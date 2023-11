Das explodierte Pulverfass Manova News

Samstag, 25. November 2023

Was geschah am 7. Oktober 2023 in Israel? Etwa 2.000 Hamas-Kämpfer haben die hohen, schwer gesicherten Gettozäune des Gazastreifens überwunden und anschließend über 1.000 israelische Zivilisten ermordet. Das ist die grausame Erzählung, auf der alle folgenden Grausamkeiten aufbauen. Die israelische Regierung hat behauptet, sie sei vollkommen überrascht worden. Doch wie konnte das geschehen? Die Grenzzäune, die den Gazastreifen unterirdisch und überirdisch vom Rest des Landes hermetisch abschließen, galten bis dahin als unüberwindbar. Wie konnten Hamas-Kämpfer in Bataillonsstärke da durchbrechen und auf dem Rückweg auch noch über 200 israelische Geiseln nach Gaza entführen? Und wie kann man erklären, dass die hoch gerüsteten und nicht gerade für ihre Zimperlichkeit bekannten israelischen Sicherheitskräfte teilweise Stunden brauchten, um an den Orten des Geschehens einzugreifen? Nicht minder unbegreiflich bleibt die mörderische Aktion der Hamas selbst. Wie sollte das Kalkül der Hamas ausgesehen haben? Die Reaktion der Israelis konnte doch nur so ausfallen, wie sie dann auch ausfiel. Ein Vernichtungsfeldzug nicht nur gegen die Hamas, sondern den ganzen Gazastreifen.