Das Durchschnittsalter der ukrainischen Armee

Auch die Ukraine kann ihren Teil dazu beitragen. Das Durchschnittsalter der Soldaten an der Front liegt bei über 40 Jahren. Ich verstehe den Wunsch von Präsident Selenskyj, die Jugend für die Zukunft zu erhalten, aber Tatsache ist, dass Russland das ganze Land heimlich mobilisiert. Putin weiß, dass eine Pause ihm Zeit verschafft, eine neue Armee aufzubauen. So wie Großbritannien es 1939 und 1941 getan hat, ist es vielleicht an der Zeit, das Ausmaß der Mobilisierung der Ukraine neu zu bewerten.

Lassen Sie uns nicht einen Tag pausieren. Wir müssen die Sache zu Ende bringen. Die Welt beobachtet, ob der Westen die Entschlossenheit hat, für unsere Werte und das auf Regeln basierende System einzutreten. Was wir jetzt für die Ukraine tun, wird die Richtung für unsere gesamte Sicherheit in den kommenden Jahren vorgeben.

Denken Sie einen Moment darüber nach, was die Randbemerkung „Das Durchschnittsalter der Soldaten an der Front ist über 40“ wirklich bedeutet. Kann Storm Shadows diese Tatsache ändern?

Roland Popp @RoPoppZürich – 5:43 UTC – 2. Okt. 2023

Sollte stimmen, was Wallace da über das Durchschnittsalter an der ukrainischen Front sagt, 40 Jahre, dann sind die schlimmsten Mutmaßungen über Verluste weit übertroffen worden.

Paraguay 1870.

Paraguayischer Krieg – Verluste des Krieges:

Paraguay hatte massive Verluste zu beklagen, und die Unruhen und Krankheiten des Krieges kosteten auch der Zivilbevölkerung das Leben. Einige Historiker schätzen, dass das Land die Mehrheit seiner Bevölkerung verloren hat.

Die Ukraine ist noch nicht so weit. Aber wenn man sich die Bilder von ukrainischen Soldaten an der Front ansieht, scheint Wallace recht zu haben. Sind Sie mit über vierzig wirklich noch in der Lage zu rennen, zu reagieren und zu kämpfen wie mit zwanzig Jahren? Ich bin es nicht.

Die jungen Ukrainer sind weg. Entweder sind sie aus der Ukraine geflohen oder sie sind verwundet, behindert oder gestorben. Ein großer Verlust, der dieses Land für immer verfolgen wird.

Beenden Sie diesen Krieg jetzt!

Übersetzt mit Deepl.com