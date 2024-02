Russian Imperialism Tucker Carlson’s interview with Vladimir Putin fed typical hysterical and ahistorical notions about Russian motives in Ukraine and beyond, writes Joe Lauria. By Joe Lauria Special to Consortium News Amongst the condemnations that were hurled at Tucker Carlson and Vladimir Putin even befor

US-Journalist Tucker Carlson mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau während eines Interviews, das am 8. Februar ausgestrahlt wurde. (Kreml)

Das Interview von Tucker Carlson mit Wladimir Putin nährte typische hysterische und ahistorische Vorstellungen über die russischen Motive in der Ukraine und darüber hinaus, schreibt Joe Lauria.

Russischer Imperialismus

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

13. Februar 2024

Unter den Verurteilungen, die Tucker Carlson und Wladimir Putin entgegengeschleudert wurden, noch bevor ihr Interview ausgestrahlt wurde, war dieses Kleinod von einem ungenannten europäischen Sprecher für Außenpolitik gegenüber The Guardian:

„Ein Sprecher der Europäischen Kommission sagte, er habe erwartet, dass das Interview eine Plattform für Putins ‚verdrehten Wunsch, das russische Imperium wiederherzustellen‘, bieten würde.

Wir können alle davon ausgehen, was Putin sagen wird. Ich meine, er ist ein chronischer Lügner‘, sagte der EU-Sprecher für Außenpolitik. …

‚[Putin] versucht, so viele Ukrainer wie möglich grundlos zu töten. Es gibt nur einen Grund für seinen verdrehten Wunsch, das jetzt imperialistische russische Imperium wiederherzustellen, in dem er alles in seiner Umgebung kontrolliert und seinen Willen durchsetzt. Aber das ist nichts, was wir in Europa oder in der Welt des 21. Jahrhunderts tolerieren können oder wollen.“ [Hervorhebung hinzugefügt].

In dem Artikel wird davor gewarnt, dass Carlsons Interview nach dem im letzten Jahr verabschiedeten European Digital Services Act als „illegal“ eingestuft werden könnte. Der Guardian schreibt:

„Das Gesetz zielt darauf ab, illegale Inhalte oder schädliche Inhalte, die zu Gewalt oder Hassreden aufrufen, aus den sozialen Medien zu verbannen. Alle großen Plattformen außer X haben einen Verhaltenskodex unterzeichnet, der ihnen helfen soll, ihre internen Verfahren zu beschleunigen und zu verbessern, um dem Gesetz zu entsprechen. …

Es liegt in der Verantwortung der Plattformen, sicherzustellen, dass die Inhalte rechtmäßig sind, sagte ein Sprecher des digitalen Zaren Thierry Breton. … Wenn eine Social-Media-Plattform das neue EU-Gesetz nicht einhält, kann sie mit einer saftigen Geldstrafe bestraft oder mit einem Betriebsverbot in der EU belegt werden.“

Die Russen kommen … wieder

Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau, Mai 2017. (kremlin.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Nach dem Interview wurde es von den westlichen Medien vorhersehbar aus einer Vielzahl von Gründen abgetan, darunter auch, dass es den russischen „Imperialismus“ fördere. Der Economist schrieb, dass Putins

„Besessenheit – Russlands historischer Anspruch auf die Ukraine – durch ein nukleares Arsenal gestützt wird. … Er bestritt jegliches Interesse an einer Invasion Polens oder Lettlands (obwohl er zuvor dasselbe über die Ukraine gesagt hatte).“

Die westliche Rhetorik über einen wiederauflebenden „russischen Imperialismus“ geht auf das Jahr 2014 zurück, als Russland den Donbass beim Widerstand gegen den von den USA unterstützten verfassungswidrigen Regierungswechsel in Kiew unterstützte. Westliche Beamte versuchten, Russlands Vorgehen als „Invasion“ zu bezeichnen, die Teil eines großen Plans Putins sei, das Sowjetreich wiederherzustellen und sogar Westeuropa zu bedrohen.

Im März 2014, einen Monat nach dem Staatsstreich, verglich Hillary Clinton Putin mit Adolf Hitler, ohne dies zu erwähnen, um das russische Vorgehen zu erklären. Die Washington Post berichtete:

„‚Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, ist es das, was Hitler in den 30er Jahren getan hat‘, sagte Clinton am Dienstag laut dem Long Beach Press-Telegram. All die Deutschen, die … die ethnischen Deutschen, die Deutschen aufgrund ihrer Abstammung, die in Ländern wie der Tschechoslowakei und Rumänien und anderen Ländern lebten, Hitler sagte immer wieder, dass sie nicht richtig behandelt werden. Ich muss gehen und mein Volk beschützen, und das ist es, was alle so nervös gemacht hat.'“

19. März 2010: US-Außenministerin Clinton, Botschafter Beyrle und Unterstaatssekretär Burns mit dem russischen Premierminister Putin bei einem Treffen im Novo-Ogaryovo vor den Toren Moskaus. (Außenministerium, Public Domain)

Clinton versuchte später, jeden Vergleich mit Hitler zu Beginn seiner Eroberung Europas herunterzuspielen, indem sie sagte, Putin sei nicht so irrational. Aber die Vorstellung, dass der russische Präsident versucht, das sowjetische Imperium wiederaufzubauen – und dann Westeuropa zu bedrohen – wird im Westen oft wiederholt.

Der Atlantic Council hat sich an vorderster Front dafür eingesetzt, diese Idee in der Luft zu halten.

Die Wiederherstellung des Sowjetimperiums würde bedeuten, die zentralasiatischen Republiken, Aserbaidschan und Armenien, ganz zu schweigen von den baltischen Staaten und den ehemaligen Warschauer Staaten, die jetzt Teil der NATO sind, unter Moskaus Kontrolle zu bringen.

Seit dem russischen Einmarsch 2022 wurde dieses Thema in einer Reihe von Artikeln aufgegriffen, z.B. in The Hill: „Die USA haben die Chance, den russischen Imperialismus endgültig zu besiegen“; Foreign Policy: „Der unvermeidliche Fall von Putins neuem russischen Imperium“ und Salon: „How Russian Colonialism Took the Western AntiImperialist Left for a Ride“.

Die Absurdität der Vorstellung von einer Bedrohung des Westens durch den russischen „Imperialismus“ wird jedes Mal unterstrichen, wenn viele der gleichen westlichen Führer und Medien sich darüber lustig machen, wie katastrophal sich Russland auf dem ukrainischen Schlachtfeld verhalten hat und wie Russland, in den Worten von Ursula von der Leyen, der Präsidentin der EU-Kommission, auf Waschmaschinenteile zurückgreifen muss, um sein Militär am Laufen zu halten.

Wie kann Russland so schwach und inkompetent sein und gleichzeitig eine so unmittelbare und bedrohliche Gefahr darstellen?

Der verstorbene Russlandexperte Stephen F. Cohen wies diese Befürchtungen als gefährliche Dämonisierung Russlands und Putins zurück. Cohen erklärte wiederholt, dass Russland weder die Fähigkeit noch den Wunsch habe, einen Krieg gegen die NATO zu beginnen, und dass es sich dem Bündnis gegenüber defensiv verhalte.

„Wie kann Russland so schwach und inkompetent sein und gleichzeitig eine so unmittelbare und bedrohliche Gefahr darstellen?“

Dies ergibt sich aus der jahrzehntelangen russischen Ablehnung der NATO-Erweiterung (die Putin bei Carlson zur Sprache brachte), die in den 1990er Jahren begann, als die Wall Street und die USA Russland beherrschten, die ehemals staatlichen Industrien ausplünderten und das russische Volk verarmte, während sie sich selbst bereicherten.

Das zeigt sich auch daran, dass Russland das Minsker Abkommen unterstützt hat, das den Donbass als autonomen Teil der Ukraine belassen und nicht wieder an Russland angegliedert hätte.

Und die Vertragsvorschläge, die Russland der NATO und den Vereinigten Staaten im Dezember 2021 unterbreitet hat, um eine russische Militärintervention zu verhindern, zeigen dies deutlich. Der Westen wies Russland bei allen drei diplomatischen Initiativen zurück.

7. Dezember 2021: US-Präsident Joe Biden, auf dem Bildschirm während eines Videogesprächs mit Putin. (Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Während die Realisten in Washington und Europa zunehmend zugeben, dass die Ukraine den Krieg verliert, haben die Neokonservativen, die verzweifelt versuchen, den Krieg aufrechtzuerhalten, das Thema der russischen Bedrohung des Westens wiederbelebt, um dem Widerwillen des Kongresses entgegenzuwirken, noch mehr Geld und Leben wegzuwerfen.

Die von Trump geschürte Angst vor Russland hat den herrschenden Kreisen in den USA seit mehr als 70 Jahren gute Dienste geleistet. Die ersten drei National Intelligence Estimates der C.I.A. aus den Jahren 1947 bis 1949 enthielten keine Beweise für eine sowjetische Bedrohung, keine Infrastruktur für eine anhaltende Bedrohung und keinen Hinweis auf den Wunsch nach einer Konfrontation mit den Vereinigten Staaten.

„Die aufgebauschte Angst vor Russland hat den herrschenden Kreisen in den USA mehr als 70 Jahre lang gute Dienste geleistet.“

Trotzdem wurde 1948 eine Kriegsangst heraufbeschworen, um die US-Flugzeugindustrie zu retten, die mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs fast zusammengebrochen war.

Es folgten die Bomberlücke von 1954 und die Raketenlücke mit der Sowjetunion von 1957, die heute als absichtliche Fiktion akzeptiert werden. Im Jahr 1976 genehmigte der damalige C.IA. Direktor George H.W. Bush ein Team B, dessen Zweck wiederum darin bestand, die sowjetische Militärstärke aufzublähen.

George Kennan, der frühere US-Botschafter in Moskau und Amerikas wichtigster Experte für die Sowjetunion, versuchte, solchen Übertreibungen entgegenzuwirken, auch noch zu Lebzeiten, als er sich in den 1990er Jahren gegen die NATO-Erweiterung aussprach.

Jetzt werden wir wieder aufgefordert, eine weitere fiktive Geschichte über eine russische Bedrohung des Westens zu glauben, um das Gesicht der USA und Europas zu wahren – und die Präsidentschaft von Joe Biden.

Vielmehr handelt es sich um eine Projektion, um den eigenen echten Imperialismus und die vom Westen wahrgenommene Bedrohung Russlands zu vertuschen, was einen großen Teil dessen ausmacht, was Putin in dem Carlson-Interview zum Ausdruck bringen wollte.

Revanchismus und Imperialismus

Die Volksabstimmungen über den Status des Donbass im Mai 2014. (Andrew Butko, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Hier geht es um den grundlegenden Unterschied zwischen Imperialismus und Revanchismus. Westliche Kritiker verwechseln die beiden absichtlich oder unwissentlich, um ihren Interessen zu dienen.

Kurz gesagt ist der Unterschied folgender: Imperialisten übernehmen die Kontrolle über ein Land, das sie nicht haben will und sich wehrt. Ein Revanchist will sich ehemalige imperiale Länder einverleiben, in denen die Bevölkerung größtenteils derselben Ethnie angehört und die revanchistische Macht begrüßt, um sie vor einer äußeren Bedrohung zu schützen.

Ja, Hitler war ein Revanchist, als er das deutschsprachige Sudetenland in der Tschechoslowakei verteidigte. Aber es war ein erster Schritt im Rahmen eines imperialen Plans zur Eroberung von Ländern, die sich ihm letztlich widersetzten. Clintons Bemühen, ihre Äußerungen zurückzunehmen und zu sagen, Putin sei nicht so irrational wie Hitler, war ihr Versuch, die Andeutung zu entkräften, Putin wolle Europa wie Hitler erobern.

„Die Frage, um die es hier geht, ist der grundlegende Unterschied zwischen Imperialismus und Revanchismus. Westliche Kritiker verwechseln diese beiden Begriffe absichtlich oder aus Unwissenheit, um ihre Interessen durchzusetzen.“

Putins Vorgehen in der Ukraine als „imperialistisch“ zu bezeichnen, bedeutet zu sagen, dass Russland diese Länder noch nie erobert hat und dass er in der Tat weitergehen könnte, um Länder zu erobern, die Russland noch nie kontrolliert hat: nämlich Westeuropa.

Der russische Imperialismus in der Ukraine fand vor fast 250 Jahren unter der Herrschaft von Katharina der Großen statt. Damals besiegten die Russen die Türken und besetzten das Gebiet, das später als Noworossija bekannt wurde. Putin ging noch weiter zurück, um russische Ansprüche zu erheben, und er hat offen darüber gesprochen, dass er diese Gebiete und Russland als eine Einheit betrachtet. In seinen Interviews mit Oliver Stone im Jahr 2017 hat er ausführlich darüber gesprochen.

Trotz dieser revanchistischen oder irredentistischen Positionen zur Ukraine hat Putin bis 2022 nicht gehandelt. Carlson fragte Putin zweimal, warum er in Bezug auf die Ukraine nicht früher gehandelt habe, wenn er diese Ansichten vertrete, und zweimal wich Putin der Frage aus. In den westlichen Medien wird behauptet, Putin habe gelogen, als er sagte, er habe gehandelt, um die russischsprachigen Bewohner des Donbass zu verteidigen; er sei durch territoriale Expansion motiviert gewesen.

Putin handelte zum einen, um die russischsprachigen Bewohner des Donbass zu verteidigen (die im Februar 2022 erneut angegriffen wurden), und zum anderen sah er die Möglichkeit, die alten imperialen Gebiete wieder mit Russland zu vereinen. Diese Gelegenheit wurde im Kreml als Notwendigkeit angesehen, da der Westen die diplomatischen Bemühungen Moskaus zur Konfliktvermeidung ablehnte.

Angesichts der Ergebnisse der vier regionalen Referenden im Jahr 2022 sowie des Referendums auf der Krim im Jahr 2014 ist klar, dass sich die Menschen in diesen Regionen nach dem Putsch und dem Wiederaufleben des ukrainischen Extremismus wieder Russland anschließen wollten.

Man kann Revanchismus verurteilen oder kritisieren, aber man kann ihn nicht Imperialismus nennen.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

Übersetzt mit deepl.com

