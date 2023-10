https://www.middleeastmonitor.com/20231021-russia-foreign-ministry-warns-against-travelling-to-palestine-israel-lebanon-jordan/

Der russische Außenminister Sergej Lawrow, in Moskau, Russland. [Russisches Außenministerium/Anadolu Agentur]

Russisches Außenministerium warnt vor Reisen nach Palästina, Israel, Libanon und Jordanien

21. Oktober 2023

Das russische Außenministerium hat am Freitag von Reisen nach Israel, Libanon und Jordanien abgeraten: „Die Situation im Nahen Osten spitzt sich zu“, so das Ministerium in Anbetracht der regionalen Spannungen seit dem 7. Oktober.

Das Außenministerium erklärte, es arbeite eng mit den ägyptischen und israelischen Behörden zusammen, damit die Russen den Gazastreifen verlassen können.

Es warnte: „Wir empfehlen russischen Staatsbürgern dringend, von Reisen in die Region, insbesondere nach Israel, in den Libanon, nach Jordanien und in die palästinensischen Gebiete, abzusehen.“

Eine große Zahl von Russen wohnt in Israel und etwa 6.000 Russen sind seit dem 9. Oktober von Tel Aviv nach Russland gereist, so die gleiche Quelle.

Der russische Botschafter in Israel, Anatoli Wiktorow, erklärte am Freitag gegenüber der russischen Zeitung Iswestija, Moskau stehe in Kontakt mit Vertretern der Hamas-Bewegung, um die Geiseln aus ihrer Lage zu befreien.

Nach den jüngsten Angaben der russischen Behörden vom Donnerstag wurden seit der von der Hamas-Bewegung am 7. Oktober gegen Israel eingeleiteten Operation 19 russische Staatsbürger in Israel getötet, während sieben noch vermisst werden. Unter den Geiseln im Gaza-Streifen befinden sich auch zwei Russen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in den letzten Tagen mehrfach seine Besorgnis darüber geäußert, dass sich der Konflikt zwischen Israel und der Hamas zu einem „regionalen Krieg“ ausweiten könnte, da die Krise auf das „Versagen“ der Politik Washingtons im Nahen Osten zurückzuführen sei. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …