Sahra Wagenknecht stellt Programm für Europawahl in Mannheim vor Sahra Wagenknecht hat am Samstagnachmittag in Mannheim für ihre neugegründete Partei BSW geworben. Rund 700 Menschen versammelten sich auf dem Alten Messplatz.

Veranstaltung auf dem Alten Messplatz

Sahra Wagenknecht stellt Programm für Europawahl in Mannheim vor

Sahra Wagenknecht hat am Samstagnachmittag in Mannheim für ihre neugegründete Partei BSW geworben. Rund 700 Menschen versammelten sich auf dem Alten Messplatz.

Mehrere hundert Menschen bei Wahlkampfauftritt von Sahra Wagenknecht in Mannheim 1 Min

Am Samstagnachmittag hat Sahra Wagenknecht, die frühere Linken-Politikerin und Gründerin der neuen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), in Mannheim das Europawahlprogramm ihrer Partei vorgestellt. Neben der Parteivorsitzenden haben auch die beiden Kandidaten für das Europaparlament, Thomas Geisel und Judith Benda, auf dem Alten Messplatz gesprochen. Die Wahl findet am 9. Juni statt.

Rund 700 Menschen auf dem Alten Messplatz

Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 700 Menschen am Mannheimer Alten Messplatz, um der Rede von Wagenknecht zuzuhören. Unter den vorgestellten Programmpunkten des Bündnisses: mehr Diplomatie in der Außen- und Sicherheitspolitik, die unkontrollierte Migration in die EU stoppen und eine stärkere soziale Gerechtigkeit, unter anderem durch EU-weite Tarifverträge. Gegenüber dem SWR sagte Sahra Wagenknecht, dass die Umfragen in Baden-Württemberg noch nicht so ermutigend seien.

Ich hoffe, dass in Baden-Würtemberg noch Luft nach oben ist.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …