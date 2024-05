From the river to the sea, Al Jazeera will be free Israel continues to push all moral boundaries whilst retaining its ultimately untenable position as NATO’s unsinkable Middle Eastern aircraft carrier. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact…

© Foto: YouTube

Vom Fluss zum Meer: Al Jazeera wird frei sein

Von Declan Hayes

10. Mai 2024

Israel überschreitet weiterhin alle moralischen Grenzen, während es seine letztlich unhaltbare Position als unsinkbarer Flugzeugträger der NATO im Nahen Osten beibehält.

Der israelische Kriegsherr Benjamin Netanjahu hat den katarischen Sender Al Jazeera endgültig unterdrückt, indem er dessen Vermögenswerte beschlagnahmte und die Journalisten des Senders verwies, die seine Truppen zuvor nicht hingerichtet hatten. Obwohl diese Zensur seit langem geplant war, hat ausgerechnet der Mossad gegen den Zeitpunkt Einspruch erhoben. Das liegt nicht daran, dass der Mossad eine freie und offene Presse will oder daran glaubt, dass die israelischen Bürger die Wahrheit auf ihren Fernsehbildschirmen sehen. Vergessen Sie den Gedanken. Die Einwände des Mossad beziehen sich darauf, dass dieser weitere Akt der Unterdrückung die vorgetäuschten Verhandlungen über die Freilassung einiger der überlebenden Geiseln durch die Hamas und ihre Verbündeten beeinträchtigen wird.

Die Jerusalem Post berichtet, dass „Mossad-Chef David Barnea die Regierung um einen Aufschub von ein paar Tagen bat, um mögliche negative diplomatische Auswirkungen auf Katar zu vermeiden, das als Vermittler zwischen Israel und der Hamas bei den Verhandlungen über die Freilassung israelischer Geiseln fungiert“. Da sich andere Ratschläge durchgesetzt haben, hat Israel nun die Sendungen von Al Jazeera in arabischer und englischer Sprache eingestellt, die Büros von Al Jazeera in Israel geschlossen, die für die Sendungen von Al Jazeera verwendete Ausrüstung beschlagnahmt und den Zugang zu den Websites des Senders eingeschränkt – alles natürlich ohne den leisesten Protest der westlichen Medien.

Für all diejenigen, die mit dem Schicksal von Russia Today und Strategic Culture in der „Freien Welt“ vertraut sind, ist es wichtig zu wissen, dass diese Strafmaßnahmen nach Angaben Israels und seiner Verbündeten ergriffen wurden, um die Verbreitung von Desinformationen zu stoppen und um zu verhindern, dass Al Jazeera die israelische „Demokratie“ untergräbt. Plus ça change usw.

Bevor wir uns mit den globalen Auswirkungen dieses jüngsten israelischen Schrittes befassen, wollen wir kurz die Auswirkungen im Gazastreifen und in Syrien betrachten, wo Al Jazeera die terroristische Sache der Rebellen anheizte, indem es ihre Videos weit und breit verbreitete, während Katar und die anderen Hochburgen der Muslimbruderschaft, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate, sich bei ihren Versuchen, die säkularen syrischen Behörden zu stürzen, voll und ganz hinter die NATO-Kopfjäger stellten.

Nicht zuletzt dank der Hilfe Russlands, des Irans und der irregulären Hisbollah hielten die Helden der Syrischen Arabischen Armee stand, und die regionalen Akteure mussten sich mit der Tatsache abfinden, dass weder Assad noch Nasrallah in absehbarer Zeit abtreten würden.

Einer dieser regionalen Akteure war die Hamas, die sich dummerweise auf die Seite der „syrischen“ Rebellen (sic) der NATO stellte und Al Jazeera und andere mit der NATO verbündete Medien dabei unterstützte, Lügen über das Yarmouk-Lager in Damaskus und andere palästinensische Enklaven in Syrien zu verbreiten, Lügen, die immer noch überall dort verbreitet werden, wo die Medien der NATO das Sagen haben.

Obwohl ich Yarmouk besucht habe und weiß, dass diese Lügen ein Haufen Mist sind, haben sie sowohl Palästina als auch Syrien immensen Schaden zugefügt, bevor die Hamas einlenkte und aufhörte, sich auf die Seite der syrischen NATO-Vertreter zu schlagen.

Der Gazastreifen selbst ist ein anderes Spiel, und obwohl der 7. Oktober das war, was die IRA als spektakulär bezeichnen würde, werden mit solchen Spektakeln keine Kriege gewonnen, schon gar nicht der Zermürbungskrieg, in dem sich die Hamas und Israel derzeit befinden.

Obwohl Israel im Westen alle Medienkarten in der Hand hält, ist es keine Übertreibung zu sagen, dass Al Jazeera dazu beigetragen hat, das Spielfeld für das Leiden des Gazastreifens deutlich zu ebnen, und für ihre sehr lobenswerte Arbeit dort verdient Al Jazeera jedes Medien- und Tapferkeitslob, das es gibt. Obwohl wir uns alle darüber einig sind, hat Israel eine sehr effektive Methode, um Journalisten zu neutralisieren. Sie erschießen sie einfach oder setzen sie auf andere Weise außer Gefecht, während israelfreundliche Medien wie die New York Times für ihre Berichterstattung über den Gazastreifen mit Pulitzer-Preisen ausgezeichnet werden, was durchaus angemessen ist, wie es in Pulitzers Biografie heißt: „Als die Kubaner gegen die spanische Herrschaft rebellierten, versuchten Pulitzer und Hearst, sich gegenseitig darin zu übertreffen, Empörung gegen die Spanier zu schüren.“

Obwohl die Association for Civil Rights in Israel (ACRI) eine Reihe von Einwänden gegen das Verbot von Al Jazeera vorgebracht hat, können wir sie und alle ähnlichen Gruppen getrost als Putin-Apologeten, Holocaust-Leugner oder andere Verleumdungen abtun, so wie es Israel und die NATO tun. Ohne ACRI oder anderen gegenüber respektlos zu sein, aber wenn Regierungen wie die in Israel und den Vereinigten Staaten ihnen keine Beachtung schenken, warum sollten wir sie dann in unsere Berechnungen einbeziehen?

Denn um ehrlich zu sein, gibt es sowohl in der unmittelbaren Region als auch darüber hinaus eine Menge wichtiger Berechnungen zu machen. Während sich die Hisbollah, wie die Rote Armee vor der Schlacht um Berlin, in ihren Bunkern im Südlibanon verschanzt, ist das wankelmütige Netzwerk der Muslimbrüder in der Türkei und in Aserbaidschan weiterhin im Irak, in Libyen, in Syrien und im besetzten Armenien unterwegs, und man kann nur raten, auf welcher Seite des Zauns diese zweiköpfigen Schlangen schließlich landen werden, oder ob sie sich einfach auf den Zaun setzen oder ihn einreißen werden.

Natürlich wäre ein Kampf, insbesondere einer, an dem Israel beteiligt ist, nicht vollständig, ohne dass die Yankees ihren Huf mitten ins Mittelfeld setzen. Das Yankee-Militär ist nicht nur zentral und kriminell in alle oben genannten Länder involviert, sondern es bringt auch die Lektionen, die es auf den Schlachtfeldern Syriens und Palästinas gelernt hat, nach Hause, um sie an denen zu üben, denen es an Zähigkeit und Biss mangelt.

Israel hat schon vor langer Zeit damit begonnen, zu berechnen, wie viele Kalorien die Palästinenser benötigen, um zu überleben, und lange bevor sie die gegenwärtige Hungersnot herbeiführten, ließen sie nur so viel Nahrung zu, dass die Menschen im Gazastreifen am Leben bleiben konnten, und nicht viel mehr als das. Es ist noch gar nicht so lange her, dass sie Sessel auf Hügel geschleppt haben, um einen besseren Blick auf ihre Luftwaffe zu haben, die Gaza dem Erdboden gleichmacht. Der Mann im Clapham-Omnibus würde sich schwer tun, sich nicht von ihnen abgestoßen zu fühlen.

Netanjahu und seine israelischen Mitstreiter kümmert das nicht im Geringsten, denn die Amis und ihre europäischen Pudel stehen ihnen auf Schritt und Tritt zur Seite. Die amerikanischen Cops und ihre mafiösen Hilfstruppen schlagen nicht nur Schädel ein und ruinieren Karrieren an den Universitäten von Meer zu Meer in den Vereinigten Staaten, sondern sie führen auch Gesetze ein, die den so genannten Antisemitismus, wie er von den Fanatikern der fanatischen pro-israelischen International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) definiert wird, zu einer schweren Straftat machen.

Solche Gesetze kriminalisieren sogar Sprechchöre wie Vom Fluss zum Meer, Palästina wird frei sein, was nur ein einfacher Marschgesang ist, auch wenn es sich dabei um einen Wunsch oder ein vages Versprechen handelt.

Mit diesen Gesetzen wird Israel gegen jede Kritik, auch gegen einfache, unsinnige Gesänge, abgeschirmt, mit der Begründung, dass irische, amerikanische und uruguayische Juden, die Palästina kolonisiert haben, Opfer des ungarischen Holocausts waren, als irische Juden Golfplätze bauten, während Rezsȍ Kaszner Tausende seiner ungarischen Mitjuden vor Eichmann rettete, ein offensichtliches Verbrechen, für das die Israelis Kaszner später ermordeten.

All dies ist jedoch nicht das Ende der Angelegenheit, da Israel weiterhin alle moralischen Grenzen überschreitet, während es seine letztlich unhaltbare Position als unsinkbarer Flugzeugträger der NATO im Nahen Osten beibehält. Und obwohl der Iran und die Hisbollah dazu einiges zu sagen haben könnten, soll Israels jüngster Schlag gegen Al Jazeera dafür sorgen, dass die Menschen im Gazastreifen weiterhin in der Stille einer von den USA verhängten Mediensperre sterben, in der die einzige Information, die man bekommen kann, die Desinformation der Boulevardpresse ist, die BBC, The Economist, Haaretz, Jerusalem Post und ein von der NATO kontrolliertes TikTok ausspucken, so wie Pulitzer und Hearst zu ihrer Zeit ihre chauvinistische Galle ausspuckten.

Selbst das wäre vielleicht erträglich, wenn sie den Kindern in Gaza, im Westjordanland, im Libanon, in Libyen, in Syrien, im Irak und in der Ostukraine so etwas wie eine Kindheit lassen würden. Aber das ist nach dem System der NATO unmöglich, denn der Zweck der Erschießung des Überbringers, in diesem Fall Al Jazeera, besteht darin, sicherzustellen, dass die Botschaft, dass diese palästinensischen und anderen Kinder das Leben selbst verdienen, geschweige denn den Anschein einer normalen Kindheit, ebenfalls stirbt.

Übersetzt mit deepl.com



