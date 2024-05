‚Our operations in the Red Sea are consistent with the world’s demands‘: an interview with Yemen’s Ansar Allah Ansar Allah official Nasr al-Din Amer rejects the notion the Yemeni movement is simply a proxy for Iran and says its maritime blockade of Israel in the Red Sea is meant to lift the siege on Gaza and has the overwhelming support of the Yemeni people.

Ein Ansar-Allah-Anhänger hält eine Waffe durch den Spalt einer großen palästinensischen Flagge während einer Demonstration gegen die USA und Israel und zur Unterstützung der Palästinenser in Sana’a, Jemen, am 1. März 2024. (Foto: © Yahya Arhab/EFE via ZUMA Press APAimages)

Unsere Operationen im Roten Meer stehen im Einklang mit den Forderungen der Welt“: ein Interview mit der jemenitischen Vereinigung Ansar Allah



Der Ansar Allah-Funktionär Nasr al-Din Amer weist die Behauptung zurück, die jemenitische Bewegung sei lediglich ein Stellvertreter des Irans. Er sagt, die Seeblockade Israels im Roten Meer diene der Aufhebung der Belagerung des Gazastreifens und werde von der jemenitischen Bevölkerung in überwältigender Weise unterstützt.



Von Robert Inkalesh

26. Mai 2024

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, Brigadegeneral Yahya Saree, kündigte kürzlich Phase 4 der militärischen Eskalation gegen Israel an und drohte damit, Ziele zu treffen, die „der zionistische Feind“ bisher nicht für möglich gehalten habe. In diesem Zusammenhang haben britische und US-amerikanische Kampfjets wiederholt Luftangriffe auf Ziele im Norden des Jemen geflogen.

Die jemenitische Ansar Allah ist ins internationale Rampenlicht gerückt, seit sie in einem Akt der Solidarität mit dem Gazastreifen während des laufenden Krieges eine Blockade des Roten Meeres gegen Israel verhängt hat. Die im Westen als „Houthi-Rebellen“ bekannte Gruppe äußert sich jedoch nur selten direkt zu den verschiedenen Vorwürfen, die gegen sie erhoben werden, und erklärt, warum sie weiterhin für die Palästinenser kämpft.

In einem Exklusivinterview mit Mondoweiss erklärt der stellvertretende Leiter der Medienbehörde von Ansar Allah, Nasr al-Din Amer, das Ziel der jemenitischen politischen Bewegung sei es, „unser Land von der äußeren Besatzung zu befreien und alle Arten von Einmischung und Vorherrschaft von außen zu beenden“. Er betonte auch, dass die Aktionen seiner Bewegung im Namen des palästinensischen Volkes im Gazastreifen auf einer Forderung des jemenitischen Volkes und der islamischen Moral beruhen.

Ein Krieg für Gaza

Am 19. Oktober kündigten die jemenitischen Streitkräfte an, dass sie sich dem Krieg zwischen Gaza und Israel anschließen würden, und feuerten eine Reihe von Drohnen und Raketen auf den von Israel betriebenen Hafen von Eilat. Einen Monat später, am 19. November, enterten jemenitische Seestreitkräfte ein Schiff im Roten Meer und kündigten an, eine Blockade gegen Schiffe mit israelischer Beteiligung zu verhängen, die diese Hoheitsgewässer durchfahren würden. Es dauerte nicht lange, bis Ansar Allah erklärte, dass der gesamte Handel mit Israel bis zur Beendigung des Krieges gegen den Gazastreifen blockiert werden solle, was die USA, das Vereinigte Königreich und andere verbündete Nationen dazu veranlasste, eine militärische Kampagne zu starten, um die Durchfahrt von Schiffen nach Israel zu ermöglichen.

In Anbetracht der Tatsache, dass Ansar Allah öffentlich verurteilt hat, was die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem jetzt als „herbeigeführte Hungersnot“ im Gazastreifen bezeichnet, fragte ich, welche Rolle die Belagerung und der Krieg gegen den Jemen bei der Vorbereitung ihrer Militäraktionen zur Unterstützung der hungernden Palästinenser gespielt hatten, worauf Amer antwortete

„Es besteht kein Zweifel daran, dass die militärischen Fähigkeiten im Laufe der Jahre durch Eisen, Feuer, Krieg und Belagerung geformt und weiterentwickelt wurden, und zwar entsprechend den Erfordernissen des Bedarfs, der Bedrohungen und der Risiken. Da unser Land über eine wichtige strategische Lage und eine einzigartige maritime Position verfügt, legte die Führung besonderen Wert auf die Entwicklung von Marinekapazitäten, die den Bedrohungen und Risiken und dem Ausmaß der ausländischen Ambitionen entsprechen.“ Er betonte auch „den Stellenwert, den die palästinensische Frage in unserer Literatur und unserer intellektuellen und politischen Kultur einnimmt.“

„Die jemenitische Führung bereitete sich auf solche Szenarien vor, in denen der Jemen eine herausragende und zentrale Rolle bei der Unterstützung der palästinensischen Sache spielen würde, was in unseren jüngsten Operationen im Roten Meer, Bab al-Mandab, im Golf von Aden und im Arabischen Meer bis hin zum Indischen Ozean deutlich wurde. Die Seestreitkräfte, die Raketentruppen und die unbemannten Luftstreitkräfte hatten dank Gott und seiner Hilfe die Oberhand in dieser Region und in dieser Schlacht, in der die Amerikaner und die westlichen Streitkräfte immer wieder besiegt wurden“, fuhr er fort.

Nasr al-Din Amer äußerte sich auch zu dem wenig beachteten Thema der derzeitigen israelisch-emiratischen Besetzung der jemenitischen Insel Sokotra, die eine noch größere Ausweitung der derzeitigen Kämpfe zur Folge haben könnte.

„Wir betrachten jedes Gebiet in unserem Land, in dem ausländische Streitkräfte oder ihre Werkzeuge präsent sind, sei es an Land, im Meer oder auf den Inseln, als besetztes Gebiet, und wir sind entschlossen, es bis zum letzten Zentimeter zu befreien“, erklärte er. „Uns ist nicht entgangen, was dort geschieht, und wir werden zu gegebener Zeit die notwendigen Maßnahmen ergreifen“.

In den Augen der westlichen Führung stellt die jemenitische Blockade des Roten Meeres einen Verstoß gegen das Völkerrecht dar, mit dem die westliche Militärintervention begründet wird. Als ich den Ansar-Allah-Vertreter auf diesen Punkt ansprach, antwortete er mir wie folgt:

„Nach amerikanischer und britischer Auffassung ist das Recht das, was ihre Hegemonie über die Welt rechtfertigt und formuliert, auch wenn es nicht moralisch ist. Unsere Operationen auf See stehen jedoch im Einklang mit den Forderungen der meisten Länder der Welt, die ein Ende der Aggression und die Aufhebung der Belagerung des Gazastreifens fordern, während die Amerikaner und die Briten eine beschämende Position einnehmen, die im Widerspruch zu den Forderungen der Welt steht, und deshalb haben sie kein Recht, überhaupt über das Gesetz zu sprechen.“

„Wir glauben, dass die Hungersnot, die derzeit in Gaza herrscht, ausreicht, um die Gefühle der ganzen Welt zu erregen, und deshalb arbeiten wir Tag und Nacht daran, unsere Operationen zu entwickeln und auszuweiten, um diese Ungerechtigkeit aufzuheben und diese Verbrechen gegen das Volk von Gaza zu beenden“, fügte er hinzu.

„Das Ausmaß der Unterdrückung des palästinensischen Volkes, das derzeit in der Welt seinesgleichen sucht, verlangt von uns, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um es zu unterstützen und diese Unterdrückung zu beenden“, sagte er. „Dies ist Teil unserer Religion, unseres Glaubens und auch unserer Menschlichkeit. Was seltsam ist, sind die Positionen anderer, die schweigen und nachlässig sind, und nicht unsere religiösen, moralischen und humanitären Positionen.“

Revolutionäre Widerstandsbewegung oder ausländischer Stellvertreter?

Das vorherrschende westliche Narrativ, Ansar Allah als eine militärische, politische und soziale Gruppe zu beschreiben, ist ein Schlüsselelement zur Rechtfertigung militärischer Maßnahmen gegen sie. Im Januar stufte die Regierung Biden die Bewegung in den Vereinigten Staaten erneut als terroristische Organisation ein, offenbar aufgrund der Aggression der Gruppe gegen Israel. Je wahrscheinlicher ein umfassenderer Militäreinsatz unter Führung der USA im Jemen wird, desto wichtiger wird es, die in den westlichen Medien verbreitete Rhetorik zu verstehen, mit der die jemenitische Bewegung beschrieben wird.

Als ich Nasr al-Din Amer fragte, was er von der Darstellung der Gruppe durch den Westen als „Houthi-Rebellen“ hält, die keine legitime Regierungsmacht im Jemen darstellen, antwortete er:

„Der Westen verzerrt absichtlich und politisch jede Befreiungsbewegung in jedem Land der Welt, insbesondere im Osten, auf verschiedene Weise, einschließlich der Darstellung dieser Bewegung als barbarisch, chaotisch oder funktional zum Nutzen anderer Mächte, als ob es keine lebenden Völker mit Ambitionen, Projekten und echtem Leid gäbe, insbesondere wenn diese Bewegung gegen die Hegemonie gerichtet ist.“

Er betonte: „Unsere Bewegung und Revolution ist eine Befreiungsbewegung, die aus der tief verwurzelten Identität unseres Volkes entspringt und nicht fremd oder außerirdisch ist. Deshalb hat sie den Angriffen der Amerikaner und des Westens und den Aggressionen der den Amerikanern und dem Westen unterstellten Regime widerstanden, ist aber am tiefen Bewusstsein und dem festen Glauben unseres Volkes gescheitert.“ Er bezieht sich dabei auf die Aggression gegen Ansar Allah während der jüngsten direkten Angriffe der US-geführten multinationalen Koalition im Rahmen der „Operation Prosperity Guardian“ im Roten Meer und den Krieg der saudi-geführten Koalition gegen den Jemen seit 2015 (mit Unterstützung der USA und Großbritanniens).

„Ein hinreichender Beweis dafür, dass diese Bewegung kein verlängerter Arm einer externen Kraft ist, ist, dass sie vor dieser Allianz, die Macht, Geld und viele Agenten hat, gefallen wäre“, behauptete er. „Wir haben im Jemen seit dem Jahr 2016 eine Regierung, die sich aus verschiedenen politischen Kräften und Parteien innerhalb des Landes zusammensetzt. Sie hat das Land in seinen verschiedenen Angelegenheiten geführt. Es ist eine stabile Regierung trotz der Aggression und Belagerung. Sie regiert und versorgt mehr als 70 % der Bevölkerung und die meisten Gouvernements und sorgt für eine Sicherheit und Stabilität, wie sie das Land trotz des Krieges seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat. Die [regierende] Liste ist seit 2015 in Kraft, im Gegensatz zu den besetzten Gebieten [außerhalb der Kontrolle der Ansar Allah], die ein völliges Chaos, anhaltende interne Kämpfe und eine sich verschlechternde wirtschaftliche Situation erleben, in der der Wechselkursunterschied zwischen der lokalen Währung und dem US-Dollar das Dreifache des Betrags im Vergleich zu den von der Regierung in Sanaa regierten Gebieten erreicht.“

„Was unsere Beziehungen zur Islamischen Republik Iran angeht, so sind wir auf Augenhöhe. Es handelt sich um eine offizielle und erklärte Beziehung und nicht um eine unterwürfige Beziehung oder eine Beziehung zu einem satanischen Staat, wie es die westlichen Medien darstellen“, sagte er und wandte sich gegen die Vorwürfe, Ansar Allah sei ein iranischer Stellvertreter. „Der Iran ist ein brüderliches islamisches Land, das unserem Land und unserem Volk gegenüber eine ehrenhafte Haltung einnimmt und keine aggressiven Handlungen gegen unser Volk unternommen hat. Deshalb sehen wir es nicht so, wie es die westlichen Medien wollen, und wir werden ihm nicht feindlich gegenüberstehen.“

Zum Ursprung der Bewegung erklärte er, dass sie als Erweiterung der „Koranreise“ in eine Zeitleiste eingeordnet werden müsse und teilte mit, dass „man sagen kann, dass der gemarterte Führer Sayyid Hussein Badr al-Din al-Houthi, möge Gott mit ihm zufrieden sein, ein Wiederbelebungsprojekt in Angriff genommen hat, um die Menschen wieder mit dem Koran als Quelle der Rechtleitung in verschiedenen Angelegenheiten und Aspekten des Lebens zu verbinden, und er begann dies deutlich in Lektionen und Vorträgen, um den Menschen dieses Projekt im Jahr 2002 zu vermitteln.“

Im Jahr 2011 protestierte Ansar Allah vor dem Hintergrund der allgemeinen Proteste und Revolutionen in der arabischen Welt an der Seite verschiedener Oppositionsgruppen im Jemen und forderte den Sturz von Präsident Ali Abdullah Saleh. Nach der so genannten Revolution vom 21. September 2014 setzte die Bewegung schließlich Salehs Nachfolger, Präsident Abedrabbo Mansour Hadi, ab, der von Sanaa nach Aden und dann weiter nach Saudi-Arabien floh. Hadi führte zwar weiterhin die von den Vereinten Nationen als „international anerkannte Regierung“ bezeichnete Regierung an, wurde aber im Jemen weithin als Marionette Riads betrachtet, das eine multinationale Koalition zur Unterstützung seiner Kriegsanstrengungen gebildet hatte, die darauf abzielte, dem abgesetzten Präsidenten Hadi die Macht zurückzugeben.

Der Weg zur Macht und der Konflikt mit Israel

Auf meine Frage, was die Revolutionäre und die Rolle von Ansar Allah bei der Revolution vom 21. September 2014 motiviert hat, wurde mir gesagt: „Der Jemen lebte in einem Zustand der Unterwerfung und der Entfremdung von der Entscheidungsfindung. Es herrschte eine Herrschaft, die an eine Besatzung durch ausländische Botschaften erinnerte. Diese Situation war nicht auf die Behörden beschränkt, sondern betraf auch die meisten Oppositionsparteien. Eine bittere Erfahrung machte der Jemen im Jahr 2011, als die Menschen auf die Straße gingen, um einen Wandel zu fordern und das von der Außenwelt kontrollierte Regime loszuwerden.“

„Die meisten Oppositionsparteien schlossen sich ihnen [den Revolutionären von 2011] an, aber diese Bewegung endete mit einem Abkommen, das unter dem Titel der Golfinitiative aus dem Ausland kam“, so Nasr al-Din. Sowohl die Machthaber als auch die Oppositionsparteien hätten sich an der Initiative beteiligt, die „die Dinge noch mehr als zuvor in den Bereich der externen Vormundschaft zurückführte“. Dies habe „dazu geführt, dass die Massen das Vertrauen in die Oppositionsparteien verloren haben“, so Nasr al-Din Amer.

„Ansar Allah hingegen vertrat eine andere Position, die sich an den Bestrebungen des Volkes orientierte“, fuhr er fort. „Nachdem sie sich von der Vormundschaft von außen befreit hatten, was das jemenitische Volk dazu veranlasste, sich um die Ansar Allah zu scharen, setzte sich die revolutionäre Aktion auf schwache Weise fort, bis sie im Jahr 2014 einen Aufschwung nahm, als die Situation unerträglich wurde.“

Er teilte mit, dass die Instabilität im Lande einen Wendepunkt erreicht habe.

„Es gab Explosionen, Bomben und Attentate im Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Sanaa, das von Al-Qaida gestürmt wurde“, erklärte er. „Die Ermordung von Armee- und Sicherheitsoffizieren war eine alltägliche Szene. Dies, so Amer, habe zu der Revolution geführt, „die von Kommandant Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi angeführt wurde“, und sie sei „wie ein Rettungsanker aus dieser tragischen Situation gekommen, und das freie jemenitische Volk aus verschiedenen Segmenten und Bewegungen hat sich um sie geschart.“

Der Ansar Allah-Funktionär vertrat die Ansicht, dass die Revolution einen schweren Schlag sowohl für die US-amerikanische als auch für die israelische Regierung darstellte, „eine große Herausforderung für die amerikanische Hegemonie über den Jemen und die gesamte Region und eine Bedrohung für das zionistische Projekt, da der Premierminister des zionistischen Feindes, Netanjahu, damals über die Revolution vom 21. September sprach und sie als eine Bedrohung für sein Gebilde betrachtete“.

Es ist klar, dass die jemenitische Bewegung die Schuldigen hinter dem Krieg und der Belagerung ihres Landes, die zum Tod von fast 400.000 Menschen und zu einer der größten humanitären Krisen der Welt geführt haben, als ein imperialistisches Komplott der USA, Großbritanniens und Israels sieht. Die zionistische Aggression gegen unser Land ist in der Tat eine Erweiterung der amerikanischen Strategie, die Region zu dominieren“, sagte er. Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …