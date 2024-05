Israeli tanks enter Jabalia as part of new offensive in Gaza’s north Hamas accuses Israel’s military of expanding its ground incursion into Rafah to new areas in the overcrowded city.

Live-Updates,

Israelische Militärfahrzeuge rollen in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen am 12. Mai 2024

Israels Krieg gegen Gaza live: Israelische Streitkräfte „Bombenteppich “ auf Jabalia

Von Nils Adler und Saif Khalid

12. Mai 2024

Im Rahmen einer neuen Offensive im nördlichen Gazastreifen haben israelische Militärpanzer begonnen, tiefer in das Flüchtlingslager Jabalia vorzudringen. Dies geschah, nachdem Israel das Lager mit einem Bombenteppich bombardiert hatte, bei dem mehrere Palästinenser getötet und verwundet wurden.

Die Angriffe erfolgen zu einem Zeitpunkt, zu dem Israel einen neuen Bodenangriff auf das Lager startet, Monate nachdem es angekündigt hatte, die Hamas in dem Gebiet zu „zerschlagen“.

Unterdessen rief UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Sonntag zu einem „sofortigen“ Waffenstillstand auf.

Beamte der Europäischen Union und der Vereinten Nationen warnen vor einem größeren Bodenangriff auf Rafah, nachdem das israelische Militär den Evakuierungsbefehl für die Stadt, in der 1,4 Millionen Palästinenser leben, erweitert hat.

Zehntausende Menschen nehmen an regierungsfeindlichen Protesten in Israel teil, während der Druck auf Premierminister Benjamin Netanjahu zunimmt, ein Abkommen zur Rückführung der Gefangenen im Gazastreifen zu schließen.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 34.971 Menschen getötet und 78.641 verwundet. Die revidierte Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, und Dutzende von Menschen werden noch immer gefangen gehalten.

Vor 26m (08:55 GMT)

UK FM lehnt Rafah-Offensive ohne „klaren Plan“ zur Rettung von Menschenleben ab

Der britische Außenminister David Cameron sagt, Israel sollte keine Offensive in Rafah ohne einen „klaren Plan“ zum Schutz der Menschen durchführen.

„Für eine Großoffensive in Rafah müsste es einen absolut klaren Plan geben, wie man Leben rettet, wie man Menschen aus dem Weg räumt, wie man sicherstellt, dass sie ernährt werden, wie man sicherstellt, dass sie Medizin und Unterkunft und alles haben“, sagte er dem Fernsehsender Sky News.

„Wir haben keinen solchen Plan gesehen … also unterstützen wir eine Offensive in dieser Form nicht“, fügte er hinzu.

Vor 46m (08:34 GMT)

Israelische Panzer dringen in das Flüchtlingslager Jabalia ein

Tareq Abu Azzoum

Bericht aus Deir el-Balah, im Zentrum des Gazastreifens

Es gibt jetzt ernstere Entwicklungen, da israelische Militärpanzer begonnen haben, tiefer in das Flüchtlingslager Jabalia vorzudringen.

Sie haben die Salah al-Din-Straße überquert und sind in das Lager eingedrungen, wo es zu Kämpfen zwischen Hamas-Kämpfern und dem israelischen Militär gekommen ist.

Wir haben von Augenzeugen vor Ort, in diesem sehr dicht besiedelten Gebiet, gehört, dass Militärpanzer Evakuierungszentren und Wohngebäude umzingeln.

Sie beschreiben die Lage als äußerst kritisch, da sie Zeugen von Massenevakuierungen und Vertreibungen in den westlichen Teil von Gaza-Stadt sind.

Die Bewohner wurden während des letzten militärischen Angriffs auf das Flüchtlingslager von einem Ort zum anderen gebracht, und jetzt verlassen sie es erneut.

Ein Mann fährt einen Pferdewagen mit Kindern und Habseligkeiten bei der Evakuierung aus dem Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen am Samstag [AFP].

Vor 1 Stunde (08:05 GMT)

Palästinenser, die aus Rafah vertrieben wurden, können nirgendwo sicher hingehen“: UNRWA

Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNRWA) hat die Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus Rafah in einem Beitrag auf x als „unmenschlich“ bezeichnet.

Übersetzt mit deepl.com



