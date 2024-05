https://thecradle.co/articles/pure-theater-the-biden-netanyahu-fallout-over-rafah

(Bildnachweis: The Cradle)

Trotz der öffentlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen Washington und Tel Aviv über den Gazastreifen deuten die laufenden Waffenlieferungen zwischen den USA und Israel darauf hin, dass es sich bei den Meinungsverschiedenheiten eher um ein Medienspektakel als um einen Politikwechsel handelt.

Reines Theater: Der „Fallout“ zwischen Biden und Netanjahu über Rafah

Abdel Qader Osman

15. MAI, 2024

Da Israel offenbar entschlossen ist, eine groß angelegte Militäroperation in Rafah zu starten, um sein derzeitiges Bild der Niederlage im Gazastreifen zu revidieren, hat sich letzte Woche eine weitere öffentliche Konfrontation zwischen US-Präsident Joe Biden und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu verschärft.

Biden behauptet, die Lieferung von Präzisionswaffen an Israel gestoppt zu haben, um eine groß angelegte Operation im südlichen Gazastreifen zu verhindern, wo rund 1,3 Millionen vertriebene palästinensische Zivilisten Schutz gesucht haben, während Netanjahu damit droht, den Krieg ohne Washingtons Hilfe fortzusetzen.

In einem CNN-Interview sagte der US-Präsident vergangene Woche: „Ich liefere nicht die Waffen, die in der Vergangenheit für Rafah und die Städte verwendet wurden, um dieses Problem zu lösen“.

Darauf antwortete Netanjahu noch am selben Abend in einer Podcast-Diskussion mit dem amerikanisch-jüdischen Journalisten Dan Senor: „Wenn wir alleine dastehen müssen, werden wir das tun, denn ich bin der Premierminister Israels, des einzigen jüdischen Staates, und wir werden nicht untergehen.“

Auf den ersten Blick schienen die wachsenden Spannungen zwischen den beiden Verbündeten, die sich in der politischen und medialen Arena abspielten, vielversprechend für die Parteien zu sein, die das palästinensische Blutvergießen sieben Monate nach dem brutalen Angriff Tel Avivs auf Gaza beenden wollten.

Doch der israelische Premierminister, der schon oft vor laufender Kamera damit geprahlt hat, dass Israel die politische Szene in den USA kontrolliert, könnte diese Runde gewonnen haben. Innerhalb weniger Tage haben sich Bidens Warnungen und Drohungen nahezu in Luft aufgelöst.

Es begann damit, dass eine Reihe amerikanischer Politiker im Fernsehen ihren amtierenden Präsidenten dafür anprangerten, dass er von der israelischen Kriegsagenda abgewichen sei, wobei einige US-Medien Bidens Entscheidung als „Ermutigung zum Antisemitismus“ bezeichneten.

Der US-Botschafter in Tel Aviv, Jack Lew, bestätigte am Sonntag in Anlehnung an das Drehbuch seines Außenministers Anthony Blinken, dass sich „an den grundlegenden Beziehungen nichts geändert hat“ – nur eine Charge US-Munition sei eingefroren worden, aber alles andere fließe „ganz normal“ weiter.

Und Bidens bescheidene Initiative endete am Dienstag auf entscheidende Weise, als seine Regierung den Kongress darüber informierte, dass sie einen Waffentransfer in Höhe von 1 Milliarde Dollar nach Israel plant.

Netanjahu wusste genau, wie man die Schrauben dreht.

Bekräftigung des Status quo

Da es sich um die erste rhetorische Konfrontation zwischen den USA und Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs handelte, interpretierten viele arabische und westliche Medien die Intensität des Schlagabtauschs als Ergebnis einer wachsenden Divergenz zwischen einer Biden-Regierung, die „um das Leben von Zivilisten“ besorgt ist, und einer Netanjahu-Regierung, die versucht, die Abschreckungskraft wiederherzustellen, die sie am 7. Oktober mit der Operation Al-Aqsa-Flut und den iranischen Vergeltungsschlägen vom 13. April verloren hat.

In einem Gespräch mit The Cradle erklärt der in Australien lebende politische Analyst Hussein al-Dirani:

Die amerikanische Regierung ist hauptverantwortlich für den Vernichtungskrieg, den die zionistischen Kräfte jetzt, in der Vergangenheit und in der Zukunft gegen die Palästinenser führen, und die Entität ist nichts anderes als einer der Arme des amerikanischen Bösen in der arabischen und islamischen Region. Biden kann dieses Massaker innerhalb eines Tages oder weniger durch einen Befehl an die Anführer der Aggression stoppen, der lautet: „Stoppen Sie den Krieg jetzt“, und er wird sofort aufhören.

Das Engagement des Westens für den Zionismus

Die Wurzeln des heutigen Konflikts sind uralt: die Ansiedlung des israelischen Staatsgebildes in Westasien, ein Projekt des globalen Zionismus, das auf die „Herzl-Konferenz“ am Ende des 19.

Seit Jahrzehnten hat kein amerikanischer oder europäischer Politiker die Möglichkeit, die Unterstützung für Israel zu beenden. Die globale Israel-Lobby, die inzwischen tief in den westlichen politischen, akademischen, Medien- und Finanzinstitutionen verwurzelt ist, zielt darauf ab, die Existenz Israels um jeden Preis zu schützen, es in der Region zu stabilisieren und die arabischen Länder zur Normalisierung der Beziehungen zu Tel Aviv zu drängen, erklärt der jemenitische politische Journalist Osama Sari.

Sari, Chefredakteur der jemenitischen Presseagentur, erklärt gegenüber The Cradle, dass Biden Israel zum jetzigen Zeitpunkt nicht im Stich lassen kann, da im November die umstrittenen US-Präsidentschaftswahlen anstehen und er innenpolitisch unter großem Druck von kriegsgegnerischen US-Jugendlichen und wichtigen Minderheitenwählern steht.

Einige Beobachter glauben, dass Bidens Drohung, Israel keine Offensivwaffen mehr zu liefern, eine Finte war, um bei seiner unruhigen, enttäuschten Wählerschaft zu punkten und Israel zur Wiederaufnahme von Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu bewegen, den Tel Aviv kürzlich ablehnte.

Andere, wie der Analyst Dirani, sind der Meinung, dass Bidens politische Schachzüge den Präsidentschaftswahlkampf nicht wirksam beeinflussen können, da Biden und sein Hauptkonkurrent, der ehemalige US-Präsident Donald Trump, beide bekannte, langjährige, unnachgiebige Unterstützer Israels sind.

Theatralik der ‚Spannungen zwischen den USA und Israel

Bidens kurzlebige Medienstrategie zielte darauf ab, die Idee zu vermarkten, dass Washington mit Netanjahus Unnachgiebigkeit und seinem Beharren auf der Invasion in Rafah unzufrieden ist, um noch mehr Massaker zu begehen – und damit die öffentliche Meinung in den USA und weltweit noch mehr gegen Israel aufbringt -, obwohl die Hamas einem Waffenstillstand gemäß dem ägyptisch-katarischen Vorschlag zugestimmt hat.

Abgesehen von der Rhetorik und dem Getue unterscheidet sich die Haltung der USA gegenüber dem Gazastreifen nicht grundlegend von der Israels und ist vielleicht sogar noch impulsiver und irrationaler. Ohne die beispiellose militärische Unterstützung der USA vom ersten Tag dieser Konfliktrunde an wäre der Gaza-Krieg gut sechs Monate früher zum Stillstand gekommen. Israel wäre auch nicht in der Lage gewesen, dem iranischen Vergeltungsschlag im April zu widerstehen, ohne dass das US-Militär alle Verteidigungsoperationen geleitet hätte, und es hätte auch nicht darauf hoffen können, die kombinierten Militäroperationen der Achse des Widerstands in der Region zu vereiteln.

Im UN-Sicherheitsrat haben die USA eine lange Geschichte, in der sie ihr Vetorecht zum Schutz Israels eingesetzt haben. Von den 262 Veto-Resolutionen, die seit der Gründung der UNO im Jahr 1945 verabschiedet wurden, hat Washington 116 Mal sein Veto in Fragen, die Palästina betreffen, eingelegt.

Es nutzte diese Macht 80 Mal, um eine Verurteilung Israels zu verhindern, und 36 Mal gegen Gesetze zur Unterstützung der Rechte der Palästinenser, wobei das letzte Veto erst vor einem Monat erfolgte.

Das Weiße Haus und das Außenministerium geben Israel immer wieder Rückendeckung und behaupten absurderweise, der Besatzungsstaat verteidige sich nach internationalem Recht und die USA hätten keine Verstöße im Gazastreifen beobachtet, obwohl die Zahl der palästinensischen Todesopfer 35.000 und die Zahl der Verwundeten 78.000 übersteigt.

Wessen rote Linien?

Diese bedingungslose Unterstützung Israels trotz des Gemurmels in einigen Korridoren des Gürtels, dass Tel Aviv zu einer „US-Verbindlichkeit“ wird, wirft die Frage auf, ob es für die USA eine rote Linie für bösartige israelische Verhaltensweisen gibt. Der jemenitische Redakteur Sari kann sich nicht vorstellen, dass die Amerikaner für Israel eine Grenze ziehen, ganz gleich, um welches Verbrechen es sich handelt:

Bislang konnte keine internationale Partei Bidens rote Linien einordnen. Sein Versuch, zu suggerieren, dass es sich um eine Invasion in Rafah handelte, ist überhaupt nicht überzeugend. Die Entität hat seit Beginn ihrer Aggression gegen den Gazastreifen keine roten Linien verlassen, und ihre Verbrechen betrafen Hunderte von Patienten in den von ihr gestürmten Krankenhäusern.

Sari fügt hinzu: „Dieser Punkt zeugt nicht von echter Ernsthaftigkeit, da Biden und Blinken im November erklärt haben, dass es keine roten Linien gibt, die eine militärische Unterstützung Israels gegen die Hamas verhindern würden.“

Der Journalist Dirani stimmt dem zu und spiegelt die wachsende arabische Meinung wider, dass die USA die Dinge nur inszenieren und wenig Absicht zeigen, Tel Aviv zu einer Lösung dieses brutalen Krieges zu drängen:

Biden will Netanjahu sagen, dass er statt 100 Massakern pro Tag in Rafah 90 Massaker begehen soll. Deshalb hat er die 100 nicht erreicht, was bedeutet, dass die Massaker der Brutalität Amerikas entsprechen sollten und nicht der bekannten Brutalität Netanjahus.

Dirani geht ferner davon aus, dass alle Fraktionen der Widerstandsachse wissen, dass die USA am Völkermord im Gazastreifen mitschuldig sind und letztlich die Ursache für alle Tragödien, Geißeln und Kriege in der Region sind.

Abgesehen von den Schuldzuweisungen nimmt diese Wahrnehmung der US-Komplizenschaft in Gaza im globalen Diskurs schnell zu. Die Bestrebungen, sich von Israel zu trennen und es zu boykottieren, nehmen zu; viele dieser Ziele sind Waffenfabriken sowie Transport- und Logistikunternehmen.

Sollte Israel in Rafah einmarschieren, könnte dies schwerwiegende Folgen haben und zu einem völligen Zusammenbruch der US-Interessen in Westasien führen. Wie die Blockade der jemenitischen Wasserwege, iranische Angriffe und strategische Militäroperationen und Salven der libanesischen Hisbollah, des palästinensischen Widerstands und des irakischen Widerstands gezeigt haben, sind es heute die Führer der Achse, die diese roten Linien festlegen, nicht die westlichen Mächte.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …