Mehrere ukrainische Großstädte, darunter Odessa und Charkow, könnten Teil Russlands werden, wenn der Konflikt in der Ukraine nicht sofort beendet wird, erklärte Scott Ritter, Ex-US-Offizier und ehemaliger UN-Waffeninspektor, in einem Interview.

Scott Ritter, der frühere Offizier der US-Marineinfanterie und ehemalige UN-Waffeninspektor, hat sich in einem Interview, das auf dem Youtube-Kanal „Dialogue Works“ veröffentlicht wurde, zu dem Konflikt in der Ukraine geäußert. Er vertrat beim Gespräch die Ansicht, dass Kiew die Kontrolle über mehrere Großstädte verlieren könnte, wenn die Auseinandersetzung nicht sofort enden würde. Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitiert den Ex-US-Offizier wie folgt:

„Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass dieser Konflikt nicht enden wird, bis Odessa, Dnjepropetrowsk, Charkow und Nikolajew Teil Russlands werden. Vielleicht auch mehr, wenn die Ukraine einen Wunsch verspürt, diesen Wahnsinn fortzusetzen.“

Des Weiteren stellte Ritter fest, dass die Ukraine leicht weitere 20 Prozent ihres Territoriums verlieren könnte, wenn sie es nicht lasse, auf ihre NATO-Ausbilder zu hören.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei seiner großen Pressekonferenz Ende Dezember 2023 erklärt, dass „die Krim und die gesamte Schwarzmeerregion infolge der Kriege Russlands mit der Türkei an Russland fielen“. „Was hat die Ukraine damit zu tun? Odessa ist überhaupt eine russische Stadt. Wir wissen das. Und jeder weiß das“, sagte Putin.

Er erinnerte auch daran, dass der gesamte Südosten der Ukraine immer prorussisch gewesen sei, da es sich hier um historisch gesehen russische Gebiete handelt. Während der Gründung der UdSSR wurde von Wladimir Lenin „alles an die Ukraine übergeben“, so der russische Präsident weiter. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion habe sich Russland damit abgefunden und sei bereit gewesen, in einem solchen Paradigma zu leben. Nach 2014 sei jedoch deutlich geworden, dass Moskau keine normalen Beziehungen zu Kiew aufbauen könne, betonte Putin. Der Putsch in der Ukraine sei notwendig gewesen, um einen Konflikt zu schaffen, und die USA seien daran beteiligt gewesen. Die Europäer hingegen hätten sich unwissend verhalten, so Putin.

