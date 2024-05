The Zionist Politics of Joe Biden When I voted for Joe Biden in the last election, I had yet to discover our American president’s uniquely potent commitment to the state of Israel nor his

Die zionistische Politik von Joe Biden

von Michael Grosso

16. Mai 2024

Als ich bei der letzten Wahl für Joe Biden gestimmt habe, war mir noch nicht klar, dass unser amerikanischer Präsident sich in einzigartiger Weise für den Staat Israel einsetzt und ein fanatisches Bekenntnis zum Zionismus hat. Ich habe ihn in einem Filmclip gesehen, wie er enthusiastisch lächelte und sagte. „Wenn ich Jude wäre, wäre ich ein Zionist.“ Ich habe einen kurzen Film gesehen, eine Collage von Bildern des Präsidenten, von seinen ersten Ausflügen in die Politik bis zur Gegenwart, die alle stolz seinen Zionismus verkünden, den Granit der harten Rechten, der von Netanjahu verkörpert wird. Der Präsident hat seit kurzem einen neuen Spitznamen: „Genocidal Joe“. Ich konnte im öffentlichen Fernsehen sehen, wie Biden und Netanjahu ihre Arme umeinander legten und sich in gegenseitiger Bewunderung umarmten. Was ich sah, war der amerikanische Präsident, der dem zionistischen Staat Waffen mit enormer Zerstörungskraft und Milliarden von Dollar in den Schoß legte. Das Bild ihrer Umarmung hat etwas moralisch Abscheuliches. Es ist ein riesiger blutiger Fingerzeig auf den von den USA unterstützten zionistischen Angriff auf Palästina. Was es bedeutet, worauf es hinweist, ist die Vernichtung des palästinensischen Volkes, dessen Land Israel gestohlen hat und nun besetzt hält.

Angesichts all dieser offenkundig sichtbaren Schrecken erinnert der Präsident der mächtigsten Nation der Welt das israelische Militär hin und wieder zierlich und ehrerbietig daran, mit der Bombardierung von allem, was in Sicht ist, aufzuhören. Bitte seid vorsichtig und haltet euch an die Regeln! Tötet weiter! Wir haben euch die Waffen gegeben – aber bitte seid ein bisschen genauer, wenn ihr unsere Zweitausendpfund-Bomben auf die Terroristen werft. Versucht, das mutwillige Abschlachten unschuldiger Menschen zu minimieren. Daraufhin spuckt Netanjahu unserem zuvorkommenden Präsidenten ins Gesicht. Nach sieben Monaten, in denen er buchstäblich einen Berg palästinensischer Leichen aufgetürmt hat, scheint Biden ein Machtwort gegen den Massenmord an der Zivilbevölkerung in Rafah gesprochen zu haben.

Doch diese scheinbare Haltung der Opposition ist eine Illusion. Sie ist durch und durch politisch. Bidens unnachgiebige Loyalität gegenüber dem zionistischen Israel, das seit fast sieben Monaten vor den Augen der Weltöffentlichkeit versucht, die Palästinenser auszuhungern und zu vernichten, ihr Leben, ihre Häuser, Kirchen, Universitäten, Krankenhäuser, Denkmäler, ja sogar ihre Friedhöfe und eilig verscharrten Leichen zu zerstören und die Toten zu verbergen, als wären sie Teil der Trümmer. Der Speichellecker Biden hat noch immer keinen dauerhaften Waffenstillstand gefordert; er würde höchstens vorübergehend die Entsendung der todbringenden Waffen unterbrechen. Wenn er Netanjahu umarmt, ist das ein Bild, das etwas bedeutet, nämlich riesige Trümmer einer großen Kultur und viele Tausende von toten Palästinensern, meist Frauen und Kinder.

Bidens Hingabe an die zionistische Sache bleibt konstant. Meiner Meinung nach ist sie auch etwas rätselhaft. Ich nehme an, dass der Präsident, so wie ich, als ich als Junge praktizierender Katholik war, das Sakrament der Beichte ablegen muss. Wenn ich mich recht erinnere, kniet man in der geschlossenen Beichtkabine, und wenn der Priester das vergitterte Fenster aufschiebt, sagt man: „Segne mich Vater, denn ich habe gesündigt…“. Dann schildert man seine Vergehen, und am Ende schreibt der Priester seine Buße vor. Normalerweise wiederholt man bestimmte Gebete. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie unser katholischer Präsident mit seiner Mitschuld am Massenmord an Tausenden von unschuldigen Menschen umgeht.

Was veranlasst Biden zu seiner Hingabe an den Zionismus? Wir sollten bedenken, dass der Zionismus von vielen der berühmtesten und angesehensten Juden verachtet wurde. Im Jahr 1930 gab es eine Kampagne für den Jischuw, eine jüdische Siedlung in Palästina, und einer der Organisatoren, Chaim Koffler, schickte einen Brief an Sigmund Freud, in dem er um eine schriftliche Befürwortung dessen bat, was Elan Pappé heute als „ethnische Säuberung“ der Ureinwohner Palästinas bezeichnet. Freud ließ sich mit seiner Antwort Zeit: „Ich glaube weder, dass Palästina jemals ein jüdischer Staat werden könnte, noch dass die christliche und die islamische Welt jemals bereit sein würden, ihre heiligen Stätten unter jüdische Obhut zu stellen. Es wäre mir vernünftiger erschienen, ein jüdisches Heimatland auf einem weniger geschichtsbelasteten Boden zu gründen.“

Auf den Konflikt zwischen Juden und Arabern über die Rechte an dem Land und seinen historischen Überresten antwortete Freud, dass „der grundlose Fanatismus unseres Volkes zum Teil für das Erwachen des arabischen Misstrauens verantwortlich ist. Ich kann überhaupt kein Verständnis für die fehlgeleitete Frömmigkeit aufbringen, die ein Stück einer herodianischen Mauer in ein nationales Relikt verwandelt und damit die Gefühle der Eingeborenen beleidigt.“ Freud kam zu dem Schluss, dass er der Falsche sei, um „ein Volk zu trösten, das von ungerechtfertigten Hoffnungen getäuscht wird“. Nach der Lektüre von Freuds Antwort hinterließ Dr. Koffler einen Vermerk in der oberen Ecke des Briefes: „Zeigen Sie dies nicht den Ausländern“. Es dauerte 60 Jahre, bis der Brief veröffentlicht wurde.

Werfen wir einen Blick auf einen Brief von Albert Einstein über das zionistische Projekt, den er am 21. Januar 1946 von Princeton aus als Antwort auf eine Anfrage der anglo-amerikanischen Palästina-Kommission schrieb. Einsteins Brief war sehr klar und prägnant:

Ich bin dafür, dass Palästina als jüdisches Heimatland entwickelt wird, aber nicht als eigener Staat. Es scheint mir eine Frage des gesunden Menschenverstandes zu sein, dass wir nicht verlangen können, die politische Herrschaft über Palästina zu erhalten, wo zwei Drittel der Bevölkerung nicht jüdisch sind. Was wir verlangen können und sollten, ist ein gesicherter bi-nationaler Status in Palästina mit freier Einwanderung. Wenn wir mehr fordern, schaden wir unserer eigenen Sache, und es fällt mir schwer zu verstehen, dass unsere Zionisten eine so unnachgiebige Haltung einnehmen, die unserer Sache nur schaden kann.“

Mit freundlichen Grüßen,

A. Einstein [im Autogramm]

Es sollte offensichtlich sein, dass Einstein entsetzt wäre über den jüngsten Versuch, das palästinensische Volk, seine Häuser, seine Kultur und seine Infrastruktur zu vernichten, und das vor den Augen des gesamten Planeten – ein ganzes völkermörderisches Spektakel, das von eben jener „anglo-amerikanischen Kommission“ großzügig unterstützt wird, die Einstein um seinen Segen gebeten hat.

Schließlich setzte meine Lehrerin an der Columbia University, Hanna Arendt, eine der großen Philosophinnen des zwanzigsten Jahrhunderts, den Zionismus mit dem Nazismus gleich. Was also sieht Joe Biden, das die ethnische Säuberung, das Gemetzel und die atemberaubenden Gräueltaten rechtfertigt? Welche inspirierende Einsicht hat Joe Biden, die die außergewöhnlichen Geister von Einstein, Freud und Hanna Arendt nicht hatten?

Vielleicht finden wir einen Hinweis, wenn wir uns die Überzeugungen der christlichen Nationalisten ansehen. Einige Christen sind der festen Überzeugung, dass die Juden in ihre Heimat zurückkehren müssen, bevor das Reich Gottes auf Erden errichtet werden kann. Dies scheint zu erklären, warum viele Amerikaner Israel gegenüber voreingenommen sind und warum ihr Glaube, der göttlich sanktioniert ist, es ihnen erlaubt, die Massenvernichtung der Palästinenser zu tolerieren. Der Haaretz-Reporter Gideon Levy hat festgestellt, dass die Israelis sich selbst eingeredet haben, dass sie Gottes auserwähltes Volk sind, was sie dazu berechtigt, Palästinenser zu demütigen, auszuhungern und zu massakrieren, ohne sich deswegen schlecht zu fühlen. In der Tat unterstützen 95 Prozent der Israelis den Krieg, und viele sind der Meinung, dass die Operationen ausgeweitet werden müssen. Man beachte hier die Parallele zu den Nazis, die ihre rassistischen Mythologien benutzten, um den Mord an den Juden zu rechtfertigen. Glaubt Biden auch, dass die Juden in ihr angebliches Heimatland zurückkehren müssen, bevor die Wiederkunft möglich ist? Ist es ein bösartiger religiöser Mythos, dem er auf bizarre Weise anhängt, oder ist es der grenzenlose Reichtum der AIPAC-Kassen, der Bidens Herz und Seele erobert hat? Und ist es einfach ein entscheidendes Mittel, um ein Bollwerk des amerikanischen Imperiums im Nahen Osten zu erhalten? Wie ich bereits sagte, habe ich für Biden gestimmt; was mich überzeugt hat, war seine Rhetorik mit Seele. Leider ist die einzige Rhetorik, die bleibt, die Rhetorik von vierzigtausend toten Seelen, die nach Gerechtigkeit schreien.

Ein weiteres Beispiel für einen Zeugen, der sich deutlich vom amerikanischen Präsidenten unterscheidet. Der große, sozial engagierte Philosoph und Mathematiker Bertrand Russell starb am 2. Februar 1970. Am letzten Tag seines Lebens schrieb er Folgendes über den Nahen Osten.

„Die jüngste Phase des unerklärten Krieges im Nahen Osten beruht auf einer tiefgreifenden Fehleinschätzung. Die Bombenangriffe tief auf ägyptisches (heute palästinensisches) Gebiet werden die Zivilbevölkerung nicht zum Aufgeben bewegen, sondern ihre Entschlossenheit zum Widerstand verstärken. Dies ist die Lehre aus allen Luftangriffen. Die Vietnamesen, die jahrelang unter den schweren amerikanischen Bombardements gelitten haben, haben darauf nicht mit Kapitulation, sondern mit dem Abschuss weiterer feindlicher Flugzeuge reagiert. Meine eigenen Landsleute haben sich 1940 den Bombenangriffen Hitlers mit beispielloser Einigkeit und Entschlossenheit widersetzt. Aus diesem Grund werden die gegenwärtigen israelischen Angriffe ihr wesentliches Ziel verfehlen, aber gleichzeitig müssen sie in der ganzen Welt scharf verurteilt werden. Die Entwicklung der Krise im Nahen Osten ist sowohl gefährlich als auch lehrreich. Seit über 20 Jahren expandiert Israel mit Waffengewalt. Nach jeder Phase dieser Expansion hat Israel an die „Vernunft“ appelliert und „Verhandlungen“ vorgeschlagen. Dies ist die traditionelle Rolle der imperialen Macht, denn sie möchte mit möglichst wenig Schwierigkeiten das konsolidieren, was sie bereits mit Gewalt erobert hat. Jede neue Eroberung wird zur neuen Grundlage für die vorgeschlagene Verhandlung aus Stärke, die das Unrecht der vorangegangenen Aggression ignoriert.

Die von Israel begangene Aggression muss verurteilt werden, nicht nur, weil kein Staat das Recht hat, fremdes Territorium zu annektieren, sondern weil jede Expansion ein Experiment ist, um herauszufinden, wie viel mehr Aggression die Welt tolerieren wird. Die Flüchtlinge, die Palästina zu Hunderttausenden umgeben, wurden kürzlich von dem Washingtoner Journalisten I.F. Stone als „der moralische Mühlstein um den Hals des Weltjudentums“ bezeichnet. Viele der Flüchtlinge fristen nun schon das dritte Jahrzehnt ihres prekären Daseins in provisorischen Siedlungen.

Die Tragödie des palästinensischen Volkes besteht darin, dass sein Land von einer fremden Macht einem anderen Volk „geschenkt“ wurde, um einen neuen Staat zu gründen. Das Ergebnis war, dass viele hunderttausend unschuldige Menschen dauerhaft obdachlos wurden. Mit jedem neuen Konflikt hat ihre Zahl zugenommen. Wie lange ist die Welt noch bereit, dieses Schauspiel mutwilliger Grausamkeit zu ertragen? Es ist völlig klar, dass die Flüchtlinge jedes Recht auf das Heimatland haben, aus dem sie vertrieben wurden, und die Verweigerung dieses Rechts ist der Kern des anhaltenden Konflikts. Kein Volk irgendwo auf der Welt würde es akzeptieren, massenhaft aus seinem eigenen Land vertrieben zu werden; wie kann jemand vom palästinensischen Volk verlangen, eine Strafe zu akzeptieren, die niemand sonst tolerieren würde? Eine dauerhafte gerechte Ansiedlung der Flüchtlinge in ihrer Heimat ist ein wesentlicher Bestandteil jeder echten Lösung im Nahen Osten.

Häufig wird uns gesagt, dass wir mit Israel Mitleid haben müssen, weil die Juden in Europa unter den Nazis gelitten haben. Ich sehe in diesem Vorschlag keinen Grund, Leid zu verewigen. Was Israel heute tut, kann nicht gutgeheißen werden, und sich auf die Schrecken der Vergangenheit zu berufen, um die der Gegenwart zu rechtfertigen, ist grobe Heuchelei. Israel verurteilt nicht nur eine große Zahl von Flüchtlingen zum Elend, nicht nur sind viele Araber unter der Besatzung zur Militärherrschaft verurteilt, sondern Israel verurteilt auch die arabischen Nationen, die sich erst kürzlich aus dem Kolonialstatus befreit haben, zur fortgesetzten Verarmung, da militärische Forderungen Vorrang vor der nationalen Entwicklung haben.

Alle, die ein Ende des Blutvergießens im Nahen Osten wollen, müssen sicherstellen, dass eine Regelung nicht den Keim für künftige Konflikte in sich trägt. Die Gerechtigkeit verlangt, dass der erste Schritt zu einer Lösung der Rückzug Israels aus allen im Juni 1967 besetzten Gebieten sein muss. Wir brauchen eine neue weltweite Kampagne, um den leidgeprüften Völkern des Nahen Ostens Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Michael Grosso, PhD, studierte Philosophie an der Columbia University. Er hat Philosophie und Geisteswissenschaften an der Kennedy University, der City University of New York und der New Jersey City University unterrichtet. Er ist Mitglied des Vorstands der American Philosophical Practitioners Association.

