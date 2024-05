Switzerland wins Eurovision song contest amidst Israel’s Gaza war Eurovision 2024 is marked by protests, disqualifications and unexpected twists as Switzerland emerges victorious amid controversy.

Fans reagieren während eines Public Viewings am 12. Mai 2024 in Biel, nachdem der Schweizer Sänger Nemo, der die Schweiz mit dem Song „The Code“ vertrat, das Finale des 68. Eurovision Song Contest (ESC) 2024 gewonnen hat. / Foto: AFP

Schweiz gewinnt Eurovision Song Contest inmitten von Israels Gaza-Krieg

12. Mai 2024

Der Eurovision Song Contest 2024 ist geprägt von Protesten, Disqualifikationen und unerwarteten Wendungen, aus denen die Schweiz als Siegerin hervorgeht.

Eurovision Song Contest, der am Samstag im schwedischen Malmö stattfand, gewann die Schweiz inmitten einer Kontroverse über die Teilnahme Israels und den Ausschluss des niederländischen Beitrags.

Nemo gewann mit The Code, die eine beeindruckende Performance mit einer Mischung aus Rap, Rock, Drum ’n Bass und klassischer Oper hinlegten und auf einer sich drehenden Scheibe balancierten.

„Ich hoffe, dieser Wettbewerb hält, was er verspricht, und setzt sich weiterhin für den Frieden ein“, sagte Nemo, als er die Trophäe entgegennahm.

Die kroatische Band Baby Lasagne, die die meisten Stimmen erhielt, belegte mit dem Rocksong Rim Tim Tagi Dim den zweiten Platz.

Die ukrainische Band Alyona Alyona & Jerry Hall belegte mit ihrem Lied Teresa and Maria den dritten Platz.

Der diesjährige Wettbewerb wurde durch Proteste und Forderungen nach einem Verbot Israels wegen seines brutalen Angriffs auf den Gazastreifen in eine Kontroverse verwickelt.

Märsche gegen Israels Krieg

Laute Buhrufe waren zu hören, als Israels Beitrag Eden Golan im Finale auftrat und als Israel die Noten ausgehändigt wurden.

Der öffentlich-rechtliche niederländische Fernsehsender AvroTros hat beschlossen, die Abstimmung der Jury beim Eurovision Song Contest 2024 nicht zu präsentieren, nachdem Joost Klein am Samstag wegen eines umstrittenen „Vorfalls“ aus dem Wettbewerb geworfen wurde.

Klein wurde am Freitag von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) unter die Lupe genommen, nachdem er Golan auf einer Pressekonferenz inmitten des Angriffs von Tel Aviv auf den Gazastreifen aufgefordert hatte, ihre Teilnahme an dem Wettbewerb zu rechtfertigen.

Die EBU behauptete jedoch, dass die Entscheidung, Klein zu disqualifizieren, damit zusammenhängt, dass er angeblich am späten Donnerstag eine weibliche Produktionsmitarbeiterin am Veranstaltungsort in Malmö verbal bedroht hat.

Tausende von pro-palästinensischen Demonstranten demonstrierten am Samstag in Malmö gegen die Teilnahme Israels an dem Wettbewerb.

Krisensitzung

Die Demonstranten schwenkten palästinensische Fahnen, zündeten Rauchfackeln in den Farben der palästinensischen Flagge und skandierten: „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ und „Israel ist ein Terrorstaat“, und sie forderten einen Waffenstillstand im Gazastreifen.

Ein alternativer palästinensischer Gesangswettbewerb, FalastinVision, fand am Samstag in Malmö statt, um gegen die Teilnahme Israels zu protestieren.

Im März bestätigte die EBU, die den Wettbewerb organisiert, die Teilnahme von Golan, obwohl weltweit gefordert wurde, sie angesichts der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen zu entfernen.

Die EBU hielt am Samstag eine Krisensitzung ab, nachdem mehrere Teilnehmer aus verschiedenen Ländern beschlossen hatten, während einer Bühnenprobe nicht zur Flaggenparade zu erscheinen.

Eurovision ‚Artwash‘

Die norwegische Sängerin Alessandra Mele, die während des Finales die Punkte für Norwegen vergeben sollte, entschied sich für einen Rückzug.

Mele begründete dies mit einer aufgeheizten Situation, die die Musikshow in Malmö überschattet habe.

In einem heute veröffentlichten Instagram-Post schrieb sie: „‚United by music‘ ist das Motto der Eurovision, und der Grund, warum ich Musik mache – um Menschen zu vereinen. Aber im Moment sind das leere Worte. Es findet ein Völkermord statt. Befreit Palästina“, sagte sie.

Vor dem zweiten Halbfinale am Donnerstag gingen Tausende von pro-palästinensischen Demonstranten, darunter die Klimaaktivistin Greta Thunberg, in Malmö auf die Straße und forderten den Ausschluss Israels.

Die Aktivistin warf Israel vor, den Eurovision Song Contest mit künstlerischen Darbietungen von seinen Aktionen in Gaza ablenken zu wollen.

„Wir werden nicht akzeptieren, dass ein Land, das derzeit einen Völkermord begeht, eine Plattform erhält, um sich künstlerisch zu waschen“, schrieb sie auf X.

„Die Welt kann bei einem Völkermord nicht schweigen. Jeder, der kann, muss seine Stimme erheben und sich gegen Israels Verbrechen und Besatzung aussprechen“, fügte sie hinzu.

Thunberg wurde am Samstag von der Polizei festgenommen, nachdem sie gewaltsam von einer Pro-Palästina-Demonstration entfernt worden war, die während des großen Finales vor der Eurovisions-Arena stattfand, wie der schwedische Fernsehsender SVT Nyheter berichtete.

Die Behörden haben zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, darunter Polizisten mit Maschinenpistolen und Verstärkung aus Dänemark und Norwegen.

Die Eurovisions-Organisatoren hatten am Mittwoch einen der Eröffnungssänger gerügt, weil er in der ersten Halbfinalnacht ein palästinensisches Kopftuch getragen hatte.

Der schwedische Sänger Eric Saade war einer von drei ehemaligen Teilnehmern, die den Wettbewerb in Malmö eröffneten, als er ein Keffiyeh um das Handgelenk trug – ein Symbol zur Unterstützung Palästinas, um gegen den israelischen Angriff auf den Gazastreifen zu protestieren.

Die EBU hatte letzte Woche beschlossen, Kandidaten, Interpreten und Fans daran zu hindern, während des Wettbewerbs palästinensische Flaggen und pro-palästinensische Symbole zu zeigen.

