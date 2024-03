Ramadan in Gaza: Food is scarce, but grief and despair are plentiful Everything is in ruins and the spirit of Ramadan has been reduced to a mere shadow of its former self

Eine palästinensische Frau bereitet während des muslimischen Fastenmonats Ramadan in Rafah am 13. März 2024 ein Essen zu (Reuters)

Ramadan in Gaza: Essen ist knapp, aber Trauer und Verzweiflung sind reichlich vorhanden

Ghada Alhaddad

25. März 2024

Alles liegt in Trümmern und der Geist des Ramadan ist nur noch ein Schatten seines früheren Selbst

Für die 2,2 Millionen Muslime im Gazastreifen ist der Ramadan seit jeher eine Zeit des fröhlichen Beisammenseins, der spirituellen Besinnung, der Glaubenserneuerung und der geschätzten Familienzusammenführung.

In den letzten zehn Jahren haben jedoch die wiederholten israelischen Kriege gegen den Gazastreifen einen dunklen Schatten auf diese einst so lebendige Tradition geworfen. Der anhaltende völkermörderische Angriff, der mehr als 32.000 palästinensische Todesopfer gefordert und den Gazastreifen verwüstet hat, hat diesen Monat zu einem besonders verheerenden Monat gemacht.

Selbst wenn ich auf der Straße Passanten treffe, kann ich ihnen nicht höflich „Ramadan Kareem“ wünschen.

Solche Grüße fühlen sich unangemessen und fast beschämend an, da alle Jubelfeiern des Ramadan durch stille Trauer ersetzt wurden – unterbrochen nur von den Echos des Krieges, der Trauer und der Entbehrungen.

Letztes Jahr war ich hocherfreut, zum ersten Mal in meiner Laufbahn einen Job mit einem angemessenen Gehalt zu bekommen. Erfüllt von dem Gefühl des Überflusses, überraschte ich jede meiner 22 Nichten und Neffen mit einer bunten Laterne oder „fanoos“, um den heiligen Monat einzuleiten.

Ihre Freude war ansteckend, und ich schwor mir, dieses Geschenk zu einem jährlichen Ritual zu machen. Ich ahnte nicht, dass die Umstände, die sich meiner Kontrolle entzogen, dieses Versprechen der Freude brutal zunichte machen würden.

Heute hat sich die Realität des Lebens in Gaza drastisch verändert. Viele meiner Nichten und Neffen leben in Zelten, hungern und sind durch die Verwüstungen des Krieges vertrieben worden. Andere haben den Gazastreifen ganz verlassen und anderswo Zuflucht gesucht.

Nur noch Ruinen

Unter „normalen“ Bedingungen – so normal sie während einer Blockade auch sein mögen – sind die Wochen vor dem Ramadan voller Vorfreude und Vorbereitungen.

Die lebhaften nächtlichen Straßen von Gaza sind in düstere Stille verfallen. Wo einst Leben war, liegen jetzt Trümmer.

Die Straßen von Gaza erwachten zum Leben, als Haushalte und Geschäfte ihre Balkone und Schaufenster mit Laternen schmückten, um den heiligen Monat zu begrüßen. Ich erinnere mich, wie meine Schwägerinnen mir halfen, den Balkon unseres Hauses mit diesen kleinen Laternen zu schmücken.

Diese geschätzte Tradition, die von jungen Müttern und begeisterten Jugendlichen angeführt wurde, schuf eine lebendige Atmosphäre in den Vierteln. Der Anblick der beleuchteten Straßen von Gaza, die von Generatoren, Solarzellen oder sogar sporadischem Strom gespeist wurden, erfüllte mein Herz mit Freude.

Doch dieses Jahr ist der Ramadan ein trauriger Monat.

Die lebendigen nächtlichen Straßen von Gaza sind in düsteres Schweigen verfallen. Wo einst Leben war, liegen jetzt Trümmer. Die fröhlichen Geräusche spielender Kinder wurden durch die herzzerreißenden Schreie derjenigen ersetzt, die unter den Trümmern gefangen sind.

Am ersten Tag des Ramadan ging ich auf der Suche nach einem Hauch von Vergangenheit durch die Straßen. Aus der spärlichen Hoffnung, die ich hatte, wurde eine schmerzliche Erkenntnis, wie viel wir verloren haben.

Von den einst lebhaften Märkten unter freiem Himmel waren nur noch einige wenige Stände übrig geblieben, an denen Zitronen, Auberginen, Tomaten und selbstgemachte Waschseife in geringen Mengen angeboten wurden. Die Gesichter, die ich sah, waren von Trauer und Verzweiflung erfüllt. In diesem Moment konnte ich nicht anders, als über den Verlust dieser liebgewonnenen Erinnerungen zu weinen.

Die einst bunten Lichter und Laternen, die die Straßen schmückten, wurden durch die grellen Blitze der Bomben und die völlige Zerstörung ersetzt.

Moscheen, die einst von Gläubigen bevölkert waren, stehen entweder leer oder liegen in Trümmern. Die Imame appellieren nun an die Menschen, in ihren eigenen Häusern oder provisorischen Zelten zu beten.

Doch die Verwüstung geht über die sichtbare Landschaft hinaus.

Die Atmosphäre der Ramadan-Nächte, in denen in den Moscheen das Tarawih-Gebet verrichtet und der Koran rezitiert wurde, ist durch die Geräusche der Explosionen israelischer Bomben ersetzt worden.

Die Gerüche, die die Straßen und Geschäfte von Gaza durchzogen, sind nur noch eine ferne Erinnerung. Auf den belebten Märkten wie al-Zawya, dem ältesten Markt von Gaza, standen Eimer mit sauren Gurken und Oliven, Kartons mit verschiedenen Datteln, Pyramiden mit Gewürzen, Trockenfrüchten, Marmeladen und anderen bunten Lebensmitteln.

Alles ist in Trümmer gelegt worden.

Selbst im Ramadan

Als ich noch jung war, ging ich auf dem Heimweg von der Schule durch die engen und überfüllten Gassen des Flüchtlingslagers Deir al-Balah.

Die Luft war erfüllt von den Geräuschen der kochenden Frauen, begleitet vom Klappern von Löffeln und Kochutensilien. Aus jedem Haus duftete es nach den Mahlzeiten, die dort zubereitet wurden.

Meine liebe Freundin Hamda, die vor kurzem bei einem Luftangriff auf ihr Haus zusammen mit ihrem Mann auf tragische Weise ums Leben kam, konnte die Gerichte anhand des Dufts, den jedes Haus während der Vorbereitungen verströmte, identifizieren, während wir gemeinsam zu unseren Häusern gingen. Ich schätzte die Stunde vor dem Sonnenuntergang und dem Maghrib-Gebet.

Heute fasten die Menschen in Gaza während des Iftar-Gebetes nicht aus freien Stücken, sondern weil es ihnen an Nahrung und Wasser fehlt.

Wenn der erste Tag des Ramadan anbrach, mussten viele von uns nicht überlegen, was sie zum Iftar kochen sollten, denn die Antwort lag auf der Hand: Molokhia. Dieser dicke und schmackhafte Eintopf, der aus den Blättern der Jutemalve hergestellt wird, diente in Gaza schon immer als traditioneller „Auftakt“ für die Ramadan-Mahlzeiten. Wie andere palästinensische Mütter und Großmütter glaubte meine Mutter, dass die leuchtend grüne Farbe von Molokhia Optimismus vermittelte und Glück für den Monat brachte.

Dieses Jahr ist es anders. Wir haben nicht mehr den Luxus, uns unsere Mahlzeiten aussuchen zu können. Stattdessen sind wir auf ein paar Dosen mit Lebensmitteln angewiesen, die wir in Hilfspaketen erhalten.

Während die meisten Menschen, die auf der ganzen Welt fasten, aufgrund des Mangels an Nahrung und Koffein Kopfschmerzen und Müdigkeit verspüren, haben wir in diesem Jahr die Erschöpfung am ersten Tag des Ramadan nicht gespürt, da wir bereits seit Monaten unter Nahrungsentzug und Mangel an grundlegenden Dingen gelitten haben.

Heute fasten die Menschen in Gaza während des Iftar nicht aus freien Stücken, sondern weil es ihnen an Nahrung und Wasser fehlt.

Mein Bruder, der in einem Krankenhaus arbeitet, sagte dazu: „Wir haben fünf Monate lang gefastet, also weiß ich nicht, ob wir am ersten Tag Kopfschmerzen bekommen werden“. Das haben wir nicht.

Unser erstes Suhour wurde von israelischen Luftangriffen und Artilleriebeschuss in Deir al-Balah begleitet. Meine Mutter seufzte: „Sogar im Ramadan.“

Wir gönnten uns Qatayef, eine beliebte Nachspeise im Ramadan, die es heute nicht mehr gibt. Ein Kilogramm Zucker, das früher nur 8 NIS (2 Dollar) kostete, kostet jetzt stolze 85 NIS (23 Dollar).

Der Geist des Ramadan in Gaza ist nur noch ein Schatten seines früheren Selbst. Ausgedehnte Bankette und Versammlungen sind Dosenmahlzeiten gewichen.

Die Familien versammeln sich nicht mehr zum Feiern, sondern zum Trauern.

Die Zerstörung von Häusern, Märkten und Schulen, der Verlust von Angehörigen und die Unterbrechung des täglichen Lebens haben uns mit unvorstellbarem Schmerz und Verlust konfrontiert.

Seit mehr als fünf Monaten leidet der Gazastreifen unter Massakern, Krankheiten, Hunger, Vertreibung und Durst. Ich habe verzweifelt auf den Ramadan gewartet, in der Hoffnung, dass dieser heilige Monat anders sein würde als seine Vorgänger. Doch die Gewalt und die Brutalität der Situation haben mit der Ankunft des Ramadan weder aufgehört noch abgenommen.

Früher haben wir ein Gebet gesprochen, in dem wir Gott darum baten, dass der Ramadan ohne den Verlust eines unserer Angehörigen auskommen möge.

Doch in diesem Ramadan haben wir viele, viele Freunde, Familienmitglieder und Verwandte verloren. Wir haben Häuser verloren. Wir haben unser Leben verloren. Wir haben Erinnerungen verloren. Wir haben alles verloren.

In diesem Monat fasten wir auf alles, sei es Essen, Reden, Lächeln oder spirituelle Erfahrungen. Nur Trauer und Verzweiflung gibt es in Hülle und Fülle.

Ghada Alhaddad ist Journalistin und lebt in Gaza.

