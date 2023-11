Q&A: Israel’s bloodlust shows international law is ‚a manipulated series of norms‘ Renowned International Law Professor Richard Falk says Western leadership becomes „self-righteous“ to enforce international law „when it’s in their interest“ while in other cases, they remain silent.

Der renommierte Völkerrechtsprofessor Richard Falk sagt, die westliche Führung werde „selbstgerecht“, um das Völkerrecht durchzusetzen, „wenn es in ihrem Interesse ist“, während sie in anderen Fällen schweige.

Q&A: Israels Blutrausch zeigt, dass das Völkerrecht „eine manipulierte Reihe von Normen“ ist

Von Zeynep Conkar

„Viele objektive Beobachter haben festgestellt, dass die Art und Weise, wie Israel Gewalt gegen den Gazastreifen einsetzt, einen andauernden Völkermord darstellt, der selbst als das schwerste internationale Verbrechen angesehen wird und, wie gesagt, einen Handlungskonsens der UNO verdient, um diese Art von gewalttätigem Missbrauch staatlicher Macht zu stoppen“, sagte Falk. / Bild: AP-Archiv

Tag des andauernden israelisch-palästinensischen Konflikts, der bereits über 9.800 Menschen das Leben gekostet hat – 8306 Palästinenser und 1538 Israelis – weigert sich Tel Aviv, eine Deeskalation herbeizuführen und wendet stattdessen unverhältnismäßige und wahllose Gewalt gegen die belagerte Bevölkerung des Gazastreifens an.

Das Ausmaß der durch israelische Bombardierungen in Gaza verursachten Zerstörung ist erschreckend. Gaza, eine kleine Enklave mit über zwei Millionen Palästinensern, die seit Jahrzehnten unter einer zermürbenden wirtschaftlichen und sozialen Blockade leidet, ist erneut einer kollektiven Bestrafung ausgesetzt – Israels Einsatz von Brandbomben auf dicht besiedelte zivile Gebiete kommt Kriegsverbrechen gleich.

In Momenten wie diesen, in denen die hohe Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung nicht ausreicht, um die internationale Gemeinschaft dazu zu bewegen, dieselbe Sprache der Verurteilung und Kritik zu verwenden, die sie angesichts des Ukraine-Konflikts gegen Russland angewandt hat, gelingt es der westlichen Führung nicht, die Welt von der Einheitlichkeit ihrer viel beschworenen „regelbasierten Ordnung“ zu überzeugen.

Wird Tel Aviv jemals für seine Verbrechen in Gaza zur Rechenschaft gezogen werden?

Auf der Suche nach einer Antwort sprach TRT World mit Richard Falk, emeritierter Professor für internationales Recht an der Princeton University und ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für israelische Menschenrechtsverletzungen an Palästinensern.

TRT WORLD: In Anbetracht von mehr als 56 Jahren Besatzung, einem Apartheidregime und zahllosen Menschenrechtsverletzungen in Palästina, inwiefern haben die Weltmächte, insbesondere die USA, mit dem israelischen Staat kollaboriert und die nahezu genozidale Gewalt gegen Palästinenser ermöglicht?

RICHARD FALK: Den Palästinensern standen keine wirksamen Rechtsmittel zur Verfügung. Die UNO sollte die Verantwortung für die Umsetzung ihrer eigenen Resolution aus dem Jahr 1947 tragen, dem so genannten Teilungsplan, der dem palästinensischen Volk zumindest einen eigenen Staat im historischen Palästina garantierte. Seitdem werden die Vereinten Nationen im Sicherheitsrat durch das Veto der USA und manchmal auch Europas blockiert. Die übrigen Mitglieder der UNO können zwar über rechtliche und moralische Missstände in Bezug auf das palästinensische Volk berichten, sind aber nicht befugt, ihre Feststellungen ohne einen Beschluss des Sicherheitsrats umzusetzen. Die Generalversammlung kann nur Empfehlungen aussprechen; selbst der Internationale Gerichtshof kann nur zu einer Entscheidung kommen, die bestimmte Maßnahmen des Sicherheitsrats erfordert, um diese Entscheidung umzusetzen und durchzusetzen. Die Rechtsmittel, die die internationale Rechtsgemeinschaft in dieser Situation zur Verfügung stellt, sind also unwirksam, wenn ein wichtiger Akteur wie die Vereinigten Staaten entschlossen ist, Israel nicht nach internationalem Recht zur Rechenschaft zu ziehen. Und genau das haben wir in all diesen Jahren getan.

Während seiner jahrzehntelangen Besatzung hat Israel nie gezögert, Gewalt anzuwenden, und die Weltmächte haben weder Druck auf Tel Aviv ausgeübt, sich aus den besetzten palästinensischen Gebieten zurückzuziehen, noch das Land vor der Anwendung roher Gewalt gewarnt. Sollte die „Schutzverantwortung“ der internationalen Gemeinschaft nicht auch für Palästina gelten?

RF: Ja, natürlich. Ich denke, die internationale Gemeinschaft hätte bereits Maßnahmen ergreifen müssen. Der Punkt, an dem man dies als Angelegenheit der inneren israelischen Sicherheit und als angemessene Reaktion auf den Hamas-Angriff betrachten kann, ist überschritten. Die internationale Gemeinschaft hat also bisher versagt, wenn es darum ging, gefährdete Menschen zu schützen. Unabhängig von der Politik wäre es ideal, wenn eine Friedenstruppe nach der Norm der Schutzverantwortung (R2P) eingerichtet und in die Lage versetzt würde, den Frieden zu erhalten und die Palästinenser langfristig zu schützen. Die R2P ermächtigt den UN-Sicherheitsrat, eine schutzbedürftige Bevölkerung zu schützen, und von allen schutzbedürftigen Menschen auf der Welt stehen die Palästinenser in vielerlei Hinsicht an erster Stelle.

Aber auch hier gilt: Ohne den politischen Willen der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats kann die UNO nichts tun, was die israelische Gewalt wirksam eindämmen könnte, selbst wenn sie an die Grenzen dessen geht, was wir jetzt bei den Vergeltungsmaßnahmen gegen den Hamas-Angriff erleben.

Was ist mit den internationalen Medien? Inwieweit sind sie für die Entmenschlichung der Palästinenser und die Rechtfertigung israelischer Menschenrechtsverletzungen verantwortlich, die nach Ansicht vieler auf Kriegsverbrechen hinauslaufen?

RF: Nun, die internationalen Medien sind in dieser Frage polarisiert; die westlichen Medien, insbesondere die US-amerikanischen und britischen, haben die anhaltende Gewalt sehr einseitig betrachtet und im Grunde Israels Position gerechtfertigt, dass es berechtigt ist, jedes Mittel zu nutzen, das ihm zur Verfügung steht, um die Hamas zu zerstören, bis sie ihre Führer verrät.

Meiner Ansicht nach ist dies unvereinbar mit der Vereinbarung, wonach der Gazastreifen ein besetztes Gebiet ist und Israel die Besatzungsmacht ist. Die unschuldige Zivilbevölkerung des Gazastreifens besteht aus etwa 2,3 Millionen Menschen, von denen 76 Prozent Flüchtlinge oder Nachkommen von Flüchtlingen sind, die im Grunde genommen 1948 gezwungen wurden, ihre Heimat in den Dörfern des südlichen Gazastreifens zu verlassen, und denen ihr völkerrechtlich verbrieftes Recht auf Rückkehr verweigert wurde, was sie im Laufe der Jahre mit friedlichen Mitteln erfolglos anzufechten versucht haben. Dies ist einer der Bereiche, in denen das Völkerrecht nicht umgesetzt wird, weil die geopolitischen Akteure nicht bereit sind, die Rechte des palästinensischen Volkes umzusetzen.

Wenn die UNO den Kampf der Ukraine gegen Russland unterstützen kann und die westlichen Mächte die ukrainische Sache von ganzem Herzen unterstützen, warum dann nicht auch die gleiche Reaktion in Bezug auf Palästina? Haben wir es mit einer Krise der Moral zu tun, oder wird die Rechtmäßigkeit der Menschenrechte von Fall zu Fall angewandt, je nach Hautfarbe und Religion der Unterdrückten?

RF: Nun, der Unterschied in der Behandlung des russischen Angriffs auf die Ukraine und des israelischen Angriffs auf die Menschen in Gaza steht außer Frage. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen und moralische und juristische Heuchelei betrieben; mit anderen Worten: Russland wird zur Rechenschaft gezogen, während Israel straffrei bleibt. Dies deutet darauf hin, dass das Völkerrecht kein Rahmen für die Regulierung von Staaten auf der Grundlage der Gleichheit ist, sondern eine manipulierte Reihe von Normen, die den Zwecken geopolitischer Akteure dienen. Und wenn es in ihrem Interesse liegt, das Völkerrecht durchzusetzen, werden sie sehr selbstgerecht sein, wenn sie die Verletzer verurteilen. Wenn es jedoch in ihrem Interesse liegt, die Verletzung des Völkerrechts zu unterstützen, dann werden sie entweder schweigen oder, wie in diesem Fall, die Regierung und das Land, die das Völkerrecht auf extremste Weise verletzen, bedingungslos unterstützen.

Die UNO wurde ursprünglich gegründet, um Frieden und Sicherheit zu fördern, die Menschenrechte zu schützen und das Völkerrecht zu wahren. Haben die Gründungsstaaten der UNO die Institution aus machtpolitischen Gründen unterminiert, oder war die UNO immer als eine Institution gedacht, die den Interessen einiger weniger Mitglieder des Sicherheitsrates dient?

RF: Nun, das ist eine sehr wichtige und oft übersehene Frage. Die UNO wurde so konzipiert, dass sie in dieser Hinsicht schwach ist; andernfalls würde das Vetorecht der fünf mächtigsten Länder der Welt keinen Sinn ergeben. Die Wirksamkeit und Bedeutung des Vetos besteht darin, diesen gefährlichsten und mächtigsten Staaten – den Siegern des Zweiten Weltkriegs – die uneingeschränkte Möglichkeit zu geben, die UN-Charta zu ignorieren und sich über völkerrechtliche Verpflichtungen hinwegzusetzen, wenn diese mit ihren strategischen Interessen kollidieren. Als die UNO gegründet wurde, gab es also keine Bereitschaft, eine starke und wirksame Institution zur Kriegsverhütung zu schaffen, trotz des Wortlauts der UN-Charta und ihrer Präambel und der öffentlichen Erwartungen.

Israel hat den Begriff „Selbstverteidigung“ immer wieder für noch mehr Aderlass missbraucht. Aber gilt das Bombardieren von Städten und Stadtvierteln in Schutt und Asche als Selbstverteidigung gegen ein paar hundert bewaffnete Kämpfer?

RF: Der Umfang der Selbstverteidigung ist im internationalen Recht sehr umstritten, so dass man verschiedene juristische Autoritäten finden kann, die unterschiedliche Auslegungen dessen, was erlaubt ist, unterstützen. Aber es ist nicht erlaubt, ein hohes Maß an Gewalt gegen die Zivilbevölkerung anzuwenden. Israel hat sich im Laufe der Jahre, vor allem aber in den letzten drei Wochen im Gazastreifen, der wahllosen und unverhältnismäßigen Gewaltanwendung schuldig gemacht, die unter allen Umständen, ob gerechtfertigt und rationalisiert, ob zur Selbstverteidigung oder nicht, ein Kriegsverbrechen darstellt.

Israel ist die Besatzungsmacht; es kann sich nicht gegen sich selbst verteidigen. Es ist wirklich rätselhaft, wie der internationale Diskurs diese falsche Anwendung des Begriffs der Selbstverteidigung akzeptiert hat, die keinen Sinn macht, wie ich unter den Bedingungen der Besatzung andeute.

Sollte Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden? Wenn ja, welche Schritte müssen unternommen werden? Wenn nicht, warum nicht?

RF: Die Antwort ist der fehlende politische Wille, Israel strafrechtlich zu verfolgen, und die relative Passivität des Internationalen Strafgerichtshofs, wenn es darum geht, große westliche Staaten rechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Es stimmt, dass weder Israel noch die Vereinigten Staaten Vertragsparteien des Römischen Statuts sind und daher nicht Teil des Internationalen Strafgerichtshofs sind. Wenn Palästina, das dem Statut beigetreten ist, behauptet, Opfer von Verbrechen zu sein, die auf seinem Territorium begangen wurden, dann ist der Gerichtshof befugt, Ermittlungen anzustellen, Anklage zu erheben und Strafverfolgung zu betreiben.

Und man kann davon ausgehen, dass in diesem Zusammenhang ein Versuch unternommen werden wird. Aber man darf nicht zu optimistisch sein, dass wichtige Ergebnisse erzielt werden. Das bedeutet nicht, dass es nicht wünschenswert wäre, sich den Anschuldigungen des Gerichts zu unterwerfen, die naturgemäß für die Organe der öffentlichen Meinung und die Aktivisten der Zivilgesellschaft überzeugend wären und diese wichtige Rolle in der so genannten symbolischen Politik spielen würden, bei der die Legitimität bestimmter Behauptungen politische Wirkung erzeugt.

Möchten Sie noch etwas zu diesem Thema hinzufügen?

RF: Dies ist ein Krisenmoment für die Welt, für die Völker der Welt und für die Regierung, die die Verantwortung hat, ein solches Verhalten zu unterbinden. Darüber hinaus haben viele objektive Beobachter festgestellt, dass die Art und Weise, wie Israel Gewalt gegen den Gazastreifen einsetzt, einen fortlaufenden Völkermord darstellt, der selbst als das schwerste internationale Verbrechen gilt und, wie gesagt, einen Konsens der Regierung und Maßnahmen der UNO verdient, um diese Art von gewaltsamem Missbrauch staatlicher Macht zu beenden.

Zeynep Conkar ist Produktionsmitarbeiterin bei TRT World.

Zeynep Conkar ist eine stellvertretende Produzentin bei TRT World.

