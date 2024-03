REPORTER’S NOTEBOOK: Covering Assange in Court The press needs its own street, the way traders still have Wall Street. A tribe needs a common territory, writes Joe Lauria. By Joe Lauria in London Special to Consortium News For reasons that will probably never be explained, the judges in the Julian Assange hearing last week decided

Blick auf die Royal Courts of Justice. (Joe Lauria)

Die Presse braucht ihre eigene Straße, so wie die Händler immer noch die Wall Street haben. Ein Volksstamm braucht ein gemeinsames Territorium, schreibt Joe Lauria.

REPORTER’S NOTEBOOK: Die Berichterstattung über Assange vor Gericht

Von Joe Lauria

in London

Speziell für Consortium News

4. März 2024

Aus Gründen, die wahrscheinlich nie geklärt werden, haben die Richter in der Anhörung von Julian Assange letzte Woche beschlossen, den Fernzugang für Reporter, die über den Fall berichten, nur auf diejenigen zu beschränken, die sich auf englischem oder walisischem Boden befinden.

Akkreditierte Journalisten aus der ganzen Welt erhielten einen Video-Fernzugang, um sowohl über die Auslieferungsanhörung von Assange im September 2020 als auch über die Berufung der USA vor dem High Court im Jahr 2021 zu berichten. So berichtete Consortium News über diese beiden Gerichtstermine.

Aber dieses Mal konnte man die Anhörung nicht verfolgen, wenn man sich nicht in England oder Wales befand (mit anderen Worten im Zuständigkeitsbereich des High Court). Das schloss Reporter in Australien und den USA aus, die ein besonderes Interesse an diesem Fall haben.

Glücklicherweise hatte Consortium News schon lange geplant, zur Anhörung in London zu sein.

Mein Hotel lag drei Häuserblocks von den Royal Courts of Justice entfernt, fünf Gehminuten von der Stelle, wo die Strand in die Fleet Street übergeht. Als ich mich am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr dem Gerichtsgebäude näherte, hielt Jeremy Corbyn gerade eine Rede vor der Menge.

Fast 1.000 Assange-Anhänger überschwemmten die Straße und sorgten dafür, dass eine doppelte Mauer aus gelb gekleideten Polizisten einen Weg in und aus dem Gerichtssaal freigab.

Gerichtssaal 5

Es gibt keinen kleineren Gerichtssaal in den Royal Courts of Justice als den Gerichtssaal 5. Nachdem sie mehr als eine Stunde draußen auf dem Gang gewartet hatten, wurden einige wenige nach und nach eingelassen. Es war nicht sicher, ob alle Platz finden würden. Es gab keinen.

Ich war in der letzten Gruppe, die eingelassen wurde, und es gab keine offensichtlichen Plätze mehr in einem holzgetäfelten Gerichtssaal mit nur sieben Reihen zu je 14 Plätzen. Am Ende der Reihe, in der ich saß, saß Clare Daly, die irische Europaabgeordnete, die sich vehement für die Rechte der Menschen einsetzt und die NATO und die USA kritisiert.

Man wies mir einen Platz am Ende eines langen Holztisches direkt unter den Rednerpulten der Anwälte zu, unmittelbar vor den Gerichtsschreibern, über denen Richter Jeremy Johnson und Dame Victoria Sharp hockten, die nur fünf Meter von uns entfernt ihre Nasen nach unten richteten.

In dem langen Eichenschreibtisch, an dem ich mit anderen Reportern saß, waren abgenutzte, mit Messing ausgekleidete Löcher angebracht, in denen vor langer Zeit die Vorfahren unseres schwindenden Stammes ihre Federn in Tintenflaschen tauchten.

Wir waren so nah an den Anwälten hinter uns, dass am zweiten Tag eine aufgeregte Clair Dobbin KC für die Staatsanwaltschaft ihre Papiere durcheinander brachte, nachdem ihr eine Frage vom Richtertisch gestellt worden war, und dabei ein Glas Wasser umwarf. Es tropfte auf den Rücken von Chris Hedges, der neben mir saß.

Mit nacktem Oberkörper im Bärengarten?

Die Große Halle der Royal Courts of Justice. (Nick Garrod/Flickr)

Da ich mehrere Wochen unterwegs war, bevor ich in London ankam, um über den Fall zu berichten, hatte ich nur ein einziges sauberes Hemd in meinem Koffer, ein schwarzes T-Shirt, das ich noch nie getragen hatte.

Auf der Vorderseite stand in kleinen, weißen Lettern geschrieben: „Ich gehöre zu WikiLeaks.“ Ich drehte das Hemd auf links und ging am Mittwochmorgen zum Gericht und trug es unter einer grünen Jacke, die ich nicht auszog, als ich durch den Metalldetektor ging.

Am Nachmittag zog ich jedoch aus irgendeinem Grund die grüne Jacke aus. Der Sicherheitsbeamte wollte wissen, was auf meinem Hemd sei. Ich sagte ihm, dass da nichts sei.

„Ihr Hemd ist auf links gedreht“, sagte er. „Zeigen Sie mir, was da drauf ist.“

Ich hob es hoch, und er sah die Schrift.

„Deshalb habe ich es auf links gedreht“, sagte ich ihm.

„Das ist Protestmaterial!“, erklärte er.

Aus Angst, dass man mich nicht reinlassen würde, riss ich mir das Hemd vom Leib und warf es auf den Tisch. Für ein paar Sekunden stand ich völlig nackt von der Taille aufwärts mitten in der Großen Halle des Royal Courts of Justice in The Strand in London.

Ich griff nach meiner grünen Jacke und knöpfte sie bis zum Hals zu.

Vielleicht wäre es angemessener gewesen, mit nacktem Oberkörper im Bear Garden zu sitzen, einem großen Raum im oberen Stockwerk, der seinen Namen vom Bear Garden aus dem 16.

In diesem Raum trafen sich die Anwälte von Klägern und Beklagten, bevor sie das Gericht betraten. Dabei kam es oft zu Auseinandersetzungen, die an die Bärenkämpfe erinnerten.

Das gesamte Gebäude aus dem Jahr 1882 sieht innen und außen aus wie eine Kathedrale im viktorianischen gotischen Revival-Stil, voll mit Statuen von Jesus und Moses. Es kostete weniger als 1 Million Pfund, davon 70.000 Pfund für die Eichenholzarbeiten im Inneren, einschließlich der getäfelten Wände, Bücherregale, Bänke und Schreibtische im Gerichtssaal 5.

Fleetstraße

Das Gebäude von Attenborough & Son in der Fleet Street. (Joe Lauria)

Die Royal Courts of Justice befinden sich am östlichen Ende der Strand, einer Hauptverkehrsstraße, die am Trafalgar Square beginnt und in die City of London führt, nur einen Block vom Gerichtsgebäude entfernt, wo sie in Fleet Street umbenannt wurde.

Die nach dem nahe gelegenen Fluss Fleet benannte Straße war bereits im Mittelalter eine wichtige römische Straße und entwickelte sich ab 1500 zu einem Zentrum des Druck- und Verlagswesens.

Im Jahr 1702 wurde in der Fleet Street die erste Tageszeitung Londons, der Daily Currant, herausgegeben. Die Aufhebung der Papiersteuer im Jahr 1861 führte zu einer explosionsartigen Zunahme der nationalen Titel, die fast alle in der Fleet Street veröffentlicht wurden.

Die Uhr des ehemaligen Daily Telegraph Building in der Fleet Street mit Blick auf die St. Paul’s Cathedral. (Joe Lauria)

Um 1900 gab es dort bereits Dutzende von Publikationen, und die Fleet Street wurde zum Synonym für Journalismus.

Dann kam Rupert Murdoch. 1986 verlegte er The Times und The Sun aus der Straße nach Wapping, um die Druckereigewerkschaft zu brechen. Es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen, aber Murdoch gelang es, die Fleet Street als Kern der Presse zu zerstören.

Der Exodus begann und die gemeinsame Heimat des Journalismus wurde zerstört. Die Zeitungen – und ihre Reporter und Redakteure – wurden über ganz London verstreut.

Das alte Gebäude der Sunday Post, ein Überbleibsel der Fleet Street. (Joe Lauria)

Die Presse braucht ihre eigene Straße, so wie die Händler immer noch die Wall Street haben. Ein Volksstamm braucht ein gemeinsames Territorium. Sie förderte die Kameradschaft selbst unter den hart umkämpften Journalisten. Die Straße verlieh dem Berufsstand die Aura einer von der Gesellschaft getrennten Herde.

Die Flucht aus der Fleet Street läutete die Auflösung der einzigartigen, wenn auch nicht wirklich unabhängigen Rolle der Presse in der Gesellschaft ein, die als Außenseiter in ihrem eigenen Revier die Erlaubnis erhielt, alle anderen zu kritisieren.

Die Zeitungskultur, die in den Kneipen, in den benachbarten Redaktionen und im Gerichtsgebäude am Ende der Straße gepflegt wurde, wurde aufgelöst. Die Presse als einzigartige Institution – eines der Güter der Gesellschaft – war auf dem Weg zum Niedergang, wenn nicht gar zum Ruin.

Der ehemalige Hauptsitz von Reuters und Press Association in der Fleet Street 85. (Joe Lauria)

In New York City befand sich die Printer’s Row gegenüber dem Rathaus, und alle großen Tageszeitungen (es gab bis zu 20) waren in der gleichen Straße und in der Nähe angesiedelt. Eine Statue des Druckers Benjamin Franklin steht noch immer am Eingang der Reihe am Printing House Square.

Auch diese Zeitungen verließen schließlich die Printers‘ Row. Das Gebäude der New York Times ist heute die Pace University. Das Tribune Building, das heute nicht mehr existiert, war bei seiner Fertigstellung im Jahr 1875 das zweithöchste Gebäude der Stadt.

Das New York World Building neben der City Hall. (Bibliothek des Kongresses)

Das New York World Building mit Joseph Pulitzers Büro in einer Kupferkuppel an der Spitze war bei seiner Fertigstellung 1890 das höchste Gebäude (der Welt). Es wurde 1955 vom New Yorker Masterplaner Robert Moses zerstört, um Platz für einen erweiterten Eingang zur Brooklyn Bridge zu schaffen.

Die Konsolidierung der Unternehmenseigentümerschaft, die zur Schließung zahlreicher Zeitungen und zum Verlust Tausender von Arbeitsplätzen geführt hat, begann ernsthaft zu der Zeit, als Murdoch die Flucht aus der Fleet Street anführte.

Die wenigen verbliebenen Zeitungsjobs sind größtenteils zu Gelegenheitsjobs geworden. Ähnlich wie in der akademischen Welt, wo es keine feste Anstellung mehr gibt, ist die freiberufliche Tätigkeit zur Norm geworden.

Der Wettbewerb um die Brosamen hat die Kameradschaft, das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem besonderen Teil der Gesellschaft mit seiner einzigartigen Macht, die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen, weiter ausgehöhlt.

Printing House Square, New York, 1866. Hauptsitz der New York Times, The Tribune, The Sun, The World und anderer Zeitungen. (Edward W. C. Arnold Collection of New York Prints, Maps and Pictures, 1954)

Diese Aushöhlung des besonderen Status der Presse spiegelt sich in ihrer Reaktion auf den Fall Assange wider.

Zwar gab es sporadische intellektuelle Anerkennungen der Bedrohung der Pressefreiheit durch die Strafverfolgung, wie z. B. gelegentliche Leitartikel und den gemeinsamen Brief an das Justizministerium Biden mit der Bitte, den Fall fallen zu lassen, aber es gibt keine Leidenschaft, Assange zu verteidigen.

Nichts erinnert mehr an die Zeitungskampagnen aus den Tagen, als sich die Reporter konkurrierender Zeitungen in der Fleet Street begegneten.

Mit unseren begrenzten Ressourcen haben wir bei Consortium News genau das versucht – eine altmodische, sachlich berichtete Zeitungskampagne, um eine große Ungerechtigkeit zu korrigieren.

Das alte Telegrafengebäude am Peterborough Court in der Fleet Street. (Joe Lauria)

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

Übersetzt mit deepl.com

