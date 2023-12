Shots Across the Bow in the Black Sea, the Red Sea and the South China Sea The main significance of the Houthi attack is that that the era of ballistic missile warfare against ships at sea has begun. ❗️Join us on Telegram, Twitter ,…

Schüsse vor den Bug im Schwarzen Meer, im Roten Meer und im Südchinesischen Meer

Von Declan Hayes

19. Dezember 2023

Die Hauptbedeutung des Houthi-Angriffs besteht darin, dass die Ära der ballistischen Raketenkriegsführung gegen Schiffe auf See begonnen hat.

Mit dem Volltreffer ihrer ballistischen Anti-Schiffs-Raketen auf das Schiff MSC Palatium 3 hat die jemenitische Houthi-Miliz eine neue Ära der Seekriegsführung nicht nur im Roten Meer, sondern auch darüber hinaus eingeläutet.

Nachdem BP alle Öltankertransporte durch das Rote Meer gestoppt hat, haben die Houthis mit Sicherheit für Aufsehen gesorgt. Der Erfolg der Houthis, wenn es denn ein Erfolg war, wird von Iran, China, Russland, Vietnam, Japan, den Philippinen und allen anderen, die in die bevorstehenden Seekriege verwickelt sind, aufmerksam beobachtet.

Auch wenn die Palästinenser, die verzweifelt ihren eigenen regionalen Krieg führen, diesen Angriff als Sieg betrachten mögen, verblasst er taktisch gesehen im Vergleich zu den Angriffen der NATO auf die russische Schifffahrt im Schwarzen Meer und dem Terroranschlag Norwegens auf die Nordstream-Pipeline. Die europäische Lüge ist, dass Russland viel mehr militärische Ressourcen aufwenden muss, um die Landstreitkräfte der NATO abzuwehren, und dass Deutschland trotz der Entsendung von 5.000 Soldaten nach Litauen wirtschaftlich und militärisch am Ende ist. Was die europäische Front anbelangt, so ist für die Vereinigten Staaten das Spiel vorbei, da Deutschland am Boden liegt und Russland dauerhaft aus dem Handel mit Europa ausgeschlossen ist, so dass ganz Westeuropa nun auf absehbare Zeit Uncle Sam ausgeliefert ist. Europa ist in jeder Hinsicht kein unabhängiger oder gar wichtiger Akteur mehr; geopolitisch ist es irrelevant.

Der Jemen glaubt derweil, den drittgrößten Verkehrsknotenpunkt der Welt kontrollieren zu können, obwohl eine Reihe von Ländern, allen voran China, Militärstützpunkte in der Nähe haben. Vielleicht ist der Jemen, wie die Strategen mit Buntstiften und Malbüchern sagen, das neue Britannien und beherrscht die Wellen, oder zumindest die Wellen, die an die Küsten des Jemen, Dschibutis, Saudi-Arabiens, des Sudans, Ägyptens und Eritreas am Roten Meer schwappen.

Ich glaube nicht. Nicht nur, dass Saudi-Arabien und sein Kumpel aus den Vereinigten Arabischen Emiraten noch keinen Friedensvertrag mit den Houthi geschlossen haben, sondern auch, dass Ägypten in dieser Angelegenheit viel Geld an Transitgebühren verliert, und das FS Akibono der japanischen Marine hat sich dort bereits militärisch engagiert, Japanische Aufklärungsflugzeuge schwirren über dem Land, und Uncle Sam hat das weit entfernte Australien um Marineunterstützung gebeten, um diese vermeintliche Bedrohung zu bekämpfen, während chinesische Marinesoldaten am anderen Ende der Bab-el-Mandeb-Straße Däumchen drehen, von der die Houthi dummerweise glauben, sie könne den Welthandel abwürgen.

Die indische Marine ist unterdessen den somalischen Piraten auf den Fersen, die zu Recht oder zu Unrecht mit den Houthi in Verbindung gebracht werden, die wiederum zu Recht oder zu Unrecht mit den Iranern als Teil der so genannten Achse des Widerstands in Verbindung gebracht werden, die sich von der Hisbollah im Westen bis zum Iran im Osten erstreckt. Außerdem hat Israel vor kurzem einen nicht erklärten Seekrieg mit dem Iran im Roten Meer geführt, den die Houthi, die keine Marine haben, zu kontrollieren glauben.

Die Hisbollah ist zwar ein harter Brocken, weil sie keine Seemacht ist, aber sie ist hier nicht unser unmittelbares Anliegen. Und die Iraner sind es in Wirklichkeit auch nicht, ungeachtet ihrer beeindruckenden Raketenarsenale und ihrer Nähe zur Straße von Hormuz, der wohl wichtigsten Engstelle der Welt.

Die Houthi haben sich zwar unter hohen Kollateralschäden gut gegen die Saudis behauptet, sind aber keine Seemacht. Sie sind nicht nur nicht in der Lage, Macht zu projizieren, sondern können auch nicht mit ihren Kampfjets und Raketen, die Ölraffinerien zerstören, auf die verkehrsreichsten Schifffahrtswege der Welt vordringen, ganz gleich, wie gut sie ausgerüstet sind. Nordjemen und nur Nordjemen ist ihre Domäne.

Das zeigt sich an dem relativen Erfolg, mit dem Saudi-Arabien die Blockade erbarmungslos durchführte, und daran, dass die Saudis in den Houthi eine existenzielle Bedrohung sehen, sollten sie sich mit ihrer eigenen unterdrückten schiitischen Minderheit im Osten Saudi-Arabiens zusammenschließen. Zweifellos war die CIA damit beschäftigt, die Saudis an diese Bedrohung zu erinnern, die nach Ansicht der Amis noch dadurch verstärkt wird, dass sie sich mit dem Iran und China, dem größten Feind der NATO, verbündet haben.

Da die Houthi ein unberechenbarer Haufen sind, muss die USS Eisenhower zusammen mit dem US-Stützpunkt in Dschibuti wahrscheinlich mit viel Beschuss durch die Houthi rechnen, die hoffen, dass sie ihre F/A-18 ebenso leicht abschießen können wie die F-15 und F-16 der saudi-arabischen Allianz.

Aber der Jemen ist nicht das Malta des Zweiten Weltkriegs oder gar Gibraltar, das eine leistungsschwache italienische Marine und eine überforderte Luftwaffe in Schach hält. Da die Houthi fast so isolationistisch sind wie Nordkorea, ist es unwahrscheinlich, dass die Diplomatie funktioniert, zumindest auf kurze Sicht.

Aus strategischer Sicht haben die Houthi es der NATO ermöglicht, eine Marinekoalition zusammenzuschustern, um die Iraner zu verärgern, und als Auftakt, um die Chinesen in Dschibuti auf dem falschen Fuß zu erwischen und die chinesische Marine im Südchinesischen Meer zu versenken. Auch wenn die israelische Schifffahrt nun massive Umwege um Afrika machen muss, um den Houthi auszuweichen, wird der Handel zwischen Ostasien und Europa den größten Schaden erleiden, was einen weiteren großen Sieg für Uncle Sam bedeutet, dessen europäisches Ziel es ist, Russland zu isolieren und Deutschland auszuweiden, dessen globales Ziel es aber ist, China zu besiegen.

Selbst wenn die Houthi das Rote Meer schließen sollten, ist das keine große Sache. Im Jahr 1967 blockierte Ägypten den Suezkanal, nachdem Israel in den Sinai einmarschiert war. Acht Jahre lang konnte kein einziges Schiff den Kanal passieren, bis internationale Vereinbarungen getroffen wurden, die Israel zur Übergabe der besetzten Gebiete zwangen. Da Israel aber bis heute im Westjordanland und auf den Golanhöhen verbleibt, war diese Strategie im Laufe der Zeit nicht sonderlich erfolgreich, und Ägypten ist heute viel nachgiebiger gegenüber westlichen Launen.

Obwohl die Israelis durch diese massiven und sehr teuren Umwege um Afrika herum belästigt werden, gilt ihre größte Sorge der Hisbollah im Norden, und obwohl ein wiedererstarkender Iran den Immobilienpreisen in Tel Aviv nicht viel anhaben kann, spielen sowohl die Hisbollah als auch der Iran ein abwartendes Spiel, um zu entscheiden, wann, wo und in welchem Ausmaß sie intervenieren und den drohenden Zorn der US-Marine auf sich ziehen sollten.

Die Amerikaner, die ihre Hauptziele in der Ukraine weitgehend erreicht haben, werden durch Russlands Nahost-Diplomatie eher auf dem falschen Fuß erwischt als durch irgendetwas anderes. Nach dem Empfang zu urteilen, den Putin in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhielt, die beide keine Busenfreunde des russischen Verbündeten Syrien sind, scheint Russland der Königsmacher des Nahen Ostens zu sein, ungeachtet der verlogenen Machenschaften der Muslimbruderschaft, Al Jazeera, Katar und der Türkei.

Aber was die Houthis betrifft, vergessen Sie sie. Auch wenn dieser lesenswerte Artikel darauf hindeutet, dass der Angriff der Houthis vielleicht nur ein symbolischer Schuss vor den Bug war, bleibt er eine schwere Eskalation, die nicht unbeantwortet bleiben wird und kann, wenn ballistische Raketen, die so gut wie unaufhaltsam sind, routinemäßig eingesetzt werden.

Ballistische Raketen eignen sich dagegen am besten gegen Landobjekte, nicht gegen Schiffe, die als relativ kleine, mobile Ziele schwer zu treffen sind, zumal die Houthi nicht über Seeüberwachungsplattformen wie das chinesische Frühwarnflugzeug KJ-500 mit seinem leistungsstarken AESA-Radar verfügen, die nicht nur für die Ortung feindlicher Schiffe für den Angriff von ASBM-Raketen unerlässlich sind, sondern auch für die Überwachung der Position des Ziels nach dem Start und die mögliche Übermittlung von Kurskorrekturen an die Rakete in der Flugphase.

Die Houthi sind, kurz gesagt, keine Spieler der ersten Liga. Nicht nur, dass die Drohnen und Küstenradare der Houthi nicht zur Klasse der chinesischen KJ gehören, auch die NATO und die Japaner verfügen über hervorragende Abwehrmechanismen gegen Chinas DF-21D-Raketen.

Und die Japaner sind nicht allein. Hier ist eine aktuelle Liste der Kriegsschiffe, die sich im Roten Meer, im Golf von Oman, im Golf von Aden, im Persischen Golf und im Arabischen Meer aufhalten. Wenn man diese Schiffe zu der 34 Nationen umfassenden Combined Maritime Force der NATO hinzufügt, die derzeit von der französischen Marine befehligt wird, sollten die Houthi trotz ihrer harten Worte wissen, worauf sie sich eingelassen haben.

Die Hauptbedeutung dieses Houthi-Angriffs besteht darin, dass die Ära der Kriegsführung mit ballistischen Raketen gegen Schiffe auf See begonnen hat, und wie bei den Panzern und Flugzeugträgern vor ihnen werden auch sie sich, obwohl sie einen unbeholfenen Start hatten, zu dominanten Kriegsmaschinen entwickeln, wenn der wahre Guerillakrieg zwischen der chinesischen und der nordkoreanischen Marine auf der einen Seite und denen Japans, Südkoreas und der Vereinigten Staaten auf der anderen Seite im Südchinesischen Meer ausbricht.

