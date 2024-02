The Unrepentant West: Germany’s Olaf Scholz and the Right to Commit Genocide in Gaza On February 8, German Chancellor Olaf Scholz was in Washington on an official visit, aimed at working jointly with the United States to make „sure that

Olaf Scholz, Bild mit freundlicher Genehmigung: Weltwirtschaftsforum.

Der reuelose Westen: Deutschlands Olaf Scholz und das Recht auf Völkermord in Gaza

von Ramzy Baroud

16. Februar 2024

Am 8. Februar war der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem offiziellen Besuch in Washington, um gemeinsam mit den Vereinigten Staaten dafür zu sorgen, dass Israel das hat, was es braucht, um sich zu verteidigen“.

Wenn eine solche Erklärung kurz nach der Al-Aqsa-Flutungsoperation vom 7. Oktober abgegeben wurde, kann man ihre Logik erkennen, die auf der bekannten, inhärenten Voreingenommenheit sowohl Washingtons als auch Berlins gegenüber Israel beruht.

Die Erklärung und der Besuch wurden jedoch am 125. Tag eines der blutigsten Völkermorde der modernen Geschichte durchgeführt.

Tag eines der blutigsten Völkermorde der modernen Geschichte statt. Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, hob den Zweck des Besuchs in einer Pressekonferenz hervor, obwohl US-Präsident Joe Biden Stunden später zugab, dass Israel bei seiner Reaktion auf den Hamas-Angriff am 7. Oktober „übertrieben“ habe.

Wenn das Töten und Verwunden von mehr als 100.000 Zivilisten Israels Version von Selbstverteidigung ist, dann haben sowohl Scholz als auch Biden hervorragende Arbeit geleistet, um sicherzustellen, dass Israel alles hat, was es braucht, um seine blutige Mission zu erfüllen.

Doch wer hat in diesem Zusammenhang das Recht auf Selbstverteidigung, Israel oder Palästina?

Bei einem kürzlichen Besuch in einem Krankenhaus in einem Land des Nahen Ostens, das als Vorbedingung für meinen Besuch vertraulich bleibt, wurde ich Zeuge eines der schrecklichsten Anblicke, die man sich vorstellen kann. Dutzende von palästinensischen Kindern ohne Gliedmaßen, von denen einige noch um ihr Leben kämpften, einige mit schweren Verbrennungen und andere im Koma.

Diejenigen, die ihre Hände benutzen konnten, haben palästinensische Flaggen gemalt, die an den Wänden neben ihren Krankenhausbetten hingen. Einige trugen SpongeBob-T-Shirts und andere Mützen mit Disney-Figuren. Sie waren rein, unschuldig und ganz und gar palästinensisch.

Ein paar Kinder zeigten das Siegeszeichen, als wir uns verabschiedeten. Die kleinen Kinder wollten der Welt mitteilen, dass sie stark bleiben und genau wissen, wer sie sind und woher sie kommen.

Die Kinder waren viel zu jung, um den rechtlichen und politischen Kontext ihrer starken Gefühle für ihr Heimatland zu erkennen.

In der Resolution 3236 (XXIX) der UN-Generalversammlung wurde „das unveräußerliche Recht des palästinensischen Volkes in Palästina (…), das Recht auf Selbstbestimmung, (und) das Recht auf nationale Unabhängigkeit und Souveränität“ bekräftigt.

Die Formulierung „Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung“ ist vielleicht die am häufigsten geäußerte Formulierung im Zusammenhang mit Palästina und dem palästinensischen Kampf seit der Gründung der UNO.

Am 26. Januar bestätigte auch der Internationale Gerichtshof (IGH), was wir bereits wissen, nämlich dass die Palästinenser eine eigene „nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe“ sind.

Die verletzten palästinensischen Kinder brauchen keine juristische Sprache oder politische Slogans, um sich zu verorten. Das Recht, ohne Angst vor Vernichtung, ohne Bomben und ohne militärische Besatzung zu leben, ist ein natürliches Recht, das keiner juristischen Argumente bedarf und von Rassismus, Hassreden oder Propaganda unberührt bleibt.

Leider leben wir nicht in einer Welt des gesunden Menschenverstandes, sondern in verkehrten rechtlichen und politischen Systemen, die nur für die Starken da sind.

In dieser Parallelwelt sorgt sich Scholz mehr darum, dass Israel in der Lage ist, sich zu „verteidigen“, als um eine belagerte palästinensische Bevölkerung, die hungert, blutet und nicht in der Lage ist, ein greifbares Maß an Gerechtigkeit zu erlangen.

Trotzdem hat Israel nicht das Recht, sich selbst zu verteidigen.

Logischerweise sollten diejenigen, die Aggressionen ausüben, nicht von ihren Opfern verlangen, dass sie sich nicht wehren.

Die Palästinenser sind Opfer des israelischen Kolonialismus, der militärischen Besatzung, der rassischen Apartheid, der Belagerung und jetzt des Völkermords. Daher ist es eine Verhöhnung des Völkerrechts, wenn Israel sich auf Artikel 51, Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen beruft.

Artikel 51, auf den sich Großmächte oft berufen, um ihre Kriege und militärischen Interventionen zu rechtfertigen, wurde mit einem völlig anderen Rechtsgedanken konzipiert.

Artikel 2 (4) des Kapitels I der UN-Charta verbietet die „Androhung oder Anwendung von Gewalt in internationalen Beziehungen“. Er fordert außerdem „alle Mitglieder auf, die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit und die politische Unabhängigkeit anderer Staaten zu achten“.

Da Israel gegen Artikel 2 (4) verstößt, hat es schlicht kein Recht, sich auf Artikel 51 zu berufen.

Im November 2012 wurde Palästina von der UNO als Beobachterstaat anerkannt. Es ist auch Mitglied zahlreicher internationaler Verträge und wird von 139 der 193 UN-Mitglieder anerkannt.

Selbst wenn wir das Argument akzeptieren, dass die UN-Charta nur für Vollmitglieder der Vereinten Nationen gilt, lässt sich das Recht Palästinas auf Selbstverteidigung dennoch nachweisen.

1960 garantierte die Generalversammlung in ihrer Erklärung Nr. 1594 den kolonisierten Nationen und Völkern die Unabhängigkeit. Obwohl sie das Recht der Kolonisierten auf Gewaltanwendung nicht diskutierte, verurteilte sie die Anwendung von Gewalt gegen Befreiungsbewegungen.

1964 stimmte die Generalversammlung der Vereinten Nationen für die Resolution Nr. 2105, in der die Legitimität des „Kampfes“ der kolonisierten Nationen zur Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechts anerkannt wurde.

Im Jahr 1973 verabschiedete die Versammlung die Resolution 38/17 von 1983. Diesmal war die Formulierung eindeutig: Die Völker haben das Recht, sich mit allen möglichen Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes, gegen koloniale Fremdherrschaft zu wehren.

Die gleiche Dynamik, die die UNO in ihren Anfängen beherrschte, setzt sich bis heute fort, wo die westlichen Länder, die in der Vergangenheit den Großteil aller Kolonialmächte stellten, sich weiterhin das Gewaltmonopol anmaßen. Umgekehrt besteht der globale Süden, der unter dem Joch dieser westlichen Regime gelitten hat, darauf, dass auch er das Recht hat, sich gegen ausländische Interventionen, Kolonialismus, militärische Besatzung und Apartheid zu wehren.

Während Scholz in Washington war, um weitere Möglichkeiten zur Tötung palästinensischer Zivilisten zu erörtern, stellte Nicaragua ein offizielles Ersuchen, sich den Bemühungen Südafrikas anzuschließen, Israel für das Verbrechen des Völkermords in Gaza zur Rechenschaft zu ziehen.

Es ist interessant, wie die Kolonisatoren und die Kolonisierten weiterhin Beziehungen und Solidarität nach denselben alten Prinzipien aufbauen. Der globale Süden erhebt sich erneut in Solidarität mit den Palästinensern, während der Norden, mit wenigen Ausnahmen, weiterhin die israelische Unterdrückung unterstützt.

Kurz bevor ich das Krankenhaus verließ, überreichte mir ein verletztes Kind eine Zeichnung. Es zeigte mehrere Bilder, die übereinander gestapelt waren, als ob der kleine Junge eine Zeitleiste der Ereignisse erstellen würde, die zu seiner Verletzung geführt hatten: ein Zelt, in dem er selbst saß; ein israelischer Soldat, der einen Palästinenser erschoss; Gefängnisgitter, in denen sein Vater saß, und schließlich ein palästinensischer Kämpfer, der eine Flagge hielt.

Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber der Palästina-Chronik. Er ist der Autor von fünf Büchern. Sein neuestes ist „These Chains Will Be Broken: Palästinensische Geschichten von Kampf und Widerstand in israelischen Gefängnissen“ (Clarity Press, Atlanta). Dr. Baroud ist Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA) der Istanbul Zaim University (IZU). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

Übersetzt mit deepl.com

