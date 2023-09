SELENSKYJS „SCHLECHTER MOMENT“ Von Seymour Hersh

ZELENSKY’S ‚BAD MOMENT‘ The Ukrainian leader resorts to lies and threats at the tail end of a failing counteroffensive

SELENSKYjS ‚SCHLECHTER MOMENT‘

Der ukrainische Staatschef greift am Ende einer gescheiterten Gegenoffensive zu Lügen und Drohungen

Von Seymour Hersh

21.September.2023

BAND OF BROTHERS: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der ukrainische Generalstaatsanwalt Andriy Kostin, der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, der US-Klimabeauftragte John Kerry und der US-Außenminister Antony Blinken hören zu, als Präsident Joe Biden am Dienstag in New York City vor der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen spricht. / Foto: JIM WATSON/AFP via Getty Images. Weiterlesen bei seymourhersh.substack.com , nur gegen Bezahlung Subscription Übersetzt mit Deepl.com



Am kommenden Dienstag jährt sich die Zerstörung von drei der vier Pipelines von Nord Stream 1 und 2 durch die Regierung Biden. Ich hätte noch mehr darüber zu sagen, aber das muss warten. Und warum? Weil der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, in dem das Weiße Haus weiterhin jedes Gespräch über einen Waffenstillstand ablehnt, an einem Wendepunkt angelangt ist.

