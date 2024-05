https://www.middleeastmonitor.com/20240509-roger-waters-we-will-not-back-down-zionism-is-over/



Roger Waters: „Wir werden nicht nachgeben, der Zionismus ist vorbei!

Roger Waters, bekannt als Mitbegründer der Rockband Pink Floyd, sendet eine Botschaft an alle protestierenden pro-palästinensischen Studenten auf der ganzen Welt: „Gott, ich bin so stolz auf all die jungen Leute in allen Universitäten auf der ganzen Welt, die jetzt aufstehen und sagen: Das ist vorbei […] Wir werden nicht klein beigeben. „Der Zionismus ist vorbei“

