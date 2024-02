Rafah: The Sinai-Gaza oasis city divided by a contentious border From ancient conflict arena to a stopping point for 11th-century travellers, MEE takes a look at the 3,000-year history of Rafah

Ein palästinensischer Flüchtling reitet auf einem Esel auf einer Straße des Lagers Canada in der Nähe von Rafah an der Grenze zwischen Gaza und Ägypten am 6. Januar 1989 (AFP/Mike Nelson)

Vom antiken Konfliktschauplatz zum Rastplatz für Reisende aus dem 11. Jahrhundert – MEE wirft einen Blick auf die 3.000-jährige Geschichte von Rafah

Rafah: Die Oasenstadt zwischen Sinai und Gaza, geteilt durch eine umstrittene Grenze

Von Rayhan Uddin

18. Februar 2024

Rafah, die südlichste Stadt des Gazastreifens, wird belagert und ständig von Israel angegriffen.

Bereits vor dem 7. Oktober war die nur 64 Quadratkilometer große Stadt überbevölkert und aufgrund der seit 17 Jahren andauernden israelischen Blockade von Armut und miserablen Lebensbedingungen geplagt.

Seitdem Israel die Palästinenser aus dem nördlichen und zentralen Gazastreifen gewaltsam in den Süden vertrieben hat, hat sich die Einwohnerzahl Rafahs innerhalb weniger Monate auf rund 1,5 Millionen verfünffacht.

Die Menschen in Rafah, deren Geschichte sich über drei Jahrtausende erstreckt, leben nun in einer Art beengter, behelfsmäßiger Zeltstadt. Diese provisorischen Behausungen werden von palästinensischen Flüchtlingen bewohnt, die in ihrem Leben schon mehrfach vertrieben wurden.

Anfang dieser Woche wurden mindestens 67 Palästinenser getötet, nachdem die israelische Luftwaffe 14 Häuser und drei Moscheen in der Stadt angegriffen hatte.

Nach Ansicht des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Israel trotz internationaler Proteste eine Bodeninvasion in der Stadt starten wird.

Middle East Eye wirft einen Blick auf die Geschichte von Rafah, von der Zeit, als die Stadt zwischen verschiedenen antiken und mittelalterlichen Reichen und Dynastien hin und her geschoben wurde, bis hin zu der Zeit, als eine gemeinsame britisch-osmanische Entscheidung den Prozess der Aufteilung der Stadt in zwei getrennte Einheiten einleitete.

Von der Oase zur Raststätte

Man geht davon aus, dass Rafah seit mehr als 3 000 Jahren bewohnt ist. Sein Name taucht in altägyptischen Inschriften auf, die bis ins 13.

Jahrhundert v. Chr. erwähnt. Die Stadt entstand als Siedlung um eine Oase, die die Sinai-Halbinsel mit Gaza verband. Die Stadt wurde von den alten Ägyptern Robihwa, von den Griechen und Römern Raphia, von den Israeliten Rafiah und von den Arabern Rafah genannt.

Sie war Schauplatz der Schlacht von Raphia im Jahr 217 v. Chr., einer der größten Schlachten der antiken Geschichte, an der rund 150 000 Kämpfer und fast 200 Elefanten beteiligt waren.

Der Konflikt zwischen dem Ptolemäerreich und dem Seleukidenreich drehte sich um die Region Coele Syria, die einen Teil des heutigen Syriens und Libanons ausmacht.

Einige Jahrzehnte später, im Jahr 193 v. Chr., war Rafa der Ort, an dem die seleukidische Prinzessin Kleopatra I. Ptolemaios V. heiratete.

Nach der Eroberung durch den hellenistischen jüdischen König Yannai Alexander wurde Rafah kurzzeitig vom Hasmonäer-Königreich regiert. Danach fiel es für etwa sieben Jahrhunderte in römische Hände.

Im Jahr 635, in den Anfangsjahren des islamischen Glaubens, eroberten die Truppen des Raschidun-Kalifats die Stadt von den Byzantinern.

Danach befand sie sich in den Händen mehrerer muslimischer Herrscher und Dynastien, darunter die Umayyaden, die Abbasiden und später die Osmanen.

In den ersten Jahrhunderten der muslimischen Herrschaft war Rafah als Raststation für reisende Kaufleute bekannt. Historikern aus dem 11. Jahrhundert zufolge gab es dort Hotels, Geschäfte, einen Markt und eine Moschee.

Zwischen dem neunten und dem 12. Jahrhundert gab es in Rafah mehrere jüdische Gemeinden, doch die meisten von ihnen zogen schließlich ins benachbarte Aschkelon, das heute zu Israel gehört.

Geteilte Stadt

Unter osmanischer Herrschaft wurde Rafah 1906 zum ersten Mal zu einer zwischen zwei Gebieten geteilten Stadt. Zwischen dem damals britisch regierten Ägypten und dem osmanischen Palästina wurde eine Grenze gezogen, die durch die Stadt Rafah verlief.

Ein Jahrzehnt später, während des arabischen Aufstandes und des Untergangs des Osmanischen Reiches, fiel Rafah 1917 in britische Hände.

Nach den Statistiken der britischen Mandatsmacht in Palästina lebten 1922 599 Menschen in Rafah, die Zahl stieg bis 1945 auf 2.220. Alle diese Einwohner waren vermutlich Muslime.

Während der Nakba, der Katastrophe von 1948, wurden 750.00 Palästinenser von zionistischen Milizen gewaltsam aus ihren Städten und Dörfern vertrieben, um Platz für den neu gegründeten Staat Israel zu schaffen. Zu diesem Zeitpunkt kam der Gazastreifen unter ägyptische Kontrolle, und die Teilung von 1906 entlang der Rafah-Straße blieb bestehen.

Im Jahr 1949 wurde das Flüchtlingslager Rafah eingerichtet, um palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen, die während der Nakba vertrieben worden waren.

Heute sind im Lager 133 326 Flüchtlinge offiziell von der Agentur der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa) registriert. Die tatsächliche Zahl der Bewohner des Lagers ist wahrscheinlich viel höher.

Mit einer Fläche von nur 1,2 km² ist das Lager eines der am dichtesten besiedelten Gebiete in den besetzten palästinensischen Gebieten. Es beherbergt 18 von den Vereinten Nationen betriebene Schulen, zwei Gesundheitseinrichtungen und zwei Zentren für soziale Dienste.

Der Nahost-Krieg von 1967 hatte noch weitere bedeutende Auswirkungen auf Rafah.

Israel besiegte die arabischen Armeen und besetzte anschließend den Gazastreifen, das Westjordanland, Ostjerusalem, die syrischen Golanhöhen und den ägyptischen Sinai.

Nach 1967 fiel die Grenze von Rafah, und die Menschen auf beiden Seiten waren 15 Jahre lang wieder miteinander verbunden. Während dieser Zeit war die Grenze zwischen Ägypten und dem von Israel kontrollierten Gebiet praktisch der Suezkanal.

Nach einem im März 1979 zwischen Israel und Ägypten unterzeichneten Friedensvertrag zogen die israelischen Streitkräfte und Siedler 1982 aus dem Sinai ab. Berichten zufolge wurden rund 1.400 israelische Siedlerfamilien mit jeweils 500.000 Dollar entschädigt, damit sie den Sinai verlassen.

Zu diesem Zeitpunkt wurde die Rafah-Grenze erneut errichtet, die seither bestehen geblieben ist. Sie wurde ungefähr entlang der gleichen Linien wie die Grenze von 1906 gezogen.

Die Grenze verlief durch Straßen, Wohnviertel und landwirtschaftliche Flächen und stellte viele Menschen vor die schwierige Entscheidung, ob sie in Ägypten oder im israelisch besetzten Gazastreifen leben wollten.

Eine Anekdote aus dieser Zeit besagt, dass ein Gemeindevorsteher von Rafah zwei Ehefrauen hatte, von denen eine auf der ägyptischen Seite der Grenze und die andere auf der Seite des Gazastreifens lebte.

Ein Apotheker aus Rafah sagte dem Sydney Morning Herald im März 1982: „Während der vier Kriege hat es in Rafah keine Zerstörung gegeben. Aber mit dem Frieden wird es Schäden und Zerstörung geben. Das ist eine sehr harte Sache.“

Seitdem konnten sich viele Familien, die durch die Neuziehung der Grenze getrennt wurden, nicht mehr gegenseitig besuchen. Rafah ist eine der wenigen Städte, wie Jerusalem, Nikosia und Rom, die zwischen verschiedenen Nationen oder Gebieten geteilt sind.

Der Grenzübergang Rafah

Im Jahr 1982 wurde der Grenzübergang Rafah als offizieller Ein- und Ausgang zwischen Ägypten und dem von Israel kontrollierten Gazastreifen eröffnet.

Nach mehreren Verhandlungsrunden wurde der Grenzübergang Rafah 1994 von Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) in einer Art gemeinsamer Kontrolle übernommen. Die israelischen Behörden behielten den größten Teil der Sicherheitskontrolle und konnten den Zugang für jede Person verweigern.

Im Januar 2001 jedoch, zur Zeit der Zweiten Intifada oder des Aufstands, übernahm Israel die vollständige Kontrolle über den Grenzübergang. Später im selben Jahr zerstörten die israelischen Streitkräfte auch den internationalen Flughafen Jassir Arafat in Gaza, den einzigen Flughafen in Palästina, der sich in der Nähe von Rafah befand.

jassir arafat rafah

Der damalige palästinensische Präsident Jassir Arafat winkt einer jubelnden Menge zu, die sich am 27. Februar 1998 zu seinem Empfang in Rafah, Gaza, versammelt hat (AFP/Fayez Nureldine)

Im September 2005 zog Israel seine Streitkräfte und Siedler im Rahmen eines „Rückzugsplans“ aus dem Gazastreifen ab.

In diesem Monat entstanden für etwa sieben Tage Lücken in der Grenze, die es Tausenden von Menschen auf der palästinensischen und der ägyptischen Seite der Grenze von Rafah ermöglichten, kurzzeitig zusammenzukommen.

Ein älterer Mann kroch durch einen Spalt in der Mauer, fiel auf die Knie und küsste die Erde, nachdem er zum ersten Mal seit mehr als drei Jahrzehnten palästinensischen Boden berührt hatte, so ein Bericht von Al-Ahram.

Auch zahlreiche Palästinenser verließen den Gazastreifen zum ersten Mal in ihrem Leben und unternahmen Tagesausflüge in den Sinai.

Zwei Monate später wurde der Grenzübergang Rafah wieder von Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde gemeinsam kontrolliert, bis die Hamas im Juni 2007 die Kontrolle über den Gazastreifen übernahm. Seitdem wird der Grenzübergang von Ägypten und der Hamas kontrolliert und ist nur sporadisch geöffnet.

Der Grenzübergang ist das einzige Tor zum und aus dem Gazastreifen, das nicht direkt von Israel kontrolliert wird.

Ägypten zerstört seine Seite von Rafah

Es gibt seit langem Tunnel, die von Schmugglern benutzt werden, um die beiden Städte Rafah in Ägypten und Palästina zu verbinden.

Ägypten hat die Tunnel mehrfach sowohl mit Meerwasser als auch mit Abwasser geflutet und eine unterirdische Barriere errichtet, um den angeblichen Fluss von Waffen, Kämpfern und Ressourcen zwischen dem Sinai und dem südlichen Gazastreifen zu stoppen.

Neben der Zerstörung der Tunnel hat Ägypten seit 2014 auch einen Großteil der Stadt Rafah dem Erdboden gleichgemacht.

Nach aufsehenerregenden Angriffen militanter Islamisten auf der Sinai-Halbinsel, bei denen im Oktober 2014 33 ägyptische Sicherheitskräfte getötet wurden, begann Präsident Abdel Fattah el-Sisi damit, die gesamte Stadt aus Sicherheitsgründen abzureißen.

Im Zuge der Einrichtung einer Pufferzone zwischen dem Sinai und dem Gazastreifen haben die ägyptischen Behörden 685 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche zerstört und 800 Häuser abgerissen. Das gesamte ägyptische Rafah, in dem 78 000 Menschen leben, liegt innerhalb der Pufferzone.

Die historische Stadt und die meisten ihrer Dörfer wurden zerstört. Nur ein Dorf, el-Barth, dessen Bewohner mit der ägyptischen Armee verbündet sind, ist übrig geblieben.

Ägypten ist derzeit dabei, eine völlig neue Stadt Rafah zu bauen.

Von israelischen Kriegen verwüstet

Auf der palästinensischen Seite wurde Rafah in den letzten Jahren von Konflikten heimgesucht.

Im August 2009 forderten die Kämpfe zwischen der Hamas und der kurzlebigen bewaffneten militanten Gruppe Jund Ansar Allah, die als Schlacht von Rafah bezeichnet wurde, 22 Todesopfer.

Die Gruppe gründete das Islamische Emirat Rafah, das einen Tag – den 14. August 2009 – bestand, bevor es von der Hamas zerstört wurde.

Rafah wurde auch während mehrerer Kriege gegen den Gazastreifen von Israel bombardiert, unter anderem 2009, 2012, 2014 und im aktuellen Konflikt.

Während des Krieges von 2014, der die letzte Bodeninvasion im Gazastreifen vor dem aktuellen Konflikt darstellte, startete Israel einen Großangriff auf Rafah.

Am 1. August 2014, nachdem ein israelischer Soldat vermisst worden war, flog Israel Luftangriffe und feuerte 1.000 Artilleriegeschosse auf die Stadt. Panzer und Bulldozer zerstörten außerdem zahlreiche Häuser. Bei diesem Angriff wurden an einem Tag 75 Zivilisten getötet, darunter 24 Kinder.

rafah gaza karte

Die Offensive in Rafah war Berichten zufolge ein Beispiel für die Anwendung der Hannibal-Direktive, einer israelischen Einsatzregel, die besagt, dass Israel im Falle der Entführung eines Soldaten die Vorsichtsmaßnahmen lockern und aggressiver vorgehen kann.

Im gegenwärtigen Krieg gegen den Gazastreifen ist die Stadt wiederholt unter israelischen Beschuss geraten, obwohl Israel Rafah letztes Jahr zur sicheren Zone erklärt hat. Allein in dieser Woche wurden nach Angaben von Amnesty International bei vier israelischen Angriffen mindestens 95 Menschen, darunter 42 Kinder, getötet.

Hilfsorganisationen und Analysten haben gegenüber Middle East Eye erklärt, dass Israels geplante Bodeninvasion in Rafah zu einer humanitären Katastrophe führen wird und den Weg für eine ethnische Säuberung der Palästinenser aus dem Gazastreifen in den ägyptischen Sinai ebnen könnte.

