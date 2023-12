Bidens Desecrate Tchaikovsky’s The Nutcracker as Part of the White House’s War on Russia’s Christmas If you are going to stage The Nutcracker, you have to be some way faithful to Tchaikovsky’s music and Tchaikovsky’s script. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK….

© Foto: Public Domain

Bidens entweihen Tschaikowskys Nussknacker als Teil des Krieges des Weißen Hauses gegen Russlands Weihnachten

Von Declan Hayes

17. Dezember 2023

Wenn man den Nussknacker inszenieren will, muss man Tschaikowskis Musik und Tschaikowskis Drehbuch in gewisser Weise treu bleiben.

Angesichts der Tatsache, dass der Nussknacker der russischen Ikone Pjotr Iljitsch Tschaikowsky ein fester Bestandteil unseres gemeinsamen kulturellen Zeitgeistes ist, nicht nur in der schönen Welt des Balletts, sondern auch unseres gemeinsamen Weihnachtsfestes, wird in diesem Artikel untersucht, warum die Verbrecherfamilie Biden ihn so sehr herabwürdigen will.

Wenn man bedenkt, dass der Eröffnungsmarsch des Nussknackers, der Blumenwalzer, der Tanz der Zuckerfee und der russische Trepak zu den bekanntesten Melodien der klassischen Musik gehören und dass der Nussknacker für Balletttänzer oft ihre erste Erfahrung in einem abendfüllenden Ballett ist und somit ein Übergangsritus mit einem Hauch von kindlicher Magie darstellt, warum verspotten diese Philister ihn dann?

Weil die meisten angehenden Balletttänzerinnen und -tänzer im Nussknacker als Pagen oder Engel beginnen und sich im Laufe der Zeit zu größeren Rollen hocharbeiten, hat der Nussknacker einen besonderen Platz in ihren Herzen, wenn sie in Erinnerungen schwelgen. Und wie in diesem Artikel des Dance Magazine erklärt wird, ist der Nussknacker für Balletttänzer, die ihren Beruf weiterhin ausüben wollen, von zentraler Bedeutung, um ihre Kompanien am Leben zu erhalten. Kein Tschaikowsky, keine amerikanischen Operngesellschaften.

Ich verstehe, dass Amerikas Kriegsherren alles Russische vom Angesicht der Erde verbannen wollen, aber wenn Sie den Nussknacker aufführen wollen, wie Sie es in ganz Amerika jedes Jahr zu Weihnachten tun, dann müssen Sie, wie Ihre Hollywood-Cartoons, Tschaikowskis Musik und Tschaikowskis Drehbuch, in dem sich ein junges Mädchen mit Hilfe eines Nussknackers, der sich in einen Prinzen verwandelt, mit einer Armee von Mäusen duelliert, während die Zuckerpflaumenfee unter den verschiedenen Spielsachen des kleinen Mädchens, die zum Leben erwacht sind, um die Mäuse zu besiegen, weihnachtliche Freude verbreitet, in gewisser Weise treu bleiben muss. Sicher, die Handlung stammt nicht aus den Brüdern Karamasow, aber sie kommt bei Kindern und ihren Eltern schon seit fast 130 Jahren gut an, und das ist kein schlechter Wert.

Wo also, fragen Sie, ist der Streit, und welche große kulturelle Sünde haben die Amis jetzt gegen Tschaikowsky begangen, die in meinem früheren Artikel über dieses russische Genie nicht angesprochen wurde? Wie die Daily Mail und Fox News anmerkten, twitterte die First Lady Jill Biden ein Video dieser verrückten Interpretation des Nussknackers im Weißen Haus, als sie eine Gruppe von New Yorker Stepptänzern dazu brachte, im Weißen Haus aufzutreten, um uns alle aufzuheitern. Sie erklärte diese kulturelle Abscheulichkeit wie folgt: Ein bisschen Magie, Wunder und Freude, dargeboten von den talentierten Stepptänzern von Dorrance Dance, die ihre spielerische Interpretation der Nussknacker-Suite aufführen. Viel Spaß!

Viel Spaß, und Gott sei Dank hat sie uns gesagt, dass es der Nussknacker ist, denn selbst Sherlock Holmes hätte es schwer gehabt, das herauszufinden. Erstens ist die Dekoration schrecklich, alles ist grell übertrieben rot, weiß und blau, was vielleicht auf einer riesigen, mit Sternen übersäten Hollywood-Kulisse der 1930er Jahre mit Jimmy Cagney, Fred Astaire und Ginger Rogers funktioniert hätte, aber in den engeren, engstirnigen Grenzen des Weißen Hauses funktioniert das nicht.

Als Cagney, Astaire und Rogers ihr Können unter Beweis stellten, brauchten wir nicht zu versuchen, herauszufinden, was vor sich ging, denn die Handlung, wenn man sie denn so nennen kann, war nur ein Aufhänger für ihre hervorragenden Gesangs- und Tanzeinlagen. Daran ist nichts auszusetzen, aber diese großartigen Stepptänzer stammten aus der Broadway-Schule des Stepptanzes und nicht aus der Jazz-Stepptanz-Tradition des Dixieland, die aus ganz anderen kulturellen Quellen schöpfte und außer dem Gebrauch zweier Füße wenig mit dem Ballett gemein hatte.

Und obwohl der große Tschaikowsky nur eines von vielen Genies ist, die uns die Vorteile einer kulturübergreifenden Bestäubung vor Augen geführt haben, nicht zuletzt in Der Nussknacker selbst, der auf früheren deutsch-französischen Geschichten basiert, gibt es in Jill Bidens Mischmasch keine kulturübergreifende Bestäubung, und zwar aus dem einfachen Grund, dass hier keine Kultur zu sehen ist, sondern nur krasser Kitsch, der vermutlich die Domäne dieses Sumpfwesens ist.

Anstatt weihnachtliche Stimmung zu verbreiten, beleidigt diese Inszenierung nicht nur den großen Tschaikowsky und all die amerikanischen Balletttruppen, die auf sein Werk angewiesen sind, um sich über Wasser zu halten, sondern sie gibt auch keinen Hinweis darauf, worum es eigentlich geht. Tschaikowskys Partitur ist gedämpft und es ist fast unmöglich zu erraten, wer die Zuckerfee oder einer der anderen Stepptänzer sein soll. Es handelt sich hier keineswegs um eine Neuauflage von Walt Disneys Fantasia, sondern eher um ein Spiegelbild derjenigen, die mit ihren narzisstischen Interpretationen seiner Werke sein Markenzeichen zerstören.

Die Gesamtwirkung dieses Werks, das unter dem schlimmsten Einfluss von Hunter Bidens Kokainpfeife entstanden zu sein scheint, ist eine unzusammenhängende Abscheulichkeit, der es nicht an einer Weihnachtskrippe mangelt, sondern an Jack Nicholson, der mit einer Axt durch eine Tür stürmt und „Hier ist Johnny“ schreit, um jedes Kind, das das Pech hat, ihn zu sehen, völlig aus dem Konzept zu bringen.

Ich verstehe, dass Amerikas Philister Tschaikowsky, Weihnachten und alles, was auch nur ansatzweise russisch ist, inklusive Ballett, auslöschen wollen. Nun gut. Streichen Sie Tschaikowsky, verbieten Sie Weihnachten, Weihnachtskrippenspiele und kleine Kindergartenmädchen, die in Tutus den Schwanensee tanzen, wie die Wilden, die Sie sind. Tun Sie so, als gäbe es das alles nicht. Aber, um Himmels willen, verschont uns mit der kulturellen Krassheit von Joe, Jill und Hunter Biden und ihren verkorksten Bemühungen, inklusiv zu sein, indem ihr eure Abrissbirne auf das großartige weihnachtliche Werk dieses großen Russen angesetzt habt, der so vielen großen Menschen aller Altersgruppen mit diesem magisch wunderbaren Werk so viel Freude bereitet hat und weiterhin bereitet.

Übersetzt mit Deepl.com

