Selbst die US-Propagandamaschine kann Bidens schmutzige Bilanz nicht beschönigen

Von Ammiel Alcalay

22. Juli 2024

Sentimentale Ehrungen für Biden. Doch von der Ermöglichung des Völkermords in Gaza bis zur Unterstützung der Reichen in den USA auf Kosten der Armen hinterlässt er eine Spur des menschlichen und wirtschaftlichen Gemetzels

Eine Person sieht sich einen Artikel der New York Times über die Ankündigung von US-Präsident Joe Biden an, seine Kandidatur für die Wiederwahl am 21. Juli 2024 aufzugeben (Reuters)

Im langen Schatten des Ersten Weltkriegs markierte einer der schönsten Titel für ein epochales Werk – Parade’s End von Ford Madox Ford – endgültig die letzten Handlungen des britischen Imperiums, das sich jahrzehntelang hielt, bis es ausgerechnet im Jemen sein Ende fand.

Zur gleichen Zeit drückte es TS Eliot, der transplantierte Amerikaner, ein wenig anders aus: „So endet die Welt / nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern.“

Das aktuelle amerikanische Äquivalent wäre vielleicht „no gas left in the tank“ oder „end of the line“.

Leider fallen mir keine hinreichend bekannten nordamerikanischen Kulturschaffenden ein, die diesen besonderen Moment beschreiben könnten.

Ein entkräfteter Präsident, der an Demenz und möglicherweise an Parkinson leidet, hat inmitten eines in Echtzeit dokumentierten Völkermordes, den seine Regierung bezahlt, gebilligt und ermöglicht hat – und der einem Dritten Weltkrieg näher ist als je zuvor seit 1945 – offenbar die „persönliche Entscheidung“ getroffen , keine zweite Amtszeit anzustreben.

Und diese „Entscheidung“ wurde auf die seltsamste Art und Weise mitgeteilt, an einem Sonntag, mit einem Beitrag in den sozialen Medien und einer digitalen Unterschrift, ohne Foto des Präsidenten, ohne Pressekonferenz, nur mit einem vagen Hinweis auf ein Update in der kommenden Woche.

Nur wenige Stunden nach dieser heimlichen Ankündigung wurde uns mitgeteilt, dass Vizepräsidentin Kamala Harris die „Wahl“ sei und bereits dabei sei, Delegierte zu sammeln.

Dass all dies so kurz nach dem Attentat vom 13. Juli auf den klaren Spitzenkandidaten für die Wahl 2024, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, geschieht, ein Ereignis, das mehr Fragen als Antworten und ein Minimum an öffentlichen Informationen mit sich bringt, wirft noch mehr Fragen auf.

Gab es mehr als einen Schützen? Warum haben zahlreiche ehemalige Geheimdienstmitarbeiter und erfahrene Veteranen solcher Details den Vorfall zu einem großen Sicherheitsversagen erklärt, das weitere Untersuchungen erfordert? Werden wir wieder einmal dem „einsamen Schützen“ ausgeliefert?

Und was ebenso wichtig ist: Wenn Präsident Joe Biden ungeeignet ist, erneut für das Amt zu kandidieren, trotz seines Beharrens und des Beharrens seines medizinischen Personals und des Cordon sanitaire der Mainstream-Medien, die pausenlos behauptet haben, er sei „blitzgescheit“ – zumindest bis zu seinem katastrophalen Auftritt bei der Debatte am 27. Juni – wie kann er dann überhaupt seine Amtszeit beenden?

Mehr noch, wie einige Nicht-Mainstream-Journalisten betonten, wie kann er überhaupt die alleinige Kontrolle über Entscheidungen zu Atomschlägen behalten, zumindest gemäß der Politik des US-Exekutivbüros?

Propagandistische Huldigungen

Wie sollen wir diese Nachricht überhaupt bewerten, vor allem vor dem Hintergrund der larmoyanten, peinlichen und wahnsinnig propagandistischen Huldigungen, die die großen Mainstream-Medien verbreiten?

Der leitende politische Korrespondent von CNN, Van Jones, zum Beispiel, war den Tränen nahe , als er dies verkündete: „Es ist wie bei deinem Großvater, du musst die Schlüssel nehmen… Dann bekommst du endlich die Schlüssel zurück, und du weinst einfach. Denn das ist jemand, den du liebst, jemand, der dir etwas bedeutet. Das ist jemand, der für dich da war. Das ist jemand, ohne den du nicht hier wärst… das ist ein menschlicher Moment, für einen der größten Menschen in Amerika… wenn du ein junger Mensch bist, der das sieht, ist das Führung, ist das Patriotismus, ist das, was es bedeutet, das Land an die erste Stelle zu setzen, die Partei an die erste Stelle zu setzen und die Sache an die erste Stelle zu setzen…

„Ich weiß nichts über Politik, ich weiß nur, dass ich diesen Mann liebe, ich sorge mich um diesen Mann… Warten Sie, bis wir zum Parteitag kommen. Sie werden Menschen sehen, die weinen, stehen, schreien, jubeln… Ich liebe Joe Biden, ich schätze, was er getan hat, und viele Menschen sind heute untröstlich, auch wenn es das Richtige ist, es ist trotzdem einfach schrecklich.“

Wie sind wir überhaupt hierher gekommen?

Das Narrativ, das Biden von seinem Kellerbunker-Hauptquartier aus im Präsidentschaftswahlkampf 2020 als „Joe aus Scranton“ präsentierte – die freundliche, onkelhafte Figur, die bereit ist, dem Land Einigkeit und politische Erfahrung zu bringen und für bessere Dinge für alle Amerikaner zu kämpfen – war hermetisch von jeglicher Prüfung seiner tatsächlichen Positionen und legislativen Leistungen abgeschirmt.

Als scheinbarer Verfechter der Geknechteten und der rassisch Unterdrückten, der im Gleichschritt mit der Orthodoxie von „Vielfalt, Gleichheit und Integration“ marschiert und bereit ist, „die Polizei zu entlasten“, erzählt Bidens tatsächliche politische Karriere eine völlig andere Geschichte.

Abgesehen von den letzten Jahren des amerikanischen Krieges in Vietnam und bis in die Anfänge der Reagan-Politik in Mittelamerika hinein, förderte Biden eifrig eine Zweiparteienpolitik, die, in den Worten von Jessie Jackson, die Demokraten dazu brachte, „ihre Haare nach links zu kämmen wie Kennedy“ und „ihre Politik nach rechts zu bewegen wie Reagan“.

Wie wir nur zu gut wissen, bedeutet diese Art der politischen Zweiparteienherrschaft in den USA in der Regel entweder einen Angriff auf die Bürger oder einen Krieg, ob offiziell erklärt oder nicht.

Miserable Bilanz

Die tatsächliche Bilanz ist schmutzig, und zu den Höhepunkten gehören: Entschiedenes Eintreten gegen die Integration bis hin zu einer Laudatio auf den überzeugten Rassentrenner Senator Strom Thurmond im Jahr 2003; Zustimmung zu Präsident Ronald Reagans drastischen Kürzungen im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen; Unterstützung der Reagan-Steuersenkungen, die einen Wendepunkt in der rasanten Beschleunigung des Vermögenstransfers von der Arbeiter- und Mittelschicht nach oben darstellen; glühende Kreuzzüge gegen Drogen und Kriminalität, die zu Gesetzesentwürfen führten, die Biden verfasste, unterstützte oder für die er eintrat und die zu Masseninhaftierungen, drakonischen Verurteilungen und einer erstaunlichen Ausweitung der zivilen Beschlagnahmung führten, wovon hauptsächlich die Bevölkerungsgruppen betroffen waren, für die er sich 2020 angeblich einsetzen wollte.

Das Leben der Schwarzen scheint in Bidens politischer Karriere keine Rolle gespielt zu haben.

Die Liste geht weiter: Wohlfahrtsreform; Nafta; die Umwandlung von Delaware in ein Bankenparadies, das es Arbeitern und Bürgern der Mittelschicht fast unmöglich machte, Konkurs anzumelden; der Krieg gegen den Terror (noch vor dem 11. September 2001); die Unterstützung des USA Patriot Act als „maßvoll und umsichtig“; die Rolle als Schlüsselfigur für die parteiübergreifende Unterstützung des Irak-Krieges; Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes aus der Zeit der Depression, um die Mauer zwischen Geschäfts- und Investmentbanken zu beseitigen und damit Megafusionen zu ermöglichen, die noch mehr Reichtum nach oben verlagert haben; als Vorreiter für die Ausweitung der Nato und den Sturz der gewählten Regierung der Ukraine im Jahr 2014; Untergrabung jeder Möglichkeit einer Verhandlungslösung zwischen der Ukraine und Russland.

Man könnte noch lange und ausführlich über seine derzeitige Amtszeit als Präsident sprechen. Aber nichts oder nur sehr wenig davon wird von den Mainstream-Medien überhaupt erwähnt, denn Biden war gekommen, um „die Demokratie zu retten“, so dass seine Vorgeschichte nicht von Bedeutung war.

Biden hat eine Spur menschlicher und wirtschaftlicher Verwüstung in seinem legislativen Kielwasser hinterlassen, ganz zu schweigen von der mutwilligen Korruption in seiner eigenen Familie, die er verheimlicht und verleugnet.

Rückblickend ist es schockierend, dass echte Reporter, die in Bidens erstem Präsidentschaftswahlkampf 1988 echte Fragen stellten, jede Möglichkeit seines Erfolgs torpedierten, da Biden sich in einem Netz aus Lügen und Halbwahrheiten verhedderte und sich selbst in Situationen hineinversetzte, die es in Wirklichkeit nie gegeben hatte und die einfach erfunden waren, angefangen von der Tatsache, dass er an der juristischen Fakultät zu den Besten seines Jahrgangs gehörte, bis hin zu seiner Tätigkeit als Kriegsgegner und Bürgerrechtsaktivist.

Das ging so weit, dass er sogar behauptete, er sei verhaftet worden, als er Nelson Mandela auf Robben Island besuchen wollte.

Während diese Vorfälle immer als „Joe, der Joe“ abgetan wurden, hat Biden in seinem legislativen Kielwasser eine Spur menschlicher und wirtschaftlicher Zerstörung hinterlassen, ganz zu schweigen von der mutwilligen Korruption in seiner eigenen Familie, die er verheimlichte, leugnete und vehement vor jeder Art von Überprüfung schützte.

Die politische Kultur, die Biden im Laufe seines Lebens verkörpert hat, das er größtenteils zwischen Washington, DC und einem Strandhaus in Delaware verbracht hat (wo er einen guten Teil seiner Präsidentschaft, vielleicht sogar den größten Teil davon, verbracht hat), steht wahrhaftig auf fast jeder Ebene für den Erfolg der Fähigkeit der amerikanischen Gesellschaft, die Auswirkungen ihrer Position in der Welt und die Auswirkungen ihrer Kernpolitik auf Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt nicht einmal zu sehen oder sich ihrer bewusst zu sein.

Poetische Gerechtigkeit

Aber wie auch immer, die Image-Maschine, die einst Hollywood war, mit all den dazugehörigen Propaganda-Organen, die sich rund um den Globus ausbreiten, hat, wie man so schön sagt, ihr Pulver verschossen.

Wie Biden selbst ist sie dazu übergegangen, sich auf ihre eigenen Erfindungen zu verlassen, als ob sie real wären.

Real sind jedoch der US-Militärhaushalt, die Stützpunkte, die die USA überall auf der Welt eingerichtet haben, und die unablässigen und verzweifelten Bemühungen, sich als globaler Hegemon zu behaupten.

Nirgendwo wird dies deutlicher als bei der öffentlichen Zurschaustellung einer derartigen Grausamkeit und mutwilligen Zerstörung in Gaza, die selbst der Begriff Völkermord nicht vollständig umschreiben kann.

Ganz gleich, was die US-Propaganda zu projizieren versucht, die Völker der Welt werden sich an Biden als „Genocide Joe“ erinnern.

Sie werden sich an sein Beharren auf „Israels Recht , sich selbst zu verteidigen“ und seine Umarmung des international anerkannten Kriegsverbrechers Benjamin Netanjahu erinnern.

Sie werden sich an die Hand der US-Botschafterin bei der UNO, Linda Thomas-Greenfield, erinnern, die immer wieder ihr Veto gegen einen Waffenstillstand in Gaza einlegte.

Und sie werden sich an die Bilder der Massengräber im Gazastreifen erinnern, an in Stücke gerissene Kinder, explodierende Gebäude, ermordete Journalisten, entführte Ärzte, ins Visier genommene Sanitäter, gefolterte Gefangene, hungernde Menschen, pulverisierte Krankenhäuser, in weißen Phosphor getauchte landwirtschaftliche Flächen und Zerstörungen, wie man sie seit Dresden im Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hat.

In Anbetracht seines Werdegangs liegt sogar eine gewisse perverse, poetische Gerechtigkeit darin, dass „Joe“ in diesen erschütternden und folgenschweren Zeiten das Ruder des sinkenden Schiffes übernommen hat.

Ammiel Alcalay ist Dichter, Romanautor, Übersetzer, Essayist, Kritiker und Wissenschaftler. Er ist der Autor von mehr als 20 Büchern, darunter After Jews and Arabs, Memories of Our Future und das in Kürze erscheinende Controlled Demolition: a work in four books. Er ist Distinguished Professor am Queens College, CUNY, und dem CUNY Graduate Center in New York.

Übersetzt mit deepl.com

