Live-Blog: Frauen und Babys in Gaza-Schule „wie bei einer Hinrichtung“ getötet

Live blog: Women and babies killed ‚execution-style‘ in Gaza school Israel’s current war on besieged Gaza – now in its 68th day – has left at least 18,608 Palestinians dead and wounded more than 50,594 others while thousands are feared dead under debris of bombed buildings.

In Israels derzeitigem Krieg gegen den belagerten Gazastreifen – der nun schon 68 Tage andauert – wurden mindestens 18.608 Palästinenser getötet und mehr als 50.594 weitere verwundet, während Tausende von Toten unter den Trümmern der bombardierten Gebäude befürchtet werden.

„Die israelischen Soldaten haben diese unschuldigen Familien aus nächster Nähe erschossen“, sagte ein Augenzeuge. / Bild: Reuters

„Die israelischen Soldaten haben diese unschuldigen Familien aus nächster Nähe erschossen“, sagte ein Augenzeuge. / Foto: Reuters

Mittwoch, 13. Dezember 2023

1540 GMT – Israelische Streitkräfte haben zahlreiche Palästinenser, darunter Frauen, Kinder und Säuglinge, die in der Shadia Abu Ghazala-Schule im nördlichen Gazastreifen Zuflucht gesucht hatten, wie Zeugen berichteten, im Stil einer Hinrichtung getötet.

Der Vorfall ereignete sich in der Gegend von Al Falujjah, westlich des Flüchtlingslagers Jabalia.

Beunruhigende Aufnahmen, die Al Jazeera vorliegen, zeigen, wie sich Leichen, darunter auch die von Neugeborenen, in der Schule stapeln.

„Die israelischen Soldaten kamen herein und eröffneten das Feuer auf sie“, sagte eine Frau am Tatort.

„Sie nahmen alle Männer mit, betraten dann die Klassenzimmer und eröffneten das Feuer auf eine Frau und alle Kinder mit ihr.“

Die Frau sagte, dass sich unter ihnen neugeborene Kinder befanden. „Die israelischen Soldaten haben diese unschuldigen Familien aus nächster Nähe erschossen“, fügte sie hinzu.

Weitere Aktualisierungen

1550 GMT – Der Gaza-Krieg wird „mit oder ohne internationale Unterstützung“ fortgesetzt: Israels Außenminister

Der israelische Außenminister Eli Cohen sagte, der Krieg in Gaza werde „mit oder ohne internationale Unterstützung“ fortgesetzt.

„Israel wird den Krieg gegen die Hamas mit oder ohne internationale Unterstützung fortsetzen. Ein Waffenstillstand in der gegenwärtigen Phase ist ein Geschenk an die Terrororganisation Hamas und wird es ihr ermöglichen, zurückzukehren und die Bewohner Israels zu bedrohen“, sagte Cohen laut einer Erklärung seines Ministeriums einem Diplomaten, der zu Besuch war.

1530 GMT – Den Menschen in Gaza gehen die Zeit und die Möglichkeiten aus“: UNRWA-Chef

Der Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA hat davor gewarnt, dass den Menschen im Gazastreifen „die Zeit und die Möglichkeiten ausgehen“, da Israels Krieg gegen den Gazastreifen immer weiter fortschreitet.

„Sie sind mit Bombardierungen, Entbehrungen und Krankheiten in einem immer kleiner werdenden Raum konfrontiert“, sagte UNRWA-Chef Philippe Lazzarini auf dem Global Refugee Forum in Genf.

Lazzari, der die Situation in Gaza als „Hölle auf Erden“ bezeichnete, warnte, dass die Menschen in den palästinensischen Gebieten „vor dem dunkelsten Kapitel ihrer Geschichte seit 1948 stehen, und es ist eine schmerzhafte Geschichte“.

1527 GMT – Israels Vorgehen gegen die Palästinenser „erinnert uns an die Apartheid“: Ex-südafrikanischer Minister

Die Bedingungen, die Israel in den palästinensischen Gebieten und den Palästinensern auferlegt hat, ähneln sehr dem, was die Südafrikaner unter der Apartheid erlebten, so eine führende Persönlichkeit der Anti-Apartheid-Bewegung des Landes.

Viele südafrikanische Freiheitskämpfer, darunter der frühere Präsident Nelson Mandela und Erzbischof Desmond Tutu, und sogar gewöhnliche Südafrikaner, die die besetzten palästinensischen Gebiete besucht haben, waren von dem, was sie sahen, verstört, so Ronnie Kasrils, ein jüdischer Südafrikaner, der gegen die Apartheid kämpfte und als ehemaliger Geheimdienstminister diente, gegenüber der Anadolu Agency.

„Es erinnerte uns an das, was wir während der Apartheid erlebt haben: Unterdrückung, Grausamkeit, Polizeibrutalität, Bewegungseinschränkungen, Verhaftungen, Inhaftierungen und illegale Siedler, die palästinensisches Land besetzt haben“, sagte er.

1418 GMT – Papst bekräftigt Aufruf zur sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen

Papst Franziskus hat seine Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen angesichts der steigenden Zahl ziviler Opfer bei israelischen Angriffen auf die belagerte Enklave bekräftigt.

„Ich verfolge den Konflikt in Israel und Palästina weiterhin mit großer Sorge und Schmerz“, sagte er während einer wöchentlichen Generalaudienz. „Ich erneuere meine Forderung nach einem sofortigen humanitären Waffenstillstand. Es gibt dort so viel Leid.“

„Ich ermutige alle beteiligten Parteien, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, und fordere alle auf, sich dringend zu verpflichten, den Menschen in Gaza humanitäre Hilfe zukommen zu lassen“, sagte er.

1330 GMT – Großbritannien und die USA verhängen neue Sanktionen gegen Hamas-Funktionäre

Das Vereinigte Königreich und die USA haben eine zweite Runde von Sanktionen gegen führende Persönlichkeiten und Finanziers der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) angekündigt.

Laut einer offiziellen Erklärung zielen die koordinierten Sanktionen darauf ab, die Hamas durch das Einfrieren von Vermögenswerten und die Verhängung von Reiseverboten zu isolieren“.

Zu den sieben Personen, gegen die Sanktionen verhängt wurden, gehören Mahmoud Zahar, Mitbegründer der Hamas, und Ali Baraka, Leiter der Außenbeziehungen der Hamas, der die Anschläge vom 7. Oktober öffentlich verteidigte und die Geiselnahme rechtfertigte.

1310 GMT – Britischer Premierminister weigert sich, als Weihnachtsbotschaft für die Kinder im Gazastreifen zur Waffenruhe aufzurufen

Auf die Frage nach seiner Weihnachtsbotschaft für die Kinder des belagerten Gazastreifens schloss der britische Premierminister Rishi Sunak einen Aufruf zu einem Waffenstillstand aus.

Der Vorsitzende der Scottish National Party (SNP) in Westminster, Stephen Flynn, stellte im Unterhaus eine Frage: „Kann der Premierminister bitte seine Weihnachtsbotschaft für die Kinder mitteilen, die in diesem Winter in Gaza bombardiert werden?“

Sunak lehnte es erneut ab, zu einem Waffenstillstand aufzurufen und sagte: „Niemand will, dass dieser Konflikt auch nur einen Moment länger als nötig andauert. Wir haben immer gesagt, dass wir einen dauerhaften Waffenstillstand unterstützen, was bedeutet, dass die Hamas den Raketenbeschuss auf Israel einstellen und alle Geiseln freilassen muss.“

1052 GMT – UN: Gaza steht vor einer Gesundheitskatastrophe

Das Amt für humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen hat erklärt, dass der Gazastreifen aufgrund des Zusammenbruchs des Gesundheitssystems und der Ausbreitung von Krankheiten aufgrund der Überbevölkerung vor einer „Gesundheitskatastrophe“ steht.

„Wir alle wissen, dass das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist“, sagte Lynn Hastings, der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in den besetzten palästinensischen Gebieten.

„Wir haben ein Lehrbuchrezept für Epidemien und eine Gesundheitskatastrophe.“

Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen haben wegen der Ausbreitung von Infektionskrankheiten im Gazastreifen Alarm geschlagen, wo die Binnenvertreibung von 85 Prozent der Bevölkerung zu einer Überbelegung von Unterkünften und anderen provisorischen Wohneinrichtungen geführt hat.

Die WHO hat einen starken Anstieg von akuten Atemwegsinfektionen, Durchfall, Läusen, Krätze und anderen sich schnell ausbreitenden Krankheiten gemeldet.

1007 GMT – Einige israelische Soldaten wurden am 7. Oktober durch Eigenbeschuss getötet: Bericht

Laut israelischen Medien haben Untersuchungen ergeben, dass einige israelische Soldaten am 7. Oktober während des Angriffs der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas in den Gebieten um den Gazastreifen durch eigenes Feuer getötet wurden.

Nach Angaben der Tageszeitung Haaretz kämpfte die israelische Armee am 7. Oktober gegen Hunderte von Hamas-Mitgliedern, wobei eine „begrenzte Anzahl“ israelischer Soldaten fälschlicherweise als feindliche Mitglieder identifiziert wurde.

Haaretz nannte jedoch keine genaue Zahl der durch israelischen Beschuss Getöteten, sagte aber, dass diese Vorfälle im Vergleich zu der Zahl der von der Hamas am 7. Oktober getöteten israelischen Soldaten gering seien.

Die israelische Armee hat es bisher vermieden, den Vorfall vom 7. Oktober zu überprüfen, da die Armee an diesem Tag unter ungewöhnlichen Umständen gegen die Hamas-Mitglieder vorging.

0925 GMT – 87 Journalisten bei israelischen Angriffen getötet: Gaza-Regierung

Mindestens 87 Journalisten wurden seit dem 7. Oktober bei der andauernden israelischen Militäroffensive im Gazastreifen getötet, teilte das Medienbüro der Regierung in der belagerten palästinensischen Enklave mit.

In einer Erklärung teilte das Büro mit, das jüngste Todesopfer sei Abdulkarim Oda, der bei einem israelischen Angriff getötet wurde.

0755 GMT – Zehn weitere Soldaten bei Invasion in Gaza getötet: Israelische Armee

Die israelische Armee hat mitgeteilt, dass bei ihrem Einmarsch in den Gazastreifen bisher 115 Soldaten getötet wurden.

Bei den Kämpfen im Norden des Gebiets starben am Dienstag 10 Soldaten, der tödlichste Tag für das Militär seit Beginn des Bodenangriffs am 27. Oktober.

0521 GMT – Russland sagt, es könne Israels Methoden gegen die Hamas nicht als „akzeptabel“ anerkennen

Der russische Außenminister hat erklärt, Moskau könne Israels Methoden gegen die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas nicht als „akzeptabel“ anerkennen.

„Von Anfang an haben wir … den Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober gegen israelische Zivilisten scharf verurteilt … und dringend dazu aufgerufen, solche terroristischen Aktivitäten zu unterbinden. Aber gleichzeitig können wir die Methoden, die (von Israel) gegen die Hamas eingesetzt wurden und unter denen die Zivilisten am meisten gelitten haben, nicht als akzeptabel anerkennen“, sagte Sergej Lawrow in einer Rede vor dem russischen Föderationsrat.

Israel glaube offenbar, dass es das Recht habe, die Hamas mit allen Mitteln zu vernichten, sagte Lawrow. Das Ergebnis einer solchen Denkweise sei an der großen Zahl von Opfern im Gazastreifen seit dem 7. Oktober zu erkennen.

„Viertel werden dem Erdboden gleichgemacht, mehr als 18.000 Zivilisten sind bereits gestorben, und diese Zahl steigt täglich, zwei Drittel von ihnen sind Frauen und Kinder. Die Situation ist schrecklich“, sagte Lawrow.

Israels Krieg gegen Gaza: Gendering: Verdient das Leben palästinensischer Männer nicht, betrauert zu werden?

0441 GMT – US-Verteidigungschef besucht Golf, um freie Schifffahrt zu gewährleisten

Das Pentagon hat angekündigt, dass Verteidigungsminister Lloyd Austin nächste Woche nach Israel, Bahrain und Katar reisen wird. Die USA drängen ihre Verbündeten weiterhin, sich an einer internationalen maritimen Task Force zum Schutz von Handelsschiffen im Roten Meer zu beteiligen, da diese Schiffe zunehmend angegriffen werden.

Austin wird auch mit seinen Verteidigungskollegen in Tel Aviv zusammentreffen, um die anhaltende Unterstützung der USA für „Israels Recht auf Selbstverteidigung“ zu bekunden.

Am späten Montag traf ein landgestützter Marschflugkörper, der aus dem von den Houthi kontrollierten Teil des Jemen abgefeuert wurde, das Motortransportschiff STRINDA und löste einen Brand aus. Der Zerstörer USS Mason eilte dem Schiff zur Hilfe.

0153 GMT – Entschlossenheit der Palästinenser lässt Biden erkennen, dass Israels Krieg in Gaza „Wahnsinn“ ist: Hamas

Der Widerstand und die Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes haben US-Präsident Joe Biden zur Einsicht gebracht, dass Israels militärischer Einmarsch in den Gazastreifen „Wahnsinn“ ist, so ein hochrangiger Hamas-Führer.

Osama Hamdan äußerte sich auf einer Pressekonferenz in Beirut zu einer Bemerkung Bidens vom Vortag, wonach Israel weltweit an Unterstützung verliere.

Die israelische Invasion werde „katastrophale Auswirkungen“ auf Israel und auf Bidens Aussichten auf eine Wiederwahl haben, fügte er hinzu.

Er wies darauf hin, dass es einen klaren Widerspruch in Bidens Äußerungen gebe: Gestern habe er seine absolute Unterstützung für Israel bekräftigt, und heute sage er, Israel beginne, die internationale Unterstützung zu verlieren.

Biden sagte, die Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu verliere weltweit an Unterstützung und Netanjahu müsse die Regierung „stärken und verändern“, um „eine langfristige Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt zu finden.“

0023 GMT – Australien unterstützt UN-Resolution für Gaza-Waffenstillstand in seltenem Zwiespalt mit den USA Die australische Außenministerin Penny Wong sagte, das Land habe eine UN-Resolution unterstützt, die aus Sorge um die Zivilisten in der belagerten palästinensischen Enklave einen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen forderte, in einem seltenen Zwiespalt mit dem engen Verbündeten USA. Nach eindringlichen Warnungen von UN-Beamten vor einer sich verschärfenden humanitären Krise im Gazastreifen während des zweimonatigen israelischen Krieges verabschiedete die 193 Mitglieder zählende UN-Vollversammlung eine Resolution, in der 153 Länder, darunter Australien, für einen Waffenstillstand stimmten und 23 sich enthielten. Zehn Länder stimmten dagegen, darunter die USA und Israel. „Australien hat stets das Recht Israels auf Selbstverteidigung bekräftigt“, sagte Wong auf einer Pressekonferenz in Adelaide, nachdem die UN-Resolution verabschiedet worden war. „Und dabei haben wir gesagt, dass Israel das humanitäre Völkerrecht respektieren muss und dass Zivilisten und zivile Infrastruktur, einschließlich Krankenhäuser, geschützt werden müssen. „Die Resolution, die wir unterstützt haben, steht im Einklang mit der Position, die wir zuvor zu diesen Fragen dargelegt haben. Kanada, Australien und Neuseeland – die zusammen mit den USA und Großbritannien das als Five Eyes bekannte Geheimdienstbündnis bilden – veröffentlichten am Dienstag eine gemeinsame Erklärung, in der sie die Waffenruhe unterstützen. „Wir halten es für wichtig, dass sehr enge Verbündete und gleichgesinnte Länder gemeinsam die von uns formulierte Position unterstützen“, sagte Wong und fügte hinzu, die Erklärung sei „seit einiger Zeit“ diskutiert worden. Australien und Kanada haben sich bei einer UN-Resolution vom Oktober, die einen Waffenstillstand forderte, der Stimme enthalten, während Neuseeland dafür gestimmt hat.

Sie haben Deutschland mit Teppichbomben bombardiert, Sie haben Atombomben abgeworfen“: Netanjahu sagt zu Biden

2131 GMT – UNGA stimmt mit überwältigender Mehrheit für Waffenstillstand im Gazastreifen; USA und Israel stimmen mit „Nein

Die UN-Generalversammlung hat mit überwältigender Mehrheit eine nicht bindende Resolution verabschiedet, in der ein sofortiger humanitärer Waffenstillstand im belagerten Gazastreifen gefordert wird – eine Forderung, die der gelähmte Sicherheitsrat bisher nicht gestellt hat.

Das Gremium, dem alle 193 UN-Mitgliedsstaaten angehören, stimmte mit 153 Stimmen für die Resolution und übertraf damit die Zahl der rund 140 Länder, die regelmäßig Resolutionen unterstützen, in denen Russland für seinen Angriff auf die Ukraine verurteilt wird.

Zehn Länder, darunter die Vereinigten Staaten und Israel, stimmten dagegen, während sich 23 Länder der Stimme enthielten.

Der palästinensische Gesandte bei der UNO bezeichnete die Waffenstillstandsresolution der Generalversammlung als „historisch“.

Ein Versuch der Vereinigten Staaten, den Text dahingehend zu ändern, dass „die abscheulichen Terroranschläge der Hamas … und die Geiselnahme“ abgelehnt und verurteilt werden, sowie ein Antrag Österreichs, der besagte, dass die Gefangenen von der Hamas festgehalten werden, scheiterten an der für die Annahme erforderlichen Zweidrittelmehrheit.

Der pakistanische UN-Botschafter Munir Akram sprach sich gegen beide Änderungsanträge zur Benennung der Hamas aus und sagte, dass die Schuld auf beide Parteien, insbesondere auf Israel, abgewälzt werden müsse.

„Wenn man Menschen Freiheit und Würde verweigert, wenn man sie demütigt und in ein Freiluftgefängnis sperrt, wo man sie tötet, als wären sie Bestien – dann werden sie sehr wütend und tun anderen das an, was ihnen angetan wurde“, sagte er vor der Generalversammlung.

2300 GMT – Hamas begrüßt UN-Forderung nach sofortigem Waffenstillstand in Gaza

Die Hamas hat die Forderung der Vereinten Nationen nach einem sofortigen humanitären Waffenstillstand im belagerten Gazastreifen begrüßt und die internationale Gemeinschaft aufgefordert, weiterhin Druck auf Israel auszuüben, damit es sich an die Resolution hält, so ein hoher Beamter der palästinensischen Widerstandsgruppe, Izzat El Reshiq, in einer Erklärung.

Mehr als drei Viertel der 193 Mitglieder zählenden UN-Vollversammlung unterstützten die Resolution, gegen die die Vereinigten Staaten im Sicherheitsrat letzte Woche ihr Veto eingelegt hatten.

2127 GMT – Jemenitischer Houthi-Beauftragter berät Schiffe über die Risiken der Fahrt durch das Rote Meer

Mohamed Ali al Houthi, Vorsitzender des Obersten Revolutionskomitees der Houthi im Jemen, hat eine Nachricht auf X veröffentlicht, in der er auf die Risiken hinweist, denen Frachtschiffe bei der Fahrt durch das Rote Meer ausgesetzt sein könnten.

Alle Schiffe, die durch das Rote Meer fahren, dürfen nicht in Richtung der besetzten palästinensischen Gebiete fahren, heißt es in dem Posting. Außerdem sollen alle Schiffe, die den Jemen passieren, ihre Funkgeräte eingeschaltet lassen und schnell auf Kommunikationsversuche der Houthi reagieren.

Die Houthi rieten auch davon ab, dass Frachtschiffe „ihre Identität fälschen“ oder eine andere Flagge als die des Landes des Frachteigners hissen.

Für unsere Live-Updates vom Dienstag, 12. Dezember, klicken Sie bitte hier.

