Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog (C) trifft die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen (R) und die Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola (L) am 13. Oktober 2023 in Tel Aviv, Israel. (IDF Spokesperson Unit – Anadolu Agency)

842 EU-Mitarbeiter sind wütend über von der Leyens Haltung zum Israel-Hamas-Konflikt

21. Oktober 2023

842 Mitarbeiter von EU-Institutionen haben einen Brief an die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen geschrieben, in dem sie ihre Wut über ihre Haltung zum Konflikt zwischen Israel und der Hamas zum Ausdruck bringen.

In dem Brief, der der Irish Times vorliegt, wird die Kommission beschuldigt, „der Beschleunigung und Legitimierung eines Kriegsverbrechens im Gazastreifen freie Hand zu geben“.

Der Brief beginnt mit der Verurteilung des Hamas-Angriffs auf Israel, bevor er fortfährt: „Ebenso scharf verurteilen wir die unverhältnismäßige Reaktion der israelischen Regierung gegen 2,3 Millionen palästinensische Zivilisten, die im Gazastreifen eingeschlossen sind“.

„Wir erkennen in der scheinbaren Gleichgültigkeit, die unsere Institution in den letzten Tagen gegenüber dem anhaltenden Massaker an Zivilisten im Gazastreifen an den Tag gelegt hat, kaum die Werte der EU“, heißt es weiter.

In dem Schreiben wird davor gewarnt, dass die EU „ihre Glaubwürdigkeit und ihre Position als fairer, gerechter und humanistischer Vermittler“ verliere und ihre internationalen Beziehungen beschädige sowie die Sicherheit der EU-Mitarbeiter gefährde.

„Wir sind traurig über die offensichtliche Doppelmoral, mit der die von Russland gegen die ukrainische Bevölkerung verhängte Blockade (Wasser und Treibstoff) als Terrorakt betrachtet wird, während der gleiche Akt Israels gegen die Bevölkerung des Gazastreifens völlig ignoriert wird“, heißt es in dem Brief.

Die Unterzeichner kommen aus einer Vielzahl von EU-Ländern, darunter auch Irland.

„Wir können nicht stille Beobachter bleiben, wenn die Institution, die Sie als Präsident repräsentieren, nicht nur nicht in der Lage ist, die palästinensische Tragödie zu stoppen, die sich seit Jahrzehnten ungestraft entfaltet, sondern durch ihre jüngsten unglücklichen Handlungen oder Positionen der Beschleunigung und Legitimierung eines Kriegsverbrechens im Gazastreifen freie Hand zu geben scheint“, schreiben sie.

Der Brief folgt auf die heftige Kritik an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen im Europäischen Parlament und unter den EU-Diplomaten, weil sie bei einer Reise nach Israel Israels Reaktion auf den Hamas-Angriff uneingeschränkt unterstützte, während sie sich dafür entschied, nicht zur Einhaltung des Völkerrechts aufzurufen, wie es die Mitgliedstaaten getan hatten.

Der Brief wurde intern unter den Mitarbeitern der Europäischen Kommission und anderer Institutionen verteilt, wobei die Unterstützer aufgefordert wurden, den Brief auf einer Online-Seite zu unterzeichnen, die 842 Unterschriften erreichte, bevor der Aufruf geschlossen wurde.

Die Nachrichten, die von EU-Mitarbeitern hinterlassen wurden, spiegeln tiefe Wut und Desillusionierung wider, auch unter langjährigen diplomatischen Mitarbeitern der EU und Spezialisten für auswärtige Angelegenheiten.

„Als EU-Diplomat schäme ich mich für die Haltung, die die Institution in der externen Kommunikation seit Beginn der Krise eingenommen hat“, schrieb einer.

„Wir beobachten, wie sich der Tod der Diplomatie vor unseren Augen abspielt, und wir sehen keine Äußerungen oder Maßnahmen, die auf den Werten beruhen, auf denen die EU aufgebaut wurde.“

Ein anderer kommentierte, die EU habe „all die gute Arbeit zerstört, die in den letzten Jahrzehnten mit den palästinensischen Behörden und dem Volk geleistet wurde“.

„Als Europäer möchte ich nicht, dass Kriegsverbrechen in meinem Namen unterstützt werden“, schrieb ein anderer Unterzeichner. „Ich war überrascht, dass Präsidentin von der Leyen die Unterstützung der Kommission für die israelische Regierung verkündet hat, unabhängig davon, wie sie auf die Hamas-Angriffe reagiert, obwohl sie kein Mandat der Mitgliedstaaten dazu hat.“

Andere fragten sich, ob es klug sei, die derzeitige israelische Regierung zu unterstützen, der rechtsextreme, siedlerfreundliche Politiker unter Premierminister Benjamin Netanjahu angehören, der in Israel eine gespaltene Meinung vertritt und dessen Popularität nach dem Hamas-Angriff weiter gesunken ist.

„Es ist sicherlich unerlässlich, dass die EU ihren Einfluss als globaler Akteur nutzt, um Druck auf Israel auszuüben, damit es die ersten Schritte zu einer friedlichen Beilegung dieses seit langem andauernden Konflikts unternimmt, indem es die ständigen groben Verletzungen grundlegender Menschenrechte und des Völkerrechts in den besetzten palästinensischen Gebieten beendet“, schrieb ein Unterzeichner.

Eine Sprecherin der Europäischen Kommission erklärte, dass ihr das Schreiben bekannt sei und dass „die Kommission immer bereit ist, mit Mitarbeitern und Bürgern in Kontakt zu treten, ihre Ansichten anzuhören und ihren Standpunkt zu erläutern“.

Die Sprecherin sagte auch, dass Dr. von der Leyen nach ihrer Reise nach Israel nicht nur die Hamas verurteilt habe, sondern auch gesagt habe, dass es wichtig sei, sich um die humanitären Bedürfnisse der Palästinenser zu kümmern und dass Israel das Recht habe, sich gemäß dem internationalen Recht zu verteidigen. Übersetzt mit Deepl.com

Quelle: The Irish Times



