Salman Rushdie says free Palestinian state would be ‚Taliban-like‘ Author tells German media Palestine state ‚would be run by Hamas‘ and would be ‚client‘ of Iran

Der Schriftsteller Salman Rushdie bei einem Fototermin in Berlin, 16. Mai 2024 (Reuters)

Der Autor sagt den deutschen Medien, ein palästinensischer Staat würde von der Hamas geführt und wäre ein „Klient“ des Iran



Salman Rushdie sagt, ein freier palästinensischer Staat wäre „Taliban-ähnlich

Von MEE-Mitarbeitern

20. Mai 2024

Salman Rushdie hat gesagt, ein freier palästinensischer Staat wäre „taliban-ähnlich“ und ein „Klient“ des Iran.

In einem Gespräch mit dem RBB sagte der Autor, dass „jeder Mensch, der das Recht hat“, „über das, was in Gaza geschieht, erschüttert sein muss, weil so viele Menschen sterben“.

Aber, fuhr er fort: „Ich möchte nur, dass einige der Demonstranten die Hamas erwähnen, denn dort hat alles angefangen. Und die Hamas ist eine terroristische Organisation. Es ist sehr seltsam, dass junge, progressive Studenten eine faschistische, terroristische Gruppe unterstützen.

„Sie reden über ein freies Palästina. Ich bin jemand, der sich fast mein ganzes Leben lang für einen palästinensischen Staat eingesetzt hat, wahrscheinlich schon seit den 1980er Jahren“, sagte Rushdie, der 1989 von Ayatollah Ruhollah Khomeini mit einer Fatwa belegt wurde, die seinen Tod forderte, nachdem er in seinem Buch Die satanischen Verse eine Blasphemie gesehen hatte.

„Wenn es jetzt einen palästinensischen Staat gäbe, würde er von der Hamas geführt werden, und das würde ihn zu einem talibanähnlichen Staat machen. Es wäre ein Klientenstaat des Iran“, sagte Rushdie.

„Ist es das, was die progressiven Bewegungen der westlichen Linken schaffen wollen? Einen weiteren Taliban zu haben. Einen weiteren ayatollah-ähnlichen Staat im Nahen Osten, direkt neben Israel?“

„Es gibt eine emotionale Reaktion auf den Tod in Gaza, und das ist absolut richtig, aber wenn sie in Antisemitismus und manchmal in die tatsächliche Unterstützung der Hamas abgleitet, dann ist das sehr problematisch“, sagte Rushdie.

Der britisch-indische Autor war in Deutschland, um für sein neues Buch „Knife“ zu werben, in dem er seine Messerstecherei im Jahr 2022 bei einem Vortrag in New York thematisiert. Bei dem Angriff erlitt Rushdie einen kritischen Zustand und verlor sein rechtes Auge.

Die Taliban lobten den Angriff auf Twitter, und Teheran, das sich seit langem von der Fatwa von 1989 distanziert hat, machte den Schriftsteller und seine Anhänger für die zahlreichen Messerstiche verantwortlich.

In Deutschland, das hart gegen pro-palästinensische Proteste vorgeht und pro-palästinensische Aktivisten ins Visier genommen hat, darunter auch eine Reihe hochrangiger jüdischer Intellektueller, traf Rushdie mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zusammen.

Ein Ausschnitt aus Rushdies Interview und seine Äußerungen über ein freies Palästina wurden von Israels offiziellem X-Konto und dem israelischen Diplomaten David Saranga verbreitet.

Richard Hanania, ein rechtsgerichteter amerikanischer Kommentator und Pro-Israel-Befürworter, postete:

„Salman Rushdie, der von den Islamisten bis ans Ende der Welt gejagt wurde, sieht die Dinge klar. Ein palästinensischer Staat würde die palästinensische Kultur widerspiegeln und daher eine Bedrohung für die Welt darstellen. Leute, die glauben, dass man nur das richtige Friedensabkommen braucht, sind verrückt.“

