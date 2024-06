https://www.middleeastmonitor.com/20240604-russia-welcomes-turkiyes-reported-desire-to-join-brics/



Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau, Russland am 17. Dezember 2020 [Sefa Karacan/Anadolu Agency]

Russland begrüßt den angeblichen Wunsch der Türkei, den BRICS beizutreten

4. Juni 2024

Russland begrüßt den angeblichen Wunsch der Türkei, Teil der BRICS-Gruppe zu werden, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Peskow fügte hinzu, dass das Thema auf der Tagesordnung des nächsten Gipfels der Organisation stehen werde, wie Reuters berichtet.

Der Sprecher wies darauf hin, dass verschiedene Staaten ein gesteigertes Interesse an den BRICS-Staaten hätten – einem „Kooperationsmechanismus für Schwellenländer“, der von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gebildet wurde und dem nun auch Äthiopien, der Iran, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate angehören -, dass es aber unwahrscheinlich sei, dass die Gruppierung alle interessierten Länder vollständig zufrieden stellen könne.

Am Montag begann der türkische Außenminister Hakan Fidan einen Besuch in Peking, den höchsten Besuch eines türkischen Beamten beim BRICS-Mitglied China seit 2012. Fidan führte während seines Besuchs Gespräche mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi und anderen Beamten.

Auf die Frage, ob die Türkei den BRICS-Staaten beitreten wolle, antwortete Fidan am Montag bei einem Vortrag im Centre for China and Globalisation: „Natürlich würden wir das gerne, warum auch nicht?“ Er ging jedoch nicht weiter darauf ein.

Fidan wurde von der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu mit den Worten zitiert, Ankara strebe auch eine Zusammenarbeit mit den BRICS-Mitgliedern an und werde nächste Woche an einem geplanten Treffen der Gruppe in Russland teilnehmen.

Es war nicht sofort klar, ob die türkische Regierung Schritte unternehmen würde, um den BRICS beizutreten, da sie bisher nicht den Wunsch geäußert hat, offiziell beizutreten.

Das NATO-Mitglied Türkei ist in den letzten Jahren von seinen westlichen Verbündeten wegen seiner Beziehungen zu Russland unter Beschuss geraten. Einige behaupten, dass sich die „Achse“ des Landes vom westlichen Militärbündnis wegbewegt. Ankara hat dies zurückgewiesen und erklärt, es bleibe ein engagiertes Mitglied des Bündnisses und halte an seinem Ziel einer Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union fest.

