Rudderless, incompetent and complicit US „diplomacy“ on Gaza brings twilight for a superpower.

„Es gibt keine mathematische Formel“. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, während eines Briefings im Weißen Haus am 22. Mai. Juri Gripas CNP



Ruderlos, inkompetent und mitschuldig

Von Omar Karmi

Die elektronische Intifada

1. Juni 2024

Kaum etwas veranschaulicht Washingtons Diplomatie in Bezug auf Israels Völkermord im Gazastreifen besser als der provisorische Steg, den das US-Militär unter großen Kosten errichtet hat, um Hilfsgüter zu den 2,3 Millionen Menschen in dem Gebiet zu bringen, die unter einer künstlich herbeigeführten Hungersnot leiden, die sich katastrophalen Ausmaßen nähert.

Der Anfang März angekündigte Pier – eine lächerliche Idee, wenn man bedenkt, dass die USA einfach darauf hätten bestehen können, dass Israel die Landübergänge offen hält, um die Baukosten von 320 Millionen Dollar zu sparen – wurde schließlich am 17. Mai in Betrieb genommen.

In den ersten fünf Tagen wurden keine Hilfsgüter, die dort ankamen, verteilt.

Dann schwemmten hohe Wellen einige der für die Hilfslieferungen bestimmten Schiffe weg, was zu weiteren Störungen führte.

Am 28. Mai schließlich brach der Pier selbst auseinander, nur 11 Tage nachdem er für betriebsbereit erklärt worden war. Die gesamte Konstruktion wird nun entfernt und zur Reparatur in den Hafen von Ashdod gebracht.

Der kostspielige und inkompetent ausgeführte Pier war ein direktes Ergebnis des ausgeprägten Unwillens in Washington, Israel wegen seiner groben Beschränkungen der Hilfslieferungen nach Gaza direkt zu konfrontieren. Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen haben diese Beschränkungen die Lieferung von humanitärer Hilfe auf nahezu Null reduziert, nachdem das israelische Militär Anfang Mai die Kontrolle über die Grenze des Gazastreifens zu Ägypten übernommen hatte.

Und der jüngste Waffenstillstandsvorschlag“ der Regierung geht bereits in die gleiche Richtung wie der letzte und wird einfach scheitern, wenn die USA nicht bereit sind, ihm mit Sanktionen und einem Waffenembargo Nachdruck zu verleihen.

Angesichts der zögerlichen Haltung der US-Regierung und ihrer uneingeschränkten Unterstützung für Israels völkermörderische Gewalt im Gazastreifen scheint dies höchst unwahrscheinlich.

Saudische Sackgasse

Diplomatische Feigheit ist nur die eine Seite der Medaille. Die ständigen Ausflüchte der US-Sprecher, um die zahlreichen und offensichtlichen Kriegsverbrechen Israels im Gazastreifen und im Westjordanland zu vertuschen – obwohl es unvorstellbar ist, dass Washington nicht genau weiß, was vor Ort geschieht -, haben deutlich gemacht, dass die Regierung Biden bereitwillig Komplizen der israelischen Aktionen ist.

Die Seebrücke ist nicht das einzige Beispiel für die Unfähigkeit Washingtons, das Offensichtliche zu tun.

Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats scheiterte der Versuch der USA, ein saudi-israelisches Normalisierungsabkommen wiederzubeleben, an Israels Weigerung, auch nur den Gedanken an einen palästinensischen Staat zuzulassen.

Trotz der Schlagzeilen, die die Besuche des Nationalen Sicherheitsberaters der USA, Jake Sullivan, Mitte Mai in Riad und Tel Aviv begleiteten und die vermuten ließen, dass eine Einigung in greifbare Nähe gerückt sei, scheint eine Einigung in Wirklichkeit genauso weit entfernt zu sein wie zu dem Zeitpunkt, als US-Außenminister Antony Blinken Anfang Mai sein eigenes verzweifeltes Angebot unterbreitete.

Sullivan selbst räumte dies fast ein, indem er Reportern in Washington sagte, Saudi-Arabien habe deutlich gemacht, „was möglich ist, wenn Israel diesen [Zwei-Staaten-]Weg einschlägt“.

Israel hat deutlich gemacht, dass es keine solche Absicht hat.

Die USA haben dennoch versucht, Riad zu ködern. Berichte deuten darauf hin, dass Washington bereit ist, sein Verbot von offensiven Waffenverkäufen an Saudi-Arabien aufzuheben – eine 180-Grad-Wende in der Politik gegenüber einem Land, das US-Präsident Joe Biden im Wahlkampf nach der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 als „Paria“ zu behandeln gelobte.

Aber Riad scheint für solche Bestechungsversuche unempfänglich zu sein. Vielmehr hat sich die saudische Position verhärtet, indem sie Israels Bombardierung von Vertriebenen, die am 26. Mai in Zelten in Rafah Zuflucht gesucht hatten, in aller Deutlichkeit verurteilt und ein Ende der „anhaltenden völkermörderischen Massaker“ Israels in Gaza gefordert hat.

Und nicht nur das: Sowohl die Vereinigten Arabischen Emirate – die bereits damit begonnen haben, militärische Ausrüstung aus China zu beziehen, nachdem sie ungeduldig geworden waren, weil sie das Versprechen von F-35-Kampfjets aus US-amerikanischer Produktion als Belohnung für ihr Normalisierungsabkommen mit Israel im Jahr 2020 nicht eingelöst hatten – als auch Saudi-Arabien bauen ihre Beziehungen zu Peking aus.

China war maßgeblich daran beteiligt, die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Riad und Teheran im Jahr 2023 zu vermitteln.

Keine roten Linien

Das Abkommen zwischen den USA, Saudi-Arabien und Israel zielt offen darauf ab, die wachsende Rolle Chinas in der Region zu verhindern, und zwar im Rahmen einer sich verschärfenden globalen und wachsenden Rivalität zwischen den Supermächten, für die Washington in den letzten Jahren immer mehr Ressourcen bereitgestellt hat.

Doch Washingtons rücksichtslose Hingabe an Israel und seine Unfähigkeit, das Land in die Schranken zu weisen, lenkt die Aufmerksamkeit auf China.

Israel hat wiederholt die Aufforderungen der USA bezüglich seines Angriffs auf den Gazastreifen ignoriert, und zwar bereits im Dezember, als die USA forderten, dass Israel seinen Angriff bis Mitte Januar einstellt.

Die USA haben sich gegen die Einrichtung einer Pufferzone im Gazastreifen ausgesprochen – ohne Erfolg.

Im März enthielten sich die USA der Stimme, als der UN-Sicherheitsrat einen sofortigen Waffenstillstand forderte – normalerweise ein Signal, das ein US-Verbündeter ernst nehmen würde.

Israel machte trotzdem weiter.

Und Biden hat zu Protokoll gegeben, dass er im Falle einer Invasion in Rafah die Waffenlieferungen an Israel einstellen würde – eine Drohung, die ebenfalls ignoriert wurde und zum vorübergehenden Stopp einer einzigen Munitionslieferung führte.

Eine Woche später, nach Beginn der israelischen Rafah-Operation, gab die US-Regierung ihre Absicht bekannt, weitere Waffen im Wert von 1 Milliarde Dollar nach Israel zu liefern.

Die Wahrheit ist, dass es keine roten Linien gibt.

Sullivan selbst sagte dies, als er Reportern am 22. Mai mitteilte, er habe Bidens „klare Position“ an Israel weitergegeben.

Und die wäre?

„Es gibt keine mathematische Formel. Wir werden darauf achten, ob diese Operation zu viel Tod und Zerstörung führt oder ob sie präziser und verhältnismäßiger ist. Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt.“

So viel zur Klarheit.

Allerdings gab es genug Klarheit darüber, dass die USA die 46 Menschen, die in der Nacht zum Sonntag in den Zelten, in denen sie Schutz suchten, mit Bomben aus US-Produktion getötet wurden, nicht als „viel Tod und Zerstörung“ betrachteten, wie der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, am 28. Mai klarstellte.

Die Kehrtwende

Ständig die eigenen Ziele zu verschieben, ist kein gutes Zeichen für eine Supermacht, weil es sie als unfähig erscheinen lässt.

Aber das ist nur ein Teil des Grundes, warum sich die Länder der Region an China wenden, wo Peking letzte Woche arabische Führer zu Handelsgesprächen empfing (und wo Präsident Xi Jinping die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates forderte und mehr Hilfe für Gaza und mehr Mittel für das UNRWA zusagte).

Washingtons Gaza-Diplomatie ist auch die Geisel eines innenpolitischen Narrativs zu Palästina, das schon lange nichts mehr mit der Realität und der Vernunft zu tun hat und in den letzten acht Monaten völlig in den Kaninchenbau verschwunden ist.

Die Unterstützung der USA für Israel ist über ein „normales“ strategisches Interesse hinaus in den Bereich einer hingebungsvollen Inbrunst oder einer „biblischen Ermahnung“ in den Worten von Mike Johnson, dem republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses, gerückt.

So war die Reaktion auf die Ankündigung des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, dass er gegen Netanjahu und den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie gegen drei Hamas-Führer Haftbefehle wegen Kriegsverbrechen beantragt.

Der republikanische Senator Tom Cotton nannte den IStGH „eine Farce“. Die demokratische Abgeordnete Debbie Wasserman Shultz kam zu dem Schluss, die Ankündigung zeige das „klaffende moralische Versagen“ des Gerichtshofs.

Außenminister Blinken deutete an, dass er mit republikanischen Abgeordneten zusammenarbeiten würde, um Sanktionen zu verhängen – nicht gegen die Personen, die der Kriegsverbrechen beschuldigt werden, sondern gegen den IStGH (obwohl die Regierung inzwischen wissen ließ, dass sie ein solches Gesetz nicht unterstützen würde).

Und schon vor der Ankündigung hatten 12 republikanische Senatoren Sanktionen gegen IStGH-Ankläger und ihre Familien angedroht: „Nehmt Israel ins Visier, dann nehmen wir euch ins Visier“.

Hinzu kommt die verstörende Rhetorik einiger US-Politiker, wie die des Kongressabgeordneten Tim Walberg aus Michigan, eines ehemaligen Pastors, der Israel im März tatsächlich dazu aufforderte, den Gazastreifen mit Atomwaffen zu bombardieren, indem er sagte, „es sollte so sein wie bei Nagasaki und Hiroshima“, damit „es schnell vorbei ist“.

Oder die Eskapaden der ehemaligen republikanischen Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley, die diese Woche in Israel war und für Gaza bestimmte Raketen signierte.

Kombiniert mit einer Wahl im November, bei der ein amtierender Präsident, dessen kognitive Fähigkeiten seit langem Anlass zur Sorge geben, gegen einen Herausforderer antritt, der jetzt ein verurteilter Krimineller ist.

Und es wird deutlich, warum die Länder in der Region die USA nicht mehr als „verantwortungsvollen Akteur“ ansehen können.

In der chaotischen und undurchsichtigen Welt der Kryptowährungen wird viel vom Flippening gesprochen, dem Moment, in dem die zweitgrößte Kryptowährung, Ethereum, Bitcoin bei einer Reihe von Messgrößen, einschließlich Marktkapitalisierung und Stimmung, überholt.

Etwas Ähnliches scheint jetzt auf geopolitischer Ebene zu passieren, da China – dessen Wirtschaft nach weit verbreiteten Prognosen die Größe Amerikas in fünf bis 30 Jahren übertreffen wird, „wenn“, nicht „falls“ – ein immer attraktiverer strategischer Partner für Länder wird, die nach diplomatischer Klarheit und Konsistenz suchen.

Bislang eingeknickt

Washingtons ruderlose Diplomatie zeigt keine Anzeichen dafür, dass sie in absehbarer Zeit eine Richtung finden wird, trotz Bidens jüngstem Waffenstillstandsversuch.

Solange die USA nicht bereit sind, Israel ernsthaft zur Rechenschaft zu ziehen, haben sie bei Netanjahu und seinem Kriegskabinett nur wenig Einfluss.

Sprecher der Regierung sind immer noch damit beschäftigt, zu analysieren, ob Israels jüngste Ausschreitungen die „klare Position“ des Weißen Hauses von „viel Tod und Zerstörung“ überschreiten.

Vielleicht bringt ein kurzer Rückblick auf das, was die USA in den letzten acht Monaten unterstützt haben, Klarheit:

Israel hat mehr als 70 Prozent der Wohnungen in Gaza beschädigt oder zerstört.

Israel hat mehr als 80 Prozent der Schulen beschädigt oder zerstört.

Israel hat jede Universität oder Hochschule in Gaza beschädigt oder zerstört.

Israel hat „riesige Flächen“ landwirtschaftlicher Flächen und Obstplantagen dem Erdboden gleichgemacht.

Von den 36 Krankenhäusern in Gaza sind nur noch vier in Betrieb.

Israel hat mehr als 500 Moscheen zerstört und drei Kirchen in Schutt und Asche gelegt.

Israel hat die Versorgung des Gazastreifens mit Lebensmitteln, Wasser, Strom und Treibstoff absichtlich unterbrochen.

Alle 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens leiden unter einer künstlich herbeigeführten Hungersnot und einem katastrophalen Ausmaß an Hunger.

Israel hat 1,7 Millionen Menschen im Gazastreifen zwangsumgesiedelt, viele von ihnen wiederholt.

Ohne Zugang zu sauberem Wasser und gezwungen, in überfüllten Räumen zu leben, steigt die Zahl der Infektionskrankheiten rasant an. 90 Prozent der Kinder unter fünf Jahren in Rafah sind mit einer oder mehreren Krankheiten infiziert.

Israel hat mindestens 266 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen getötet.

Es hat mehr als 700 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet.

Israel hat den Gazastreifen zum tödlichsten Ort der Welt gemacht, an dem man als Journalist, Entwicklungshelfer oder Kind leben muss.

Insgesamt hat Israel fast 120.000 Menschen getötet oder verwundet, wobei die tatsächliche Zahl wahrscheinlich noch viel höher ist.

Das ist es, was Washington unterstützt. Und während US-Beamte noch keine „mathematische Formel“ gefunden haben, um zwei und zwei zusammenzuzählen, haben andere weniger Mühe mit der Algebra:

Die Frage ist nicht die nach der Komplizenschaft mit Israels Völkermord. Die Frage ist, ob die US-Regierungsvertreter angesichts der Komplizenschaft der USA einfach zu dem Schluss kommen werden, dass sie „so weit in Blut getreten sind“, dass es keinen Sinn hat, den Kurs zu ändern?

Oder wird es einen Wendepunkt geben, an dem die USA endlich begreifen, dass sie, um ihren völkermordenden Verbündeten zu zügeln, echten Druck ausüben und bereit sein müssen, echte Konsequenzen zu ziehen?

Und wenn ja, welche neuen Schrecken wird es dann geben?

Omar Karmi ist Mitherausgeber von The Electronic Intifada und ehemaliger Korrespondent der Zeitung The National in Jerusalem und Washington, DC.

Übersetzt mit deepl.com



