühjahr dieses Jahres. Der Anstieg deutet darauf hin, dass Moskau immer geschickter darin wird, die Obergrenze zu umgehen, so dass es mehr Öl zu Preisen verkaufen kann, die näher an den internationalen Marktpreisen liegen.

russische ölströme.jpeg

Vor allem aber bedeutet dies, dass nur wenige russische Kunden Vergeltungsmaßnahmen des Biden-Regimes für den Kauf von russischem Öl befürchten müssen.

Die FT berichtet, dass die Kyiv School of Economics (KSE) geschätzt hat, dass der stetige Anstieg der Rohölpreise seit Juli in Verbindung mit Russlands Erfolg bei der Verringerung des Abschlags auf sein eigenes Öl bedeutet, dass die Öleinnahmen des Landes im Jahr 2023 wahrscheinlich um mindestens 15 Mrd. Dollar höher sein werden, als sie es sonst gewesen wären; dies ist auch ein Hinweis darauf, dass der Westen trotz seines Geredes und seiner Haltung damit zufrieden ist, Putins Regime von den steigenden Ölpreisen profitieren zu lassen, da die weitaus drakonischere Alternative, nämlich das gesamte russische Öl vom Markt zu nehmen, die weltweiten Ölpreise noch viel höher getrieben hätte.

Wie die FT einräumt, haben die EU und die USA zwar die Einfuhr von russischem Öl weitgehend unterbunden, aber die Preisobergrenze der G7 sollte dafür sorgen, dass russisches Öl weiterhin auf die Weltmärkte fließt: „Das Ziel war es, eine Verknappung des Angebots und einen wirtschaftlich und politisch schädlichen Preisanstieg zu verhindern.

russische ölsanktionen.jpeg

Westliche Dienstleistungen wie Schifffahrt oder Versicherungen sind im Rahmen der Preisobergrenze erlaubt, solange das russische Öl für weniger als 60 Dollar pro Barrel verkauft wird. Russisches Öl wird jetzt für 20 Dollar mehr verkauft.

Die Verschiebung ist ein doppelter Schlag für die Bemühungen des Westens, Russlands Einnahmen aus dem Ölverkauf – die den größten Teil des Kremlhaushalts ausmachen – nach der umfassenden Invasion in der Ukraine einzuschränken.

Nicht nur wird ein größerer Teil des russischen Öls außerhalb der Obergrenze verkauft, sondern Moskaus zunehmende Unabhängigkeit als Verkäufer fällt auch mit einem starken Anstieg der Ölpreise zusammen, die in dieser Woche zum ersten Mal seit 13 Monaten wieder die Marke von 95 Dollar pro Barrel überschritten.

Das Schlimmste für die westlichen Neokonservativen ist, dass der russische Ölsektor zwar immer noch mit einigen Herausforderungen konfrontiert ist, wie z. B. Engpässen auf dem heimischen Markt für raffinierte Kraftstoffe und einem Rückgang des Exportvolumens insgesamt, die Zahlen aber dennoch darauf hindeuten, dass mehr Öleinnahmen in die Kriegskasse des Kremls fließen werden.

Ben Hilgenstock, Wirtschaftswissenschaftler bei der KSE, sagte: „Angesichts dieser Veränderungen bei der Art und Weise, wie Russland sein Öl verschifft, könnte es sehr schwierig werden, die Preisobergrenze in Zukunft sinnvoll durchzusetzen. Umso bedauerlicher ist es, dass wir nicht mehr getan haben, um sie durchzusetzen, als wir noch mehr Einfluss hatten.

In der Zwischenzeit hat Russland im Rahmen einer weiteren Bewaffnung seiner Rohstoffe (als Reaktion auf die Bewaffnung des US-Dollars durch die USA) in dieser Woche die Ausfuhr von Diesel und anderen Kraftstoffen verboten – ein bedeutender Schritt von einem der weltweit größten Verkäufer von Diesel. Dieser Schritt hat Befürchtungen geweckt, dass der russische Präsident Wladimir Putin versucht, den Ölmarkt zu stören, so wie er es bei Erdgas getan hat, was die Energiekrise im letzten Jahr auslöste.

Und während der Kreml die westlichen Exportsanktionen mit Füßen tritt, ist es Peking, das Russland die Möglichkeit gibt, die Einfuhrsanktionen zu umgehen.

Eine neue Studie hat ergeben, dass Russland mindestens ein Fünftel seiner Importe in chinesischer Währung abwickelt, was sowohl Moskaus zunehmende Abhängigkeit von Peking als auch seine Bemühungen, die westlichen Sanktionen zu umgehen, verdeutlicht.

Zur Erinnerung: Die Sanktionen, die Moskau von der EU, den USA und anderen Ländern als Folge des Krieges gegen die Ukraine auferlegt wurden, haben es Russland zunehmend schwerer gemacht, an große Mengen westlicher Importe zu gelangen. Auch der Handel mit dem Dollar, dem Euro oder anderen westlichen Währungen ist dadurch teurer geworden, vor allem nachdem Russland faktisch aus dem SWIFT-System ausgeschlossen wurde und seine Banken keine Transaktionen mehr in Dollar durchführen können.

Was ist dann passiert? Nun, Ende 2022 wurden 20 % der russischen Importe in Yuan fakturiert – gegenüber 3 % ein Jahr zuvor, wie aus einem heute Morgen von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung veröffentlichten Forschungspapier hervorgeht, wie die FT berichtet.

Während ein Teil dieses Anstiegs auf erhöhte Importe aus China selbst zurückzuführen ist, stieg die Verwendung von Yuan zur Begleichung von Importen aus Drittländern von nur 1 % vor Beginn des Krieges im Februar 2022 auf 5 %.

„Der Yuan wird als Vehikelwährung verwendet“, sagte Beata Javorcik, die Chefvolkswirtin der EBWE und eine der Autorinnen des Papiers. „Russland ist jetzt das drittgrößte Clearing-Zentrum für Offshore-Yuan-Transaktionen“.

Handelspartner aufzufordern, ihre Rechnungen in Yuan auszustellen, ist nur eine Möglichkeit, wie Moskau die Sanktionen umgeht, neben Taktiken wie dem Import von Produkten über Zwischenhändler oder dem Export von Öl auf Tankern, die ohne westliche Versicherung fahren.

Das EBWE-Papier macht deutlich, wie sehr Moskau westliche Banken meidet, wenn es versucht, die Sanktionen zu umgehen: Wenn es um sanktionierte Waren und Dual-Use-Ausrüstung geht, die von Zivilisten, aber auch zur Herstellung von Waffen verwendet werden kann, „war der Anstieg der [Yuan-]Fakturierung ausgeprägter“, so das Papier. Die Studie enthält auch eine Warnung für westliche Entscheidungsträger, die die Daten als Zeichen dafür werten könnten, dass ihre Maßnahmen greifen.

„Steigende geopolitische Spannungen im Allgemeinen und die Anwendung von Handelssanktionen im Besonderen könnten die Attraktivität der Verwendung des US-Dollars als Vehikelwährung im internationalen Handel verringern“, schreiben sie. „Dies wiederum könnte zu einer stärkeren Fragmentierung der globalen Zahlungssysteme führen.

Trotz all dieser Anzeichen wird es auch in einigen Jahren noch Menschen geben, die fassungslos feststellen, dass der Dollar nicht mehr die Weltreservewährung ist. Übersetzt mit Deepl.com