Rafah invasion: With defeat in sight, how can Netanyahu declare victory? The forthcoming battle will entail a series of massacres, but it will neither save Israel’s hostages nor destroy Hamas

Rafah-Invasion: Wie kann Netanjahu angesichts der drohenden Niederlage einen Sieg verkünden?

Von David Hearst

7. Mai 2024

Die bevorstehende Schlacht wird eine Reihe von Massakern nach sich ziehen, aber sie wird weder Israels Geiseln retten noch die Hamas zerstören

Gab es eine Abmachung? War es, wie einige in der US-Regierung sagen, ein Gegenangebot der Hamas? Liegen zwei Angebote auf dem Tisch oder ein Deal, von dem die USA nach der Reaktion Israels Abstand genommen haben?

Dies ist der Ablauf der Ereignisse, den mir meine Quellen mit detaillierten Kenntnissen der Verhandlungen in Kairo und Doha mitgeteilt haben.

Die Hamas-Delegation befand sich eine Zeit lang in Kairo. Es gab ein erstes Papier, zu dem die Hamas ihre Anmerkungen machte, ebenso wie die Israelis. Aber es gab keine Einigung. Die Hamas beschloss, ihre Delegation zurückzuziehen.

Meinen Quellen zufolge befand sich die Hamas-Delegation am Flughafen, als Ägypten ein Angebot unterbreitete, das die Gruppe in Betracht zog.

Die Delegation zog am Sonntag nach Doha um. Die Hamas kündigte daraufhin an, am Montag ein Treffen abzuhalten, um das von den Ägyptern und Kataris vorgelegte Angebot zu prüfen.

CIA-Direktor Bill Burns begleitete die Hamas-Delegation von Kairo nach Doha. Er hielt sich zwei Tage lang in Kairo auf und reiste dann nach Doha weiter. Er sollte nach Israel reisen, verschob aber seine Abreise, um die Antwort der Hamas am Montag abzuwarten.

Es gab zwei geringfügige Änderungen am Text des Dokuments, das die Ägypter der Hamas-Delegation am Flughafen übermittelt hatten, die jedoch als nicht entscheidend für eine Einigung angesehen wurden. Middle East Eye hat beide Versionen gesehen.

Die Rolle Washingtons

In der Zwischenzeit wurde der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nervös, was die Ägypter und Katarer mit der Anwesenheit von Burns in beiden Städten anfangen würden.

Netanjahu erklärte, Israel werde die Operation in Rafah unabhängig davon fortsetzen, ob es eine Einigung über einen Geisel- und Gefangenenaustausch gebe.

Die Entscheidung der israelischen Regierung, Al Jazeera zu schließen, war ein weiterer Hinweis darauf, dass Israel nicht nur das jüngste Angebot, sondern auch die Vermittlerrolle von Doha ablehnt. Es stellt sich jedoch die Frage, ob Washington in das von Ägypten und Katar an die Hamas übermittelte Angebot involviert war oder davon wusste.

In der englischen Fassung des Angebots, die mir zugesandt wurde, heißt es eindeutig, dass Katar, Ägypten, die USA und die Vereinten Nationen die Garanten des Abkommens sind.

Die Zuversicht der Hamas, diesen Krieg fortsetzen zu können, ist der einzige Punkt, den weder das israelische Kriegskabinett noch Washington öffentlich angesprochen haben

Haben die USA das Waffenstillstandsabkommen, dem die Hamas am Montag zugestimmt hat, nun gegengezeichnet oder nicht? Einer Quelle zufolge „war Burns definitiv nicht im Urlaub, um die Kasinos in Kairo zu besuchen oder in Doha schwimmen zu gehen“.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, wich der Frage aus und sagte: „Es ist sicher, dass [die Reaktion der Hamas] als Ergebnis oder am Ende dieser fortgesetzten Diskussionen kam, an denen Direktor Burns beteiligt war.“

Aber Kirby fuhr fort zu sagen, dass die USA die Antwort der Hamas überprüften, als ob das von der Gruppe unterzeichnete Angebot nicht von zwei anderen vermittelnden Regierungen, Ägypten und Katar, vorgelegt worden wäre – und als ob die Anwesenheit von Burns sowohl in Kairo als auch in Doha lediglich die eines Beobachters gewesen wäre.

Spaltungen zeichnen sich ab

Als die Zustimmung der Hamas zur letzten Version des Angebots kam, wurde Israel davon überrascht. Alle hatten erwartet, dass die Hamas das Angebot ablehnen würde. Die Ablehnung Israels war keine Überraschung.

Überraschend war jedoch die Beteiligung der USA an dem von Israel abgelehnten Abkommen.

Nachdem Burns zwischen Kairo und Doha hin und her gependelt war, war die Vereinbarung, die zustande kam, „keine Gegenreaktion“, sagte mir eine Quelle. „Es war das ägyptisch-katarische Papier, das von den USA durch die persönliche Anwesenheit von Burns unterstützt wurde“.

Laut der Nachrichtenagentur AP sagten ein ägyptischer Beamter und ein westlicher Diplomat, dass der von der Hamas akzeptierte Entwurf nur „geringfügige Änderungen im Wortlaut“ gegenüber einer Version enthielt, auf die die USA zuvor mit israelischer Zustimmung gedrängt hatten, und dass die Änderungen in Absprache mit Burns vorgenommen wurden, der den Entwurf vor der Übermittlung an die palästinensische Gruppe begrüßte.

Rafah-Invasion: Wie die israelische Kontrolle des Grenzübergangs die lebenswichtige Hilfslinie für die Palästinenser kappen wird

Dies spricht für die Wahrscheinlichkeit von Spaltungen innerhalb der US-Regierung, wobei die CIA eine Vereinbarung unterstützte, von der andere Teile der Biden-Regierung abrückten, nachdem Israel sie abgelehnt hatte.

So oder so, so meine Quellen, betrachtet die Hamas dies nicht als ihr Problem. „Dies war nicht die Version eines Waffenstillstands, die sie wollten“, sagte mir eine Quelle. „Sie haben Zugeständnisse gemacht, um zu diesem Ergebnis zu kommen, aber sie sind nicht beunruhigt, wenn dieses Abkommen scheitert“.

Er sprach auch eine deutliche Warnung aus: „Wenn diese Situation nicht gelöst wird, könnte die Hamas beschließen, sich nicht an Verhandlungen zu beteiligen, bis ein Waffenstillstand erreicht ist. Die Hamas ist bereit, weiter zu kämpfen, bis die Israelis einsehen, dass sie einen Waffenstillstand brauchen.“

Die Zuversicht der Hamas, diesen Krieg fortsetzen zu können, ist der einzige Punkt, den weder das israelische Kriegskabinett noch Washington öffentlich angesprochen haben. Wenn die Hamas wirklich mit dem Rücken zur Wand steht und nur noch ein paar Bataillone in ihrem letzten Rückzugsort Rafah hat, warum handelt sie dann so selbstbewusst? Sie greift weiterhin israelische Militärziele an und tötete am Sonntag in der Gegend von Kerem Schalom vier Soldaten und verletzte weitere schwer.

Vier Bataillone übrig

Wie kommt es, dass die Hamas nach siebenmonatigem Bombardement, das einen Großteil des Gazastreifens in Schutt und Asche gelegt hat, noch nicht zur Aufgabe gezwungen wurde? Die israelische Armee hat wiederholt erklärt, dass sie die meisten Kämpfer der Hamas ausgelöscht hat und dass nur noch vier Bataillone in Rafah stehen.

Ich habe dies einer Quelle mit Kenntnissen über die militärischen Fähigkeiten der Hamas mitgeteilt. „Überall dort, wo sich die israelische Armee zurückzieht, taucht die Hamas wieder auf: im Norden, im Zentrum und im Süden“, antwortete er. „Die israelischen Truppen halten den Netzarim-Korridor besetzt, aber ihre Kontrollpunkte dort sind zunehmend verwundbar, weshalb sie in den Verhandlungen einen Rückzug von dieser Linie angeboten haben.“

Einige Militärexperten in Israel stimmen dem zu und sind bereit, aus der Reihe zu tanzen. Generalmajor der Reserve Yitzhak Barik schrieb in Maariv: „Bibi weiß sehr wohl, dass wir uns in einer militärisch festgefahrenen Situation befinden … Nachdem die Armee die Kontrolle über 80 Prozent des Gazastreifens (mit Ausnahme von Rafah) übernommen hatte, zog sie ihre Streitkräfte aus diesem Gebiet ab, weil sie keine anderen Kräfte hatte, die sie ersetzen konnten. Das Ergebnis war, dass die Hamas massenhaft in alle von der israelischen Armee verlassenen Gebiete zurückkehrte und die Kontrolle über sie zurückgewann.“

Ein von der israelischen Armee am 7. Mai 2024 veröffentlichtes Bild zeigt Verteidigungsminister Yoav Gallant mit Soldaten in einer Stellung im Süden Israels in der Nähe von Rafah, Gaza (Israelische Armee/AFP)

Weder Rekrutierung noch Sprengstoff stellen für die Qassam-Brigaden, den bewaffneten Flügel der Hamas, der im Vereinigten Königreich und anderen Ländern als terroristische Vereinigung gilt, ein Problem dar.

Nach anfänglichem Widerstand gegen den Angriff der Hamas am 7. Oktober in einigen Vierteln des Gazastreifens haben sich Palästinenser aller Fraktionen hinter ihre Kämpfer gestellt, als klar wurde, dass der Krieg Israels eine existenzielle Bedrohung für die Palästinenser insgesamt darstellt.

Nach siebenmonatigen Kämpfen verfügt die Hamas nun über einen unerschöpflichen Nachschub an Rekruten – Zehntausende -. Diese Welle der Unterstützung während des Krieges überwindet eine bittere Geschichte des politischen Wettbewerbs zwischen Fatah und Hamas.

All dies macht die Hamas zuversichtlich, dass sie jeden weiteren Versuch der israelischen Bodentruppen, sie auszulöschen, überleben kann.

Außerdem gibt es einen unbegrenzten Vorrat an Sprengstoff. Seit dem 7. Oktober wurden so viele Sprengkörper auf den Gazastreifen abgeworfen, dass es 14 Jahre dauern könnte, das Gebiet von nicht explodierten Bomben zu säubern, wie die Vereinten Nationen kürzlich mitteilten. Anders ausgedrückt: Bei einer Fehlschlagquote von etwa 15 Prozent könnte der Sprengstoff, der aus nicht explodierten Bomben und Raketen geborgen wird, die Hamas noch lange Zeit versorgen.

Einige Sprengstoffe wurden bereits recycelt. Qassam hat nach eigenen Angaben Sprengstoff und Raketen von F16-Kampfflugzeugen bei einem Angriff im Gebiet al-Mughraqa im Zentrum des Gazastreifens eingesetzt. Wenn Polizeiingenieure allein in Khan Younis und Rafah fünf Tonnen nicht explodierte Sprengkörper aus Luftangriffen im Jahr 2014 bergen konnten, die weniger als zwei Monate dauerten, wie viel mehr wurde dann in sieben Monaten täglicher Bombardierungen geborgen?

Die wahren Hindernisse

Die Hamas sah sich zwei konzertierten Versuchen gegenüber, sie als Regierung des Gazastreifens abzulösen, und nahm diese Drohungen ernst. Beide scheiterten.

Der erste war ein Versuch Israels im Januar, Clan-Führer dazu zu bringen, den Gazastreifen in Gebiete aufzuteilen, die von Stämmen regiert werden, die sich um die zivile Verwaltung des Gazastreifens kümmern und individuelle Vereinbarungen mit Israel treffen würden.

Doch lange bevor der Vorschlag die Ebene des Kriegskabinetts erreichte, wurde er von den Stämmen selbst abgelehnt, die der Hamas gegenüber loyal blieben. „Der Besatzerstaat versucht, sein Versagen im Gazastreifen zu vertuschen und Verwirrung und Zwietracht in der palästinensischen Gesellschaft zu stiften“, erklärte Akef al-Masry, der Generalkommissar der Obersten Behörde für die palästinensischen Stämme, in einer Erklärung.

Masry rief stattdessen dazu auf, die politischen Spaltungen zwischen Hamas und Fatah zu überwinden, und wies darauf hin, dass eine einheitliche nationale Führung notwendig sei, „um die Standhaftigkeit des Volkes zu stärken und Möglichkeiten für alle Pläne der Besatzer zu verhindern“.

Der zweite Versuch war ernster. Der Plan wurde angeblich von Jordanien, Ägypten und Saudi-Arabien ausgearbeitet und von Majed Faraj, dem Leiter des Geheimdienstes der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), umgesetzt – ein Mann, der sowohl vom israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant als auch vom Oppositionsführer Yair Lapid als potenzieller Nachkriegsverwalter für den Gazastreifen angepriesen wurde. Auffallend war die Abwesenheit der Vereinigten Arabischen Emirate, die ihren eigenen Mann, den im Exil lebenden Fatah-Baron Mohammed Dahlan, bei der Rückkehr nach Gaza unterstützen.

Dutzende von Geheimdienstmitarbeitern der Palästinensischen Autonomiebehörde infiltrierten den Gazastreifen, getarnt als Sicherheitskräfte für Hilfskonvois an der ägyptischen Grenze. Einige dieser Gruppe gelangten bis zum Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt und sollen den israelischen Streitkräften Informationen geliefert haben, die zu einer Razzia in der Einrichtung führten. Der Großteil der Gruppe hielt sich in Rafah auf, wo sie versuchte, im Gebäude des Palästinensischen Roten Halbmonds ein Hauptquartier einzurichten.

Nach Angaben einer von Al Jazeera zitierten Quelle bestiegen 10 Teams mit jeweils vier Personen am Grenzübergang Rafah 10 Lastwagen, um Hilfsgüter an den Roten Halbmond zu liefern.

Die Anwesenheit der Palästinensischen Autonomiebehörde zeigte sich in dem Chaos, das die Lastwagen umgab. Als ausgehungerte Palästinenser die Lastwagen stürmten, zogen Mitglieder von Farajs Sicherheitskräften ihre Waffen; sie wurden anschließend von der Hamas verhaftet und verhört. Vier der verhafteten Beamten wurden identifiziert. Ausgebildet in Jordanien, geliefert von der Palästinensischen Autonomiebehörde, scheiterten die Verschwörer wie immer an der Realität des Gazastreifens.

Größeres Kopfzerbrechen

All dies macht die Hamas zuversichtlich, dass sie jeden weiteren Versuch der israelischen Bodentruppen, sie auszulöschen, überleben kann.

„Ihre Zuversicht, den Widerstand fortzusetzen, ist groß“, sagte eine meiner Quellen. „Israel hat versucht, die Zerstörung, die es angerichtet hat, als Druckmittel einzusetzen, um eine Kapitulation zu erzwingen. Aber diese Zerstörung wurde zu einem zweischneidigen Schwert. Sie hat Israel in einer noch nie dagewesenen Weise bloßgestellt. Israel selbst ist jetzt in Schwierigkeiten, nicht die Hamas. Ihre Unterstützung ist die höchste seit Beginn des Krieges. Und [US-Präsident] Joe Biden bekommt langsam die Hitze zu spüren. All das gibt der Hamas Selbstvertrauen für ihre Verhandlungsführung“.

Ein israelischer Demonstrant, der einen Hut mit einem Slogan gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu trägt, wird am 27. April 2024 in Tel Aviv fotografiert (Jack Guez/AFP)

Es lässt sich nicht vermeiden, dass die bevorstehende Schlacht um Rafah zu einer Reihe von Massakern führen wird, für die Israel nach internationalem Recht die Verantwortung trägt. Der menschliche Preis wird hoch sein.

Wenn die israelischen Streitkräfte in Rafah das tun, was sie in Khan Younis getan haben, wird Rafah dem Erdboden gleichgemacht werden. Khan Younis wurde früher als Hauptquartier der Hamas bezeichnet, aber die israelischen Streitkräfte zogen sich nach mehr als viermonatigem Bombardement zurück, ohne etwas vorzuweisen, außer der vollständigen Zerstörung der Stadt.

Wenn Rafah die gleiche Behandlung erfährt, wird Israel weder die noch lebenden Geiseln befreit noch die Hamas-Führer gefangen genommen oder getötet haben. Die Hamas ist in beiden Punkten zuversichtlich.

Unser Einmarsch in Rafah wird unsere Beziehungen zu den Ländern der Welt und zu den arabischen Ländern, mit denen wir Frieden geschlossen haben, völlig zerstören.

– Reserve-Generalmajor Yitzhak Barik

Dieser Punkt wurde von Barik wiederholt: „Bibi ist sich auch bewusst, dass der Einmarsch in Rafah nichts bringen wird. Eher das Gegenteil ist der Fall, denn es wird das Problem dutzendfach verschlimmern. Wir werden auch gezwungen sein, Rafah nach seiner Besetzung zu verlassen … Unser Einzug in Rafah wird unsere Beziehungen zu den Ländern der Welt und zu den arabischen Ländern, mit denen wir Frieden haben, völlig zerstören.

„Dies wird sehr schwierige Folgen haben, vor allem die Isolierung des Staates Israel im politischen und wirtschaftlichen Bereich und die Verhängung eines Waffenembargos, das bereits begonnen hat. Wenn wir in Rafah einmarschieren, wird kein Entführter am Leben bleiben, und wir werden viele Opfer haben.“

Nach Rafah wird Netanjahu ein noch größeres Problem haben als jetzt: Wie kann er einen Sieg verkünden, wenn eine Niederlage in Sicht ist?

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

