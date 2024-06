Innere Formierung: Die deutschesten Linken Halle: Linkspartei und rechte „Antideutsche“ üben Schulterschluss gegen Palästina-Solidarität * Foto: Heiko Rebsch/dpa

Aus: Ausgabe vom 04.06.2024 , Seite 4 / Inland Innere Formierung

Die deutschesten Linken

Von Susann Witt-Stahl

Halle: Linkspartei und rechte »Antideutsche« üben Schulterschluss gegen Palästina-Solidarität

Heiko Rebsch/dpa Staatsflagge griffbereit: Mit Ersatznationalismus für den Regierungsstandpunkt (Halle, 8.10.2023)

Sogenannte Antideutsche haben am vergangenen Donnerstag in Halle (Saale) eine von den Gruppen Students for Palestine, Handala Leipzig und anderen linken Kriegsgegnern organisierte Demonstration mit – nach Veranstalterangaben – etwa 500 Teilnehmern blockiert. Vor Ort angemeldet wurde die Gegenaktion von der Landtagsabgeordneten Henriette Quade (Die Linke), die in Begleitung von Trägern israelischer Nationalfahnen auftrat. Schließlich leistete die Polizei der Politikerin und den etwa 90 Gazakriegsunterstützern Beistand und stoppte die palästinasolidarische Demonstration. Am nächsten Tag erklärte die Linke-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt ihre Solidarität – nicht etwa mit den linken Gruppen, deren Versammlungsfreiheit beschnitten wurde, sondern mit Quade und deren Mitstreitern, die »rechtswidrige Polizeigewalt« erfahren haben sollen.Weiterlesen in jungewelt.de

