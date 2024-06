GAZA LIVE BLOG: Massive Explosions in Central Gaza | Iron Dome Fails | Netanyahu: War to Continue | Public Opinion: Latest – Day 240 Gaza Municipal Emergency Committee announced that Jabaliya and Beit Hanoun were declared disaster areas due to the unspeakable destruction.

Die meisten der von Israel in Gaza getöteten Palästinenser sind Frauen und Kinder. (Foto: Mahmoud Ajjour, The Palestina Chronicle)

GAZA LIVE BLOG:

Massive Explosionen im zentralen Gazastreifen | Iron Dome versagt | Netanjahu: Krieg wird fortgesetzt

– Tag 240

2. Juni 2024

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Die libanesische Widerstandsbewegung Hisbollah hat mehrere Angriffe auf den Norden Israels verübt, und israelische Medien bestätigten, dass vier Drohnen in den israelischen Luftraum eingedrungen sind.

Das städtische Notfallkomitee des Gazastreifens gab bekannt, dass Jabaliya und Beit Hanoun aufgrund der unsäglichen Zerstörung durch die israelische Aggression zu Katastrophengebieten erklärt wurden.

Der Generalkommissar des UNRWA, Philippe Lazzarini, erklärte, dass die Unterkünfte des Hilfswerks in Rafah nun leer seien und dass man gezwungen sei, die medizinische Versorgung und lebenswichtige Dienstleistungen einzustellen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord in Gaza 36 439 Palästinenser getötet und 82 627 verwundet.

Klicken Sie hier für die vorherigen Blogs.

NEUESTE AKTUALISIERUNGEN

Sonntag, 2. Juni, 10:30 Uhr (GMT +2)

MAARIV: Nahariya erwägt, den morgigen Unterricht ausfallen zu lassen, nachdem ein Brand infolge eines Hisbollah-Bombenanschlags entstanden ist.

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Bei einem israelischen Überfall auf das Haus der Familie Abu Nar in der Al-Twenty-Straße im Flüchtlingslager Nuseirat im zentralen Gazastreifen wurden vier Menschen getötet.

ISRAELISCHE ARMEE: Die israelische Armee teilt mit, dass der Versuch, einen Marsch in Nahariya in Westgaliläa abzufangen, fehlgeschlagen ist, woraufhin in dem Gebiet ein Feuer ausbrach.

KAN: Premierminister Benjamin Netanjahu versprach seinen Koalitionspartnern, den Krieg nicht zu beenden, und wies darauf hin, dass die Chancen auf eine Einigung sehr gering seien. Netanjahu teilte der Koalition mit, Biden habe nicht die wirklichen Bedingungen genannt, denen Israel zugestimmt habe.

Sonntag, 2. Juni, 21:30 Uhr (GMT +2)

CHANNEL 12: Sirenen ertönten in der Stadt Metula in Westgaliläa.

CHANNEL 13 (unter Berufung auf Beamte): Es wird befürchtet, dass Premierminister Benjamin Netanjahu aus Sorge um seine politische Zukunft einer Fortsetzung des Austauschabkommens mit der Hamas nicht zustimmen wird.

FINANCIAL TIMES (unter Berufung auf Netanjahu nahestehende Beamte): Der Inhalt von Bidens Rede war eine große Überraschung für die israelische Regierung.

BÜRGERMEISTER VON NAHARIYA (zu Maariv): Es ist nicht möglich, so zu leben, und wir müssen über einen einseitigen Abzug aus dem Gazastreifen diskutieren.

KAN:

40 % der Israelis unterstützen den von Biden vorgestellten Vorschlag für ein Abkommen, 27 % lehnen ihn ab.

55 % der Israelis befürworten eine Ausweitung der Konfrontation mit der Hisbollah nach Abschluss des Austauschabkommens.

KAN: Das Verhandlungsteam hat dem Ministerrat auf Anweisung des Kriegsrats Einzelheiten des Abkommensvorschlags vorenthalten, weil es befürchtete, dass er durchsickern könnte.

Sonntag, 2. Juni, 20:30 Uhr (GMT +2)

KAN: Die Familien der Inhaftierten demonstrieren vor dem Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu und fordern die Annahme des von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagenen Abkommens.

AL-JAZEERA: Große Explosionen ereigneten sich in der nördlichen Zentralregion des Gazastreifens, in der Nähe der Netzarim-Achse.

HEZBOLLAH: Wir haben die Zabdin-Anlage in Shebaa Farms bombardiert.

Sonntag, 2. Juni, 19:30 Uhr (GMT +2)

AL-JAZEERA: Sirenen ertönten in Nahariya, Nordisrael, und den umliegenden Städten nach einem vermuteten Drohnenangriff.

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Bei einem israelischen Bombenangriff in der Gegend von Abu Halawa, östlich der Stadt Rafah, wurden zwei Menschen getötet.

AL-JAZEERA: Zwei Raketen wurden auf den israelischen Ort Zabdin in den besetzten Shebaa-Farmen im Südlibanon abgefeuert.

KAN: Es wird erwartet, dass der Kriegsrat einen Vorschlag diskutiert, einen neuen Versuch zu starten, um eine Alternative zur Hamas-Herrschaft in Gaza zu finden.

ISRAELISCHE MEDIEN: Die Malediven verweigern Israelis wegen des Krieges in Gaza die Einreise ins Land.

GALLANT: Wir werden die Kontrolle der Hamas über Gaza nach dem Krieg nicht akzeptieren.

Sonntag, 2. Juni, 18:30 Uhr (GMT +2)

ISRAELISCHE SANITÄTSDIENSTE: Zwei Israelis wurden durch Raketensplitter in Kiryat Shmona verletzt.

HEZBOLLAH: Wir haben Kiryat Shmona mit Dutzenden von Katjuscha-Raketen bombardiert.

AL-JAZEERA: Bei einem Bombenanschlag auf eine Gruppe von Bürgern in der Gegend von Al-Zawaida im zentralen Gazastreifen wurden vier Palästinenser getötet und weitere verletzt.

Sonntag, 2. Juni, 18:00 Uhr (GMT +2)

CHANNEL 12: 14 Raketen wurden abgefangen, die auf Kiryat Shmona gerichtet waren.

CBS: Der Kriegsrat und Netanjahu haben dem Austauschvorschlag zugestimmt, warten aber noch auf die Antwort der Hamas. Israel wird einem dauerhaften Waffenstillstand nicht zustimmen, ohne alle Geiseln zurückzugeben und die Fähigkeiten der Hamas zu zerstören.

KIRBY: Wir warten auf die offizielle Antwort der Hamas auf den israelischen Vorschlag.

ISRAELISCHE POLIZEI: Bei einer Demonstration östlich von Tel Aviv wurden vier Personen verhaftet.

KIRBY: Wir erwarten, dass Israel zustimmt, wenn die Hamas dem Vorschlag zustimmt.

Sonntag, 2. Juni, 17:00 Uhr (GMT +2)

BEN-GVIR: Wenn Netanjahu weiterhin auf ein Abkommen drängt, werden wir die Regierung auflösen.

MAARIV: Dutzende von Haredim blockieren die lebenswichtige Route 4 östlich des Großraums Tel Aviv aus Protest gegen das Wehrpflichtgesetz.

HAARETZ: 46 Soldaten wurden seit letztem Donnerstag in Gaza verletzt.

HEZBOLLAH: Das Hauptquartier der 210. Golan-Division in der Nafah-Kaserne wird mit Dutzenden von Katjuscha-Raketen beschossen.

GANTZ (zitiert von Radio Israelische Armee): Der vorgeschlagene Rekrutierungsvorschlag wird den Bedürfnissen Israels und des Sicherheitsapparates nicht gerecht.

Sonntag, 2. Juni, 16:30 Uhr (GMT +2)

AL-JAZEERA: 6 Raketen wurden vom Südlibanon in Richtung Galiläa abgefeuert.

AL-JAZEERA: Ein israelischer Artilleriebeschuss zielte auf den Außenbezirk der Stadt Kfar Shuba im Südlibanon.

AL-QASSAM-BRIGADEN: Wir haben einen D-9 Militärbulldozer mit einer Al-Yassin 105 Granate in der Nähe der Al-Amal Vereinigung im Yabna Flüchtlingslager in der Stadt Rafah beschossen.

ISRAELI CHANNEL: Zwei vom Libanon aus gestartete Drohnen sind in Westgaliläa explodiert.

AL-QUDS BRIGADEN: Wir haben einen israelischen Merkava-Panzer südlich der Khawla-Schule in Rafah mit zwei Panzerfäusten beschossen, wobei der Panzer Feuer fing.

HEZBOLLAH: Wir haben den Standort Hadab Yaron und den Einsatz von Soldaten der israelischen Armee in seiner Nähe angegriffen.

TÜRKISCHER PRÄSIDENT: Die internationale Anerkennung Palästinas ist die wirksamste Antwort auf Israel.

CHANNEL 12: Vier Raketen schlugen in unbewohnten Gebieten rund um die Siedlung Katzrin südlich des besetzten syrischen Golan ein, während die Lage an der Nordfront seit heute Morgen eskaliert ist.

Sonntag, 2. Juni, 15:00 Uhr (GMT +2)

AL-QASSAM-BRIGADEN: Wir haben das israelische Armeehauptquartier in der Netzarim-Achse mit einem 114 mm Kurzstreckenraketensystem bombardiert.

PALESTINIAN PRISONERS‘ CLUB: Israel hat seit Beginn des Krieges am 7. Oktober 80 Journalisten verhaftet, davon 68 aus dem Westjordanland und die übrigen aus dem Gazastreifen.

YEDIOTH AHRONOTH: Die Hisbollah hat bis jetzt nur 5 % ihrer Waffen eingesetzt.

AL-QUDS-BRIGADEN: Wir haben die Besatzungssoldaten und -fahrzeuge, die in das Gebiet Brahma westlich des Lagers Yabna in der Stadt Rafah eingedrungen sind, mit Mörsergranaten beschossen, während die Zusammenstöße in diesem Gebiet anhielten.

HEZBOLLAH: Wir haben den Ort Hadab Yaron und die in seiner Nähe stationierten Soldaten der israelischen Armee angegriffen.

Verfolgen Sie unseren LIVE-BLOG https://t.co/Lymjc71Tf1 pic.twitter.com/eKoaVaZ5YU

– The Palestina Chronicle (@PalestineChron) June 2, 2024

HAARETZ: Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu versucht, dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofs die Befugnis zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses zur Untersuchung des Anschlags vom 7. Oktober zu entziehen.

AL-QASSAM-BRIGADEN: Unsere Kämpfer beschossen zwei D-9 Militärbulldozer mit zwei Tandom-Granaten in der Salah al-Din Gate Street in der Stadt Rafah.

Sonntag, 2. Juni, 14:00 Uhr (GMT +2)

KAN: Der Kriegsrat wird am heutigen Sonntagabend in Tel Aviv zusammentreten, um über den Gefangenenaustausch und die Wiederaufnahme der Verhandlungen zu beraten.

GAZA GESUNDHEITSMINISTERIUM: 36.439 Palästinenser wurden getötet und 82.627 verwundet in Israels anhaltendem Völkermord in Gaza, der am 7. Oktober begann.

ISRAEL HAYOM: Ein Soldat warf eine Rauchbombe auf das Büro des Verteidigungsministeriums im Lager Tel Hashomer, östlich von Tel Aviv, und flüchtete.

Sonntag, 2. Juni, 13:00 Uhr (GMT +2)

ISRAELISCHE ARMEE: Die israelische Armee räumt ein, dass sich das Kampfverhalten der Hisbollah geändert hat, weil sie schwere Verluste für ihre Streitkräfte befürchtet. Die Hisbollah hat beschlossen, die meisten ihrer Kämpfer 20 bis 30 Kilometer nördlich der israelischen Grenze zu verlegen.

Sonntag, 2. Juni, 11:00 Uhr (GMT +2)

KOMMUNALES NOTFALLKOMITEE: Jabaliya und Beit Hanoun wurden aufgrund der unsäglichen Zerstörung zum Katastrophengebiet erklärt.

ÖSTERREICHISCHER REKOR: Der von Israel vorgeschlagene Deal ermöglicht ein Ende der Kämpfe.

HERZOG: Ich habe Netanjahu mitgeteilt, dass ich ihn und seine Regierung bei dem Abkommen, das sie zur Freilassung der Gefangenen ausarbeiten werden, unterstütze. Die Gefangenen müssen im Rahmen eines Abkommens zurückgegeben werden, das unsere Sicherheitsinteressen wahrt.

EHEMALIGER ISRAELISCHER FÜHRUNGSMITGLIED TZIPI LIVNI: Bidens Vorschlag für das Abkommen ist nicht ideal, aber er ist die beste der vorgestellten Optionen.

ISRAELISCHE ARMEE: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Angriffe auf Ziele im Libanon durchgeführt, von denen aus die Drohnen, die am Sonntag in Metula und auf dem Golan abgeschossen wurden, gestartet wurden.

Sonntag, 2. Juni, 10:00 Uhr (GMT +2)

CHANNEL 12: Der israelische Sender Channel 12 zitiert die Familien der israelischen Gefangenen im Gazastreifen mit den Worten, die Gelegenheit dürfe nicht verpasst werden, und Premierminister Benjamin Netanjahu müsse hinter dem Angebot von US-Präsident Joe Biden stehen und ihn unterstützen.

AVIGDOR LIEBERMAN: Letztes Wochenende erhielt er ein Angebot von Premierminister Benjamin Netanyahu, Verteidigungsminister zu werden.

AVIGDOR LIEBERMAN: Letztes Wochenende erhielt er ein Angebot von Premierminister Benjamin Netanjahu, Verteidigungsminister zu werden.

Verfolgen Sie unseren LIVE-BLOG https://t.co/Lymjc71Tf1 pic.twitter.com/VkukMF7A13

– The Palestina Chronicle (@PalestineChron) June 2, 2024

HEZBOLLAH: Wir haben einen Luftangriff mit einem Geschwader von Angriffsdrohnen auf das Hauptquartier des Militärischen Sammelbataillons in der Yarden-Kaserne auf dem besetzten Golan durchgeführt.

ISRAELI RADIO: Vier Drohnen sind vom Libanon aus in den israelischen Luftraum eingedrungen, eine davon wurde in Metulla und die anderen auf dem Golan abgeschossen.

Sonntag, 2. Juni, 09:00 Uhr (GMT +2)

ISRAELISCHE MEDIEN: Der Oberste Gerichtshof Israels wird heute über eine Petition gegen ein Gesetz beraten, das religiöse Juden vom Dienst in der Armee befreit.

CHANNEL 12: Der israelische Sender Channel 12 zitiert den politischen Berater von Premierminister Benjamin Netanjahu mit den Worten, die Rede von US-Präsident Joe Biden sei politisch gewesen und es sei noch viel Beitrag nötig, bis eine Einigung erzielt werde.

AL-JAZEERA: Israelische Streitkräfte nehmen 5 palästinensische Brüder aus dem Gazastreifen fest, nachdem sie ein Haus westlich von Ramallah gestürmt haben.

DER ISRAELISCHE SIEDLUNGSMINISTER ORIT STROOK: Jeder Vorschlag, der aus dem Kriegsrat kommt oder sich gegen die Ziele des Krieges richtet, ist illegal.

ISRAELISCHER SIEDLUNGSMINISTER ORIT STROOK: Jeder Vorschlag, der aus dem Kriegsrat kommt oder den Zielen des Krieges entgegensteht, ist illegal.

Verfolgen Sie unseren LIVE-BLOG https://t.co/Lymjc71Tf1 pic.twitter.com/Rd0ZmxCfLR

– The Palestina Chronicle (@PalestineChron) June 2, 2024

ISRAELI HOME FRONT: Sirenen ertönten im nördlichen Golan wegen des Verdachts auf eine Drohneninfiltration.

Sonntag, 2. Juni, 08:00 Uhr (GMT +2)

ISRAELISCHE ARMEE: Heute Morgen ertönten im Norden Israels zum vierten Mal Sirenen.

Sonntag, 2. Juni, 07:00 Uhr (GMT +2)

ISLAMISCHER WIDERSTAND IM IRAK: Der Islamische Widerstand im Irak kündigte einen Drohnenangriff auf ein „lebenswichtiges Ziel“ in Eilat, südlich von Israel, an.

Sonntag, 2. Juni, 06:00 Uhr (GMT +2)

UNRWA-Kommissar LAZZARINI: Die UNRWA-Unterkünfte in Rafah sind leer und wir haben die Gesundheitsversorgung und lebenswichtige Dienstleistungen eingestellt.

UNRWA-KOMMISSIONSMITGLIED LAZZARINI: Die UNRWA-Unterkünfte in Rafah sind leer, und wir haben die medizinische Versorgung und lebenswichtige Dienstleistungen eingestellt.

Verfolgen Sie unseren LIVE-Blog https://t.co/Lymjc71Tf1 pic.twitter.com/Lbvdc5RbRx

– The Palestina Chronicle (@PalestineChron) June 2, 2024

Sonntag, 2. Juni, 05:00 Uhr (GMT +2)

USCOM: Das US-Zentralkommando gibt die Zerstörung von zwei ballistischen Anti-Schiffs-Raketen bekannt, für deren Abschuss es die Ansarallah-Gruppe verantwortlich macht.

Sonntag, 2. Juni, 03:45 Uhr (GMT +2)

BERNIE SANDERS: NetanJahu ist ein Kriegsverbrecher und sollte nicht eingeladen werden, vor dem Kongress zu sprechen.

DAVID CAMERON (über X): Der Vorschlag von US-Präsident Joe Biden ist eine Chance, die ergriffen werden muss, um einen dauerhaften und nachhaltigen Waffenstillstand zu erreichen.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …