Israa dachte während ihrer Haft oft an ihren Sohn und hoffte, dass sie nach ihrer Entlassung ihre Beziehung wieder aufbauen könnten [Faiz Abu Rmeleh/Al Jazeera].

Israa Jaabis wurde des versuchten Mordes beschuldigt, als ihr Auto 2015 in der Nähe eines israelischen Kontrollpunkts Feuer fing.

Schwer verbrannt, aber frei: Israa Jaabis nach ihrer Entlassung aus israelischer Haft

Von Faiz Abu Rmeleh

13. Dezember 2023

Jabal Mukaber, besetztes Ost-Jerusalem – Die größte Sorge von Israa Jaabis ist, dass sie nach ihrer Entlassung aus dem Hasharon-Gefängnis für weibliche palästinensische Gefangene wieder in ihre Gemeinschaft aufgenommen wird.

Israa leidet an Verbrennungen ersten und dritten Grades an 60 Prozent ihres Körpers und acht ihrer Finger wurden amputiert, nachdem ihr Auto im Oktober 2015 500 Meter vom israelischen Kontrollpunkt al-Zayyim in Jerusalem entfernt Feuer gefangen hatte.

Es war zwei Wochen nach dem Beginn der „Messer-Intifada“ oder des Aufstands gegen die israelische Besatzung im Oktober, der hauptsächlich von Palästinensern im Teenageralter und in den Zwanzigern getragen wurde, die keiner politischen Gruppierung angehörten.

Sie kann ihre Hände nicht mehr ganz hochheben, weil ihre Unterarmhaut verwachsen ist, und ihr rechtes Ohr ist fast vollständig verschwunden. Sie sagt, sie lebe in einem ständigen Schmerzzustand und müsse wegen eines klaffenden Lochs auf einer Seite ihrer Nase durch den Mund atmen.

Israa sagt, sie wisse, dass es manchen Leuten schwer falle, sie anzuschauen.

Nach dem Vorfall in ihrem Auto wurde die heute 38-jährige Israa wegen versuchten Mordes durch Explosion angeklagt – eine Anklage, die sie bestreitet – und 2017 zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt.

Israa sagt, sie habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, mit dem sie Möbel in ihr Haus im Jerusalemer Stadtteil Jabal Mukaber transportierte.

Der Moment, in dem Israa ihren Sohn und ihre Mutter traf

Der Moment, in dem Israa ihren Sohn und ihre Mutter nach ihrer Freilassung in deren Haus traf [Faiz Abu Rmeleh/Al Jazeera]

Ihre Schwester Mona erzählte Al Jazeera im Jahr 2018: „Die israelische Version ist, dass sie versucht hat, ihr Auto am Checkpoint in die Luft zu sprengen, aber wie kann das der Fall sein, wenn die Fenster des Autos alle intakt waren?

„Das Äußere des Wagens hat nicht einmal seine Farbe verändert. Und wenn es eine Explosion gegeben hätte, wäre Israa mit dem Auto in viele Teile gesprengt worden.“

Nach ihrer Freilassung am 26. November erzählte Israa in einem Interview mit Al Jazeera, dass sie während ihrer Haft völlig auf die Hilfe von Mitgefangenen angewiesen war, die ihr bei den täglichen Aufgaben halfen – ein „demütigendes“ Gefühl, wie sie sagte.

Aber die Solidarität mit anderen Frauen während ihrer Zeit im Gefängnis gibt ihr jetzt Hoffnung für die Zukunft, nachdem sie im Rahmen eines zwischen der Hamas und Israel ausgehandelten Austauschabkommens freigelassen wurde, das auch die Freilassung israelischer Gefangener im Gazastreifen vorsah.

„Ich dachte, wenn die Mädchen im Gefängnis in seinem Alter mich lieben, dann würde mein Sohn [Moatasem] mich auch lieben“, sagte sie.

Zu verängstigt, um ins Krankenhaus zu gehen

Ihr dringendstes Bedürfnis ist nun eine angemessene medizinische Behandlung, die ihr im Gefängnis verweigert wurde, aber sie hat zu viel Angst, ins Krankenhaus zu gehen.

Israa Jaabis mit ihrer Mutter und ihrem Vater im Haus der Familie

Israa Jaabis mit ihrer Mutter und ihrem Vater im Haus der Familie [Faiz Abu Rmeleh/Al Jazeera]

„Um eine Behandlung zu bekommen, würde ich es vorziehen, ins Ausland zu gehen, weil ich das Gefühl habe, verfolgt zu werden.

„Vor allem, wenn ich in Krankenhäuser hier oder im Westjordanland gehe, könnten sie [die israelischen Streitkräfte] jeden Moment hinter mir her sein.“

2018 wurde Israa an ihrem Augenlid operiert, und dieses Jahr wurde sie an ihrer Handfläche operiert.

Die Operation an ihrer Handfläche scheiterte, wie sie sagt, an der mangelnden Nachsorge. Der Gedanke an eine Behandlung ihrer schrecklichen Verbrennungen löst auch traumatische Erinnerungen an ihre Zeit im Gefängniskrankenhaus aus, sagt sie. „Es war schwer für mich, die anderen Gefangenen mit ihren Schmerzen zu sehen.

„Zwei Menschen hatten amputierte Füße, einem wurden ein Fuß und eine Hand amputiert, und andere hatten einen Beatmungsschlauch. Es ist schwer für mich, sie zu sehen und große Männer wie sie in Schmerzen zu sehen. Es war auch schwer für sie, mich und ihre Frauen in dieser Situation zu sehen.

„Es gab eine unausgesprochene Kommunikation zwischen uns, als ob sie mir sagten, sie wünschten, sie könnten mir helfen, und ich sagte ihnen, ich wünschte, sie wären nicht im Gefängnis.

Israa sagt, dass die Anwesenheit von jüngeren Frauen und Kindern, die mit ihr in den ersten drei Jahren im Gefängnis waren, ihr die Kraft gab, weiterzumachen.

Nachtansicht

Die israelische Armee umstellte das Haus von Israas Familie in der Nacht, in der sie entlassen wurde [Faiz Abu Rmeleh/Al Jazeera].

„Ich habe früher mit Kindern gearbeitet, und wenn ich mit ihnen zusammen war, lachte und scherzte, fühlte ich mich normal.

„Die jungen Mädchen im Gefängnis gaben mir die Kraft, weiterzumachen. Ein Lächeln hat mir sehr geholfen, denn ein Lächeln bedeutet Hoffnung und lässt dich all den Schmerz vergessen. Ihre Anwesenheit gab mir das Gefühl, dass Moatasem um mich herum war.

„Es war schmerzhaft, aber gleichzeitig hatte ich Hoffnung und eine gewisse Motivation.“

Nachdem eine andere Gefangene, Lina al-Joubani, die de facto zur Betreuerin der jüngeren Gefangenen geworden war, das Gefängnis verlassen hatte, sagte Israa, sie habe ihren Platz eingenommen. „Ich habe Aktivitäten für sie organisiert. Unterhaltungsaktivitäten, Sportveranstaltungen, Malen und Basteln.

„Ich gründete ein Hakawati-Theater (Geschichtenerzähler) für sie. Ich hatte die Idee, ihre Stimmung zu heben, weil sie so traurig waren [als Lina ging], also musste ich etwas tun, um sie abzulenken.“

Für Israa ging es bei dieser Art von Aktivitäten im Gefängnis eher darum, sich zu weigern, sich zu ergeben, als darum, „Spaß zu haben“.

„Gefangene im Gefängnis sind nicht sorglos und haben keinen Spaß. Sie macht diese Aktivitäten, um zu beweisen, dass [sie] standhaft ist und standhaft bleiben wird.“

Kollektive Bestrafung

Nach dem Angriff der Hamas auf die Außenposten der israelischen Armee und die umliegenden Dörfer am 7. Oktober änderte sich die Stimmung im Gefängnis schlagartig, sagt Israa. „Wir wurden geschlagen und waren obszöner verbaler Gewalt ausgesetzt, wir wurden mit Tränengas beworfen.

„An dem Tag, an dem es passierte, sangen die weiblichen Gefangenen, und plötzlich kamen die Gefängniswärter. Sie griffen Marah Bakir [eine Mitgefangene] an und isolierten sie in ihrer Zelle. Sie isolierten mehrere weibliche Gefangene.

„Sich zu amüsieren, sich zu unterhalten und patriotische Lieder zu singen, ist einfach verboten.

Israee sitzt mit Kindern

Israa, die hier mit ihren Nichten und Neffen zu sehen ist, sagt, dass sie Kinder liebt, aber Angst hat, die Kinder könnten sich vor den Verbrennungen in ihrem Gesicht fürchten [Faiz Abu Rmeleh/Al Jazeera]

„Mädchen versuchen zu singen, sie bringen sie zum Schweigen. Sie versuchen zu spielen und sich ein wenig zu bewegen, um die Atmosphäre zu verändern, damit sie die Qualen vergessen können, aber so etwas ist verboten.“

Die Gefängniswärter beschlagnahmten auch alle Besitztümer der Frauen, darunter Notizbücher, Zeichnungen und Familienfotos, und es wurde ihnen verboten, ihre Gebetskleidung zu tragen.

Die Gefangenen hatten auch keinen Zugang zu Nachrichten von draußen – alle Radios wurden beschlagnahmt -, so dass sie keine Ahnung hatten, was vor sich ging.

Als die Frauen schließlich die Nachricht erhielten, dass die Gefangenen freigelassen werden sollten, war es für sie alle ein qualvolles Warten.

„Ich zog mich am Donnerstagmorgen an, und wir waren überrascht, dass die Freilassung verschoben wurde, und ich zog mich auch am Freitag an, weil ich davon ausging, dass mein Name ganz oben auf der Liste stand. Am nächsten Morgen begann der erste Austausch.

„Endlich: ‚Komm, zieh dich an. Ich war aufgeregt und bereit, aber ich bin nicht mitgegangen, und dann hatte ich Angst, dass sie mich nicht gehen lassen würden, und die anderen Mädchen hatten auch Angst.

„Gott sei gelobt, schließlich sind wir alle gegangen.

Die Israelis versuchten, ihre Familie daran zu hindern, ihre Freilassung zu feiern, sagt Israa, aber sie konnten nicht alle zum Schweigen bringen.

„Die Besatzer nahmen Kameras mit und löschten einen Teil der Videos, aber es gab so viele Kameras, dass es nicht möglich war, alles zu löschen.

„Im Gedächtnis der Palästinenser ist jedenfalls alles vom Beginn der Besatzung bis zu ihrem Ende eingeprägt.“

Quelle: Al Jazeera

